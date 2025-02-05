Програмне забезпечення для пошуку підприємства - Найпопулярніші застосунки - Словенія

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення корпоративного пошуку оптимізує систематичний пошук збережених даних, будь то внутрішні дані в організації чи зовнішні джерела, такі як програми та веб-сайти. Ці рішення впорядковують і уточнюють дані, дозволяючи користувачам безпечно отримувати доступ і знаходити інформацію в різноманітних джерелах, таких як бази даних, документи, програми, веб-сайти та інтрамережі. Це приносить користь користувачам із різних ролей і команд в організації, оскільки доступ до даних із багатьох баз даних і спільних джерел є невід’ємною частиною виконання численних завдань у бізнес-середовищі. Крім того, програмне забезпечення корпоративного пошуку може пропонувати пошук як функціональні можливості служби, що дозволяє підприємствам безпечно надавати певні дані та джерела інформації, як-от каталоги продуктів, відео та маркетинговий вміст, зовнішнім платформам, таким як мобільні програми та веб-сайти.
Запит на новий застосунок
Outmind
outmind.ai
Outmind надає вам миттєвий доступ до ваших документів, електронних листів, розмов... щоб ви виграли час, якість та ефективність. З Outmind ви не створюєте повторно існуючі документи: ви можете почати з внутрішніх довідкових елементів. Наші алгоритми машинного навчання автоматично показують найкращі результати для кожного запиту. Якщо вам потрібно більше інформації, ніж опубліковано, Outmind також визначає найбільш релевантні внутрішні контакти відповідно до їхніх внесків. Це дозволить вам уникнути непотрібного звернення до не тих людей.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services є провідним постачальником платформ персоналізації та даних клієнтів. Наші рішення дозволяють брендам розпізнавати поведінку користувачів у різних каналах, пропонувати персоналізовані рекомендації та активувати дані в усіх каналах нашої платформи даних клієнтів. Сотні амбітних брендів уже використовують Raptor для вищих коефіцієнтів конверсії, ефективніших робочих процесів і покращення взаємодії з користувачем. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://www.raptorservices.com/
Raffle
raffle.ai
Пошук став людським і простим у використанні. Інноваційні компанії використовують програмне забезпечення та API Raffle, щоб покращити свої пошукові можливості, полегшити обмін знаннями та отримати глибоке розуміння поведінки та потреб клієнтів і співробітників. Наші пошукові рішення, включаючи пошук на веб-сайті, пошук на робочому місці та пошук у програмі, спрощують для компаній організацію та оптимізацію наявного вмісту. За допомогою Raffle Search ви можете оптимізувати процес пошуку та максимально використати свої дані. Ми використовуємо штучний інтелект, щоб покращити розуміння клієнтів і співробітників компаній шляхом відстеження взаємодії та використання аналітики поведінки для аналізу даних, таких як актуальні питання, прогалини в знаннях і показники вирішення, тим самим покращуючи зв’язок і підтримку.
QBox
qbox.ai
QBox — це чудовий інструмент, який надає комплексну та настроювану програму для тестування розмовних програм ШІ. Це спрощує та прискорює процес тестування, підвищує точність і допомагає користувачам надавати високоякісні цифрові помічники. QBox аналізує та порівнює дані навчання вашого чат-бота, візуалізуючи та розуміючи, де він працює, а де ні, і чому (для вибраного вами постачальника NLP). Він перевірить, зрозуміє та виправить вашу модель чат-бота – і все це за лічені хвилини. QBox допомагає підвищити точність вашого чат-бота, даючи вам 100% впевненість у розгортанні.
Akooda
akooda.co
Akooda — це новаторська платформа Ops Intelligence, яка надає компаніям повне розуміння їхнього внутрішнього цифрового сліду. Завдяки штучному інтелекту механізм Akooda аналізує основні бізнес-елементи, включаючи процеси, людей, клієнтів і ресурси, щоб отримати інформацію, яка відповідає на важливі бізнес-питання. Ця платформа дозволяє командам безперешкодно з’єднуватися та співпрацювати, оптимізуючи операції та сприяючи швидшому ухваленню рішень. Akooda інтегрується з існуючими інструментами SaaS, усуваючи потребу в ручному введенні даних і гарантуючи, що всі бізнес-підрозділи та дисципліни можуть ефективно спілкуватися. Платформа надає пріоритет безпеці та конфіденційності, надаючи необхідні інструменти для підвищення продуктивності, зберігаючи захист даних. Завдяки Akooda користувачі можуть швидко отримати доступ до інформації в цифровому відбитку своєї компанії, включаючи канали зв’язку, програми для управління проектами, системи HRIS і платформи CRM. Сповіщення в реальному часі інформують користувачів про аномалії та потенційні проблеми, дозволяючи їм вирішувати проблеми завчасно. Настроювані інформаційні панелі, показники, події та цілі забезпечують глибоке розуміння ключових бізнес-сфер, таких як відтік клієнтів і ціноутворення. Akooda розроблено, щоб зосередитися на тому, що справді важливо, забезпечуючи підібраний перегляд важливої інформації, персоналізований для кожного користувача. Платформа легко інтегрується з існуючими робочими процесами та пропонує плагіни для таких популярних інструментів, як Slack, забезпечуючи плавний перехід для команд. Відгуки задоволених клієнтів підкреслюють ефективність Akooda у покращенні операційної ефективності, можливостей прийняття рішень і розподілу ресурсів. Розкриваючи приховані можливості та надаючи корисну інформацію, Akooda дає можливість компаніям процвітати у швидкозмінному середовищі, керованому даними. Загалом, Akooda революціонізує операційну аналітику, надаючи компаніям інструменти, необхідні для глибокого розуміння їхніх внутрішніх процесів і розвитку бізнесу успіх.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box — це рішення для пошуку та виявлення продуктів, яке підходить для будь-якої платформи електронної комерції. Магія Luigi's Box починається з детальних аналітичних панелей, які дають вам всю необхідну інформацію про ефективність елементів пошуку та навігації на вашому сайті. Дізнайтеся більше про продуктивність вашої платформи та забезпечте найкращі результати завдяки пошуку, рекомендуванню та списку продуктів на основі штучного інтелекту. Надайте своїм відвідувачам найефективніші інструменти, щоб якомога ефективніше відкривати ваші продукти. Luigi's Box — це програмне забезпечення, яке сподобається вам і вашим клієнтам.
