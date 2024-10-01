Програмне забезпечення мережі доставки корпоративного вмісту (eCDN). - Найпопулярніші застосунки - Джибуті Найпопулярніші Нещодавно додані

Корпоративна мережа доставки вмісту (eCDN) використовує приватну інфраструктуру для розповсюдження вмісту в межах корпоративного брандмауера. На відміну від традиційних CDN, які призначені для широкомасштабної доставки контенту на великі відстані, eCDN зосереджені на ефективній доставці високоякісного контенту в корпоративних мережах. Вони оптимізують маршрутизацію відео, щоб забезпечити доставку контенту з найближчого джерела до користувача, підвищуючи продуктивність і мінімізуючи споживання пропускної здатності. Хоча CDN і eCDN вирішують подібні завдання, вони задовольняють різні потреби. Традиційні мережі CDN відмінно підходять для доставки медіа з високою пропускною здатністю для великої аудиторії за межами корпоративних мереж, забезпечуючи стабільний потік даних на великі відстані. Навпаки, мережі eCDN призначені для розповсюдження вмісту серед співробітників у межах однієї корпоративної мережі, використовуючи внутрішні ресурси для ефективної та безпечної доставки вмісту.