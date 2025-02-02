Програмне забезпечення для керування ключами шифрування - Найпопулярніші застосунки - Острови Кука

Ubiq

ubiqsecurity.com

Платформа Ubiq — це платформа для розробників на основі API, яка дозволяє розробникам швидко вбудовувати шифрування даних на стороні клієнта (ваші дані залишаються з вами) у будь-якій програмі на кількох мовах програмування, не вимагаючи попередніх знань чи досвіду шифрування. І коли з’являються нові інновації в криптографії та шифруванні, ми впроваджуємо їх у нашу платформу, тож вам не потрібно. КЛІЄНТСЬКІ БІБЛІОТЕКИ Ми пропонуємо повністю сумісні клієнтські бібліотеки для всіх основних мов програмування, що забезпечує взаємодію з нашим рівнем API. РІВЕНЬ API Наш розширюваний рівень API взаємодіє з нашими клієнтськими бібліотеками та забезпечує взаємодію з нашою платформою шифрування на основі SaaS. ПЛАТФОРМА ШИФРОВАННЯ Ми позбавляємося від припущень, жаргону та складності криптографії та шифрування за допомогою елегантної та простої інформаційної панелі розробника, яка базується на масштабованій хмарній інфраструктурі, яка забезпечує керування ключами та захист від несанкціонованого доступу, апаратну безпеку FIPS 140-2 рівня 3 модулі (HSM) для безпечного зберігання ключів.