SearchStax
searchstax.com
Потужний пошук став простим SearchStax — це найпростіший і найшвидший спосіб для маркетологів і розробників забезпечити найпотужніший, релевантніший і надійніший пошук. Ми пропонуємо наскрізні програмні рішення, починаючи від керованої розміщеної інфраструктури Solr на серверній частині до розширеного та персоналізованого пошуку на сайті на зовнішній частині. SearchStax Managed Search – повністю керована служба Solr у будь-якій хмарі. SearchStax Managed Search – це повністю кероване рішення SaaS, яке автоматизує, керує та масштабує інфраструктуру Solr у загальнодоступних або приватних хмарах: • Впроваджуйте швидше з меншим ризиком • Зосередьте ресурси на створенні кращого пошуку • Витрачайте менше часу на керування та підтримку Solr SearchStax Site Search – полегшіть пошук на веб-сайті. SearchStax Site Search забезпечує розширений, сучасний і персоналізований пошук для вашого веб-сайту або спеціальної програми. Покращте пошуковий досвід, підвищте задоволеність клієнтів і конверсії, а також зменшіть безрезультатні пошуки. Забезпечте виняткові можливості пошуку на сайті: • Найкращий у своєму класі досвід пошуку для вашого веб-сайту • Дійсні пошукові дані для менеджерів і керівників • Інструменти самообслуговування для команди маркетингу • Швидке впровадження для розробників Наша штаб-квартира розташована в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, з розподіленим команда, розташована по всьому світу.
Site Search 360
sitesearch360.com
Розумний, швидкий пошук вашого веб-сайту з можливістю налаштування. - Індексуйте сторінки вашого сайту, продукти, відео YouTube, поширені запитання та документи (PDF, DOC, XLS, PPT). - - Використовуйте наш потужний сканер, надайте карту сайту, завантажте канал, використовуйте наш API або комбінуйте всі методи одночасно, щоб успішно проіндексувати свій вміст. - Отримуйте розумні результати. Ми використовуємо семантичні міркування, щоб покращити нашу систему. Це означає, що якщо ваші відвідувачі, які люблять собак, шукатимуть «цуценя» або «псика», вони все одно знайдуть сторінки, пов’язані з собаками. Додайте необмежену кількість спеціальних синонімів. - Налаштуй по-своєму. Шукайте в доменах або навіть на різних платформах. Приховайте непотрібні сторінки, згрупуйте результати в спеціальні категорії для зручнішої навігації, додайте фільтри та параметри сортування. - Насолоджуйтеся неймовірно швидкими пропозиціями та результатами пошуку. Ніхто не любить чекати. Наш пошук надає миттєві пропозиції автозаповнення, які направляють шукачів до найкращих результатів. - Отримуйте глибоку аналітику. Хочете знати, що шукають, які результати натискають і як часто? Наша аналітика говорить вам саме про це, щоб ви могли бути в курсі тенденцій і попиту, а також налаштовувати пошук відповідно до відвідувачів і покупців, щоб допомогти вам збільшити конверсію продажів. - Зроби це своїм. Стиль вікна пошуку можна повністю налаштувати за допомогою нашого конструктора пошуку з можливістю попереднього перегляду або спеціального CSS. Знання програмування не потрібні. Зіставте його з зовнішнім виглядом свого сайту. - Візьміть під контроль свій пошук. Ви вирішуєте, який контент показувати. Закріпіть вибрані сторінки вгорі, додайте власні результати, перенаправте або перепишіть свої запити та відобразіть структуровані дані – саме те, що потрібно бачити вашим користувачам. - Інтегруйте плавно та легко. Від прочитання цього речення до запуску нового пошуку на вашому сайті може минути менше 5 хвилин. Все, що вам потрібно, це один блок JavaScript! - Не впевнені щодо кодування? У нас є плагіни для WordPress, Lightspeed, Cloudflare, Magento, Shopware, Duda, Oxid, Weebly — і список продовжує зростати. Платформа вашого сайту ще не охоплена? У нас є найкраща у своєму класі підтримка, яка допоможе вам у впровадженні.
