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Програмне забезпечення для планування співробітників спрощує створення, підтримку та відстеження графіків співробітників. Впроваджуючи таку систему, компанії можуть підвищити продуктивність і командну роботу, отримуючи краще уявлення про загальний потенціал робочої сили. Ці системи зазвичай відстежують відпустки, лікарняні та інший особистий відгул. Багато інструментів також мають автоматичні сповіщення для запобігання конфліктам планування. Згодом зібрані дані планування можна інтегрувати у фінансові системи, такі як програмне забезпечення для розрахунку заробітної плати. Крім того, програмне забезпечення для планування співробітників часто надає аналітику, яка допомагає ефективно керувати та координувати завдання.
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam - мобільний додаток для управління працівниками без робочих столів, що покращує комунікацію, слідкує за часом роботи та управляє завданнями.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk - це платформа для обслуговування клієнтів, яка об'єднує різні канали комунікації та автоматизує робочі процеси за допомогою AI.
Clockify
clockify.me
Clockify – безкоштовний трекер часу для команд, що дозволяє відслідковувати продуктивність та робочі години проектів у різних сферах.
Homebase
joinhomebase.com
Homebase - це додаток для управління годинними командами, що пропонує планування графіків, відстеження часу та управління оплатою праці для малого бізнесу.
WorkJam
workjam.com
WorkJam - цифрове рішення для управління працівниками без робочих місць, що полегшує комунікацію, управління завданнями та навчання.
Zoho Shifts
zoho.com
Zoho Shifts - додаток для планування робочих змін, що дозволяє створювати графіки, відстежувати години роботи та керувати відпустками працівників.
When I Work
wheniwork.com
When I Work - це додаток для планування робочого часу, що дозволяє керувати змінами, відстежувати відвідуваність та спілкуватися з працівниками.
Sling
getsling.com
Sling – це програмне забезпечення для планування графіків, обліку часу та комунікації в компаніях з змінною роботою.
Deputy
deputy.com
Заступник - це додаток для управління робочою силою, що спрощує планування, облік робочого часу та комунікацію з працівниками.
HotSchedules
hotschedules.com
Hotschedules - це додаток для планування змін співробітників у ресторанній та готельній сферах, що покращує управління графіками та спілкування між персоналом.
7shifts
7shifts.com
7shifts - платформа для управління командами в ресторанах, що спрощує планування змін, комунікацію та контроль витрат на працю.
Legion
legion.co
Legion — це платформа управління робочою силою, яка оптимізує планування, управління трудовими ресурсами та покращує залучення працівників.
Planday
planday.com
Planday — це платформа для управління робочою силою, що дозволяє керувати графіками, оплатою праці та комунікацією працівників в одному місці.
ClockShark
clockshark.com
ClockShark - додаток для відстеження часу, що дозволяє працівникам фірм у будівництві контролювати робочий час і керувати проектами на місці.
Sage HR
sage.hr
Sage HR - це хмарна платформа для управління HR, що пропонує систему контролю відвідуваності, управління ефективністю та підбору персоналу.
Skello
skello.io
Skello — це додаток для управління робочою силою на основі змін, який спрощує планування, підвищує комунікацію та оптимізує витрати на персонал.
Quinyx
quinyx.com
Quinyx - платформа для управління персоналом, що оптимізує планування, прогнозування попиту та залучення працівників, покращуючи продуктивність і задоволеність.
OnTheClock
ontheclock.com
OnTheClock - це система обліку робочого часу, яка допомагає малим підприємствам відстежувати години роботи, автоматизувати процес заробітної плати та керувати запитами працівників.
Breathe
breathehr.com
Breathe – програма для управління персоналом, що спрощує процеси, такі як відпустки, відсутність, управління витратами та графіками працівників для малих бізнесів.
Findmyshift
findmyshift.com
FindMyShift - просте програмне забезпечення для планування працівників, що дозволяє створювати графіки, управляти запитами на зміни та комунікувати з працівниками.
HROne
hrone.cloud
HROne - це мобільний додаток для автоматизації HR-процесів, управління працівниками та оптимізації комунікацій у компаніях.
Agendrix
agendrix.com
Agendrix - програма для управління графіками працівників, відстеження часу, комунікації та аналізу даних про відвідуваність у бізнесі різного розміру.
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly - це програма для управління персоналом, яка дозволяє агентствам планувати графіки, відстежувати робочий час та створювати рахунки в одному інтерфейсі.
Avaza
avaza.com
Avaza — програмне забезпечення для управління проектами, обліком часу, витратами та виставленням рахунків, доступне через веб-браузер з будь-якого пристрою.
