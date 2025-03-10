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Програмне забезпечення корпоративного пошуку оптимізує систематичний пошук збережених даних, будь то внутрішні дані в організації чи зовнішні джерела, такі як програми та веб-сайти. Ці рішення впорядковують і уточнюють дані, дозволяючи користувачам безпечно отримувати доступ і знаходити інформацію в різноманітних джерелах, таких як бази даних, документи, програми, веб-сайти та інтрамережі. Це приносить користь користувачам із різних ролей і команд в організації, оскільки доступ до даних із багатьох баз даних і спільних джерел є невід’ємною частиною виконання численних завдань у бізнес-середовищі. Крім того, програмне забезпечення корпоративного пошуку може пропонувати пошук як функціональні можливості служби, що дозволяє підприємствам безпечно надавати певні дані та джерела інформації, як-от каталоги продуктів, відео та маркетинговий вміст, зовнішнім платформам, таким як мобільні програми та веб-сайти.
Запит на новий застосунок
Outmind
outmind.ai
Outmind надає вам миттєвий доступ до ваших документів, електронних листів, розмов... щоб ви виграли час, якість та ефективність. З Outmind ви не створюєте повторно існуючі документи: ви можете почати з внутрішніх довідкових елементів. Наші алгоритми машинного навчання автоматично показують найкращі результати для кожного запиту. Якщо вам потрібно більше інформації, ніж опубліковано, Outmind також визначає найбільш релевантні внутрішні контакти відповідно до їхніх внесків. Це дозволить вам уникнути непотрібного звернення до не тих людей.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services є провідним постачальником платформ персоналізації та даних клієнтів. Наші рішення дозволяють брендам розпізнавати поведінку користувачів у різних каналах, пропонувати персоналізовані рекомендації та активувати дані в усіх каналах нашої платформи даних клієнтів. Сотні амбітних брендів уже використовують Raptor для вищих коефіцієнтів конверсії, ефективніших робочих процесів і покращення взаємодії з користувачем. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://www.raptorservices.com/
Raffle
raffle.ai
Пошук став людським і простим у використанні. Інноваційні компанії використовують програмне забезпечення та API Raffle, щоб покращити свої пошукові можливості, полегшити обмін знаннями та отримати глибоке розуміння поведінки та потреб клієнтів і співробітників. Наші пошукові рішення, включаючи пошук на веб-сайті, пошук на робочому місці та пошук у програмі, спрощують для компаній організацію та оптимізацію наявного вмісту. За допомогою Raffle Search ви можете оптимізувати процес пошуку та максимально використати свої дані. Ми використовуємо штучний інтелект, щоб покращити розуміння клієнтів і співробітників компаній шляхом відстеження взаємодії та використання аналітики поведінки для аналізу даних, таких як актуальні питання, прогалини в знаннях і показники вирішення, тим самим покращуючи зв’язок і підтримку.
QBox
qbox.ai
QBox — це чудовий інструмент, який надає комплексну та настроювану програму для тестування розмовних програм ШІ. Це спрощує та прискорює процес тестування, підвищує точність і допомагає користувачам надавати високоякісні цифрові помічники. QBox аналізує та порівнює дані навчання вашого чат-бота, візуалізуючи та розуміючи, де він працює, а де ні, і чому (для вибраного вами постачальника NLP). Він перевірить, зрозуміє та виправить вашу модель чат-бота – і все це за лічені хвилини. QBox допомагає підвищити точність вашого чат-бота, даючи вам 100% впевненість у розгортанні.
Akooda
akooda.co
Akooda - платформа інтелектуальних операцій, що аналізує внутрішню цифрову активність компаній, полегшуючи співпрацю і прийняття рішень.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box — це рішення для пошуку та виявлення продуктів, яке підходить для будь-якої платформи електронної комерції. Магія Luigi's Box починається з детальних аналітичних панелей, які дають вам всю необхідну інформацію про ефективність елементів пошуку та навігації на вашому сайті. Дізнайтеся більше про продуктивність вашої платформи та забезпечте найкращі результати завдяки пошуку, рекомендуванню та списку продуктів на основі штучного інтелекту. Надайте своїм відвідувачам найефективніші інструменти, щоб якомога ефективніше відкривати ваші продукти. Luigi's Box — це програмне забезпечення, яке сподобається вам і вашим клієнтам.
