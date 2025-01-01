Програмне забезпечення для шифрування - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для шифрування використовує криптографію для захисту конфіденційності та цілісності даних. Підприємства використовують це програмне забезпечення, щоб забезпечити доступ до інформації лише авторизованим сторонам, мінімізуючи ризик викриття чи порушень. Перетворюючи читабельні дані в зашифрований, незрозумілий формат, програмне забезпечення для шифрування робить дані майже неможливими для розшифрування неавторизованими користувачами. Компанії можуть застосовувати шифрування в комунікаціях, базах даних і різних типах файлів або системах зберігання. Його можна застосовувати до даних у стані спокою, даних у дорозі та даних, що використовуються, що робить його особливо цінним для захисту конфіденційної інформації, такої як особиста інформація (PII), захищена інформація про здоров’я (PHI) та індустрія платіжних карток (PCI). даних.
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Tresorit
tresorit.com
Tresorit - це безпечна платформа для зберігання та обміну файлами з кінцевим шифруванням, що гарантує максимальну конфіденційність та контроль доступу.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield - універсальний інструмент для команди, який забезпечує управління проектами, спільну роботу, чат та відеоконференції з високим рівнем безпеки даних.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
Bitdefender GravityZone – це рішення безпеки для бізнесу, що захищає кінцеві точки, віртуальні машини та електронну пошту від кіберзагроз.
Virtru
virtru.com
Virtru - це платформа для шифрування даних, що інтегрується з бізнес-додатками, забезпечуючи контроль доступу та відповідність вимогам безпеки.
Progress
progress.com
Додаток Progress дозволяє підприємствам розробляти, керувати додатками та даними на різних платформах для покращення цифрового досвіду.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Додаток Very Good Security (VGS) забезпечує захист чутливих даних, управління ними та сприяє дотриманню стандартів безпеки без зміни існуючих систем.
Ubiq
ubiqsecurity.com
Ubiq - це API-платформа для шифрування даних, яка спрощує інтеграцію безпечних рішень у додатках різних мов програмування.
SlashID
slashid.dev
SlashID — платформа для управління цифровими ідентичностями, яка забезпечує аутентифікацію, безпеку та зручність використання без ускладнень для користувачів.
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal – це застосунок для кібербезпеки, який виявляє зловмисне ПЗ, забезпечує веб-захист і захист від викупів, а також підтримує управління пристроями.
WatchGuard
watchguard.com
WatchGuard - це рішення для кібербезпеки, що забезпечує захист мережі від загроз та просте управління безпекою для підприємств різного масштабу.
ShareSecret
sharesecret.co
ShareSecret – додаток для безпечного зберігання та обміну паролями та конфіденційною інформацією, що автоматично знищує дані після використання.
Protegrity
protegrity.com
Protegrity – це платформа для захисту даних, що забезпечує шифрування, контроль доступу та моніторинг, допомагаючи організаціям захищати конфіденційну інформацію.
Actifile
actifile.com
Actifile автоматизує виявлення, моніторинг і захист даних, запобігаючи загрозам та відповідністю регламентам захисту даних.
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