Rotageek
rotageek.com
Rotageek - це платформа для розумного планування робочої сили, яка оптимізує розподіл ресурсів і підвищує ефективність роботи організацій.
Surfboard
teamsurfboard.com
Surfboard — платформа управління робочою силою для поліпшення обслуговування клієнтів, включаючи планування ресурсів та аналітику продуктивності.
Harri
harri.com
Harri - це платформа для управління працівниками в індустрії гостинності, що полегшує процеси набору, управління графіками та комунікацію у командах.
Shiftee
shiftee.io
Shiftee - це програмне забезпечення для управління робочою силою, яке охоплює планування змін, облік часу, управління відпустками та зарплатою.
Netchex
netchex.com
Netchex - рішення для управління HR та оплатою праці, що спрощує обробку заробітної плати та управління працівниками для малого та середнього бізнесу.
Aplano
aplano.de
Aplano - це онлайн-програмне забезпечення для планування змін у реальному часі, яке дозволяє організовувати робочі графіки та відстежувати робочий час працівників.
Workforce
workforce.com
Workforce - додаток для управління робочою силою, який дозволяє планувати, відстежувати присутність та управляти даними працівників у режимі реального часу.
Buddy Punch
buddypunch.com
Buddy Punch - хмарний додаток для обліку робочого часу, що дозволяє працівникам відзначати години роботи та управляти графіками через мобільний додаток чи браузер.
MakeShift
makeshift.ca
MakeShift – хмарне рішення для складання графіків, яке спрощує планування для менеджерів і співробітників. Пробний період 14 днів.
flair HR
flair.hr
FLAIR HR - це універсальний додаток для управління людськими ресурсами, який спрощує процеси найму, планування змін та управління відсутністю працівників.
DeskTime
desktime.com
DeskTime - це програма для автоматичного моніторингу продуктивності працівників, що дозволяє управляти часом, проектами та чергуваннями.
Shyftplan
shyftplan.com
Shyftplan — це рішення для автоматизації складання графіків змін, що враховує понад 20 факторів, зокрема кваліфікацію співробітників і їх доступність.
Superworks
superworks.com
Superworks - це платформа HRMS, що автоматизує управління персоналом, заробітною платою та відстеженням заявок для малого та середнього бізнесу.
Papershift
papershift.com
Papershift - це програма для управління графіками працівників, відстеження часу та обробки заяв на відпустку в хмарі.
Bizimply
bizimply.com
Bizimply - програма для управління персоналом, яка допомагає планувати зміни, відстежувати робочий час та забезпечувати спілкування між працівниками.
Shyfter
shyfter.co
Shyfter – програма для управління робочими змінами. Дозволяє планувати графіки, відслідковувати присутність та час роботи працівників.
Novagems
novage.ms
Novagems - це програма для управління охороною та прибиранням, що дозволяє планувати зміни, відстежувати час, отримувати звіти та аналізувати дані.
Coast
coastapp.com
Coast - це додаток для управління завданнями та комунікацією команд, що забезпечує централізований доступ до робочих замовлень та планування.
Ubeya
ubeya.com
Ubeya - мобільний додаток для управління гнучкою робочою силою, який надає можливості для подачі заявок на зміни, відстеження доходів та управління робочими завданнями.
ZoomShift
zoomshift.com
ZoomShift - це хмарний додаток для створення й управління графіками працівників, включаючи управління доступністю, запитами на відпустку та змінами.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek - сучасна HR-система для управління працівниками, що включає відстеження відвідуваності, документи та інтеграції з популярними інструментами.
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign - це додаток для створення та управління електронними підписами, що забезпечує безпечне підписання документів з можливістю перевірки за допомогою блокчейн-технології.
StaffAny
staffany.com
StaffAny - додаток для управління графіками працівників та відстеження часу, що допомагає оптимізувати HR-процеси в бізнесі.
Workee
workee.net
Workee — це програмне забезпечення для фрілансерів та професіоналів, що дозволяє створити особистий сайт з функціями бронювання, планування і платежів.
SocialSchedules
socialschedules.com
SocialSchedules – програма для створення графіків роботи та обліку робочого часу для працівників. Доступна на мобільних пристроях для зручності управління.
busybusy
busybusy.com
Додаток busybusy слугує для відстеження часу та витрат у будівництві. Він дозволяє користувачам контролювати робочий час, обладнання та робочі звіти через GPS.
Workfeed
workfeed.io
Workfeed - це додаток для планування, який допомагає керувати розкладами працівників, забезпечує гнучкість, зменшує адміністративні витрати та підвищує продуктивність.
Playvox
playvox.com
Playvox - це програма для моніторингу та оптимізації роботи агентів обслуговування клієнтів у контактних центрах, яка інтегрується з різними платформами.
