Програмне забезпечення для офіційного роботодавця (EOR). - Найпопулярніші застосунки - Тимор-Лешті

RemotePass

remotepass.com

RemotePass — це найпотужніша та найпростіша у використанні глобальна платформа для адаптації та нарахування заробітної плати для глобальних команд. Наше бачення полягає в тому, щоб створити світ, де будь-хто може працювати з будь-якого місця, маючи доступ до пільг і фінансових послуг. Усунувши складність процесу, ми переосмислюємо нарахування заробітної плати та переваги для перспективних компаній і віддалених команд. Для компаній наше комплексне рішення допомагає вам контролювати весь життєвий цикл віддаленої роботи, дозволяючи легко підключати, оплачувати та керувати віддаленими командами в 150 країнах. Для команд і підрядників RemotePass гарантує, що ви отримаєте оплату вчасно та в обраному вами способі оплати та у валюті, а наш супердодаток надає безперешкодний доступ до провідних фінансових послуг і переваг — незалежно від того, де ви знаходитесь у світі. Наша команда зосереджена на користувальницькому досвіді, і ми використовуємо складний продукт із UX споживчого рівня. Ми дуже дбаємо про те, щоб дозволити відділам кадрів і фінансам уникнути ручної роботи та дотримуватися вимог, щоб ви могли зосередитися на залученні та утриманні найкращих світових талантів. Замовте демо-версію сьогодні, щоб дізнатися, як RemotePass може зробити вашу реєстрацію та нарахування зарплати справді легкими. RemotePass: зареєструйтесь і платіть будь-кому, де завгодно.