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Програмне забезпечення для керування ключами шифрування - Найпопулярніші застосунки - Гаяна
Програмне забезпечення для керування ключами шифрування призначене для контролю за адмініструванням, розподілом і зберіганням ключів шифрування. Ефективне керування гарантує, що ці ключі — і, отже, шифрування та дешифрування конфіденційної інформації — доступні лише авторизованим особам. Фахівці з ІТ та безпеки покладаються на ці інструменти, щоб захистити доступ до дуже конфіденційних даних. Це програмне забезпечення також пропонує функції для захисту ключів під час їх зберігання та включає можливості резервного копіювання для запобігання втраті даних. Більше того, це полегшує безпечне розповсюдження ключів авторизованим сторонам і забезпечує виконання політик, що регулюють спільне використання ключів.
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Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud є однією з найбільших у світі компаній хмарних обчислень, яка надає масштабовані, безпечні та надійні хмарні обчислювальні послуги в усьому світі для прискорення цифровізації завдяки комплексним хмарним продуктам і рішенням.
Box
box.com
Box, Inc. (раніше Box.net) — американська інтернет-компанія, розташована в Редвуд-Сіті, Каліфорнія. Компанія зосереджена на хмарному управлінні вмістом і службі обміну файлами для бізнесу. Офіційні клієнти та програми доступні для Windows, macOS і кількох мобільних платформ. Box була заснована в 2005 році. Box дозволяє компаніям легко співпрацювати, ділитися вмістом і керувати ним онлайн.
Doppler
doppler.com
Платформа керування секретами Doppler, перш за все для розробників, дає змогу командам легко організовувати, керувати та контролювати секрети в будь-якому масштабному середовищі. Тисячі компаній будь-якого розміру — від стартапів до підприємств — покладаються на Doppler, щоб зберігати свої секрети та конфігурацію додатків у синхронізації між пристроями, середовищами та членами команди. До побачення файли .env.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte — це безпечна багатохмарна платформа для безпеки й керування вмістом, яка дозволяє організаціям краще захищати та співпрацювати над своїм найціннішим вмістом. Заснована в 2008 році компанія Egnyte демократизувала безпеку хмарного вмісту для понад 17 000 організацій, допомагаючи клієнтам покращити безпеку даних, підтримувати відповідність, запобігати та виявляти загрози програм-вимагачів, а також підвищити продуктивність співробітників у будь-якій програмі, будь-якій хмарі, будь-де. Просте, готове рішення Egnyte дозволяє ІТ-лідерам легко керувати та контролювати повний спектр ризиків вмісту – від випадкового видалення даних до викрадання даних, до відповідності нормативним вимогам, до належного керування життєвим циклом, конфіденційності та багато іншого – і все це, надаючи бізнес-користувачам інструменти, які їм потрібні, щоб працювати швидше та розумніше з будь-якої хмари, будь-якого пристрою та будь-де.
Virtru
virtru.com
Virtru робить шифрування військового класу надзвичайно простим. Virtru допомагає організаціям будь-якого розміру контролювати свої дані за допомогою гнучкого наскрізного шифрування для повсякденних бізнес-програм — від найбільших банків світу до найменших закладів охорони здоров’я. Програмне забезпечення Virtru, створене на основі формату довірених даних відкритого стандарту, просте у використанні та легко інтегрується з Google Workspace/Gmail і Microsoft 365/Outlook, Google Диском і такими корпоративними програмами, як Salesforce, Confluence та Zendesk. Деталізований контроль доступу, параметри самостійного керування ключами, DLP і аудит допомагають нашим клієнтам відповідати навіть найсуворішим вимогам конфіденційності та відповідності, зокрема ITAR, CMMC 2.0, CJIS, HIPAA та GLBA/FTC Safeguards. Шифруйте конфіденційну інформацію одним клацанням миші, не виходячи з існуючих робочих процесів, оскільки Virtru інтегрується безпосередньо в програми, якими ви вже користуєтеся щодня.
Equinix Deploy
deploy.equinix.com
Розгортання за лічені хвилини, а не місяці. Підвищте продуктивність додатків і зарядіть свою мережу за допомогою автоматизованої інфраструктури як послуги в Equinix. Розгортайте глобально, а потім приватно підключайтеся до тисяч місць призначення.
Ubiq
ubiqsecurity.com
Платформа Ubiq — це платформа для розробників на основі API, яка дозволяє розробникам швидко вбудовувати шифрування даних на стороні клієнта (ваші дані залишаються з вами) у будь-якій програмі на кількох мовах програмування, не вимагаючи попередніх знань чи досвіду шифрування. І коли з’являються нові інновації в криптографії та шифруванні, ми впроваджуємо їх у нашу платформу, тож вам не потрібно. КЛІЄНТСЬКІ БІБЛІОТЕКИ Ми пропонуємо повністю сумісні клієнтські бібліотеки для всіх основних мов програмування, що забезпечує взаємодію з нашим рівнем API. РІВЕНЬ API Наш розширюваний рівень API взаємодіє з нашими клієнтськими бібліотеками та забезпечує взаємодію з нашою платформою шифрування на основі SaaS. ПЛАТФОРМА ШИФРОВАННЯ Ми позбавляємося від припущень, жаргону та складності криптографії та шифрування за допомогою елегантної та простої інформаційної панелі розробника, яка базується на масштабованій хмарній інфраструктурі, яка забезпечує керування ключами та захист від несанкціонованого доступу, апаратну безпеку FIPS 140-2 рівня 3 модулі (HSM) для безпечного зберігання ключів.
Akeyless
akeyless.io
Akeyless Security — це компанія, яка розробила платформу Akeyless — хмарний підхід SaaS, що допомагає керувати корпоративними секретами — обліковими даними, сертифікатами та ключами — при цьому поступово відмовляючись від звичайних сховищ і скорочуючи відповідні витрати до 70%. Розроблена для професіоналів Infosec і DevOps у корпоративних гібридних і багатохмарних середовищах, платформа Akeyless ефективно контролює поширення секретів і автоматизує керування секретами. Платформа також надає розширення для рішень безпечного віддаленого доступу, керування ключами та паролями. Використовуючи запатентовану криптографію розподілених фрагментів (DFC™), Akeyless є надійним партнером багатьох компаній зі списку Fortune 500 і дозволяє їм мати безпечний і повний контроль над своїми секретами.
Vaultody
vaultody.com
VAULTODY — це технологічна платформа зберігання, яка забезпечує безпечну інфраструктуру гаманця MPC для безперебійного та гнучкого управління криптоактивами. Платформа поєднує провідні в галузі технології захисту та інтуїтивно зрозумілу інформаційну панель користувача для роботи з цифровими активами, надсилання й отримання транзакцій, створення гарячих і теплих гаманців тощо.