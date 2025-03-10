Celayix

celayix.com

Celayix — це платформа управління робочою силою на базі штучного інтелекту, яка пропонує планування співробітників, відстеження робочого часу та відвідуваності, а також різні рішення для управління робочою силою. Цей інструмент особливо корисний для великих компаній у сфері охорони здоров’я, безпеки, роздрібної торгівлі та інших галузях, які прагнуть покращити ефективність планування та заощадити час і гроші. Планування Celayix може допомогти скоротити час на планування до 95%, оскільки воно створює розклади за хвилини на основі доступності, навичок і ефективності співробітників. Інструмент пропонує функцію автоматичної заміни для керування дзвінками у зв’язку з хворобою, неявкою та змінами в останню хвилину, і може відшкодувати до 2600 доларів США на працівника на рік у вигляді витрат, пов’язаних з прогулами. За допомогою Celaix компанії можуть легко керувати графіками співробітників, відстежувати відвідуваність і знаходити кваліфіковану заміну для раптових змін. Платформа пропонує різні інтеграції та ресурси, включаючи блоги, тематичні дослідження, інфографіку та відео, щоб надати користувачам всю необхідну інформацію про інструмент. Celayix пропонує різноманітні пакети функцій для різних потреб і бюджетів, а також безкоштовну пробну версію, щоб допомогти користувачам оцінити інструмент, перш ніж прийняти рішення. Клієнти можуть зв’язатися зі службою підтримки Celaix через сторінку підтримки або зв’язатися безпосередньо з компанією. Загалом компанії, яким потрібне комплексне програмне забезпечення для управління робочою силою, можуть отримати вигоду від рішень Celayix на базі ШІ.