Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для керування ключами шифрування - Найпопулярніші застосунки - Мальдіви Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для керування ключами шифрування призначене для контролю за адмініструванням, розподілом і зберіганням ключів шифрування. Ефективне керування гарантує, що ці ключі — і, отже, шифрування та дешифрування конфіденційної інформації — доступні лише авторизованим особам. Фахівці з ІТ та безпеки покладаються на ці інструменти, щоб захистити доступ до дуже конфіденційних даних. Це програмне забезпечення також пропонує функції для захисту ключів під час їх зберігання та включає можливості резервного копіювання для запобігання втраті даних. Більше того, це полегшує безпечне розповсюдження ключів авторизованим сторонам і забезпечує виконання політик, що регулюють спільне використання ключів.