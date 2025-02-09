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Найпопулярніші Нещодавно додані Постачальники консультантів з управління продуктивністю підприємства (EPM). - Найпопулярніші застосунки - Сан-Марино

Консультанти EPM допомагають організаціям підвищити ефективність, надаючи рекомендації та підтримку в корпоративному плануванні, аналітиці та звітності. Вони надають як проектну, так і постійну допомогу компаніям у їх прагненні покращити продуктивність. Крім того, ці консультанти допомагають підприємствам у впровадженні, прийнятті та максимальному використанні програмних рішень EPM або CPM.