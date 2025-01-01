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Програмне забезпечення для планування співробітників
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Програмне забезпечення для планування співробітників - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для планування співробітників спрощує створення, підтримку та відстеження графіків співробітників. Впроваджуючи таку систему, компанії можуть підвищити продуктивність і командну роботу, отримуючи краще уявлення про загальний потенціал робочої сили. Ці системи зазвичай відстежують відпустки, лікарняні та інший особистий відгул. Багато інструментів також мають автоматичні сповіщення для запобігання конфліктам планування. Згодом зібрані дані планування можна інтегрувати у фінансові системи, такі як програмне забезпечення для розрахунку заробітної плати. Крім того, програмне забезпечення для планування співробітників часто надає аналітику, яка допомагає ефективно керувати та координувати завдання.

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Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam - мобільний додаток для управління працівниками без робочих столів, що покращує комунікацію, слідкує за часом роботи та управляє завданнями.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk - це платформа для обслуговування клієнтів, яка об'єднує різні канали комунікації та автоматизує робочі процеси за допомогою AI.

Clockify

Clockify

clockify.me

Clockify – безкоштовний трекер часу для команд, що дозволяє відслідковувати продуктивність та робочі години проектів у різних сферах.

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebase - це додаток для управління годинними командами, що пропонує планування графіків, відстеження часу та управління оплатою праці для малого бізнесу.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam - цифрове рішення для управління працівниками без робочих місць, що полегшує комунікацію, управління завданнями та навчання.

Zoho Shifts

Zoho Shifts

zoho.com

Zoho Shifts - додаток для планування робочих змін, що дозволяє створювати графіки, відстежувати години роботи та керувати відпустками працівників.

When I Work

When I Work

wheniwork.com

When I Work - це додаток для планування робочого часу, що дозволяє керувати змінами, відстежувати відвідуваність та спілкуватися з працівниками.

Sling

Sling

getsling.com

Sling – це програмне забезпечення для планування графіків, обліку часу та комунікації в компаніях з змінною роботою.

Deputy

Deputy

deputy.com

Заступник - це додаток для управління робочою силою, що спрощує планування, облік робочого часу та комунікацію з працівниками.

HotSchedules

HotSchedules

hotschedules.com

Hotschedules - це додаток для планування змін співробітників у ресторанній та готельній сферах, що покращує управління графіками та спілкування між персоналом.

7shifts

7shifts

7shifts.com

7shifts - платформа для управління командами в ресторанах, що спрощує планування змін, комунікацію та контроль витрат на працю.

Legion

Legion

legion.co

Legion — це платформа управління робочою силою, яка оптимізує планування, управління трудовими ресурсами та покращує залучення працівників.

Planday

Planday

planday.com

Planday — це платформа для управління робочою силою, що дозволяє керувати графіками, оплатою праці та комунікацією працівників в одному місці.

ClockShark

ClockShark

clockshark.com

ClockShark - додаток для відстеження часу, що дозволяє працівникам фірм у будівництві контролювати робочий час і керувати проектами на місці.

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR - це хмарна платформа для управління HR, що пропонує систему контролю відвідуваності, управління ефективністю та підбору персоналу.

Skello

Skello

skello.io

Skello — це додаток для управління робочою силою на основі змін, який спрощує планування, підвищує комунікацію та оптимізує витрати на персонал.

Quinyx

Quinyx

quinyx.com

Quinyx - платформа для управління персоналом, що оптимізує планування, прогнозування попиту та залучення працівників, покращуючи продуктивність і задоволеність.

OnTheClock

OnTheClock

ontheclock.com

OnTheClock - це система обліку робочого часу, яка допомагає малим підприємствам відстежувати години роботи, автоматизувати процес заробітної плати та керувати запитами працівників.

Breathe

Breathe

breathehr.com

Breathe – програма для управління персоналом, що спрощує процеси, такі як відпустки, відсутність, управління витратами та графіками працівників для малих бізнесів.

Findmyshift

Findmyshift

findmyshift.com

FindMyShift - просте програмне забезпечення для планування працівників, що дозволяє створювати графіки, управляти запитами на зміни та комунікувати з працівниками.

HROne

HROne

hrone.cloud

HROne - це мобільний додаток для автоматизації HR-процесів, управління працівниками та оптимізації комунікацій у компаніях.

Agendrix

Agendrix

agendrix.com

Agendrix - програма для управління графіками працівників, відстеження часу, комунікації та аналізу даних про відвідуваність у бізнесі різного розміру.

Zoho Workerly

Zoho Workerly

zoho.com

Zoho Workerly - це програма для управління персоналом, яка дозволяє агентствам планувати графіки, відстежувати робочий час та створювати рахунки в одному інтерфейсі.

Avaza

Avaza

avaza.com

Avaza — програмне забезпечення для управління проектами, обліком часу, витратами та виставленням рахунків, доступне через веб-браузер з будь-якого пристрою.

Rotageek

Rotageek

rotageek.com

Rotageek - це платформа для розумного планування робочої сили, яка оптимізує розподіл ресурсів і підвищує ефективність роботи організацій.

Surfboard

Surfboard

teamsurfboard.com

Surfboard — платформа управління робочою силою для поліпшення обслуговування клієнтів, включаючи планування ресурсів та аналітику продуктивності.

Harri

Harri

harri.com

Harri - це платформа для управління працівниками в індустрії гостинності, що полегшує процеси набору, управління графіками та комунікацію у командах.

Shiftee

Shiftee

shiftee.io

Shiftee - це програмне забезпечення для управління робочою силою, яке охоплює планування змін, облік часу, управління відпустками та зарплатою.

Netchex

Netchex

netchex.com

Netchex - рішення для управління HR та оплатою праці, що спрощує обробку заробітної плати та управління працівниками для малого та середнього бізнесу.

Aplano

Aplano

aplano.de

Aplano - це онлайн-програмне забезпечення для планування змін у реальному часі, яке дозволяє організовувати робочі графіки та відстежувати робочий час працівників.

Workforce

Workforce

workforce.com

Workforce - додаток для управління робочою силою, який дозволяє планувати, відстежувати присутність та управляти даними працівників у режимі реального часу.

Buddy Punch

Buddy Punch

buddypunch.com

Buddy Punch - хмарний додаток для обліку робочого часу, що дозволяє працівникам відзначати години роботи та управляти графіками через мобільний додаток чи браузер.

MakeShift

MakeShift

makeshift.ca

MakeShift – хмарне рішення для складання графіків, яке спрощує планування для менеджерів і співробітників. Пробний період 14 днів.

flair HR

flair HR

flair.hr

FLAIR HR - це універсальний додаток для управління людськими ресурсами, який спрощує процеси найму, планування змін та управління відсутністю працівників.

DeskTime

DeskTime

desktime.com

DeskTime - це програма для автоматичного моніторингу продуктивності працівників, що дозволяє управляти часом, проектами та чергуваннями.

Shyftplan

Shyftplan

shyftplan.com

Shyftplan — це рішення для автоматизації складання графіків змін, що враховує понад 20 факторів, зокрема кваліфікацію співробітників і їх доступність.

Superworks

Superworks

superworks.com

Superworks - це платформа HRMS, що автоматизує управління персоналом, заробітною платою та відстеженням заявок для малого та середнього бізнесу.

Papershift

Papershift

papershift.com

Papershift - це програма для управління графіками працівників, відстеження часу та обробки заяв на відпустку в хмарі.

Bizimply

Bizimply

bizimply.com

Bizimply - програма для управління персоналом, яка допомагає планувати зміни, відстежувати робочий час та забезпечувати спілкування між працівниками.

Shyfter

Shyfter

shyfter.co

Shyfter – програма для управління робочими змінами. Дозволяє планувати графіки, відслідковувати присутність та час роботи працівників.

Novagems

Novagems

novage.ms

Novagems - це програма для управління охороною та прибиранням, що дозволяє планувати зміни, відстежувати час, отримувати звіти та аналізувати дані.

Coast

Coast

coastapp.com

Coast - це додаток для управління завданнями та комунікацією команд, що забезпечує централізований доступ до робочих замовлень та планування.

Ubeya

Ubeya

ubeya.com

Ubeya - мобільний додаток для управління гнучкою робочою силою, який надає можливості для подачі заявок на зміни, відстеження доходів та управління робочими завданнями.

ZoomShift

ZoomShift

zoomshift.com

ZoomShift - це хмарний додаток для створення й управління графіками працівників, включаючи управління доступністю, запитами на відпустку та змінами.

Sloneek

Sloneek

sloneek.com

Sloneek - сучасна HR-система для управління працівниками, що включає відстеження відвідуваності, документи та інтеграції з популярними інструментами.

VeriDoc Sign

VeriDoc Sign

veridocsign.com

VeriDoc Sign - це додаток для створення та управління електронними підписами, що забезпечує безпечне підписання документів з можливістю перевірки за допомогою блокчейн-технології.

StaffAny

StaffAny

staffany.com

StaffAny - додаток для управління графіками працівників та відстеження часу, що допомагає оптимізувати HR-процеси в бізнесі.

Workee

Workee

workee.net

Workee — це програмне забезпечення для фрілансерів та професіоналів, що дозволяє створити особистий сайт з функціями бронювання, планування і платежів.

SocialSchedules

SocialSchedules

socialschedules.com

SocialSchedules – програма для створення графіків роботи та обліку робочого часу для працівників. Доступна на мобільних пристроях для зручності управління.

busybusy

busybusy

busybusy.com

Додаток busybusy слугує для відстеження часу та витрат у будівництві. Він дозволяє користувачам контролювати робочий час, обладнання та робочі звіти через GPS.

Workfeed

Workfeed

workfeed.io

Workfeed - це додаток для планування, який допомагає керувати розкладами працівників, забезпечує гнучкість, зменшує адміністративні витрати та підвищує продуктивність.

Playvox

Playvox

playvox.com

Playvox - це програма для моніторингу та оптимізації роботи агентів обслуговування клієнтів у контактних центрах, яка інтегрується з різними платформами.

Celayix

Celayix

celayix.com

Celayix - це платформа для управління робочою силою, що забезпечує планування працівників, відстеження часу та присутності з автоматизованими рішеннями.

Tinq

Tinq

tinq.com

Tinq — це багатоплатформене рішення для управління командами, яке дозволяє слідкувати за часом, планувати зміни та готувати звіти для зарплати в хмарі.

Incentivefox

Incentivefox

incentivefox.com

Incentivefox це платформа для управління та розподілу стимулів, яка допомагає організаціям створювати, відстежувати та викуповувати програми заохочень.

TeamUltim

TeamUltim

teamultim.com

TeamUltim – веб-додаток для управління персоналом і планування змін, що підходить для малих і середніх бізнесів у різних сферах.

WorkAxle

WorkAxle

workaxle.com

WorkAxle - система управління робочою силою для організації планування, відстеження часу та оптимізації роботи безробітників.

SubItUp

SubItUp

subitup.com

SubItUp - платформа для онлайн-планування працівників, що автоматизує графіки, покращує комунікацію та підтримує відповідність нормам.

Assembled

Assembled

assembled.com

Assembled — платформа для управління робочою силою, яка спрощує планування, покращує видимість даних і інтегрується з популярними сервісами.

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