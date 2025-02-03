Програмне забезпечення мережі доставки корпоративного вмісту (eCDN). - Найпопулярніші застосунки - Сінгапур

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Корпоративна мережа доставки вмісту (eCDN) використовує приватну інфраструктуру для розповсюдження вмісту в межах корпоративного брандмауера. На відміну від традиційних CDN, які призначені для широкомасштабної доставки контенту на великі відстані, eCDN зосереджені на ефективній доставці високоякісного контенту в корпоративних мережах. Вони оптимізують маршрутизацію відео, щоб забезпечити доставку контенту з найближчого джерела до користувача, підвищуючи продуктивність і мінімізуючи споживання пропускної здатності. Хоча CDN і eCDN вирішують подібні завдання, вони задовольняють різні потреби. Традиційні мережі CDN відмінно підходять для доставки медіа з високою пропускною здатністю для великої аудиторії за межами корпоративних мереж, забезпечуючи стабільний потік даних на великі відстані. Навпаки, мережі eCDN призначені для розповсюдження вмісту серед співробітників у межах однієї корпоративної мережі, використовуючи внутрішні ресурси для ефективної та безпечної доставки вмісту.
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Medianova
medianova.com
Medianova надає глобальні рішення CDN і хмарні платформи з досвідом потокової передачі, кодування, кешування, мікрокешування, гібридного CDN і прискорення веб-сайтів. Маючи присутність у 20 країнах і 100% мережу будь-якості, що працює на твердотільних накопичувачах, Medianova є однією з найшвидших захищених https CDN у Європі та на Близькому Сході на основі Cedexis.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними. Cisco Spaces використовує потужність апаратного забезпечення та датчиків Cisco (Catalyst, Meraki, Webex), що робить будівлі безпечними, розумними та стійкими з безперебійним обслуговуванням людей.
Chinafy
chinafy.com
Chinafy — це платформа на основі SaaS, яка реконструює та перепроектує веб-сайти для досягнення швидшої роботи в Китаї. На сьогоднішній день це єдина платформа веб-сумісності, яка здатна досягти практично наземної продуктивності, офшорної. Платформа встановлюється на веб-сайти, щоб допомогти їм швидко, повністю та безпечно завантажуватись у Китаї. Доступні наземні варіанти Платформа Chinafy прискорює, оптимізує та захищає будь-яку інтернет-власність для доставки в Китаї без додавання обладнання, ручної зміни рядка коду або додавання нової URL-адреси. Поєднуючи інтелектуальну оптимізацію ресурсів для Китаю з інфраструктурою з балансуванням кількох навантажень і веб-сайтами, можна досягти значного покращення продуктивності в усіх напрямках. Від повної візуалізації сторінок до більш узгодженого завантаження всього сайту на китайських сайтах знижуються показники відмов, підвищується зручність використання та збільшується кількість конверсій у економічно ефективний спосіб, орієнтований на результати. Штаб-квартира в Гонконзі. Chinafy та його партнери дотримуються правил і дотримуються постанов китайського уряду Міністерства промисловості та інформаційних технологій MIIT і не підтримують сайти, які наразі недоступні.
Imgix
imgix.com
Зображення є найважливішою сполучною тканиною Інтернету, яка інформує людей про рішення про купівлю, пов’язує вміст з людьми, а людей – один з одним. Більшість компаній помилково розглядають зображення як проблему, яку давно вирішено, незважаючи на те, що за останні десять років візуальний медіаландшафт став складнішим і різноманітнішим, ніж будь-коли. Неправильні зображення мають негативні наслідки, які з часом посиляться, суттєво обмежуючи ваш бізнес неочікуваними та гучними способами. Проблеми особливо очевидні для високоінтерактивних веб-сайтів із частими оновленнями та багатим мультимедійним вмістом. У imgix вони спрощують покращення вашого бізнесу за допомогою зображень. Інтегруйте свої сховища зображень із їхньою платформою, і ви зможете легко створювати та доставляти оптимізовані зображення на будь-який пристрій у всьому світі за лічені хвилини. Покладіться на нас щодо керування зображеннями, візуалізації та передових технологій, таких як AVIF, перекодування HLS і штучний інтелект зображень. Замість того, щоб керувати декількома інструментами та йти в ногу з розвитком технологій, дозвольте нам впоратися з усім. Досліджуйте далі на www.imgix.com. imgix підтримують далекоглядні інвестори, зокрема Y Combinator, RRE, AceCap і Tuesday Capital. Він був запущений через знамениту програму прискорення Y Combinator. Серед їхніх клієнтів Google, Spotify, Netflix, Lyft, Airbnb, Vimeo та Eventbrite тощо.
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