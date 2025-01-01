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Програмне забезпечення для офіційного роботодавця (EOR).
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Програмне забезпечення для офіційного роботодавця (EOR). - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Employer of Record (EOR) дозволяє підприємствам наймати працівників в інших країнах без необхідності створення юридичної особи в цих регіонах. Ці платформи спрощують увесь процес найму, від пошуку та перевірки до управління заробітною платою, пільгами та відповідністю. Співробітники можуть використовувати програмне забезпечення, щоб запросити відпустку, завершити адаптацію та виконати інші завдання. Хоча початкова компанія керує завданнями та керує продуктивністю, EOR діє як законний роботодавець, беручи на себе всі пов’язані з цим ризики та зобов’язання. EOR виконує найважливіші кадрові обов’язки, включаючи адміністрування пільг, управління податками, дотримання місцевого трудового законодавства та обробку заробітної плати. Це рішення ідеально підходить для компаній, які прагнуть вийти на глобальний рівень без складнощів, пов’язаних зі створенням місцевої організації, дозволяючи їм швидко наймати працівників і повністю відповідати міжнародним нормам.

Запит на новий застосунок


Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.

Deel

Deel

deel.com

Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.

Remote

Remote

remote.com

Remote — платформа для управління та виплати зарплат працівникам і підрядникам по всьому світу, включаючи податки та нормативну відповідність.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks – це платформа для управління оплатою праці, пільгами, відстеженням часу та підтримкою відповідності для малих і середніх підприємств.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome - додаток для управління позаштатними працівниками, що спрощує залучення, управління контрактами та платежами із забезпеченням юридичної відповідності.

Ontop

Ontop

getontop.com

Ontop — це рішення для глобальної зарплати, що дозволяє управляти та оплачувати міжнародні команди в усьому світі всього за кілька кліків.

Multiplier

Multiplier

usemultiplier.com

Multiplier - це платформа для управління глобальним наймом і зарплатою, що спрощує процеси адаптації, виплат та дотримання законодавства в різних країнах.

Borderless AI

Borderless AI

hireborderless.com

Borderless AI - це платформа для автоматизації зарплат, управління міжнародними працівниками та HR-процесів в понад 170 країнах.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad - це платформа для найму та виплати зарплат глобальним командам, яка дотримується міжнародних норм у 160+ країнах.

Plane

Plane

plane.com

Plane управляє виплатами, пільгами та дотриманням правил для компаній США, спрощуючи найм, адаптацію та оплату працівників і підрядників у всьому світі.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster - платформа для легального найму працівників у 180+ країнах без створення бізнесу, з автоматизацією управління зарплатою та дотриманням законів.

Rivermate

Rivermate

rivermate.com

Rivermate спрощує найм і управління працівниками у 135 країнах, займаючись юридичними питаннями, зарплатою та пільгами для бізнесів.

Asanify

Asanify

asanify.com

Asanify - це рішення для управління персоналом, яке автоматизує процеси обробки заробітної плати, відвідування, управління відпустками та витратами.

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass - платформа для управління віддаленими командами, що спрощує процеси onboarding, заробітної плати та фінансових послуг у 150 країнах.

Remofirst

Remofirst

remofirst.com

Remofirst - платформа для управління працівниками та підрядниками у 180+ країнах, що забезпечує легкість найму, обробки заробітної плати та дотримання законодавства.

Omnipresent

Omnipresent

omnipresent.com

Omnipresent – це платформа для спрощення міжнародного найму та управління заробітною платою без створення місцевих компаній у 160 країнах.

HireArt

HireArt

hireart.com

HireArt - це додаток для керування контрактними працівниками з функціями для рекрутингу, управління постачальниками та фрілансерами в одному інтерфейсі.

RecruitGo

RecruitGo

recruitgo.com

RecruitGo - це програма для дистанційного найму, що спрощує процес пошуку, найму та управління кандидатами з єдиної платформи.

Playroll

Playroll

playroll.com

Playroll — це платформа для управління працівниками, яка автоматизує процеси найму, заробітної плати та дотримання норм у багатьох країнах.

WorkMotion

WorkMotion

workmotion.com

WorkMotion - платформа для міжнародного найму та управління глобальними командами без необхідності створення місцевих структур.

Teamed

Teamed

teamed.global

Teamed – платформа для управління глобальним наймом, яка допомагає малим та середнім компаніям наймати, оплачувати та обслуговувати команди у всьому світі.

Velocity Global

Velocity Global

velocityglobal.com

Velocity Global полегшує міжнародний найм, управління зарплатою та дотримання законодавства, спрощуючи роботу з працівниками та підрядниками у 185 країнах.

Lano

Lano

lano.io

Lano - платформа для міжнародного найму та управління заробітною платою, що забезпечує відповідність у 170+ країнах.

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