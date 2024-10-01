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Програмне забезпечення для офіційного роботодавця (EOR). - Найпопулярніші застосунки - Аландські Острови
Програмне забезпечення Employer of Record (EOR) дозволяє підприємствам наймати працівників в інших країнах без необхідності створення юридичної особи в цих регіонах. Ці платформи спрощують увесь процес найму, від пошуку та перевірки до управління заробітною платою, пільгами та відповідністю. Співробітники можуть використовувати програмне забезпечення, щоб запросити відпустку, завершити адаптацію та виконати інші завдання. Хоча початкова компанія керує завданнями та керує продуктивністю, EOR діє як законний роботодавець, беручи на себе всі пов’язані з цим ризики та зобов’язання. EOR виконує найважливіші кадрові обов’язки, включаючи адміністрування пільг, управління податками, дотримання місцевого трудового законодавства та обробку заробітної плати. Це рішення ідеально підходить для компаній, які прагнуть вийти на глобальний рівень без складнощів, пов’язаних зі створенням місцевої організації, дозволяючи їм швидко наймати працівників і повністю відповідати міжнародним нормам.
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Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...
Deel
letsdeel.com
Deel — це універсальна HR-платформа для глобальних команд. Це означає наскрізне управління персоналом для будь-якої команди в будь-якому місці. За лічені хвилини найміть штатних працівників або незалежних підрядників, приєднайте до них і оплачуйте їх. Уперше ви матимете центральний огляд усієї вашої...
Remote
remote.com
Remote — це ваше комплексне рішення для керування та оплати праці штатних працівників і контрактників у всьому світі. Наша платформа обробляє міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в багатьох країнах. Незалежно від того, де знаходиться...
Justworks
justworks.com
Justworks — це багатопродуктове рішення, яке пропонує глобальний нарахування заробітної плати, пільги, підтримку відповідності, відстеження робочого часу, HR-інструменти тощо з відзначеною нагородами підтримкою сертифікованих експертів HR. Ми впораємося з усіма дрібницями, щоб ви могли зосередитися ...
Ontop
getontop.com
Глобальне рішення для нарахування заробітної плати 3-1. За допомогою Ontop ви можете почати створювати свою глобальну команду лише кількома клацаннями миші. Керуйте міжнародними командами та оплачуйте їх у будь-якій точці світу. Розширюйте свій бізнес у всьому світі та пропонуйте своїм міжнародним т...
Skuad
skuad.io
Skuad — це швидкозростаюча глобальна платформа працевлаштування та нарахування заробітної плати, яка дозволяє таким компаніям, як ваша, наймати та платити винятковим талантам у будь-якій точці світу відповідно до вимог. Skuad створено для нового світу роботи, де великі підприємства та нові стартапи ...
Worksome
worksome.com
Потужне управління зовнішньою робочою силою: переосмислення досвіду підрядника. Створюйте, керуйте та утримуйте свою зовнішню робочу силу за допомогою єдиного інструменту, створеного для керування незалежними підрядниками з надійною відповідністю та швидкими платежами.
Multiplier
usemultiplier.com
Хочете спростити працевлаштування талантів в іншій країні? Multiplier — це ваше рішення. Наша технологія дозволяє вам безперебійно працювати, платити своїм співробітникам, дотримуватися нормативних законів, надавати переваги за кордоном і залишатися на зв’язку з вашими глобальними командами.
Oyster
oysterhr.com
Завдяки EOR від Oyster наймайте без створення юридичної особи та керуйте всіма функціями працевлаштування з єдиної автоматизованої платформи. Кращий, ніж традиційний досвідчений роботодавець, Oyster використовує глибоку інформацію про працевлаштування та команду юридичних і кадрових експертів, щоб з...
Rivermate
rivermate.com
У Rivermate ми полегшуємо таким підприємствам, як ваш, наймати та керувати співробітниками в усьому світі за допомогою нашої служби офіційного роботодавця (EOR). Наша платформа спрощує глобальне працевлаштування, вирішуючи складні завдання, пов’язані з наймом у понад 135 країнах. Ми дбаємо про місце...