SearchStax
searchstax.com
Потужний пошук став простим SearchStax — це найпростіший і найшвидший спосіб для маркетологів і розробників забезпечити найпотужніший, релевантніший і надійніший пошук. Ми пропонуємо наскрізні програмні рішення, починаючи від керованої розміщеної інфраструктури Solr на серверній частині до розширеного та персоналізованого пошуку на сайті на зовнішній частині. SearchStax Managed Search – повністю керована служба Solr у будь-якій хмарі. SearchStax Managed Search – це повністю кероване рішення SaaS, яке автоматизує, керує та масштабує інфраструктуру Solr у загальнодоступних або приватних хмарах: • Впроваджуйте швидше з меншим ризиком • Зосередьте ресурси на створенні кращого пошуку • Витрачайте менше часу на керування та підтримку Solr SearchStax Site Search – полегшіть пошук на веб-сайті. SearchStax Site Search забезпечує розширений, сучасний і персоналізований пошук для вашого веб-сайту або спеціальної програми. Покращте пошуковий досвід, підвищте задоволеність клієнтів і конверсії, а також зменшіть безрезультатні пошуки. Забезпечте виняткові можливості пошуку на сайті: • Найкращий у своєму класі досвід пошуку для вашого веб-сайту • Дійсні пошукові дані для менеджерів і керівників • Інструменти самообслуговування для команди маркетингу • Швидке впровадження для розробників Наша штаб-квартира розташована в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, з розподіленим команда, розташована по всьому світу.
Site Search 360
sitesearch360.com
Search Search 360 – це потужне рішення для пошуку на веб-сайтах, яке дозволяє користувачам ефективно знаходити контент, налаштовувати фільтри та отримувати швидкі результати.
Cludo
cludo.com
Cludo - це платформа для пошуку, яка покращує досвід пошуку на вебсайтах, надаючи налаштовані інтерфейси та аналітичні інструменти.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch — це платформа персоналізованого пошуку та рекомендацій на основі штучного інтелекту, яка забезпечує успіх бізнесу будь-якого розміру в усіх галузях. Наша мета полягає в тому, щоб бренди мали інноваційні інструменти для точного, релевантного пошуку, що дозволяє користувачам знаходити релевантні результати для своїх потреб у контексті, незалежно від пристрою, платформи чи мови. Пройшовши понад 800 реалізацій, Hawksearch використовується для забезпечення цікавого та персоналізованого пошуку за допомогою наших інноваційних функцій, які дозволяють маркетологам, мерчендайзерам і розробникам досягати своїх цілей. Розширене машинне навчання та автоматизація Hawksearch обробляють увесь реактивний і повсякденний моніторинг, дозволяючи вашій команді зосередитися на загальній картині. Наш аналізатор конверсій створений для розуміння ключових слів ваших клієнтів і перетворення їх у фрази, що містяться у ваших даних. Завдяки вбудованим сімействам показників і бібліотекам вам більше не потрібно мати сотні синонімів для обробки одиниць вимірювання та інших показників.
ExpertRec
expertrec.com
Спеціальна пошукова система Expertrec дозволяє швидко додавати надшвидкі результати пошуку на ваш веб-сайт. Він також пропонує потужні параметри налаштування одним натисканням кнопки. Це також чудова заміна пошуку на сайті Google. Особливості: 1. Надшвидке автозаповнення. 2. Доступна спеціальна пошукова система Spell correctExpertrec дозволяє швидко додавати надшвидкі результати пошуку на ваш веб-сайт. Він також пропонує потужні параметри налаштування одним натисканням кнопки. Особливості- 1. Надшвидке автозаповнення. 2. Правильний орфограф. 3. Спеціальний сканер. 4. Індекс за сторінками входу. 5. Голосовий пошук. 6. Редактор інтерфейсу користувача пошуку. 3. Спеціальний сканер. 4. Індекс за сторінками входу. 5. Голосовий пошук. 6. Редактор інтерфейсу користувача пошуку.
