Програмне забезпечення для офіційного роботодавця (EOR). - Найпопулярніші застосунки - Туркменістан

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Програмне забезпечення Employer of Record (EOR) дозволяє підприємствам наймати працівників в інших країнах без необхідності створення юридичної особи в цих регіонах. Ці платформи спрощують увесь процес найму, від пошуку та перевірки до управління заробітною платою, пільгами та відповідністю. Співробітники можуть використовувати програмне забезпечення, щоб запросити відпустку, завершити адаптацію та виконати інші завдання. Хоча початкова компанія керує завданнями та керує продуктивністю, EOR діє як законний роботодавець, беручи на себе всі пов’язані з цим ризики та зобов’язання. EOR виконує найважливіші кадрові обов’язки, включаючи адміністрування пільг, управління податками, дотримання місцевого трудового законодавства та обробку заробітної плати. Це рішення ідеально підходить для компаній, які прагнуть вийти на глобальний рівень без складнощів, пов’язаних зі створенням місцевої організації, дозволяючи їм швидко наймати працівників і повністю відповідати міжнародним нормам.
Запит на новий застосунок
Lano
lano.io
Глобальний EOR і нарахування заробітної плати, спрощено. Включайте та оплачуйте людям у понад 170 країнах і дотримуйтеся 100% вимог. Ви знайдете талант, ми подбаємо про все інше.
Rivermate
rivermate.com
У Rivermate ми полегшуємо таким підприємствам, як ваш, наймати та керувати співробітниками в усьому світі за допомогою нашої служби офіційного роботодавця (EOR). Наша платформа спрощує глобальне працевлаштування, вирішуючи складні завдання, пов’язані з наймом у понад 135 країнах. Ми дбаємо про місцеві закони, нарахування заробітної плати, пільги та податки, щоб ви могли зосередитися на пошуку найкращих талантів для своєї команди, незалежно від того, де вони знаходяться. Завдяки нашій зручній платформі та найкращому у своєму класі сервісу ви можете легко залучати нових співробітників, відстежувати відпустки та витрати, а також керувати нарахуванням заробітної плати в одному центральному місці. Наша команда глобальних експертів із заробітної плати завжди готова допомогти вам під час найму. Легко найміть віддалених співробітників у 135 країнах всього за кілька кліків. Ми дбаємо про нарахування заробітної плати, відповідність вимогам, пільги та кадри, щоб ви могли зосередитися на своєму бізнесі.
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo — це комплексне рішення для віддаленого найму. Знаходьте кандидатів, наймайте через нашу службу роботодавців, керуйте всім із нашої платформи
Teamed
teamed.global
Teamed — це глобальна платформа офіційних роботодавців (EOR), яка допомагає малим і середнім компаніям наймати, оплачувати та доглядати за командами світового рівня в будь-якій точці світу. Отже, незалежно від того, чи є ви вже відомою компанією чи починаючим стартапом, розширена, але зручна платформа Teamed пропонує такі надійні переваги, як: Глобальна експертиза з нарахування заробітної плати: безперешкодна обробка нарахування заробітної плати в понад 50 валютах, забезпечуючи точні та відповідні платежі по всьому світу. Місцеві податки та дотримання законодавства: покладайтеся на юридичних експертів Teamed, щоб орієнтуватися в заплутаній мережі глобальних правил, зменшуючи ризики та забезпечуючи повне дотримання. Легка адаптація: за допомогою нашого процесу адаптації в той же день співробітники приєднуються протягом годин, а не тижнів. Підтримка 24/5: отримуйте допомогу експертів, коли вам це потрібно, вирішуючи складні питання глобального найму за допомогою спеціальної (і людської!) команди підтримки. Прозоре ціноутворення: доступ до критично важливих функцій без значних витрат із планами від £199 на місяць. Замовте демонстрацію, щоб отримати особистий путівник по платформі Teamed, і давайте разом зробимо глобальний найм легшим.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass — це найпотужніша та найпростіша у використанні глобальна платформа для адаптації та нарахування заробітної плати для глобальних команд. Наше бачення полягає в тому, щоб створити світ, де будь-хто може працювати з будь-якого місця, маючи доступ до пільг і фінансових послуг. Усунувши складність процесу, ми переосмислюємо нарахування заробітної плати та переваги для перспективних компаній і віддалених команд. Для компаній наше комплексне рішення допомагає вам контролювати весь життєвий цикл віддаленої роботи, дозволяючи легко підключати, оплачувати та керувати віддаленими командами в 150 країнах. Для команд і підрядників RemotePass гарантує, що ви отримаєте оплату вчасно та в обраному вами способі оплати та у валюті, а наш супердодаток надає безперешкодний доступ до провідних фінансових послуг і переваг — незалежно від того, де ви знаходитесь у світі. Наша команда зосереджена на користувальницькому досвіді, і ми використовуємо складний продукт із UX споживчого рівня. Ми дуже дбаємо про те, щоб дозволити відділам кадрів і фінансам уникнути ручної роботи та дотримуватися вимог, щоб ви могли зосередитися на залученні та утриманні найкращих світових талантів. Замовте демо-версію сьогодні, щоб дізнатися, як RemotePass може зробити вашу реєстрацію та нарахування зарплати справді легкими. RemotePass: зареєструйтесь і платіть будь-кому, де завгодно.
