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Програмне забезпечення для шифрування - Найпопулярніші застосунки - Домініканська Республіка
Програмне забезпечення для шифрування використовує криптографію для захисту конфіденційності та цілісності даних. Підприємства використовують це програмне забезпечення, щоб забезпечити доступ до інформації лише уповноваженим сторонам, мінімізуючи ризик викриття чи порушень. Перетворюючи читабельні дані в зашифрований, незрозумілий формат, програмне забезпечення для шифрування робить дані майже неможливими для розшифрування неавторизованими користувачами. Компанії можуть застосовувати шифрування в комунікаціях, базах даних і різних типах файлів або системах зберігання. Його можна застосовувати до даних у стані спокою, даних у дорозі та даних, що використовуються, що робить його особливо цінним для захисту конфіденційної інформації, такої як особиста інформація (PII), захищена інформація про здоров’я (PHI) та індустрія платіжних карток (PCI). даних.
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Tresorit
tresorit.com
Tresorit — це наскрізна зашифрована платформа для спільної роботи з вмістом із нульовим знанням, яка дозволяє компаніям, які піклуються про безпеку, безпечно керувати, синхронізувати, підписувати та ділитися своїми файлами. На відміну від інших постачальників публічних хмар, Tresorit не має доступу ...
Stackfield
stackfield.com
Stackfield — це універсальний інструмент для співпраці з Німеччини з усіма функціями, необхідними для спільної роботи команд: керування завданнями та проектами, відеоконференції, командний чат, спільна робота над документами тощо. Stackfield не тільки сумісний з DSGVO, але й відповідає найвищим стан...
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone — це рішення для безпеки бізнесу, створене з нуля для віртуалізації та хмари для надання послуг безпеки фізичним кінцевим точкам, мобільним пристроям, віртуальним машинам у публічній хмарі та поштових серверах xchange. GravityZone — це один продукт із уніфікованою консоллю керування, дос...
Sophos Central
sophos.com
Захистіть свою організацію від кібератак за допомогою адаптивних засобів захисту та досвіду Sophos до ваших послуг. Захищайте майбутнє свого бізнесу з упевненістю.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS) дозволяє працювати з конфіденційними даними без витрат або відповідальності за захист даних. VGS також допоможе вам отримати сертифікати відповідності PCI, SOC2 та інші. VGS є зберігачем конфіденційних даних, який забезпечує безпеку «під ключ» без змін до існуючих продуктів ...
Virtru
virtru.com
Virtru робить шифрування військового класу надзвичайно простим. Virtru допомагає організаціям будь-якого розміру контролювати свої дані за допомогою гнучкого наскрізного шифрування для повсякденних бізнес-програм — від найбільших банків світу до найменших закладів охорони здоров’я. Програмне забезпе...
WatchGuard
watchguard.com
Понад 20 років WatchGuard впроваджує передову технологію кібербезпеки та пропонує її як прості в розгортанні та керуванні рішення. Наш унікальний підхід до безпеки мережі зосереджується на забезпеченні найкращої у своєму класі безпеки корпоративного рівня для будь-якої організації, незалежно від роз...
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS) надає програмне забезпечення, яке дозволяє організаціям розробляти та розгортати свої критично важливі програми та досвід, а також ефективно керувати своїми платформами даних, хмарою та ІТ-інфраструктурою. Як досвідчений, надійний постачальник, ми полегшуємо життя професіонал...
Ubiq
ubiqsecurity.com
Платформа Ubiq — це платформа для розробників на основі API, яка дозволяє розробникам швидко вбудовувати шифрування даних на стороні клієнта (ваші дані залишаються з вами) у будь-якій програмі на кількох мовах програмування, не вимагаючи попередніх знань чи досвіду шифрування. І коли з’являються нов...
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal® — це швидкозростаюча компанія з кібербезпеки, яка зосереджена на постійних технологічних інноваціях. З моменту заснування в 2014 році в Копенгагені, заснованого на переможній ідеї CTF World Champions, компанія Heimdal відчула вражаючий ріст, активно створюючи продукти, які передбачають тенд...
SlashID
slashid.dev
SlashID — це компонована платформа ідентифікації для покращення безпеки ідентифікації без тертя користувача. SlashID Gate додає автентифікацію, авторизацію, обмеження швидкості та виявлення ботів без CAPTCHA до ваших API та робочих навантажень за лічені хвилини. Gate також може застосовувати ключі д...
Actifile
actifile.com
Наша місія полягає в тому, щоб зробити керування ризиками конфіденційності даних доступним для організацій будь-якого розміру Actifile був заснований ветеранами ІТ, які вважають, що регулювання даних і конфіденційності створює зростаючий ризик для невеликих груп безпеки – головним чином через дані, ...
ShareSecret
sharesecret.co
Безпечно діліться паролями, маркерами, кредитними картками та будь-чим іншим у короткостроковому зашифрованому сховищі ShareSecret із автоматичним терміном дії.
Protegrity
protegrity.com
Рішення та продукти захисту даних Protegrity можуть покращити можливості вашого бізнесу завдяки захищеному та динамічному обміну даними. Наш широкий вибір методів дозволяє розблокувати ваші дані та оживити їх. Програмне забезпечення захисту даних Protegrity забезпечує найповніший спектр захисту неза...