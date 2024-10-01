Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для офіційного роботодавця (EOR). - Найпопулярніші застосунки - Фолклендські Острови

Програмне забезпечення Employer of Record (EOR) дозволяє підприємствам наймати працівників в інших країнах без необхідності створення юридичної особи в цих регіонах. Ці платформи спрощують увесь процес найму, від пошуку та перевірки до управління заробітною платою, пільгами та відповідністю. Співробітники можуть використовувати програмне забезпечення, щоб запросити відпустку, завершити адаптацію та виконати інші завдання. Хоча початкова компанія керує завданнями та керує продуктивністю, EOR діє як законний роботодавець, беручи на себе всі пов’язані з цим ризики та зобов’язання. EOR виконує найважливіші кадрові обов’язки, включаючи адміністрування пільг, управління податками, дотримання місцевого трудового законодавства та обробку заробітної плати. Це рішення ідеально підходить для компаній, які прагнуть вийти на глобальний рівень без складнощів, пов’язаних зі створенням місцевої організації, дозволяючи їм швидко наймати працівників і повністю відповідати міжнародним нормам.