Cludo
cludo.com
Cludo — це інтелектуальний пошуковий інструмент, розроблений для спрощення життя веб-команд і маркетингових команд за допомогою автоматизації та значущих даних. Ми полегшуємо пошук як для вас, так і для ваших кінцевих користувачів. Cludo оптимізує спосіб зв’язку та використання інформації організаціями та їхніми клієнтами. Наша проста у користуванні платформа пошуку на сайті дає вам змогу легко налаштовувати пошукові функції вашого веб-сайту та отримувати глибокі аналізи. Незалежно від того, чи шукаєте ви підвищення релевантності чи кращу аналітику, Cludo пропонує кращий спосіб пошуку. Інтелектуальний SaaS-продукт Cludo зі штаб-квартирою в Копенгагені та офісами в Міннеаполісі та Лондоні сумісний із будь-яким веб-сайтом і підтримується винятковою відданістю задоволенню клієнтів.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch — це платформа персоналізованого пошуку та рекомендацій на основі штучного інтелекту, яка забезпечує успіх бізнесу будь-якого розміру в усіх галузях. Наша мета полягає в тому, щоб бренди мали інноваційні інструменти для точного, релевантного пошуку, що дозволяє користувачам знаходити релевантні результати для своїх потреб у контексті, незалежно від пристрою, платформи чи мови. Пройшовши понад 800 реалізацій, Hawksearch використовується для забезпечення цікавого та персоналізованого пошуку за допомогою наших інноваційних функцій, які дозволяють маркетологам, мерчендайзерам і розробникам досягати своїх цілей. Розширене машинне навчання та автоматизація Hawksearch обробляють увесь реактивний і повсякденний моніторинг, дозволяючи вашій команді зосередитися на загальній картині. Наш аналізатор конверсій створений для розуміння ключових слів ваших клієнтів і перетворення їх у фрази, що містяться у ваших даних. Завдяки вбудованим сімействам показників і бібліотекам вам більше не потрібно мати сотні синонімів для обробки одиниць вимірювання та інших показників.
ExpertRec
expertrec.com
Спеціальна пошукова система Expertrec дозволяє швидко додавати надшвидкі результати пошуку на ваш веб-сайт. Він також пропонує потужні параметри налаштування одним натисканням кнопки. Це також чудова заміна пошуку на сайті Google. Особливості: 1. Надшвидке автозаповнення. 2. Доступна спеціальна пошукова система Spell correctExpertrec дозволяє швидко додавати надшвидкі результати пошуку на ваш веб-сайт. Він також пропонує потужні параметри налаштування одним натисканням кнопки. Особливості- 1. Надшвидке автозаповнення. 2. Правильний орфограф. 3. Спеціальний сканер. 4. Індекс за сторінками входу. 5. Голосовий пошук. 6. Редактор інтерфейсу користувача пошуку. 3. Спеціальний сканер. 4. Індекс за сторінками входу. 5. Голосовий пошук. 6. Редактор інтерфейсу користувача пошуку.
Constructor
constructor.io
Платформа пошуку продуктів, яка забезпечує привабливі моменти відкриття продукту в кожному каналі на всьому шляху покупця — від пошуку та перегляду до рекомендацій і керованих продажів. Створений на основі найновішої технології пошуку AI/ML, Native Commerce Core від Constructor вивчає кожну взаємодію з клієнтом, оптимізується відповідно до ваших пріоритетних показників електронної комерції та надає командам мерчендайзингу елементи керування та аналітику для досягнення неперевершених бізнес-результатів. Секретний соус? Там, де інші рішення починаються з механізмів зіставлення ключових слів із відкритим вихідним кодом і доповнюють штучним інтелектом, ми є єдиним рішенням для пошуку продуктів із запатентованим власним ядром, створеним спеціально для електронної комерції. Удосконалені алгоритми, трансформери та великі мовні моделі Constructor працюють разом, щоб забезпечити персоналізований досвід у реальному часі, декодуючи складні шаблони та розуміючи наміри користувача. Ось чому ми ніколи не програвали A/B-тестування, коли справа доходить до управління такими важливими показниками бізнесу, як дохід, коефіцієнт конверсії та норма прибутку. Успіхи наших клієнтів говорять самі за себе: Grove Collaborative досягла 20,07-кратного рентабельності інвестицій, а Bonobos збільшив дохід від пошуку на 9% порівняно зі старими інструментами. Але не вірте нам на слово. Змусьте нас довести ваш успіх ще до підписання контракту. Випробуйте Конструктор на своїх сайтах або в програмах за допомогою нашого розкладу перевірки, 4-тижневої оцінки можливості отримання прибутку з використанням вашого справжнього каталогу та реального трафіку. безкоштовно.
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia — це пошукова система на основі штучного інтелекту, яка допомагає користувачам швидко й ефективно знаходити точні відповіді на їхні запитання. Це дозволяє користувачам шукати широкі дослідження ринку, цілеспрямоване вилучення інформації тощо за допомогою аналітика AI, який розуміє потреби користувача. Нейронний пошук Hebbia використовує передову технологію штучного інтелекту для отримання відповідей, які люди можуть не помітити, що дозволяє отримувати швидші та надійніші результати дослідження. Hebbia була заснована в серпні 2020 року і з тих пір залучила два раунди фінансування та найняла різноманітну команду талановитих людей з усього світу. Hebbia також пропонує відкриті вакансії для захоплених і допитливих людей, які хочуть змінити ситуацію. Компанія прагне надавати користувачам найкращий досвід пошуку та прагне переосмислити спосіб роботи.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider надає точні результати пошуку за допомогою хмарної корпоративної пошукової системи. За допомогою Keyspider ви можете створити свій власний налаштований пошук веб-сайту без додаткових витрат часу чи коштів. Keyspider розуміє вимоги клієнтів і надає правильні результати за їхніми пошуковими запитами. Рішення для веб-сайтів, яке прокладає шлях до кращого пошуку та покращення конверсій. Він має намір змінити спосіб навігації клієнтів веб-сайтами клієнтів за допомогою пошуку як послуги, яка не залишає каменя на камені. Підвищте релевантність серед засобів за допомогою спеціального пошуку.
