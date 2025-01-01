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Програмне забезпечення мережі доставки корпоративного вмісту (eCDN).
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Програмне забезпечення мережі доставки корпоративного вмісту (eCDN). - Найпопулярніші застосунки

Корпоративна мережа доставки вмісту (eCDN) використовує приватну інфраструктуру для розповсюдження вмісту в межах корпоративного брандмауера. На відміну від традиційних CDN, які призначені для широкомасштабної доставки контенту на великі відстані, eCDN зосереджені на ефективній доставці високоякісного контенту в корпоративних мережах. Вони оптимізують маршрутизацію відео, щоб забезпечити доставку контенту з найближчого джерела до користувача, підвищуючи продуктивність і мінімізуючи споживання пропускної здатності. Хоча CDN і eCDN вирішують подібні завдання, вони задовольняють різні потреби. Традиційні мережі CDN відмінно підходять для доставки медіа з високою пропускною здатністю для великої аудиторії за межами корпоративних мереж, забезпечуючи стабільний потік даних на великі відстані. Навпаки, мережі eCDN призначені для розповсюдження вмісту серед співробітників у межах однієї корпоративної мережі, використовуючи внутрішні ресурси для ефективної та безпечної доставки вмісту.

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Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — це хмарна платформа, що перетворює будівлі на розумні простори за допомогою сенсорів Cisco, забезпечуючи безпечний та зручний досвід.

Medianova

Medianova

medianova.com

Medianova - це платформа CDN, яка прискорює доставку цифрового контенту, забезпечує безпеку і підтримує високий рівень доступності для веб-сайтів.

Chinafy

Chinafy

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Chinafy - це платформа, що оптимізує веб-сайти для швидкого та надійного завантаження в Китаї без потреби в апаратному забезпеченні.

Imgix

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imgix.com

Imgix - платформа для оптимізації та управління зображеннями та відео, що спрощує їх інтеграцію та доставку на різних пристроях.

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Програмне забезпечення мережі доставки корпоративного вмісту (eCDN). - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog