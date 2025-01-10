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Програмне забезпечення для шифрування - Найпопулярніші застосунки - Філіппіни
Програмне забезпечення для шифрування використовує криптографію для захисту конфіденційності та цілісності даних. Підприємства використовують це програмне забезпечення, щоб забезпечити доступ до інформації лише авторизованим сторонам, мінімізуючи ризик викриття чи порушень. Перетворюючи читабельні дані в зашифрований, незрозумілий формат, програмне забезпечення для шифрування робить дані майже неможливими для розшифрування неавторизованими користувачами. Компанії можуть застосовувати шифрування в комунікаціях, базах даних і різних типах файлів або системах зберігання. Його можна застосовувати до даних у стані спокою, даних у дорозі та даних, що використовуються, що робить його особливо цінним для захисту конфіденційної інформації, такої як особиста інформація (PII), захищена інформація про здоров’я (PHI) та індустрія платіжних карток (PCI). даних.
Запит на новий застосунок
Stackfield
stackfield.com
Stackfield — це універсальний інструмент для співпраці з Німеччини з усіма функціями, необхідними для спільної роботи команд: керування завданнями та проектами, відеоконференції, командний чат, спільна робота над документами тощо. Stackfield не тільки сумісний з DSGVO, але й відповідає найвищим стандартам конфіденційності та безпеки даних. Усі дані зберігаються в Німеччині, доступ за межами ЄС неможливий. Крім того, Stackfield є єдиним постачальником, який захищає все керування проектами та цілі робочі процеси за допомогою наскрізного шифрування. Таким чином, ніхто не може бачити вміст повідомлень чату, завдань або файлів - навіть співробітники Stackfield. Понад 10 000 компаній використовують універсальний інструмент для співпраці, щоб керувати своїми проектами, краще спілкуватися в команді та досягати своїх цілей.
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone — це рішення для безпеки бізнесу, створене з нуля для віртуалізації та хмари для надання послуг безпеки фізичним кінцевим точкам, мобільним пристроям, віртуальним машинам у публічній хмарі та поштових серверах xchange. GravityZone — це один продукт із уніфікованою консоллю керування, доступною в хмарі, розміщеній у Bitdefender, або як один віртуальний пристрій для встановлення на території компанії, який забезпечує єдину точку для розгортання, застосування та керування політиками безпеки для будь-якої кількості кінцевих точок і будь-якого типу, у будь-якому місці. GravityZone забезпечує кілька рівнів безпеки для кінцевих точок і поштових серверів Microsoft Exchange: антишкідливе програмне забезпечення з моніторингом поведінки, захист від загроз нульового дня, контроль програм і ізольоване програмне середовище, брандмауер, контроль пристроїв, контроль вмісту, антифішинг і антиспам.
Sophos Central
sophos.com
Захистіть свою організацію від кібератак за допомогою адаптивних засобів захисту та досвіду Sophos до ваших послуг. Захищайте майбутнє свого бізнесу з упевненістю.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit — це наскрізна зашифрована платформа для спільної роботи з вмістом із нульовим знанням, яка дозволяє компаніям, які піклуються про безпеку, безпечно керувати, синхронізувати, підписувати та ділитися своїми файлами. На відміну від інших постачальників публічних хмар, Tresorit не має доступу до файлів користувачів, що забезпечує максимальну конфіденційність. - Безкомпромісна безпека: ваші файли захищені з моменту, коли ви завантажуєте їх у хмару, доки вони не досягнуть одержувача. Технічно неможливо, щоб хтось інший отримав несанкціонований доступ до ваших файлів. - Безперебійна та безпечна командна робота: будь то особисті дані для кадрових документів, юридичні контракти, фінансові плани чи надсекретні прототипи досліджень і розробок – Tresorit надає цифровий робочий простір, де ваші надзвичайно конфіденційні документи залишаються в безпеці. - Потужні параметри контролю та моніторингу: керуйте та наглядайте за всіма користувачами, їхньою інформацією та діяльністю. Tresorit пропонує потужні функції контролю, тож ви можете бути впевнені, що потрібні працівники отримають доступ до потрібних файлів. -Tresorit є ідеальним додатковим рішенням для будь-якого бізнесу, що працює в жорстко регульованій галузі, де дотримання суворих стандартів є обов’язковим. Tresorit можна розгортати разом із рішеннями Microsoft для підтримки відповідності GDPR, CCPA, HIPAA, TISAX, FINRA або ITAR. Наша технологія наскрізного шифрування на стороні клієнта гарантує, що ваші найбільш конфіденційні документи завжди будуть захищені.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS) дозволяє працювати з конфіденційними даними без витрат або відповідальності за захист даних. VGS також допомагає йому отримати сертифікати відповідності PCI, SOC2 та інші. VGS є зберігачем конфіденційних даних, який забезпечує безпеку «під ключ» без змін до існуючих продуктів або систем. Це прискорює час виходу на ринок і спрощує використання конфіденційних даних, одночасно усуваючи ризик злому. Зрештою, хакери не можуть вкрасти те, чого немає. VGS є світовим лідером у сфері токенізації платежів. Організації зі списку Fortune 500, включаючи продавців, фінтех-компанії та банки, довіряють йому зберігати та збагачувати конфіденційні платіжні дані на картках, банківських рахунках і цифрових гаманцях. Маючи понад 4 мільярди токенів, якими керують у всьому світі, VGS пропонує набір рішень із платформою керування картками, що складається, PCI-сумісним сховищем і мережевими послугами з доданою вартістю, такими як мережеві токени, засіб оновлення облікового запису та атрибути карток. Його рішення збільшують дохід завдяки вищій частоті авторизації, зниженню шахрайства та операційній ефективності, а також бездоганно інтегруються з існуючими технологічними стеками. Він зберігає 70% усіх американських карток і вирішує критичні проблеми з прийомом платежів, включаючи керування кількома PSP, увімкнення оркестровки, відповідність PCI та захист ідентифікаційної інформації. VGS надає клієнтам можливість володіти, контролювати та аналізувати платіжні дані, сприяючи зростанню та покращенню взаємодії з користувачами в різних галузях.
