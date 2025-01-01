Програмне забезпечення для офіційного роботодавця (EOR). - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення Employer of Record (EOR) дозволяє підприємствам наймати працівників в інших країнах без необхідності створення юридичної особи в цих регіонах. Ці платформи спрощують увесь процес найму, від пошуку та перевірки до управління заробітною платою, пільгами та відповідністю. Співробітники можуть використовувати програмне забезпечення, щоб запросити відпустку, завершити адаптацію та виконати інші завдання. Хоча початкова компанія керує завданнями та керує продуктивністю, EOR діє як законний роботодавець, беручи на себе всі пов’язані з цим ризики та зобов’язання. EOR виконує найважливіші кадрові обов’язки, включаючи адміністрування пільг, управління податками, дотримання місцевого трудового законодавства та обробку заробітної плати. Це рішення ідеально підходить для компаній, які прагнуть вийти на глобальний рівень без складнощів, пов’язаних зі створенням місцевої організації, дозволяючи їм швидко наймати працівників і повністю відповідати міжнародним нормам.
Запит на новий застосунок
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
Deel
deel.com
Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.
Remote
remote.com
Remote — платформа для управління та виплати зарплат працівникам і підрядникам по всьому світу, включаючи податки та нормативну відповідність.
Justworks
justworks.com
Justworks – це платформа для управління оплатою праці, пільгами, відстеженням часу та підтримкою відповідності для малих і середніх підприємств.
Worksome
worksome.com
Worksome - додаток для управління позаштатними працівниками, що спрощує залучення, управління контрактами та платежами із забезпеченням юридичної відповідності.
Ontop
getontop.com
Ontop — це рішення для глобальної зарплати, що дозволяє управляти та оплачувати міжнародні команди в усьому світі всього за кілька кліків.
Multiplier
usemultiplier.com
Multiplier - це платформа для управління глобальним наймом і зарплатою, що спрощує процеси адаптації, виплат та дотримання законодавства в різних країнах.
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI - це платформа для автоматизації зарплат, управління міжнародними працівниками та HR-процесів в понад 170 країнах.
Skuad
skuad.io
Skuad - це платформа для найму та виплати зарплат глобальним командам, яка дотримується міжнародних норм у 160+ країнах.
Plane
plane.com
Plane управляє виплатами, пільгами та дотриманням правил для компаній США, спрощуючи найм, адаптацію та оплату працівників і підрядників у всьому світі.
Oyster
oysterhr.com
Oyster - платформа для легального найму працівників у 180+ країнах без створення бізнесу, з автоматизацією управління зарплатою та дотриманням законів.
Rivermate
rivermate.com
Rivermate спрощує найм і управління працівниками у 135 країнах, займаючись юридичними питаннями, зарплатою та пільгами для бізнесів.
Asanify
asanify.com
Asanify - це рішення для управління персоналом, яке автоматизує процеси обробки заробітної плати, відвідування, управління відпустками та витратами.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass - платформа для управління віддаленими командами, що спрощує процеси onboarding, заробітної плати та фінансових послуг у 150 країнах.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst - платформа для управління працівниками та підрядниками у 180+ країнах, що забезпечує легкість найму, обробки заробітної плати та дотримання законодавства.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent – це платформа для спрощення міжнародного найму та управління заробітною платою без створення місцевих компаній у 160 країнах.
HireArt
hireart.com
HireArt - це додаток для керування контрактними працівниками з функціями для рекрутингу, управління постачальниками та фрілансерами в одному інтерфейсі.
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo - це програма для дистанційного найму, що спрощує процес пошуку, найму та управління кандидатами з єдиної платформи.
Playroll
playroll.com
Playroll — це платформа для управління працівниками, яка автоматизує процеси найму, заробітної плати та дотримання норм у багатьох країнах.
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion - платформа для міжнародного найму та управління глобальними командами без необхідності створення місцевих структур.
Teamed
teamed.global
Teamed – платформа для управління глобальним наймом, яка допомагає малим та середнім компаніям наймати, оплачувати та обслуговувати команди у всьому світі.
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global полегшує міжнародний найм, управління зарплатою та дотримання законодавства, спрощуючи роботу з працівниками та підрядниками у 185 країнах.
Lano
lano.io
Lano - платформа для міжнародного найму та управління заробітною платою, що забезпечує відповідність у 170+ країнах.
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