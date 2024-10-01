Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для шифрування - Найпопулярніші застосунки - Домініканська Республіка Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для шифрування використовує криптографію для захисту конфіденційності та цілісності даних. Підприємства використовують це програмне забезпечення, щоб забезпечити доступ до інформації лише уповноваженим сторонам, мінімізуючи ризик викриття чи порушень. Перетворюючи читабельні дані в зашифрований, незрозумілий формат, програмне забезпечення для шифрування робить дані майже неможливими для розшифрування неавторизованими користувачами. Компанії можуть застосовувати шифрування в комунікаціях, базах даних і різних типах файлів або системах зберігання. Його можна застосовувати до даних у стані спокою, даних у дорозі та даних, що використовуються, що робить його особливо цінним для захисту конфіденційної інформації, такої як особиста інформація (PII), захищена інформація про здоров’я (PHI) та індустрія платіжних карток (PCI). даних.