Playroll
playroll.com
Завдяки EOR від Playroll наймайте без створення юридичної особи та керуйте всіма функціями працевлаштування з єдиної автоматизованої платформи. Краще, ніж традиційний роботодавець, Playroll виконує фінансову, адміністративну та юридичну важку роботу за вас, володіючи складнощами глобальної робочої сили з однієї платформи.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst наймає ваших штатних працівників і/або підрядників від вашого імені в понад 180 країнах. Немає необхідності витрачати місяці й десятки тисяч доларів на створення місцевої організації для роботи з вашими найкращими талантами. Оплачуйте, керуйте та залучайте штатних працівників і/або підрядників, використовуючи контракти, що відповідають місцевим вимогам, уникаючи ризиків неправильної класифікації, проходження аудитів відповідності та керування своєю міжнародною робочою силою в одному місці.
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global прискорює майбутнє роботи за кордоном. Його глобальна робоча платформа спрощує досвід роботодавця та талантів, щоб працювати з будь-ким, будь-де та будь-яким чином. Роботодавці та таланти взаємодіють лише одним клацанням миші за допомогою власної хмарної технології управління робочою силою, що підтримується персоналізованим досвідом і неперевершеним глобальним масштабом. Velocity Global є найбільшим відомим роботодавцем (також відомим як International PEO) у 185 країнах і в усіх 50 Сполучених Штатах, тому понад 1000 брендів покладаються на Velocity Global для створення глобальних команд без витрат або складності створення іноземних юридичних осіб або державної реєстрації. Компанія пропонує додаткові послуги, включно з незалежним підрядником для оцінки робочої сили та Agent of Record (AoR) для оптимізації платежів підрядникам. Відома аналітична компанія NelsonHall назвала Velocity Global «Лідером» у рейтингу «Глобальний роботодавець із рекордними послугами». У компанії, заснованій у 2014 році, працюють сотні співробітників на шести континентах.
Asanify
asanify.com
Asanify — це комплексне рішення, яке відповідає вимогам комплексного управління персоналом для вашої організації. Він також забезпечує безпроблемне й повністю автоматизоване рішення для нарахування заробітної плати, яке ідеально підходить для стартапів і підприємств, що швидко розвиваються. Ви можете розпочати роботу безкоштовно з нашою системою найму на пенсію. Додаток для нарахування заробітної плати в 1 клік дозволяє вам нараховувати заробітну плату та переказувати гроші не лише для ваших місцевих працівників, але й для глобальних підрядників. Наша інтеграція зі Slack, Excel, Google Suite і Whatsapp робить доступ до вашої HRMS чудово зручним і зручним у чаті. Наша гнучка платформа, яка повністю конфігурується, у поєднанні з цілодобовою підтримкою клієнтів зробить керування персоналом надзвичайно простим для вашої організації.
