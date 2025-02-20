Програмне забезпечення мережі доставки корпоративного вмісту (eCDN). - Найпопулярніші застосунки - Французькі Південні Території

Imgix

imgix.com

Зображення є найважливішою сполучною тканиною Інтернету, яка інформує людей про рішення про купівлю, пов’язує вміст з людьми, а людей – один з одним. Більшість компаній помилково розглядають зображення як проблему, яку давно вирішено, незважаючи на те, що за останні десять років візуальний медіаландшафт став складнішим і різноманітнішим, ніж будь-коли. Неправильні зображення мають негативні наслідки, які з часом посиляться, суттєво обмежуючи ваш бізнес неочікуваними та гучними способами. Проблеми особливо очевидні для високоінтерактивних веб-сайтів із частими оновленнями та багатим мультимедійним вмістом. У imgix вони спрощують покращення вашого бізнесу за допомогою зображень. Інтегруйте свої сховища зображень із їхньою платформою, і ви зможете легко створювати та доставляти оптимізовані зображення на будь-який пристрій у всьому світі за лічені хвилини. Покладіться на нас щодо керування зображеннями, візуалізації та передових технологій, таких як AVIF, перекодування HLS і штучний інтелект зображень. Замість того, щоб керувати декількома інструментами та йти в ногу з розвитком технологій, дозвольте нам впоратися з усім. Досліджуйте далі на www.imgix.com. imgix підтримують далекоглядні інвестори, зокрема Y Combinator, RRE, AceCap і Tuesday Capital. Він був запущений через знамениту програму прискорення Y Combinator. Серед їхніх клієнтів Google, Spotify, Netflix, Lyft, Airbnb, Vimeo та Eventbrite тощо.