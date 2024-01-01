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Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

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Постачальники консультантів з управління продуктивністю підприємства (EPM). - Найпопулярніші застосунки - Обʼєднані Арабські Емірати

Консультанти EPM допомагають організаціям підвищити ефективність, надаючи рекомендації та підтримку в корпоративному плануванні, аналітиці та звітності. Вони надають як проектну, так і постійну допомогу компаніям у їх прагненні покращити продуктивність. Крім того, ці консультанти допомагають підприємствам у впровадженні, прийнятті та максимальному використанні програмних рішень EPM або CPM.

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KPMG Spark

KPMG Spark

kpmgspark.com

KPMG Spark пропонує онлайн-облік, який включає автоматизований облік із доступом до спеціальної команди для спрощеної підготовки податків, виставлення рахунків, платежів, відстеження витрат тощо

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