Plane
plane.com
Plane (раніше Pilot) керує нарахуванням заробітної плати, пільгами та дотриманням законодавства для американських компаній, які наймають американських і міжнародних співробітників і підрядників. Легко наймайте, залучайте та оплачуйте співробітників і підрядників у США та в усьому світі на одній безпечній хмарній платформі. Використовуючи Plane, ви можете надсилати платежі підрядникам у понад 240 країнах за оптимальними курсами обміну. План вважає, що міжнародні підрядники повинні мати такий самий досвід роботи з оплатою праці, як і працівники США. Ми надсилаємо платежі безпосередньо на банківські рахунки підрядників, щоб вони могли знімати гроші зі своїх власних рахунків без клопоту чи комісії за зняття електронних гаманців. Хочете наймати працівників замість підрядників? За допомогою Plane ви можете легко найняти співробітників на повний робочий день у понад 100 країнах без необхідності створювати місцеві організації. Plane обробляє документи з працевлаштування, утримує податки тощо, щоб вам не довелося цього робити. На відміну від багатьох EOR, Plane вірить у просте ціноутворення без прихованих комісій. Ви сплачуєте фіксовану щомісячну плату. Не знаєте, чи найняти члена команди як співробітника чи підрядника? Plane підтримує обидва варіанти з першого дня, і наша команда експертів із задоволенням підкаже вам найкращий варіант для ваших потреб, без порядку денного.
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI — це унікальне глобальне рішення для нарахування заробітної плати, яке використовує потужність генеративного штучного інтелекту для автоматизації та прискорення процесу адаптації, керування та оплати членів міжнародної команди. Чому унікальний? Ми поєднали інтуїтивно зрозумілу технологію з інтуїтивним обслуговуванням, щоб організації могли швидко та відповідно до вимог залучати та платити працівникам у всьому світі.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent — це глобальне рішення для підвищення ефективності операцій, яке дає змогу зосередитися на розвитку бізнесу та команди світового рівня. Як ваш партнер, ми надаємо вам можливість наймати найкращих міжнародних спеціалістів без необхідності засновувати дорогу місцеву компанію. Як ваш зареєстрований роботодавець, ми полегшуємо дистанційне наймання в будь-якій точці світу. Ми виконуємо всі обов’язки щодо адміністрування працевлаштування та дотримання законодавства в 160 країнах, водночас забезпечуючи ваших співробітників інструментами та підтримкою, щоб вони відчували себе частиною вашої команди. Ми розуміємо, що ваш час цінний, і вам потрібен партнер, якому ви можете довіряти, щоб зробити все якомога простіше, щоб ви могли продовжувати вести свій бізнес. Працевлаштуйте будь-де. Будь всюдисущим.
Deel
deel.com
Deel-це все-в-одна платформа для глобальних команд. Це означає управління кадром для персоналу для будь-якої команди, де завгодно. Статево наймайте, на борту та оплату штатних працівників або незалежних підрядників за лічені хвилини. Вперше ви будете мати центральний погляд на всю свою робочу силу в одному місці. За допомогою DEEL компанії роблять можливим глобальний заробітна плата, використовуючи внутрішній офіс Deel та місцеві органи, що належать. Робітники, менеджери та лідери можуть оновлювати деталі виведення, візуалізувати структуру команди, контролювати загальні витрати на оплату праці та виконувати десятки інших завдань через сучасний інтерфейс самообслуговування DEEL. Сьогодні DEEL обслуговує понад 25 000 клієнтів від малих та середніх підприємств, які торгуються, допомагаючи понад 120 000 працівникам отримувати оплату з будь -якого місця. Створіть локалізовані юридичні договори, відстежувати вихідний час, надати бонуси, керувати власним справом тощо. Забронюйте демонстрацію для особистого посібника з платформи Deel та розблокуйте свою глобальну робочу силу сьогодні.
Skuad
skuad.io
Skuad — це швидкозростаюча глобальна платформа працевлаштування та нарахування заробітної плати, яка дозволяє таким компаніям, як ваша, наймати та платити винятковим талантам у будь-якій точці світу відповідно до вимог. Skuad створено для нового світу роботи, де великі підприємства та нові стартапи можуть отримати доступ до найкращих талантів у всьому світі, розвивати свій бізнес і створювати різноманітні розподілені команди. Немає авансових комісій, прихованих витрат або довгострокових блокувань. Прокат у 160+ країнах || Платіть у 100+ валютах || Отримайте цілодобову підтримку експертів
Worksome
worksome.com
Потужне управління зовнішньою робочою силою: переосмислення досвіду підрядника. Створюйте, керуйте та утримуйте свою зовнішню робочу силу за допомогою єдиного інструменту, створеного для керування незалежними підрядниками з надійною відповідністю та швидкими платежами.