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch.io дозволяє компаніям створювати найкращий досвід пошуку додатків за допомогою найкращих у галузі компонентів інтерфейсу користувача, панелі керування для внесення змін у режимі реального часу та надає дієву аналітику для пошуку. Він працює з Elasticsearch і OpenSearch.
Findr
usefindr.com
Універсальний пошук для всіх ваших програм. Findr — це пошуковий помічник на основі штучного інтелекту, який допомагає вам шукати в усіх ваших програмах одночасно. З Findr ви можете: 1. Скоротити час, витрачений на пошук інформації. 2. Припиніть вимагати посилання та документи - покращте співпрацю команди та продуктивність. 3. Збирайте посилання на тему з єдиного перегляду за допомогою централізованого пошуку даних
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide — це рішення для пошуку слайдів і бібліотек із надбудовою PowerPoint. Отримуйте доступ до всіх своїх слайдів, зображень і відео, не виходячи з PowerPoint. TeamSlide перевіряє ваші презентації на контроль версій, сповіщаючи вас, коли є застарілі слайди. Безпроблемно підключіть TeamSlide до SharePoint, Box, OneDrive, Google Drive або будь-якої іншої системи керування вмістом. Збільште цінність свого вмісту та створюйте кращі презентації за допомогою можливостей бібліотеки слайдів TeamSlide.
Loop54
loop54.com
Пошук і персоналізація сайтів електронної комерції Loop54s підтримується власним штучним інтелектом. Loop54 AI персоналізує пошук на сайті та навігацію за категоріями, щоб кожен відвідувач отримував відповідні результати. У той час як для більшості інструментів персоналізації потрібні місяці збору даних, Loop54 використовує невеликі набори даних для виконання роботи тисяч правил. Дозволяє швидко автоматично персоналізувати роботу користувача. Пошук на сайті Перетворіть своє вікно пошуку на корисного торгового партнера – без надмірного зависання. - Прогнозна персоналізація - Автозаповнення - Вивчення нових слів - Перевірка орфографії - Автоматизоване ранжування та сортування - Пошук вмісту - Динамічне огранювання - Пов'язані результати Наш пошук збільшує AOV і коефіцієнт конверсії в середньому на 30%. Деякі клієнти, з якими ми працюємо, це Not On The High Street, Webhallen, Office Depot та інші.
Miso.ai
miso.ai
Miso демократизує надздібності машинного навчання таких платформ, як Google і Amazon, щоб будь-яка команда могла швидко створити масштабований і уніфікований пошук, відкриття та залучення для всього свого шляху користувача. І на відміну від традиційних рішень, Miso може персоналізувати 100% анонімно — без відстеження користувачів або видобутку даних.
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch — це генеративна корпоративна пошукова платформа AI від виробників GoLinks. GoSearch об’єднує понад 100 особистих і корпоративних додатків, щоб забезпечити єдиний уніфікований інтерфейс для пошуку — на основі генеративного штучного інтелекту для отримання інформації, узагальненої з багатьох джерел. Незалежно від того, чи це запит: «як скинути мій пароль» чи «дорожня карта q4», GoSearch працює як Google, щоб знайти ресурси на основі релевантності: внутрішні документи, люди, завдання, розмови в чаті тощо. Generative AI узагальнює релевантний контекст і інформацію, що міститься в особистих і корпоративних ресурсах, щоб надати вичерпну відповідь, включаючи потрібних людей і місця у вашій організації, де ви можете отримати додаткові знання. Вбудований розмовний помічник GoSearch, GoAI, перетворює ваш пошук в інтерактивний чат, який підтримує подальші дії та повертає результати як з підключених додатків вашої організації, так і з зовнішніх даних із ChatGPT. Оптимізуйте спілкування та виведіть управління знаннями на новий рівень ефективності за допомогою GoSearch. Дізнайтеся більше на www.gosearch.ai та отримайте спеціальну демонстрацію на www.gosearch.ai/sales.
