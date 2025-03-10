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Програмне забезпечення для керування ключами шифрування призначене для контролю за адмініструванням, розподілом і зберіганням ключів шифрування. Ефективне керування гарантує, що ці ключі — і, отже, шифрування та дешифрування конфіденційної інформації — доступні лише авторизованим особам. Фахівці з ІТ та безпеки покладаються на ці інструменти, щоб захистити доступ до дуже конфіденційних даних. Це програмне забезпечення також пропонує функції для захисту ключів під час їх зберігання та включає можливості резервного копіювання для запобігання втраті даних. Більше того, це полегшує безпечне розповсюдження ключів авторизованим сторонам і забезпечує виконання політик, що регулюють спільне використання ключів.
Запит на новий застосунок
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud - платформа хмарних обчислень і штучного інтелекту, що надає послуги зберігання, обчислень і безпеки для підприємств і організацій.
Box
box.com
Box – це платформа для управління файлами в хмарі, яка дозволяє зберігати, ділитися та співпрацювати над файлами в режимі реального часу.
Doppler
doppler.com
Доплера - платформа для управління таємницями, що спрощує контроль конфіденційної інформації для команд у різних середовищах.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte – безпечна платформа для зберігання та співпраці з файлами, що забезпечує контроль над даними та дотримання норм безпеки.
Virtru
virtru.com
Virtru - це платформа для шифрування даних, що інтегрується з бізнес-додатками, забезпечуючи контроль доступу та відповідність вимогам безпеки.
Equinix Deploy
deploy.equinix.com
Розгортання за лічені хвилини, а не місяці. Підвищте продуктивність додатків і зарядіть свою мережу за допомогою автоматизованої інфраструктури як послуги в Equinix. Розгортайте глобально, а потім приватно підключайтеся до тисяч місць призначення.
Ubiq
ubiqsecurity.com
Ubiq - це API-платформа для шифрування даних, яка спрощує інтеграцію безпечних рішень у додатках різних мов програмування.
Akeyless
akeyless.io
Akeyless Security — це компанія, яка розробила платформу Akeyless — хмарний підхід SaaS, що допомагає керувати корпоративними секретами — обліковими даними, сертифікатами та ключами — при цьому поступово відмовляючись від звичайних сховищ і скорочуючи відповідні витрати до 70%. Розроблена для професіоналів Infosec і DevOps у корпоративних гібридних і багатохмарних середовищах, платформа Akeyless ефективно контролює поширення секретів і автоматизує керування секретами. Платформа також надає розширення для рішень безпечного віддаленого доступу, керування ключами та паролями. Використовуючи запатентовану криптографію розподілених фрагментів (DFC™), Akeyless є надійним партнером багатьох компаній зі списку Fortune 500 і дозволяє їм мати безпечний і повний контроль над своїми секретами.
Vaultody
vaultody.com
VAULTODY — це технологічна платформа зберігання, яка забезпечує безпечну інфраструктуру гаманця MPC для безперебійного та гнучкого управління криптоактивами. Платформа поєднує провідні в галузі технології захисту та інтуїтивно зрозумілу інформаційну панель користувача для роботи з цифровими активами, надсилання й отримання транзакцій, створення гарячих і теплих гаманців тощо.
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