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion перетворює робочі місця, спрощуючи, ніж будь-коли, працевлаштування за кордоном незалежно від національних кордонів. Відомі своєю ефективністю в Німеччині, ми є одним із провідних європейських гравців, які подолають розрив між роботодавцями та глобальними талантами. Завдяки нашим рішенням ми дозволяємо компаніям розвивати свої команди в усьому світі без необхідності створювати місцеву структуру. Наша платформа автоматизує трудомісткі процеси адаптації, глобальний нарахування заробітної плати та дозволяє компаніям залучати талантів із понад 160 країн у швидкий, простий і сумісний спосіб. Якщо ви хочете дізнатися більше, замовте демонстрацію тут: https://workmotion.com/book-a-demo/
Oyster
oysterhr.com
Завдяки EOR від Oyster наймайте без створення юридичної особи та керуйте всіма функціями працевлаштування з єдиної автоматизованої платформи. Кращий, ніж традиційний досвідчений роботодавець, Oyster використовує глибоку інформацію про працевлаштування та команду юридичних і кадрових експертів, щоб забезпечити дотримання вимог у понад 180 країнах.
Rippling
rippling.com
Rippling дає підприємствам одне місце для управління HR, ІТ та фінансів - Globally. Він об'єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як, наприклад, заробітна плата, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше ви можете керувати та автоматизувати кожну частину життєвого циклу працівників в одній системі. Наприклад, візьміть на борту. За допомогою Rippling ви можете найняти нового працівника в будь-якій точці світу та встановити свою заробітну плату, корпоративну карту, комп'ютер, пільги та навіть сторонні додатки, такі як Slack та Microsoft 365-все протягом 90 секунд.
Remote
remote.com
Remote — це ваше комплексне рішення для керування та оплати праці штатних працівників і контрактників у всьому світі. Наша платформа обробляє міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в багатьох країнах. Незалежно від того, де знаходиться ваша команда, Remote забезпечує найкращий досвід із надійними глобальними рішеннями щодо працевлаштування. Наш неперевершений захист інтелектуальної власності та першокласні заходи безпеки забезпечать вам спокій у глобальному масштабі. Крім того, Remote пропонує фіксовану модель ціноутворення без прихованих комісій, що допомагає вам ефективно керувати своїм бюджетом, зосереджуючись на розвитку бізнесу.
Ontop
getontop.com
Глобальне рішення для нарахування заробітної плати 3-1. За допомогою Ontop ви можете почати створювати свою глобальну команду лише кількома клацаннями миші. Керуйте міжнародними командами та оплачуйте їх у будь-якій точці світу. Розширюйте свій бізнес у всьому світі та пропонуйте своїм міжнародним талантам вбудовані фінансові послуги. - Оптимізуйте керування заробітною платою, знаходячи все в одному місці. - Оплатіть всю свою робочу силу одним клацанням миші. Виберіть з-поміж різноманітних способів оплати, які відповідають вашим фінансовим потребам. - Створюйте контракти менш ніж за 5 хвилин. Налаштовуйте, фільтруйте та оновлюйте деталі вашої команди за лічені секунди.
Multiplier
usemultiplier.com
Хочете спростити працевлаштування талантів в іншій країні? Multiplier — це ваше рішення. Наша технологія дозволяє вам безперебійно працювати, платити своїм співробітникам, дотримуватися нормативних законів, надавати переваги за кордоном і залишатися на зв’язку з вашими глобальними командами.
Justworks
justworks.com
Justworks — це багатопродуктове рішення, яке пропонує глобальний нарахування заробітної плати, пільги, підтримку відповідності, відстеження робочого часу, HR-інструменти тощо з відзначеною нагородами підтримкою сертифікованих експертів HR. Ми впораємося з усіма дрібницями, щоб ви могли зосередитися на важливому: розбудові свого бізнесу та своєї команди.
HireArt
hireart.com
Усе, що вам потрібно для керування власною контрактною робочою силою. Створіть сучасну контрактну робочу силу та керуйте нею за допомогою єдиного інструменту. Записний роботодавець, пошук джерел на вимогу, керування постачальниками та керування фрілансерами – усе в одному інтерфейсі користувача для самообслуговування.
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