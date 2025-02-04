Програмне забезпечення для шифрування - Найпопулярніші застосунки - Ісландія

Tresorit

tresorit.com

Tresorit — це наскрізна зашифрована платформа для спільної роботи з вмістом із нульовим знанням, яка дозволяє компаніям, які піклуються про безпеку, безпечно керувати, синхронізувати, підписувати та ділитися своїми файлами. На відміну від інших постачальників публічних хмар, Tresorit не має доступу до файлів користувачів, що забезпечує максимальну конфіденційність. - Безкомпромісна безпека: ваші файли захищені з моменту, коли ви завантажуєте їх у хмару, доки вони не досягнуть одержувача. Технічно неможливо, щоб хтось інший отримав несанкціонований доступ до ваших файлів. - Безперебійна та безпечна командна робота: будь то особисті дані для кадрових документів, юридичні контракти, фінансові плани чи надсекретні прототипи досліджень і розробок – Tresorit надає цифровий робочий простір, де ваші надзвичайно конфіденційні документи залишаються в безпеці. - Потужні параметри контролю та моніторингу: керуйте та наглядайте за всіма користувачами, їхньою інформацією та діяльністю. Tresorit пропонує потужні функції контролю, тож ви можете бути впевнені, що потрібні працівники отримають доступ до потрібних файлів. -Tresorit є ідеальним додатковим рішенням для будь-якого бізнесу, що працює в жорстко регульованій галузі, де дотримання суворих стандартів є обов’язковим. Tresorit можна розгортати разом із рішеннями Microsoft для підтримки відповідності GDPR, CCPA, HIPAA, TISAX, FINRA або ITAR. Наша технологія наскрізного шифрування на стороні клієнта гарантує, що ваші найбільш конфіденційні документи завжди будуть захищені.