Constructor
constructor.io
Платформа пошуку продуктів, яка забезпечує привабливі моменти відкриття продукту в кожному каналі на всьому шляху покупця — від пошуку та перегляду до рекомендацій і керованих продажів. Створений на основі найновішої технології пошуку AI/ML, Native Commerce Core від Constructor вивчає кожну взаємодію з клієнтом, оптимізується відповідно до ваших пріоритетних показників електронної комерції та надає командам мерчендайзингу елементи керування та аналітику для досягнення неперевершених бізнес-результатів. Секретний соус? Там, де інші рішення починаються з механізмів зіставлення ключових слів із відкритим вихідним кодом і доповнюють штучним інтелектом, ми є єдиним рішенням для пошуку продуктів із запатентованим власним ядром, створеним спеціально для електронної комерції. Удосконалені алгоритми, трансформери та великі мовні моделі Constructor працюють разом, щоб забезпечити персоналізований досвід у реальному часі, декодуючи складні шаблони та розуміючи наміри користувача. Ось чому ми ніколи не програвали A/B-тестування, коли справа доходить до управління такими важливими показниками бізнесу, як дохід, коефіцієнт конверсії та норма прибутку. Успіхи наших клієнтів говорять самі за себе: Grove Collaborative досягла 20,07-кратного рентабельності інвестицій, а Bonobos збільшив дохід від пошуку на 9% порівняно зі старими інструментами. Але не вірте нам на слово. Змусьте нас довести ваш успіх ще до підписання контракту. Випробуйте Конструктор на своїх сайтах або в програмах за допомогою нашого розкладу перевірки, 4-тижневої оцінки можливості отримання прибутку з використанням вашого справжнього каталогу та реального трафіку. безкоштовно.
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia - це пошуковий двигун на базі ШІ, що надає точні відповіді та автоматизує аналіз документів для підвищення ефективності роботи.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider надає точні результати пошуку за допомогою хмарної корпоративної пошукової системи. За допомогою Keyspider ви можете створити свій власний налаштований пошук веб-сайту без додаткових витрат часу чи коштів. Keyspider розуміє вимоги клієнтів і надає правильні результати за їхніми пошуковими запитами. Рішення для веб-сайтів, яке прокладає шлях до кращого пошуку та покращення конверсій. Він має намір змінити спосіб навігації клієнтів веб-сайтами клієнтів за допомогою пошуку як послуги, яка не залишає каменя на камені. Підвищте релевантність серед засобів за допомогою спеціального пошуку.
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch.io дозволяє компаніям створювати найкращий досвід пошуку додатків за допомогою найкращих у галузі компонентів інтерфейсу користувача, панелі керування для внесення змін у режимі реального часу та надає дієву аналітику для пошуку. Він працює з Elasticsearch і OpenSearch.
Findr
usefindr.com
Findr - універсальний пошук для всіх ваших додатків, який дозволяє швидко знаходити інформацію та покращити співпрацю в команді.
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide - це додаток для ефективного управління слайдами PowerPoint, що дозволяє зберігати, організовувати та ділитися слайдами в командах.
Loop54
loop54.com
Пошук і персоналізація сайтів електронної комерції Loop54s підтримується власним штучним інтелектом. Loop54 AI персоналізує пошук на сайті та навігацію за категоріями, щоб кожен відвідувач отримував відповідні результати. У той час як для більшості інструментів персоналізації потрібні місяці збору даних, Loop54 використовує невеликі набори даних для виконання роботи тисяч правил. Дозволяє швидко автоматично персоналізувати роботу користувача. Пошук на сайті Перетворіть своє вікно пошуку на корисного торгового партнера – без надмірного зависання. - Прогнозна персоналізація - Автозаповнення - Вивчення нових слів - Перевірка орфографії - Автоматизоване ранжування та сортування - Пошук вмісту - Динамічне огранювання - Пов'язані результати Наш пошук збільшує AOV і коефіцієнт конверсії в середньому на 30%. Деякі клієнти, з якими ми працюємо, це Not On The High Street, Webhallen, Office Depot та інші.
Miso.ai
miso.ai
Miso демократизує надздібності машинного навчання таких платформ, як Google і Amazon, щоб будь-яка команда могла швидко створити масштабований і уніфікований пошук, відкриття та залучення для всього свого шляху користувача. І на відміну від традиційних рішень, Miso може персоналізувати 100% анонімно — без відстеження користувачів або видобутку даних.
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch — це генеративна корпоративна пошукова платформа AI від виробників GoLinks. GoSearch об’єднує понад 100 особистих і корпоративних додатків, щоб забезпечити єдиний уніфікований інтерфейс для пошуку — на основі генеративного штучного інтелекту для отримання інформації, узагальненої з багатьох джерел. Незалежно від того, чи це запит: «як скинути мій пароль» чи «дорожня карта q4», GoSearch працює як Google, щоб знайти ресурси на основі релевантності: внутрішні документи, люди, завдання, розмови в чаті тощо. Generative AI узагальнює релевантний контекст і інформацію, що міститься в особистих і корпоративних ресурсах, щоб надати вичерпну відповідь, включаючи потрібних людей і місця у вашій організації, де ви можете отримати додаткові знання. Вбудований розмовний помічник GoSearch, GoAI, перетворює ваш пошук в інтерактивний чат, який підтримує подальші дії та повертає результати як з підключених додатків вашої організації, так і з зовнішніх даних із ChatGPT. Оптимізуйте спілкування та виведіть управління знаннями на новий рівень ефективності за допомогою GoSearch. Дізнайтеся більше на www.gosearch.ai та отримайте спеціальну демонстрацію на www.gosearch.ai/sales.