Tinq
tinq.com
Tinq — це багатоплатформене рішення для управління командами, яке дозволяє слідкувати за часом, планувати зміни та готувати звіти для зарплати в хмарі.
Incentivefox
incentivefox.com
Incentivefox це платформа для управління та розподілу стимулів, яка допомагає організаціям створювати, відстежувати та викуповувати програми заохочень.
TeamUltim
teamultim.com
TeamUltim — це веб-додаток для управління персоналом і планування змін, який ідеально відповідає потребам малого та середнього бізнесу в сфері роздрібної торгівлі, громадського харчування, спорту, гостинності та професійних послуг. Плануйте зміни, керуйте оплачуваними відпустками та пропусками, дозволяйте вашій команді мінятися змінами та отримуйте вичерпну звітність про все це за допомогою TeamUltim.
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle — це наскрізна система управління робочою силою, розроблена для того, щоб полегшити й ефективно керувати роботою без робочого столу та працівниками. Це багатогранна система високого рівня, яка може вирішувати складні завдання управління робочою силою в будь-якому масштабі.
SubItUp
subitup.com
SubItUp — це провідна в галузі інтелектуальна платформа онлайн-планування співробітників із можливістю налаштування, створена для вашого бізнесу. SubItUp спрощує та покращує ваші процеси планування, спочатку залучаючи команду експертів, щоб зрозуміти їх. Потім наші спеціалісти з робочої сили допоможуть вам налаштувати SubItUp для автоматизації збору даних про доступність і створення розкладу, усунення конфліктів розкладів у вашому підприємстві, створення годинників, які працюють для вашої команди, передачі даних про час і відвідуваність у ваше програмне забезпечення для розрахунку заробітної плати та забезпечення найвищої доступності і дотримання стандартів на цьому шляху. Настав час повернути свій час. Настав час автоматизувати управління вашою робочою силою. І настав час зосередитися на всіх інших завданнях, які вам потрібно виконувати щодня. Власна платформа SubItUp була розроблена з нуля, щоб максимізувати час, який ви витрачаєте на вирішення бізнес-завдань, і мінімізувати проблеми з управлінням персоналом.
Celayix
celayix.com
Celayix — це платформа управління робочою силою на базі штучного інтелекту, яка пропонує планування співробітників, відстеження робочого часу та відвідуваності, а також різні рішення для управління робочою силою. Цей інструмент особливо корисний для великих компаній у сфері охорони здоров’я, безпеки, роздрібної торгівлі та інших галузях, які прагнуть покращити ефективність планування та заощадити час і гроші. Планування Celayix може допомогти скоротити час на планування до 95%, оскільки воно створює розклади за хвилини на основі доступності, навичок і ефективності співробітників. Інструмент пропонує функцію автоматичної заміни для керування дзвінками у зв’язку з хворобою, неявкою та змінами в останню хвилину, і може відшкодувати до 2600 доларів США на працівника на рік у вигляді витрат, пов’язаних з прогулами. За допомогою Celaix компанії можуть легко керувати графіками співробітників, відстежувати відвідуваність і знаходити кваліфіковану заміну для раптових змін. Платформа пропонує різні інтеграції та ресурси, включаючи блоги, тематичні дослідження, інфографіку та відео, щоб надати користувачам всю необхідну інформацію про інструмент. Celayix пропонує різноманітні пакети функцій для різних потреб і бюджетів, а також безкоштовну пробну версію, щоб допомогти користувачам оцінити інструмент, перш ніж прийняти рішення. Клієнти можуть зв’язатися зі службою підтримки Celaix через сторінку підтримки або зв’язатися безпосередньо з компанією. Загалом компанії, яким потрібне комплексне програмне забезпечення для управління робочою силою, можуть отримати вигоду від рішень Celayix на базі ШІ.
Assembled
assembled.com
Assembled — це платформа управління робочою силою, яка надає сучасним командам підтримки більш точний підбір персоналу, більше легкості й контролю під час створення розкладу, а також кращу видимість між командами даних, що допомагає їм покращувати продуктивність і відстоювати свої інтереси. Ми інтегруємося з більшістю основних контактних платформ, Google Calendar і Slack для робочого процесу, який зустріне вас і вашу команду там, де ви вже є. Сьогодні наше рішення допомагає орієнтованим на клієнта брендам, таким як Stripe, Webflow, Imperfect Produce і Etsy, створювати умови для клієнтів світового рівня. Зібрана різниця: → Швидка адаптація та успіх із золотою зіркою та підтримка → Швидке, інтуїтивно зрозуміле та повністю настроюване планування → Значуща видимість між командами → Потужне, точне та дієве прогнозування → Централізоване, надійне та актуальне звітування
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