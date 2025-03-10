Програмне забезпечення для шифрування - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Actifile

actifile.com

Actifile допомагає організаціям автоматизувати свої потреби у виявленні, моніторингу та захисті даних, вирішуючи зовнішні загрози даним (наприклад, програмне забезпечення-вимагач), внутрішні загрози (наприклад, тіньові ІТ) і допомагає в дотриманні правил конфіденційності даних. Підхід Actifile до захисту даних зосереджується на двох основних аспектах: * Визначення та кількісна оцінка ризику: ідентифікуйте, виявляйте та відстежуйте конфіденційні дані як у сховищі, так і в русі до/з програм (як санкції компанії, так і тіньові ІТ). * Обмежте відповідальність, пов’язану з крадіжкою даних: захистіть дані від крадіжки за допомогою автоматичного шифрування, зменшуючи відповідальність і регуляторні наслідки, пов’язані з інцидентом крадіжки даних (наприклад, програми-вимагачі). Такий підхід ідеально працює в сучасній мультихмарній програмі SaaS і підходить тим, хто прагне розширити можливості своїх співробітників, одночасно захищаючи та захищаючи свої найважливіші активи – ДАНІ! Actifile підтримує численні сценарії використання та фреймворки та успішно розгортається в усьому світі, підтримуючи дедалі більше нормативних актів щодо конфіденційності, включаючи HIPAA, GDPR і NIFRA, до CMMC і CCPA.