Meilisearch
meilisearch.com
Meilisearch дає змогу розробникам і бізнес-командам створювати найбільш інтуїтивно зрозумілий пошук, який збільшує кількість конверсій на основі пошуку
Vectara
vectara.com
Vectara — це розмовна платформа для пошуку та виявлення знань на основі LLM, яка дозволяє компаніям вести інтелектуальні розмови над власними даними (подумайте про ChatGPT, але для ваших даних). У першу чергу для розробників, платформа надає простий API і надає розробникам доступ до передової технології NLU (розуміння природної мови) з провідною в галузі актуальністю. Завдяки «Grounded Generation» від Vectara підприємства можуть швидко, безпечно та доступно інтегрувати найкращий у своєму класі семантичний пошук і відповіді на запитання у свою програму, базу знань, сайт, чат-бот або службу підтримки. Такі функції, як «Миттєве індексування», «Перехресне нейронне реранжування» та «Абстрактивне підсумовування» забезпечують постійний доступ до найновішої інформації, а користувачеві надаються лише найрелевантніші відповіді. Крім того, результати підсумовуються природною мовою з наданими цитатами, що дозволяє користувачам зрозуміти і довіряти правдивості відповідей. Оскільки Vectara індексує лише ваші власні бізнес-дані, ризик галюцинацій майже виключається, тобто отримані відповіді ґрунтуються на фактах – дані клієнтів, які передаються та зберігаються в зашифрованому вигляді, ніколи не використовуються для навчання моделей Vectara. Розробники веб-сайтів і додатків можуть зареєструватися безкоштовно, із великими обмеженнями даних, щоб легко додати можливості семантичного пошуку до своїх додатків. Потужна наскрізна платформа Vectara самооптимізується та легко використовується за допомогою простих інтерфейсів API, запускаючи бізнес лише за кілька хвилин і не вимагаючи додавання жодних спеціалізованих інженерів чи інфраструктури. Індексувати дані так само просто завдяки підтримці всіх стандартних типів документів і форматів даних, доступних на підприємстві. Відвідайте Vectara.com для отримання додаткової інформації.
Bonsai
bonsai.io
Bonsai зберігає ваш пошук вічнозеленим завдяки експертному розгортанню, постійному обслуговуванню та максимальному захисту даних для Elasticsearch або OpenSearch.
Instaclustr
instaclustr.com
Повністю розміщена та керована служба для OpenSearch OpenSearch — це потужний пошуковий і аналітичний пакет, який дозволяє завантажувати, реєструвати, шукати, агрегувати, переглядати та аналізувати дані. Ці можливості забезпечують широкий спектр цінних випадків використання, таких як журналювання та пошук додатків. Instaclustr Managed OpenSearch — це рішення на 100% з відкритим кодом, що означає, що ви отримаєте переваги інновацій спільноти та вибору постачальника, а також отримаєте переваги від нашої простої у користуванні автоматизованої платформи та підтримки експертів. Включіть наше рішення Managed OpenSearch у ваші поточні робочі процеси за лічені хвилини та звільніть свої цінні ресурси, щоб зосередитися на решті стека програм.
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm — це пошук як послуга. Наш пошуковий API пропонує миттєвий повнотекстовий пошук ваших даних і документів у веб-масштабі в реальному часі. SeekStorm — це сканер як послуга. Високопродуктивний, цілеспрямований сканер перетворює будь-який веб-сайт на документи JSON зі структурованими даними. Швидкість у 20 разів і корисне навантаження у 200 разів порівняно з Lucene. У 30 разів більше запитів і документів на витрачений долар, ніж в інших SaaS.
Search.io
search.io
Додайте пошук і відкриття на основі машинного навчання на свій веб-сайт, магазин електронної комерції чи програму за лічені хвилини. Повністю розміщена безкоштовна 14-денна пробна версія.
Algolia
algolia.com
Algolia — це єдина в світі наскрізна платформа для пошуку та виявлення штучного інтелекту. Наші інженери винайшли революційний спосіб використання штучного інтелекту для експоненціально кращого пошуку та відкриття. Наша запатентована технологія NeuralSearch поєднує векторну обробку природної мови та підбір ключових слів в одному API. Algolia обробляє 1,75 трильйона пошукових запитів на рік або понад 30 мільярдів на тиждень, що дозволяє більш ніж 17 000 клієнтів у 150+ країнах створювати неймовірно швидкий і релевантний пошук і пошук для своїх користувачів у програмі та/або відвідувачів онлайн (за допомогою будь-якого веб-сайту, мобільний або голосовий пристрій) – миттєво показуючи потрібний вміст у масштабі. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.algolia.com.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — це найкраща у світі хмара Commerce Experience Cloud, яка дає змогу брендам надавати клієнтам настільки персоналізовані шляхи, що вони здаються магічними. Він пропонує набір продуктів, які сприяють справжній персоналізації та зростанню цифрової комерції, зокрема: Discovery, що пропонує пошук і продаж на основі штучного інтелекту; Контент, що пропонує безголову CMS; і Engagement, пропонуючи провідні CDP і рішення для автоматизації маркетингу. Разом ці рішення поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнтів і продукти зі швидкістю та масштабом оптимізації штучного інтелекту, забезпечуючи прибуткову цифрову комерцію, яка приносить конверсії на будь-якому каналі та в кожній подорожі. Bloomreach обслуговує понад 850 світових брендів, включаючи Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München і Marks & Spencer. Для отримання додаткової інформації відвідайте Bloomreach.com. (Exponea була придбана компанією Bloomreach у 2021 році.)
Command E
getcommande.com
Ваш пошук. Команда E думає так само швидко, як і ви. Зустрічайте свій найновіший і найшвидший спосіб отримати доступ абсолютно до всього на вашому комп’ютері та у вашій хмарі.