Virtru
virtru.com
Virtru робить шифрування військового класу надзвичайно простим. Virtru допомагає організаціям будь-якого розміру контролювати свої дані за допомогою гнучкого наскрізного шифрування для повсякденних бізнес-програм — від найбільших банків світу до найменших закладів охорони здоров’я. Програмне забезпечення Virtru, створене на основі формату довірених даних відкритого стандарту, просте у використанні та легко інтегрується з Google Workspace/Gmail і Microsoft 365/Outlook, Google Диском і такими корпоративними програмами, як Salesforce, Confluence та Zendesk. Деталізований контроль доступу, параметри самостійного керування ключами, DLP і аудит допомагають нашим клієнтам відповідати навіть найсуворішим вимогам конфіденційності та відповідності, зокрема ITAR, CMMC 2.0, CJIS, HIPAA та GLBA/FTC Safeguards. Шифруйте конфіденційну інформацію одним клацанням миші, не виходячи з існуючих робочих процесів, оскільки Virtru інтегрується безпосередньо в програми, якими ви вже користуєтеся щодня.
WatchGuard
watchguard.com
Понад 20 років WatchGuard впроваджує передову технологію кібербезпеки та пропонує її як прості в розгортанні та керуванні рішення. Наш унікальний підхід до безпеки мережі зосереджується на забезпеченні найкращої у своєму класі безпеки корпоративного рівня для будь-якої організації, незалежно від розміру чи технічного досвіду. Ідеально підходить для малого та середнього бізнесу та розподілених корпоративних організацій, наші відзначені нагородами пристрої Unified Threat Management (UTM) розроблені з нуля, щоб зосередитися на простоті розгортання, використання та постійного керування, а також забезпечити найнадійнішу безпеку.
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS) надає програмне забезпечення, яке дозволяє організаціям розробляти та розгортати свої критично важливі програми та досвід, а також ефективно керувати своїми платформами даних, хмарою та ІТ-інфраструктурою. Як досвідчений, надійний постачальник, ми полегшуємо життя професіоналів у сфері технологій. Понад 4 мільйони розробників і технологів на сотнях тисяч підприємств залежать від Progress. Дізнайтеся більше на www.progress.com і слідкуйте за нами на LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook та Instagram.
Protegrity
protegrity.com
Рішення та продукти захисту даних Protegrity можуть покращити можливості вашого бізнесу завдяки захищеному та динамічному обміну даними. Наш широкий вибір методів дозволяє розблокувати ваші дані та оживити їх. Програмне забезпечення захисту даних Protegrity забезпечує найповніший спектр захисту незалежно від того, де зберігаються, переміщуються чи використовуються ваші дані, зокрема локально, у хмарі та будь-де між ними.
