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Програмне забезпечення для керування ключами шифрування
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Програмне забезпечення для керування ключами шифрування - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування ключами шифрування призначене для контролю за адмініструванням, розподілом і зберіганням ключів шифрування. Ефективне керування гарантує, що ці ключі — і, отже, шифрування та дешифрування конфіденційної інформації — доступні лише авторизованим особам. Фахівці з ІТ та безпеки покладаються на ці інструменти, щоб захистити доступ до дуже конфіденційних даних. Це програмне забезпечення також пропонує функції для захисту ключів під час їх зберігання та включає можливості резервного копіювання для запобігання втраті даних. Більше того, це полегшує безпечне розповсюдження ключів авторизованим сторонам і забезпечує виконання політик, що регулюють спільне використання ключів.

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Box

Box

box.com

Box – це платформа для управління файлами в хмарі, яка дозволяє зберігати, ділитися та співпрацювати над файлами в режимі реального часу.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud - платформа хмарних обчислень і штучного інтелекту, що надає послуги зберігання, обчислень і безпеки для підприємств і організацій.

Egnyte

Egnyte

egnyte.com

Egnyte – безпечна платформа для зберігання та співпраці з файлами, що забезпечує контроль над даними та дотримання норм безпеки.

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru - це платформа для шифрування даних, що інтегрується з бізнес-додатками, забезпечуючи контроль доступу та відповідність вимогам безпеки.

Doppler

Doppler

doppler.com

Доплера - платформа для управління таємницями, що спрощує контроль конфіденційної інформації для команд у різних середовищах.

Ubiq

Ubiq

ubiqsecurity.com

Ubiq - це API-платформа для шифрування даних, яка спрощує інтеграцію безпечних рішень у додатках різних мов програмування.

Vaultody

Vaultody

vaultody.com

Vaultody – це платформа для зберігання криптоактивів, що забезпечує безпечну інфраструктуру гаманців з можливістю управління цифровими активами.

Akeyless

Akeyless

akeyless.io

Akeyless - це рішення для управління обліковими даними, сертифікатами та ключами в хмарі, яке автоматизує їх безпечне зберігання та доступ.

Equinix Deploy

Equinix Deploy

deploy.equinix.com

Equinix Deploy дозволяє швидко розгортати та управляти цифровою інфраструктурою з можливістю інтеграції з різними хмарами та мережами.

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