Coveo
coveo.com
Coveo – це корпоративне програмне забезпечення як послуга (SaaS), розташоване в Квебеку, яке пропонує хмарну платформу для інтелектуального цифрового досвіду та спеціальне програмне забезпечення, створене на цій платформі. Coveo Relevance Cloud™ використовує технології пошуку, аналітики та машинного навчання для уніфікації різнорідного вмісту та даних, щоб автоматизувати доставку актуальної персоналізованої інформації. Coveo надає рішення для електронної комерції, обслуговування клієнтів і кваліфікації робочої сили. Компанію визнано лідером у магічному квадранті Gartner для Insight Engines, лідером у Forrester Wave™: Cognitive Search і сильним виконавцем у The Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms.
Glean
glean.com
Glean дає вам змогу знайти потрібну інформацію. Наша динамічна технологія на основі штучного інтелекту виконує пошук по всій території вашої компанії та в глибині вашого вмісту, щоб швидко знайти знання, які потрібні вашим співробітникам, коли вони їм потрібні. Glean легко надає релевантні та дуже персоналізовані результати завдяки розумінню контексту, мови, поведінки та стосунків між співробітниками, унікальними для вашої організації. Крім того, наш пошук безпечно та надійно охоплює всю сферу вашої компанії та вимагає мінімальних витрат для інтеграції. Завдяки блискавичному впровадженню, він простий у використанні та готовий до роботи прямо з коробки. Завдяки підключенню до програм, які співробітники вже знають і люблять, адаптація стає легким. Пройшли часи нескінченних пошуків відповідей за допомогою різноманітних програмних програм — натомість збирайте їх.
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search – це помічник на основі штучного інтелекту, який допомагає користувачам швидко знаходити потрібну інформацію в усіх пов’язаних програмах Google, включаючи Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Calendar, Google Contacts та інші.
Guru
getguru.com
Enterprise AI Search, Intranet і Wiki на одній платформі. Гуру живе в інструментах, якими ви вже користуєтеся, тому не потрібно перемикати контекст. Знаходьте інформацію в будь-якій програмі, зверніться за допомогою експерта, якщо ви не можете її знайти, і дозвольте Гуру завчасно виявляти прогалини в знаннях, дублювати знання та перекладати їх на 100 мов. Це як розумний друг для вас та решти ваших компанії.
Happeo
happeo.com
Happeo – це інтранет на базі штучного інтелекту, який отримав рейтинг №1 для організацій Google Workspace. Ми створюємо цифрові домівки, де організації залишаються на зв’язку та підвищують ефективність, наводячи порядок в інформаційному хаосі, забезпечуючи структуроване управління знаннями та об’єднуючись як одна команда. Ми створюємо ці унікальні цифрові домівки для кожного клієнта та надаємо їм простір для подолання викликів, з якими стикаються внутрішні операції. Потім ми поєднуємо це з нашими можливостями штучного інтелекту, які інтуїтивно навчаються та розвиваються разом з компанією та кожним користувачем, автоматизують ручні, трудомісткі процеси та створюють організаційне узгодження за допомогою швидкого та інтелектуального виявлення інформації.
Onna
onna.com
Onna дозволяє підприємствам швидко отримати бізнес-цінність від своїх неструктурованих даних. Платформа керування даними Onna забезпечує центральний робочий процес, який охоплює сучасні робочі додатки, як-от Slack, Google Workspace, Microsoft 365 тощо, створюючи єдиний набір придатних для виконання даних. Поєднуючи та об’єднуючи різні джерела даних, юридичні та ІТ-команди покращують ключові випадки використання, такі як eDiscovery, внутрішні розслідування та управління інформацією. Маючи команди в Північній Америці та Європі, Onna підтримує деякі провідні світові компанії, зокрема Dropbox, Electronic Arts, Lyft, Carvana та NewsCorp.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для керування корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 рік і визнана одним із 100 найкращих роботодавців Канади 2016 Mediacorp Canada Inc. Програмні програми OpenText керують вмістом або неструктурованими даними для великих компаній, уряду агентства та фірми професійного обслуговування. Свої продукти OpenText націлені на задоволення вимог щодо управління інформацією, включаючи керування великими обсягами вмісту, відповідність нормативним вимогам, а також керування мобільними та онлайн-доступами. У OpenText працює понад 14 000 співробітників у всьому світі, і компанія є публічною компанією, котирується на NASDAQ (OTEX). і фондова біржа Торонто (OTEX).
Qatalog
qatalog.com
Qatalog усуває робочий хаос. Більше ніяких постійних пінгів, жодних тривіальних зустрічей і пошуків останнього документа. Наш робочий центр об’єднує інструменти сучасної співпраці — вікіпедії, керування проектами, командний чат тощо — і дозволяє використовувати їх узгоджено один з одним. Він об’єднує людей і команди однаково, тож вони можуть бути синхронізовані, коли вони не в одному місці. Це новий спосіб роботи.
Aiven
aiven.io
Діючи як центральний центр для всіх потреб у базі даних, Aiven пропонує служби реляційної та нереляційної бази даних, а також пакет візуалізації та високопродуктивний брокер повідомлень. Наша пропозиція послуг включає Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch, Cassandra, Redis, InfluxDB, M3 і Grafana. Усі послуги Aiven оплачуються погодинно на основі фактичного використання без прихованих платежів. Почніть 30-денну пробну версію вже сьогодні!