Meilisearch
meilisearch.com
Meilisearch - це потужна пошукова система, яка дозволяє інтеґрувати функції пошуку у веб-сайти та додатки через RESTFUL API.
Vectara
vectara.com
Vectara — це розмовна платформа для пошуку та виявлення знань на основі LLM, яка дозволяє компаніям вести інтелектуальні розмови над власними даними (подумайте про ChatGPT, але для ваших даних). У першу чергу для розробників, платформа надає простий API і надає розробникам доступ до передової технології NLU (розуміння природної мови) з провідною в галузі актуальністю. Завдяки «Grounded Generation» від Vectara підприємства можуть швидко, безпечно та доступно інтегрувати найкращий у своєму класі семантичний пошук і відповіді на запитання у свою програму, базу знань, сайт, чат-бот або службу підтримки. Такі функції, як «Миттєве індексування», «Перехресне нейронне реранжування» та «Абстрактивне підсумовування» забезпечують постійний доступ до найновішої інформації, а користувачеві надаються лише найрелевантніші відповіді. Крім того, результати підсумовуються природною мовою з наданими цитатами, що дозволяє користувачам зрозуміти і довіряти правдивості відповідей. Оскільки Vectara індексує лише ваші власні бізнес-дані, ризик галюцинацій майже виключається, тобто отримані відповіді ґрунтуються на фактах – дані клієнтів, які передаються та зберігаються в зашифрованому вигляді, ніколи не використовуються для навчання моделей Vectara. Розробники веб-сайтів і додатків можуть зареєструватися безкоштовно, із великими обмеженнями даних, щоб легко додати можливості семантичного пошуку до своїх додатків. Потужна наскрізна платформа Vectara самооптимізується та легко використовується за допомогою простих інтерфейсів API, запускаючи бізнес лише за кілька хвилин і не вимагаючи додавання жодних спеціалізованих інженерів чи інфраструктури. Індексувати дані так само просто завдяки підтримці всіх стандартних типів документів і форматів даних, доступних на підприємстві. Відвідайте Vectara.com для отримання додаткової інформації.
Bonsai
bonsai.io
Bonsai зберігає ваш пошук вічнозеленим завдяки експертному розгортанню, постійному обслуговуванню та максимальному захисту даних для Elasticsearch або OpenSearch.
Instaclustr
instaclustr.com
Повністю розміщена та керована служба для OpenSearch OpenSearch — це потужний пошуковий і аналітичний пакет, який дозволяє завантажувати, реєструвати, шукати, агрегувати, переглядати та аналізувати дані. Ці можливості забезпечують широкий спектр цінних випадків використання, таких як журналювання та пошук додатків. Instaclustr Managed OpenSearch — це рішення на 100% з відкритим кодом, що означає, що ви отримаєте переваги інновацій спільноти та вибору постачальника, а також отримаєте переваги від нашої простої у користуванні автоматизованої платформи та підтримки експертів. Включіть наше рішення Managed OpenSearch у ваші поточні робочі процеси за лічені хвилини та звільніть свої цінні ресурси, щоб зосередитися на решті стека програм.
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm — це пошук як послуга. Наш пошуковий API пропонує миттєвий повнотекстовий пошук ваших даних і документів у веб-масштабі в реальному часі. SeekStorm — це сканер як послуга. Високопродуктивний, цілеспрямований сканер перетворює будь-який веб-сайт на документи JSON зі структурованими даними. Швидкість у 20 разів і корисне навантаження у 200 разів порівняно з Lucene. У 30 разів більше запитів і документів на витрачений долар, ніж в інших SaaS.
Search.io
search.io
Search.io дозволяє швидко інтегрувати пошук на основі машинного навчання на сайтах та в додатках, оптимізуючи досвід користувачів.