Asanify
asanify.com
Asanify — це комплексне рішення, яке відповідає вимогам комплексного управління персоналом для вашої організації. Він також забезпечує безпроблемне й повністю автоматизоване рішення для нарахування заробітної плати, яке ідеально підходить для стартапів і підприємств, що швидко розвиваються. Ви может...
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo — це комплексне рішення для віддаленого найму. Знаходьте кандидатів, наймайте через нашу службу роботодавців, керуйте всім із нашої платформи
RemotePass
remotepass.com
RemotePass — це найпотужніша та найпростіша у використанні глобальна платформа для адаптації та нарахування заробітної плати для глобальних команд. Наше бачення полягає в тому, щоб створити світ, де будь-хто може працювати з будь-якого місця, маючи доступ до пільг і фінансових послуг. Усунувши склад...
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent — це глобальне рішення для підвищення ефективності операцій, яке дає змогу зосередитися на розвитку бізнесу та команди світового рівня. Як ваш партнер, ми надаємо вам можливість наймати найкращих міжнародних спеціалістів без необхідності засновувати дорогу місцеву компанію. Як ваш зареєс...
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion перетворює робочі місця, спрощуючи, ніж будь-коли, працевлаштування за кордоном незалежно від національних кордонів. Відомі своєю ефективністю в Німеччині, ми є одним із провідних європейських гравців, які подолають розрив між роботодавцями та глобальними талантами. Завдяки нашим рішенням...
HireArt
hireart.com
Усе, що вам потрібно для керування власною контрактною робочою силою. Створіть сучасну контрактну робочу силу та керуйте нею за допомогою єдиного інструменту. Записний роботодавець, пошук джерел на вимогу, керування постачальниками та керування фрілансерами – усе в одному інтерфейсі користувача для...
Teamed
teamed.global
Teamed — це глобальна платформа офіційних роботодавців (EOR), яка допомагає малим і середнім компаніям наймати, оплачувати та доглядати за командами світового рівня в будь-якій точці світу. Отже, незалежно від того, чи є ви вже відомою компанією чи починаючим стартапом, розширена, але зручна платфор...
Playroll
playroll.com
Завдяки EOR від Playroll наймайте без створення юридичної особи та керуйте всіма функціями працевлаштування з єдиної автоматизованої платформи. Краще, ніж традиційний роботодавець, Playroll виконує фінансову, адміністративну та юридичну важку роботу за вас, володіючи складнощами глобальної робочої с...
Remofirst
remofirst.com
Remofirst наймає ваших штатних працівників і/або підрядників від вашого імені в понад 180 країнах. Немає необхідності витрачати місяці й десятки тисяч доларів на створення місцевої організації для роботи з вашими найкращими талантами. Оплачуйте, керуйте та залучайте штатних працівників і/або підрядн...
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global прискорює майбутнє роботи за кордоном. Його глобальна робоча платформа спрощує досвід роботодавця та талантів, щоб працювати з будь-ким, будь-де та будь-яким чином. Роботодавці та таланти взаємодіють лише одним клацанням миші за допомогою власної хмарної технології управління робочою...
Plane
plane.com
Plane (раніше Pilot) керує нарахуванням заробітної плати, пільгами та дотриманням законодавства для американських компаній, які наймають американських і міжнародних співробітників і підрядників. Легко наймайте, залучайте та оплачуйте співробітників і підрядників у США та в усьому світі на одній безп...
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI — це унікальне глобальне рішення для нарахування заробітної плати, яке використовує потужність генеративного штучного інтелекту для автоматизації та прискорення процесу адаптації, керування та оплати членів міжнародної команди. Чому унікальний? Ми поєднали інтуїтивно зрозумілу технолог...
Lano
lano.io
Глобальний EOR і нарахування заробітної плати, спрощено. Включайте та оплачуйте людям у понад 170 країнах і дотримуйтеся 100% вимог. Ви знайдете талант, ми подбаємо про все інше.