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє більш ніж 300 000 компаніям у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, продаж квитків і віртуальних агентів підтримки на основі штучного інтелекту, які допоможуть вам вирішити проблеми клієнтів і підвищити рівень конверсії. Програмне забезпечення Tidio працює в усіх основних системах керування вмістом, платформах електронної комерції та каналах соціальних мереж. Заснована в 2013 році компанія Tidio виросла до 180+ співробітників і має офіси в Сан-Франциско, Щецині та Варшаві. Tidio обслуговує клієнтів будь-якого розміру з 205+ країн, включаючи Mercedes, Shell і Praktiker. Щомісяця віджет чату Tidio переглядають 510 мільйонів унікальних користувачів.
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) є провідною цифровою платформою присутності для брендів із різними локаціями, яка має тисячі клієнтів по всьому світу. Завдяки одній центральній платформі бренди можуть безперешкодно забезпечувати послідовний, точний і захоплюючий досвід і значуще спілкуватися з клієнтами в будь-якій точці цифрового світу. Технологія штучного інтелекту та машинного навчання Yext посилює знання, що стоять за кожною взаємодією з клієнтом, автоматизує робочі процеси в масштабі та надає ефективну міжканальну інформацію, яка дозволяє приймати рішення на основі даних. Від оптимізації пошукових систем і веб-сайтів до соціальних медіа та управління репутацією, Yext дозволяє брендам перетворити свою цифрову присутність на відмінність.
Collato
collato.com
Collato — це інструмент пошукової системи на основі штучного інтелекту, призначений для об’єднання та впорядкування розрізненої інформації з різних джерел, які використовуються командами продуктів. За допомогою Collato користувачі можуть знайти відповіді на свої запитання, пов’язані з продуктом, без зусиль і в режимі реального часу. Інструмент пропонує візуальну карту, на якій користувачі можуть підключити свої інструменти, такі як Confluence, Jira, Figma або Google Drive, щоб усунути розсіяну інформацію та знайти все в одному місці. Розумний алгоритм Collato дає змогу шукати контекстно-залежні посилання, файли та дизайни за допомогою простого введення запитань. Замість того, щоб переглядати нескінченні документи, інструмент генерує миттєві, невеликі та автоматично згенеровані підсумки відповідної інформації з різних джерел, які користувачі можуть швидко переглядати. Collato розроблено з плавним процесом налаштування та масштабування. Користувачі можуть підключити окремий документ або весь інструмент і запросити членів команди приєднатися за простим посиланням. Collato також пропонує безпечну платформу, яка зберігає дані на сертифікованих серверах даних, розміщених у Німеччині, і відповідає GDPR. Інструмент є безкоштовним для використання, і він пропонує зацікавленим сторонам доступ до візуального та спеціального контенту, необхідного для їхніх проектів.
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io — це комплексна платформа персоналізації електронної комерції, яка покращує ефективність і прибутковість вашого веб-магазину, заощаджуючи ваш час і стимулюючи розвиток вашого бізнесу. Використовуючи провідний у галузі штучний інтелект для посилення гіперрелевантності протягом усього шляху клієнта, ми автоматизуємо вищі коефіцієнти конверсії, розміри кошика та вартість замовлень. У Clerk ми прагнемо надати нашим клієнтам усі необхідні інструменти, щоб отримати максимальну віддачу від нашої платформи персоналізації електронної комерції. Ми допомагаємо нашим клієнтам збільшити їхні продажі за допомогою динамічних рекомендацій щодо продукту, персоналізованих електронних листів, ефективного пошуку на сайті та сегментації аудиторії: усе це за допомогою нашого рішення без файлів cookie. Ми тут, щоб надати нашим клієнтам у всьому світі можливість персоналізувати покупки для своїх користувачів. Багато деталей про наші товари та послуги доступні на нашому веб-сайті, включаючи регулярні оновлення продуктів. Ми усвідомлюємо, наскільки важливо інформувати вас про останні зміни та функції продукту, щоб ви завжди могли бути в курсі. Щоб краще зрозуміти доступні рішення та те, яку користь вони можуть принести вашій організації, ми також надаємо приклади користувачів для різних продуктів. Наші тематичні дослідження показують, як інші компанії збільшили свої продажі за допомогою технології штучного інтелекту Clerk. Окрім наших ресурсів, ми надаємо спеціальну допомогу через наш веб-сайт, надаючи вам швидкий доступ до нашої групи професійних технічних експертів. Наша команда прагне надати вам найкращі поради та допомогу, щоб ви могли максимально використати нашу платформу. Ми впевнені, що наші рішення для персоналізації на основі штучного інтелекту можуть допомогти вам у досягненні ваших професійних цілей, тому дозвольте нам допомогти вам розвивати ваш бізнес і досягати бізнес-цілей.
nuclia
nuclia.com
Вбудуйте пошук ШІ та генеративні відповіді на ваш продукт. Nuclia API дозволяє отримати 100% готовий ШІ-пошук і генеративні відповіді з документів, текстів і відео, зберігаючи при цьому конфіденційність ваших даних і уникаючи галюцинацій.
Unleash
getunleash.io
Друзі не дозволяють друзям створювати власну систему прапорів функцій. Управління функціями Unleash розроблено з урахуванням великих підприємств, тому вам не доведеться створювати його самостійно. Ми маємо відкритий код, приватні, безпечні та готові до найскладніших налаштувань із коробки.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — це те, як найдосконаліші компанії світу усувають невизначеність у прийнятті рішень. Завдяки ринковій аналітиці та пошуку, заснованому на перевіреному штучному інтелекті, AlphaSense швидко надає релевантну інформацію з надійного всесвіту загальнодоступного та приватного вмісту, включаючи дослідження акцій, документи компаній, стенограми подій, дзвінки експертів, новини, торговельні журнали та власні дослідження клієнтів. Штаб-квартира компанії AlphaSense розташована в Нью-Йорку, налічує понад 1000 співробітників в офісах у США, Великобританії, Фінляндії, Індії та Сінгапурі.
