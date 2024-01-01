Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для пошуку підприємства - Найпопулярніші застосунки - Обʼєднані Арабські Емірати
Програмне забезпечення корпоративного пошуку оптимізує систематичний пошук збережених даних, будь то внутрішні дані в організації чи зовнішні джерела, такі як програми та веб-сайти. Ці рішення впорядковують і уточнюють дані, дозволяючи користувачам безпечно отримувати доступ і знаходити інформацію в різноманітних джерелах, таких як бази даних, документи, програми, веб-сайти та інтрамережі. Це приносить користь користувачам із різних ролей і команд в організації, оскільки доступ до даних із багатьох баз даних і спільних джерел є невід’ємною частиною виконання численних завдань у бізнес-середовищі. Крім того, програмне забезпечення корпоративного пошуку може пропонувати пошук як функціональні можливості служби, що дозволяє підприємствам безпечно надавати певні дані та джерела інформації, як-от каталоги продуктів, відео та маркетинговий вміст, зовнішнім платформам, таким як мобільні програми та веб-сайти.
Запит на новий застосунок
Qatalog
qatalog.com
Qatalog усуває робочий хаос. Більше ніяких постійних пінгів, тривіальних зустрічей і пошуків останнього документа. Наш робочий центр об’єднує інструменти сучасної співпраці — вікіпедії, керування проектами, командний чат тощо — і дозволяє використовувати їх узгоджено один з одним. Він об’єднує людей...
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє понад 300 000 компаній у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, ...
Guru
getguru.com
Enterprise AI Search, Intranet і Wiki на одній платформі. Гуру живе в інструментах, якими ви вже користуєтеся, тому не потрібно перемикати контекст. Знаходьте інформацію в будь-якій програмі, зверніться за допомогою експерта, якщо ви не можете її знайти, і дозвольте Гуру завчасно виявляти прогалини ...
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search – це помічник на основі штучного інтелекту, який допомагає користувачам швидко знаходити потрібну інформацію в усіх пов’язаних програмах Google, включаючи Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Calendar, Google Contacts та інші.
Algolia
algolia.com
Algolia — це єдина в світі наскрізна платформа для пошуку та виявлення штучного інтелекту. Наші інженери винайшли революційний спосіб використання штучного інтелекту для експоненціально кращого пошуку та відкриття. Наша запатентована технологія NeuralSearch поєднує векторну обробку природної мови та...
Happeo
happeo.com
Happeo – це інтранет на базі штучного інтелекту, який отримав рейтинг №1 для організацій Google Workspace. Ми створюємо цифрові домівки, де організації залишаються на зв’язку та підвищують ефективність, наводячи порядок в інформаційному хаосі, забезпечуючи структуроване управління знаннями та об’єдн...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для керування корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 р...
Command E
getcommande.com
Ваш пошук. Команда E думає так само швидко, як і ви. Зустрічайте свій найновіший і найшвидший спосіб отримати доступ абсолютно до всього на вашому комп’ютері та у вашій хмарі.
Coveo
coveo.com
Coveo – це корпоративне програмне забезпечення як послуга (SaaS), розташоване в Квебеку, яке пропонує хмарну платформу для інтелектуального цифрового досвіду та спеціальне програмне забезпечення, створене на цій платформі. Coveo Relevance Cloud™ використовує технології пошуку, аналітики та машинного...
Glean
glean.com
Glean дає вам змогу знайти потрібну інформацію. Наша динамічна технологія на основі штучного інтелекту виконує пошук по всій території вашої компанії та в глибині вашого вмісту, щоб швидко знайти знання, які потрібні вашим співробітникам, коли вони їм потрібні. Glean легко надає релевантні та дуже п...
nuclia
nuclia.com
Вбудуйте пошук ШІ та генеративні відповіді на ваш продукт. Nuclia API дозволяє отримати 100% готовий ШІ-пошук і генеративні відповіді з документів, текстів і відео, зберігаючи при цьому конфіденційність ваших даних і уникаючи галюцинацій.
