Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Програмне забезпечення для керування ключами шифрування
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Програмне забезпечення для керування ключами шифрування - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Програмне забезпечення для керування ключами шифрування призначене для контролю за адмініструванням, розподілом і зберіганням ключів шифрування. Ефективне керування гарантує, що ці ключі — і, отже, шифрування та дешифрування конфіденційної інформації — доступні лише авторизованим особам. Фахівці з ІТ та безпеки покладаються на ці інструменти, щоб захистити доступ до дуже конфіденційних даних. Це програмне забезпечення також пропонує функції для захисту ключів під час їх зберігання та включає можливості резервного копіювання для запобігання втраті даних. Більше того, це полегшує безпечне розповсюдження ключів авторизованим сторонам і забезпечує виконання політик, що регулюють спільне використання ключів.

Запит на новий застосунок


Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud - платформа хмарних обчислень і штучного інтелекту, що надає послуги зберігання, обчислень і безпеки для підприємств і організацій.

Box

Box

box.com

Box – це платформа для управління файлами в хмарі, яка дозволяє зберігати, ділитися та співпрацювати над файлами в режимі реального часу.

Doppler

Doppler

doppler.com

Доплера - платформа для управління таємницями, що спрощує контроль конфіденційної інформації для команд у різних середовищах.

Egnyte

Egnyte

egnyte.com

Egnyte – безпечна платформа для зберігання та співпраці з файлами, що забезпечує контроль над даними та дотримання норм безпеки.

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru - це платформа для шифрування даних, що інтегрується з бізнес-додатками, забезпечуючи контроль доступу та відповідність вимогам безпеки.

Equinix Deploy

Equinix Deploy

deploy.equinix.com

Розгортання за лічені хвилини, а не місяці. Підвищте продуктивність додатків і зарядіть свою мережу за допомогою автоматизованої інфраструктури як послуги в Equinix. Розгортайте глобально, а потім приватно підключайтеся до тисяч місць призначення.

Ubiq

Ubiq

ubiqsecurity.com

Ubiq - це API-платформа для шифрування даних, яка спрощує інтеграцію безпечних рішень у додатках різних мов програмування.

Akeyless

Akeyless

akeyless.io

Akeyless Security — це компанія, яка розробила платформу Akeyless — хмарний підхід SaaS, що допомагає керувати корпоративними секретами — обліковими даними, сертифікатами та ключами — при цьому поступово відмовляючись від звичайних сховищ і скорочуючи відповідні витрати до 70%. Розроблена для професіоналів Infosec і DevOps у корпоративних гібридних і багатохмарних середовищах, платформа Akeyless ефективно контролює поширення секретів і автоматизує керування секретами. Платформа також надає розширення для рішень безпечного віддаленого доступу, керування ключами та паролями. Використовуючи запатентовану криптографію розподілених фрагментів (DFC™), Akeyless є надійним партнером багатьох компаній зі списку Fortune 500 і дозволяє їм мати безпечний і повний контроль над своїми секретами.

Vaultody

Vaultody

vaultody.com

VAULTODY — це технологічна платформа зберігання, яка забезпечує безпечну інфраструктуру гаманця MPC для безперебійного та гнучкого управління криптоактивами. Платформа поєднує провідні в галузі технології захисту та інтуїтивно зрозумілу інформаційну панель користувача для роботи з цифровими активами, надсилання й отримання транзакцій, створення гарячих і теплих гаманців тощо.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.

Програмне забезпечення для керування ключами шифрування - Найпопулярніші застосунки - Ватикан - WebCatalog