Conversica
conversica.com
Conversica створює найбільшу в світі розширену робочу силу за допомогою розмовного штучного інтелекту. Ми робимо кожен зв’язок індивідуальним. Conversica є провідним постачальником розмовного штучного інтелекту, який допомагає компаніям залучати, отримувати та збільшувати дохід протягом життєвого циклу клієнта. Наші багатоканальні помічники зі штучним інтелектом беруть участь у двосторонньому діалозі, подібному до людини, у режимі реального часу або за бажанням покупців, щоб підвищити продуктивність, продуктивність і, зрештою, створити можливості для отримання прибутку. Завдяки вбудованим найкращим практикам, перевіреним протягом десятиліття досвіду та 1 мільярду взаємодій, Conversica AI Assistants допомагає командам маркетингу, продажів і успіху клієнтів працювати ефективніше, щоб відповідати очікуванням клієнтів. Розширте можливості своїх команд з доходів за допомогою справжнього, складного штучного інтелекту на основі обробки природної мови (NLP), можливостей глибокого навчання та автоматизації бізнес-процесів. З точністю 98% наші помічники штучного інтелекту точніші, ніж людина. Лідери доходів не можуть дозволити собі бути задоволеними статус-кво. ШІ-помічники роблять неможливе можливим, торкаючись кожного лідера в масштабі, прискорюючи можливості та підвищуючи ефективність команди без збільшення кількості персоналу. Вийдіть на наступний рівень зростання, задовольняючи очікування клієнтів щодо оперативного, постійного та персоналізованого спілкування в масштабі.
Doofinder
doofinder.com
15% клієнтів йдуть, не знайшовши те, що їм потрібно. Doofinder допоможе вам це виправити. Doofinder — це інтелектуальна пошукова система електронної комерції на основі штучного інтелекту, яка покращує результати пошуку та покращує видимість продукту. Наша програма надає персоналізовані результати пошуку на основі індивідуальних уподобань у реальному часі менш ніж за 25 мілісекунд без збільшення швидкості завантаження. - Допоможіть своїм клієнтам знайти саме те, що вони шукають, за допомогою розширеної технології пошуку Doofinder, зменшуючи показники відмов і збільшуючи шанси на продаж. - Глибше зрозумійте поведінку та потреби своїх клієнтів, аналізуючи результати пошуку - Перетворіть свій досвід пошуку в електронній комерції за допомогою точних результатів, навіть якщо пошук безладний - Приймайте обґрунтовані рішення та передбачте попит клієнтів і нові тенденції за допомогою нашого потужного аналізу результатів пошуку +20 % конверсій, просто покращивши пошук: це так просто. Понад 10 000 задоволених клієнтів не можуть помилятися. Наше рішення просте у використанні, оскільки його можна швидко та легко інтегрувати з будь-яким веб-рішенням або рішенням для електронної комерції, а також із спеціально створеними сайтами, що забезпечує вам необхідну гнучкість. Не потребує кодування, легко встановити та почати використовувати.
AddSearch
addsearch.com
AddSearch забезпечує блискавичний, легкий і настроюваний персоналізований пошук будь-якого веб-сайту, електронної комерції чи веб-програми. Використовуйте сканер або API індексування, щоб індексувати вміст і підтримувати його в актуальному стані. Використовуйте повну послугу впровадження, щоб заощадити час ваших розробників і отримати повну перевагу пошукового досвіду AddSearch. Маючи майже 2000 клієнтів у всьому світі, у медіа, телекомунікаціях, уряді, освіті, електронній комерції та багатьох інших, AddSearch є перевіреним найкращим у своєму класі рішенням для пошуку на сайті. Завдяки швидкому виходу на ринок, розширенню функцій і аналітики на основі штучного інтелекту AddSearch має все необхідне для досягнення результатів вашого бізнесу за допомогою пошуку. Функції AddSearch включають: - Автозаповнення - Інтелектуальне ранжування результатів - Включення/виключення вмісту - Розширена пошукова аналітика з 1-річним збереженням - Фільтри та аспекти - Персоналізація пошуку - Спеціальний SSO - Журнали аудиту - Система рекомендацій - Автоматичні пропозиції синонімів - Організаційне керування користувачами - Працює з будь-якою CMS - Впровадження за допомогою сканера або API - SLA до 99,999% - Швидкий час виконання
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks — це платформа підвищення продуктивності штучного інтелекту, яка допомагає компаніям зробити свою інформацію доступною та доступною для кожного працівника. Його помічник зі штучним інтелектом Dash миттєво відповідає на робочі запитання, створює відповідний вміст, знаходить документи, повідомлення, завдання тощо. Окрім веб-інтерфейсу, Dash AI також має надійну інтеграцію Slack. Його можна додати до каналів компанії Slack, де він може автоматично відповідати на поширені запитання. Наразі Dashworks інтегрується з понад 20 додатками в технологічному наборі компанії.
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