Algolia
algolia.com
Algolia - це платформа пошуку на основі AI, що забезпечує швидкий та релевантний доступ до контенту для користувачів через різні пристрої.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach - платформа для персоналізації електронної комерції, що пропонує рішення для пошуку, управління контентом та автоматизації маркетингу.
Command E
getcommande.com
Command E — це додаток, який дозволяє швидко знаходити інформацію на комп'ютері та в хмарі.
Coveo
coveo.com
Coveo - це хмарна платформа, яка використовує AI для покращення пошуку, аналітики та персоналізації інформації для бізнесу.
Glean
glean.com
Glean - це додаток, який дозволяє швидко знаходити потрібну інформацію в компанії за допомогою штучного інтелекту.
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search - це помічник на базі ШІ, що допомагає користувачам швидко знаходити потрібну інформацію в додатках Google.
Guru
getguru.com
Гуру - платформа для пошуку, управління та обміну знаннями в рамках організації, інтегрована з існуючими інструментами.
Happeo
happeo.com
Happeo - інтранет для команд, що об'єднує управління знаннями та внутрішньою комунікацією в одному місці, з простими в користуванні інструментами.
Onna
onna.com
Onna дозволяє підприємствам швидко отримати бізнес-цінність від своїх неструктурованих даних. Платформа керування даними Onna забезпечує центральний робочий процес, який охоплює сучасні робочі додатки, як-от Slack, Google Workspace, Microsoft 365 тощо, створюючи єдиний набір придатних для виконання даних. Поєднуючи та об’єднуючи різні джерела даних, юридичні та ІТ-команди покращують ключові випадки використання, такі як eDiscovery, внутрішні розслідування та управління інформацією. Маючи команди в Північній Америці та Європі, Onna підтримує деякі провідні світові компанії, зокрема Dropbox, Electronic Arts, Lyft, Carvana та NewsCorp.
OpenText
opentext.com
OpenText розробляє програмне забезпечення для управління інформацією підприємств, забезпечуючи обробку контенту та дотримання нормативних вимог.
Qatalog
qatalog.com
Qatalog - це робочий хаб, що об'єднує інструменти для співпраці, полегшуючи комунікацію і управління проектами.
Aiven
aiven.io
Aiven - це хмарна платформа, що пропонує керовані послуги баз даних, потоку даних та візуалізації для спрощення управління даними.
Tidio
tidio.com
Tidio — платформа для обслуговування клієнтів, що пропонує чат, чат-ботів та підтримку AI для бізнесу різного розміру.
Yext
yext.com
Yext – це платформа для управління цифровою присутністю, що дозволяє бізнесам брати під контроль свої огляди, SEO та соціальні медіа на різних платформах.
Collato
collato.com
Collato — це інструмент пошукової системи на основі штучного інтелекту, призначений для об’єднання та впорядкування розрізненої інформації з різних джерел, які використовуються командами продуктів. За допомогою Collato користувачі можуть знайти відповіді на свої запитання, пов’язані з продуктом, без зусиль і в режимі реального часу. Інструмент пропонує візуальну карту, на якій користувачі можуть підключити свої інструменти, такі як Confluence, Jira, Figma або Google Drive, щоб усунути розсіяну інформацію та знайти все в одному місці. Розумний алгоритм Collato дає змогу шукати контекстно-залежні посилання, файли та дизайни за допомогою простого введення запитань. Замість того, щоб переглядати нескінченні документи, інструмент генерує миттєві, невеликі та автоматично згенеровані підсумки відповідної інформації з різних джерел, які користувачі можуть швидко переглядати. Collato розроблено з плавним процесом налаштування та масштабування. Користувачі можуть підключити окремий документ або весь інструмент і запросити членів команди приєднатися за простим посиланням. Collato також пропонує безпечну платформу, яка зберігає дані на сертифікованих серверах даних, розміщених у Німеччині, і відповідає GDPR. Інструмент є безкоштовним для використання, і він пропонує зацікавленим сторонам доступ до візуального та спеціального контенту, необхідного для їхніх проектів.