Aiven
aiven.io
Діючи як центральний центр для всіх потреб у базі даних, Aiven пропонує служби реляційної та нереляційної бази даних, а також пакет візуалізації та високопродуктивний брокер повідомлень. Наша пропозиція послуг включає Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch, Cassandra, Redis, InfluxDB, M...
Search.io
search.io
Додайте пошук і відкриття на основі машинного навчання на свій веб-сайт, магазин електронної комерції чи програму за лічені хвилини. Повністю розміщена безкоштовна 14-денна пробна версія.
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) є провідною цифровою платформою присутності для брендів із різними локаціями, яка має тисячі клієнтів по всьому світу. Завдяки одній центральній платформі бренди можуть безперешкодно забезпечувати послідовний, точний і захоплюючий досвід і значуще спілкуватися з клієнтами в будь-як...
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — це те, як найдосконаліші компанії світу усувають невизначеність у прийнятті рішень. Завдяки ринковій аналітиці та пошуку, заснованому на перевіреному штучному інтелекті, AlphaSense швидко надає релевантну інформацію з надійного всесвіту загальнодоступного та приватного вмісту, включаючи...
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia — це пошукова система на базі штучного інтелекту, яка допомагає користувачам швидко й ефективно знаходити точні відповіді на їхні запитання. Це дозволяє користувачам шукати широкі дослідження ринку, цілеспрямоване вилучення інформації тощо за допомогою аналітика AI, який розуміє потреби корис...
Keyspider
keyspider.io
Keyspider надає точні результати пошуку за допомогою хмарної корпоративної пошукової системи. За допомогою Keyspider ви можете створити свій власний налаштований пошук веб-сайту без додаткових витрат часу чи коштів. Keyspider розуміє вимоги клієнтів і надає правильні результати за їхніми пошуковими ...
ExpertRec
expertrec.com
Спеціальна пошукова система Expertrec дозволяє швидко додавати надшвидкі результати пошуку на ваш веб-сайт. Він також пропонує потужні параметри налаштування одним натисканням кнопки. Це також чудова заміна пошуку на сайті Google. Особливості: 1. Надшвидке автозаповнення. 2. Доступна спеціальна пошу...
Site Search 360
sitesearch360.com
Розумний, швидкий пошук вашого веб-сайту з можливістю налаштування. - Індексуйте сторінки вашого сайту, продукти, відео YouTube, поширені запитання та документи (PDF, DOC, XLS, PPT). - - Використовуйте наш потужний сканер, надайте карту сайту, завантажте канал, використовуйте наш API або комбінуйте ...
Akooda
akooda.co
Akooda — це новаторська платформа Ops Intelligence, яка надає компаніям повне розуміння їхнього внутрішнього цифрового сліду. Завдяки штучному інтелекту механізм Akooda аналізує основні бізнес-елементи, включаючи процеси, людей, клієнтів і ресурси, щоб отримати інформацію, яка відповідає на важливі ...
Findr
usefindr.com
Універсальний пошук для всіх ваших програм. Findr — це пошуковий помічник на основі штучного інтелекту, який допомагає вам шукати в усіх ваших програмах одночасно. З Findr ви можете: 1. Скоротити час, витрачений на пошук інформації. 2. Припиніть вимагати посилання та документи - покращте співпрацю к...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — це найкраща у світі хмара Commerce Experience Cloud, яка дозволяє брендам надавати клієнтам настільки персоналізовані шляхи, що вони здаються магією. Він пропонує набір продуктів, які сприяють справжній персоналізації та зростанню цифрової комерції, зокрема: Discovery, що пропонує пошук...
AddSearch
addsearch.com
AddSearch забезпечує блискавичний, легкий і настроюваний персоналізований пошук будь-якого веб-сайту, електронної комерції чи веб-програми. Використовуйте сканер або API індексування, щоб індексувати вміст і підтримувати його в актуальному стані. Використовуйте повну послугу впровадження, щоб заощад...
