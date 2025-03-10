Програмне забезпечення для шифрування - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для шифрування використовує криптографію для захисту конфіденційності та цілісності даних. Підприємства використовують це програмне забезпечення, щоб забезпечити доступ до інформації лише авторизованим сторонам, мінімізуючи ризик викриття чи порушень. Перетворюючи читабельні дані в зашифрований, незрозумілий формат, програмне забезпечення для шифрування робить дані майже неможливими для розшифрування неавторизованими користувачами. Компанії можуть застосовувати шифрування в комунікаціях, базах даних і різних типах файлів або системах зберігання. Його можна застосовувати до даних у стані спокою, даних у дорозі та даних, що використовуються, що робить його особливо цінним для захисту конфіденційної інформації, такої як особиста інформація (PII), захищена інформація про здоров’я (PHI) та індустрія платіжних карток (PCI). даних.
Запит на новий застосунок
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
Bitdefender GravityZone – це рішення безпеки для бізнесу, що захищає кінцеві точки, віртуальні машини та електронну пошту від кіберзагроз.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield - універсальний інструмент для команди, який забезпечує управління проектами, спільну роботу, чат та відеоконференції з високим рівнем безпеки даних.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit - це безпечна платформа для зберігання та обміну файлами з кінцевим шифруванням, що гарантує максимальну конфіденційність та контроль доступу.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Додаток Very Good Security (VGS) забезпечує захист чутливих даних, управління ними та сприяє дотриманню стандартів безпеки без зміни існуючих систем.
Virtru
virtru.com
Virtru - це платформа для шифрування даних, що інтегрується з бізнес-додатками, забезпечуючи контроль доступу та відповідність вимогам безпеки.
WatchGuard
watchguard.com
WatchGuard - це рішення для кібербезпеки, що забезпечує захист мережі від загроз та просте управління безпекою для підприємств різного масштабу.
Progress
progress.com
Додаток Progress дозволяє підприємствам розробляти, керувати додатками та даними на різних платформах для покращення цифрового досвіду.
Protegrity
protegrity.com
Рішення та продукти захисту даних Protegrity можуть покращити можливості вашого бізнесу завдяки захищеному та динамічному обміну даними. Наш широкий вибір методів дозволяє розблокувати ваші дані та оживити їх. Програмне забезпечення захисту даних Protegrity забезпечує найповніший спектр захисту незалежно від того, де зберігаються, переміщуються чи використовуються ваші дані, зокрема локально, у хмарі та будь-де між ними.
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal – це застосунок для кібербезпеки, який виявляє зловмисне ПЗ, забезпечує веб-захист і захист від викупів, а також підтримує управління пристроями.
ShareSecret
sharesecret.co
Безпечно діліться паролями, маркерами, кредитними картками та будь-чим іншим у короткостроковому зашифрованому сховищі ShareSecret із автоматичним терміном дії.
Ubiq
ubiqsecurity.com
Ubiq - це API-платформа для шифрування даних, яка спрощує інтеграцію безпечних рішень у додатках різних мов програмування.
Actifile
actifile.com
Actifile допомагає організаціям автоматизувати свої потреби у виявленні, моніторингу та захисті даних, вирішуючи зовнішні загрози даним (наприклад, програмне забезпечення-вимагач), внутрішні загрози (наприклад, тіньові ІТ) і допомагає в дотриманні правил конфіденційності даних. Підхід Actifile до захисту даних зосереджується на двох основних аспектах: * Визначення та кількісна оцінка ризику: ідентифікуйте, виявляйте та відстежуйте конфіденційні дані як у сховищі, так і в русі до/з програм (як санкції компанії, так і тіньові ІТ). * Обмежте відповідальність, пов’язану з крадіжкою даних: захистіть дані від крадіжки за допомогою автоматичного шифрування, зменшуючи відповідальність і регуляторні наслідки, пов’язані з інцидентом крадіжки даних (наприклад, програми-вимагачі). Такий підхід ідеально працює в сучасній мультихмарній програмі SaaS і підходить тим, хто прагне розширити можливості своїх співробітників, одночасно захищаючи та захищаючи свої найважливіші активи – ДАНІ! Actifile підтримує численні сценарії використання та фреймворки та успішно розгортається в усьому світі, підтримуючи дедалі більше нормативних актів щодо конфіденційності, включаючи HIPAA, GDPR і NIFRA, до CMMC і CCPA.
SlashID
slashid.dev
SlashID — платформа для управління цифровими ідентичностями, яка забезпечує аутентифікацію, безпеку та зручність використання без ускладнень для користувачів.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.