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal® — це швидкозростаюча компанія з кібербезпеки, яка зосереджена на постійних технологічних інноваціях. З моменту заснування в 2014 році в Копенгагені, заснованого на переможній ідеї CTF World Champions, компанія Heimdal відчула вражаючий ріст, активно створюючи продукти, які передбачають тенденції загроз. Компанія пропонує багаторівневий пакет безпеки, який поєднує в собі запобігання загрозам, керування виправленнями та активами, керування правами кінцевих точок, а також антивірусну та поштову безпеку, які разом захищають клієнтів від кібератак і забезпечують безпеку важливої інформації та інтелектуальної власності. Heimdal був визнаний лідером індустрії та отримав численні міжнародні нагороди як за свої рішення, так і за створення освітнього контенту. Лінійка продуктів Heimdal на даний момент складається з 10 продуктів і 2 послуг. Перша категорія охоплює кінцеву точку запобігання загрозам, мережу запобігання загрозам, керування виправленнями та активами, керування привілейованим доступом, контроль програм, антивірус кінцевої точки нового покоління, захист від шифрування програм-вимагачів, безпеку електронної пошти, запобігання шахрайству електронною поштою та віддалений робочий стіл. Останній представлений Endpoint Detection & Response, а також eXtended Detection & Response, або скорочено EDR і XDR. Наразі рішення Heimdal із кібербезпеки розгорнуті в більш ніж 45 країнах і підтримуються на регіональному рівні з офісів у 15+ країнах, 175+ висококваліфікованими спеціалістами. Heimdal має сертифікат ISAE 3000 і забезпечує захист понад 2 мільйонів кінцевих точок для понад 10 000 компаній. Компанія підтримує своїх партнерів без поблажок на основі передбачуваності та масштабованості. Спільна мета – створити стійку екосистему та стратегічне партнерство.
ShareSecret
sharesecret.co
Безпечно діліться паролями, маркерами, кредитними картками та будь-чим іншим у короткостроковому зашифрованому сховищі ShareSecret із автоматичним терміном дії.
Ubiq
ubiqsecurity.com
Платформа Ubiq — це платформа для розробників на основі API, яка дозволяє розробникам швидко вбудовувати шифрування даних на стороні клієнта (ваші дані залишаються з вами) у будь-якій програмі на кількох мовах програмування, не вимагаючи попередніх знань чи досвіду шифрування. І коли з’являються нові інновації в криптографії та шифруванні, ми впроваджуємо їх у нашу платформу, тож вам не потрібно. КЛІЄНТСЬКІ БІБЛІОТЕКИ Ми пропонуємо повністю сумісні клієнтські бібліотеки для всіх основних мов програмування, що забезпечує взаємодію з нашим рівнем API. РІВЕНЬ API Наш розширюваний рівень API взаємодіє з нашими клієнтськими бібліотеками та забезпечує взаємодію з нашою платформою шифрування на основі SaaS. ПЛАТФОРМА ШИФРОВАННЯ Ми позбавляємося від припущень, жаргону та складності криптографії та шифрування за допомогою елегантної та простої інформаційної панелі розробника, яка базується на масштабованій хмарній інфраструктурі, яка забезпечує керування ключами та захист від несанкціонованого доступу, апаратну безпеку FIPS 140-2 рівня 3 модулі (HSM) для безпечного зберігання ключів.
Actifile
actifile.com
Actifile допомагає організаціям автоматизувати свої потреби у виявленні, моніторингу та захисті даних, вирішуючи зовнішні загрози даним (наприклад, програмне забезпечення-вимагач), внутрішні загрози (наприклад, тіньові ІТ) і допомагає в дотриманні правил конфіденційності даних. Підхід Actifile до захисту даних зосереджується на двох основних аспектах: * Визначення та кількісна оцінка ризику: ідентифікуйте, виявляйте та відстежуйте конфіденційні дані як у сховищі, так і в русі до/з програм (як санкції компанії, так і тіньові ІТ). * Обмежте відповідальність, пов’язану з крадіжкою даних: захистіть дані від крадіжки за допомогою автоматичного шифрування, зменшуючи відповідальність і регуляторні наслідки, пов’язані з інцидентом крадіжки даних (наприклад, програми-вимагачі). Такий підхід ідеально працює в сучасній мультихмарній програмі SaaS і підходить тим, хто прагне розширити можливості своїх співробітників, одночасно захищаючи та захищаючи свої найважливіші активи – ДАНІ! Actifile підтримує численні сценарії використання та фреймворки та успішно розгортається в усьому світі, підтримуючи дедалі більше нормативних актів щодо конфіденційності, включаючи HIPAA, GDPR і NIFRA, до CMMC і CCPA.
SlashID
slashid.dev
SlashID — це компонована платформа ідентифікації для покращення безпеки ідентифікації без тертя користувача. SlashID Gate додає автентифікацію, авторизацію, обмеження швидкості та виявлення ботів без CAPTCHA до ваших API та робочих навантажень за лічені хвилини. Gate також може застосовувати ключі доступу та SSO у будь-якій внутрішній програмі без будь-яких змін коду. SlashID Access є найнадійнішим і безпечнішим модулем керування ідентифікацією користувачів завдяки нашій безсерверній архітектурі, що підтримується HSM і глобально тиражується. За допомогою Access ви можете реалізувати потоки автентифікації без пароля, мультитенантність, запрошення користувача одним клацанням миші, RBAC, SAML і MFA за години, а не за тижні. Access мінімізує затримку для ваших користувачів, легко справляється зі стрибками трафіку та запобігає простою та витоку даних клієнтів.