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io — це комплексна платформа персоналізації електронної комерції, яка покращує ефективність і прибутковість вашого веб-магазину, заощаджуючи ваш час і стимулюючи розвиток вашого бізнесу. Використовуючи провідний у галузі штучний інтелект для посилення гіперрелевантності протягом усього шляху клієнта, ми автоматизуємо вищі коефіцієнти конверсії, розміри кошика та вартість замовлень. У Clerk ми прагнемо надати нашим клієнтам усі необхідні інструменти, щоб отримати максимальну віддачу від нашої платформи персоналізації електронної комерції. Ми допомагаємо нашим клієнтам збільшити їхні продажі за допомогою динамічних рекомендацій щодо продукту, персоналізованих електронних листів, ефективного пошуку на сайті та сегментації аудиторії: усе це за допомогою нашого рішення без файлів cookie. Ми тут, щоб надати нашим клієнтам у всьому світі можливість персоналізувати покупки для своїх користувачів. Багато деталей про наші товари та послуги доступні на нашому веб-сайті, включаючи регулярні оновлення продуктів. Ми усвідомлюємо, наскільки важливо інформувати вас про останні зміни та функції продукту, щоб ви завжди могли бути в курсі. Щоб краще зрозуміти доступні рішення та те, яку користь вони можуть принести вашій організації, ми також надаємо приклади користувачів для різних продуктів. Наші тематичні дослідження показують, як інші компанії збільшили свої продажі за допомогою технології штучного інтелекту Clerk. Окрім наших ресурсів, ми надаємо спеціальну допомогу через наш веб-сайт, надаючи вам швидкий доступ до нашої групи професійних технічних експертів. Наша команда прагне надати вам найкращі поради та допомогу, щоб ви могли максимально використати нашу платформу. Ми впевнені, що наші рішення для персоналізації на основі штучного інтелекту можуть допомогти вам у досягненні ваших професійних цілей, тому дозвольте нам допомогти вам розвивати ваш бізнес і досягати бізнес-цілей.
nuclia
nuclia.com
Nuclia - це інструмент для організації та пошуку інформації, що надає користувачам простий доступ до даних з документів, текстів і відео, зберігаючи конфіденційність.
Unleash
getunleash.io
Unleash - це платформа для управління функціональними прапорами, що підтримує контроль розгортання нових функцій у програмах для команд різного розміру.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — це платформа для ринкової розвідки, що забезпечує доступ до даних та аналітики для прийняття бізнес-рішень.
Conversica
conversica.com
Conversica створює найбільшу в світі розширену робочу силу за допомогою розмовного штучного інтелекту. Ми робимо кожен зв’язок індивідуальним. Conversica є провідним постачальником розмовного штучного інтелекту, який допомагає компаніям залучати, отримувати та збільшувати дохід протягом життєвого циклу клієнта. Наші багатоканальні помічники зі штучним інтелектом беруть участь у двосторонньому діалозі, подібному до людини, у режимі реального часу або за бажанням покупців, щоб підвищити продуктивність, продуктивність і, зрештою, створити можливості для отримання прибутку. Завдяки вбудованим найкращим практикам, перевіреним протягом десятиліття досвіду та 1 мільярду взаємодій, Conversica AI Assistants допомагає командам маркетингу, продажів і успіху клієнтів працювати ефективніше, щоб відповідати очікуванням клієнтів. Розширте можливості своїх команд з доходів за допомогою справжнього, складного штучного інтелекту на основі обробки природної мови (NLP), можливостей глибокого навчання та автоматизації бізнес-процесів. З точністю 98% наші помічники штучного інтелекту точніші, ніж людина. Лідери доходів не можуть дозволити собі бути задоволеними статус-кво. ШІ-помічники роблять неможливе можливим, торкаючись кожного лідера в масштабі, прискорюючи можливості та підвищуючи ефективність команди без збільшення кількості персоналу. Вийдіть на наступний рівень зростання, задовольняючи очікування клієнтів щодо оперативного, постійного та персоналізованого спілкування в масштабі.
Doofinder
doofinder.com
Doofinder - це пошуковий двигун для електронної комерції, який покращує результати пошуку та видимість продуктів, надаючи персоналізовані результати без затримок.
AddSearch
addsearch.com
AddSearch забезпечує швидкий та налаштований пошук для веб-сайтів та додатків, включаючи функції автоматичного доповнення, фільтрації та аналітики.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks — це платформа підвищення продуктивності штучного інтелекту, яка допомагає компаніям зробити свою інформацію доступною та доступною для кожного працівника. Його помічник зі штучним інтелектом Dash миттєво відповідає на робочі запитання, створює відповідний вміст, знаходить документи, повідомлення, завдання тощо. Окрім веб-інтерфейсу, Dash AI також має надійну інтеграцію Slack. Його можна додати до каналів компанії Slack, де він може автоматично відповідати на поширені запитання. Наразі Dashworks інтегрується з понад 20 додатками в технологічному наборі компанії.
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