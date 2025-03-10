Vectara

vectara.com

Vectara — це розмовна платформа для пошуку та виявлення знань на основі LLM, яка дозволяє компаніям вести інтелектуальні розмови над власними даними (подумайте про ChatGPT, але для ваших даних). У першу чергу для розробників, платформа надає простий API і надає розробникам доступ до передової технології NLU (розуміння природної мови) з провідною в галузі актуальністю. Завдяки «Grounded Generation» від Vectara підприємства можуть швидко, безпечно та доступно інтегрувати найкращий у своєму класі семантичний пошук і відповіді на запитання у свою програму, базу знань, сайт, чат-бот або службу підтримки. Такі функції, як «Миттєве індексування», «Перехресне нейронне реранжування» та «Абстрактивне підсумовування» забезпечують постійний доступ до найновішої інформації, а користувачеві надаються лише найрелевантніші відповіді. Крім того, результати підсумовуються природною мовою з наданими цитатами, що дозволяє користувачам зрозуміти і довіряти правдивості відповідей. Оскільки Vectara індексує лише ваші власні бізнес-дані, ризик галюцинацій майже виключається, тобто отримані відповіді ґрунтуються на фактах – дані клієнтів, які передаються та зберігаються в зашифрованому вигляді, ніколи не використовуються для навчання моделей Vectara. Розробники веб-сайтів і додатків можуть зареєструватися безкоштовно, із великими обмеженнями даних, щоб легко додати можливості семантичного пошуку до своїх додатків. Потужна наскрізна платформа Vectara самооптимізується та легко використовується за допомогою простих інтерфейсів API, запускаючи бізнес лише за кілька хвилин і не вимагаючи додавання жодних спеціалізованих інженерів чи інфраструктури. Індексувати дані так само просто завдяки підтримці всіх стандартних типів документів і форматів даних, доступних на підприємстві. Відвідайте Vectara.com для отримання додаткової інформації.