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks — це платформа підвищення продуктивності штучного інтелекту, яка допомагає компаніям зробити свою інформацію доступною та доступною для кожного працівника. Його помічник зі штучним інтелектом Dash миттєво відповідає на робочі запитання, створює відповідний вміст, знаходить документи, повід...
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch.io дозволяє компаніям створювати найкращий досвід пошуку додатків за допомогою найкращих у галузі компонентів інтерфейсу користувача, панелі керування для внесення змін у режимі реального часу та надає дієву аналітику для пошуку. Він працює з Elasticsearch і OpenSearch.
Raffle
raffle.ai
Пошук став людським і простим у використанні. Інноваційні компанії використовують програмне забезпечення та API Raffle, щоб покращити свої пошукові можливості, полегшити обмін знаннями та отримати глибоке розуміння поведінки та потреб клієнтів і співробітників. Наші пошукові рішення, включаючи пошук...
Doofinder
doofinder.com
15% клієнтів йдуть, не знайшовши те, що їм потрібно. Doofinder допоможе вам це виправити. Doofinder — це інтелектуальна пошукова система електронної комерції на основі штучного інтелекту, яка покращує результати пошуку та покращує видимість продукту. Наша програма надає персоналізовані результати по...
Conversica
conversica.com
Conversica створює найбільшу в світі розширену робочу силу за допомогою розмовного штучного інтелекту. Ми робимо кожен зв’язок індивідуальним. Conversica є провідним постачальником розмовного штучного інтелекту, який допомагає компаніям залучати, отримувати та збільшувати дохід протягом життєвого ци...
Unleash
getunleash.io
Друзі не дозволяють друзям створювати власну систему прапорів функцій. Управління функціями Unleash розроблено з урахуванням великих підприємств, тому вам не доведеться створювати його самостійно. Ми маємо відкритий код, приватні, безпечні та готові до найскладніших налаштувань із коробки.
Onna
onna.com
Onna дозволяє підприємствам швидко отримати бізнес-цінність від своїх неструктурованих даних. Платформа керування даними Onna забезпечує центральний робочий процес, який охоплює сучасні робочі додатки, як-от Slack, Google Workspace, Microsoft 365 тощо, створюючи єдиний набір придатних для виконання ...
Instaclustr
instaclustr.com
Повністю розміщена та керована служба для OpenSearch OpenSearch — це потужний пошуковий і аналітичний пакет, який дозволяє завантажувати, реєструвати, шукати, агрегувати, переглядати та аналізувати дані. Ці можливості забезпечують широкий спектр цінних випадків використання, таких як журналювання та...
Bonsai
bonsai.io
Bonsai зберігає ваш пошук вічнозеленим завдяки експертному розгортанню, постійному обслуговуванню та максимальному захисту даних для Elasticsearch або OpenSearch.
Miso.ai
miso.ai
Miso демократизує надздібності машинного навчання таких платформ, як Google і Amazon, щоб будь-яка команда могла швидко створити масштабований і уніфікований пошук, відкриття та залучення для всього свого шляху користувача. І на відміну від традиційних рішень, Miso може персоналізувати 100% анонімно...
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide — це рішення для пошуку слайдів і бібліотек із надбудовою PowerPoint. Отримуйте доступ до всіх своїх слайдів, зображень і відео, не виходячи з PowerPoint. TeamSlide перевіряє ваші презентації на контроль версій, сповіщаючи вас, коли є застарілі слайди. Легко підключіть TeamSlide до SharePo...
Constructor
constructor.io
Платформа пошуку продуктів, яка забезпечує привабливі моменти відкриття продукту в кожному каналі на всьому шляху покупця — від пошуку та перегляду до рекомендацій і керованих продажів. Створений на основі найновішої технології пошуку AI/ML, Native Commerce Core від Constructor вивчає кожну взаємоді...
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm — це пошук як послуга. Наш пошуковий API пропонує миттєвий повнотекстовий пошук ваших даних і документів у веб-масштабі в реальному часі. SeekStorm — це сканер як послуга. Високопродуктивний, цілеспрямований сканер перетворює будь-який веб-сайт на документи JSON зі структурованими даними. ...
Vectara
vectara.com
Vectara — це розмовна платформа для пошуку та виявлення знань на основі LLM, яка дозволяє компаніям вести інтелектуальні розмови над власними даними (подумайте про ChatGPT, але для ваших даних). У першу чергу для розробників, платформа надає простий API і надає розробникам доступ до передової технол...
Meilisearch
meilisearch.com
Meilisearch дає змогу розробникам і бізнес-командам створювати найбільш інтуїтивно зрозумілий пошук, який збільшує кількість конверсій на основі пошуку
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch — це генеративна корпоративна пошукова платформа AI від виробників GoLinks. GoSearch об’єднує понад 100 особистих і корпоративних додатків, щоб забезпечити єдиний уніфікований інтерфейс для пошуку — на основі генеративного штучного інтелекту для отримання інформації, узагальненої з багатьох...
Loop54
loop54.com
Пошук і персоналізація сайтів електронної комерції Loop54s підтримується власним штучним інтелектом. Loop54 AI персоналізує пошук на сайті та навігацію за категоріями, щоб кожен відвідувач отримував відповідні результати. У той час як для більшості інструментів персоналізації потрібні місяці збору д...
Outmind
outmind.ai
Outmind надає вам миттєвий доступ до ваших документів, електронних листів, розмов... щоб ви виграли час, якість та ефективність. З Outmind ви не створюєте повторно існуючі документи: ви можете почати з внутрішніх довідкових елементів. Наші алгоритми машинного навчання автоматично показують найкращі ...
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch — це платформа персоналізованого пошуку та рекомендацій на основі штучного інтелекту, яка забезпечує успіх бізнесу будь-якого розміру в усіх галузях. Наша мета полягає в тому, щоб бренди мали інноваційні інструменти для точного, релевантного пошуку, що дозволяє користувачам знаходити реле...
Cludo
cludo.com
Cludo — це інтелектуальний пошуковий інструмент, розроблений для спрощення життя веб-команд і маркетингових команд за допомогою автоматизації та значущих даних. Ми полегшуємо пошук як для вас, так і для ваших кінцевих користувачів. Cludo оптимізує спосіб зв’язку та використання інформації організаці...
SearchStax
searchstax.com
Потужний пошук став простим SearchStax — це найпростіший і найшвидший спосіб для маркетологів і розробників забезпечити найпотужніший, релевантніший і надійніший пошук. Ми пропонуємо наскрізні програмні рішення, починаючи від керованої розміщеної інфраструктури Solr на серверній частині до розширено...
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box — це рішення для пошуку та виявлення продуктів, яке підходить для будь-якої платформи електронної комерції. Магія Luigi's Box починається з детальних аналітичних панелей, які дають вам всю необхідну інформацію про ефективність елементів пошуку та навігації на вашому сайті. Дізнайтеся біл...
QBox
qbox.ai
QBox — це чудовий інструмент, який надає комплексну та настроювану програму для тестування розмовних програм ШІ. Це спрощує та прискорює процес тестування, підвищує точність і допомагає користувачам надавати високоякісні цифрові помічники. QBox аналізує та порівнює дані навчання вашого чат-бота, ві...
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services є провідним постачальником платформ персоналізації та даних клієнтів. Наші рішення дозволяють брендам розпізнавати поведінку користувачів у різних каналах, пропонувати персоналізовані рекомендації та активувати дані в усіх каналах нашої платформи даних клієнтів. Сотні амбітних бренді...
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io — це комплексна платформа персоналізації електронної комерції, яка покращує ефективність і прибутковість вашого веб-магазину, заощаджуючи ваш час і стимулюючи розвиток вашого бізнесу. Використовуючи провідний у галузі штучний інтелект для посилення гіперрелевантності протягом усього шляху к...
Collato
collato.com
Collato — це інструмент пошукової системи на основі штучного інтелекту, призначений для об’єднання та впорядкування розрізненої інформації з різних джерел, які використовуються командами продуктів. За допомогою Collato користувачі можуть знайти відповіді на свої запитання, пов’язані з продуктом, без...