Agendrix

agendrix.com

Agendrix — це програмне забезпечення для планування персоналу та управління трудовими ресурсами, розроблене для того, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру покращити процеси планування, оптимізувати спілкування між співробітниками та спростити відстеження робочого часу та відвідуваності. Деякі з ключових функцій Agendrix включають: - Планування персоналу: створюйте, керуйте та публікуйте робочі графіки з легкістю та швидко вносьте зміни за потреби. - Час і відвідуваність: легко відстежуйте робочі години співробітників і відвідуваність, перетворивши будь-який пристрій на перфорований годинник, який автоматично подає ваші табелі. - Керування запитами співробітників: переглядайте та затверджуйте запити співробітників, надіслані безпосередньо в додатку, включаючи відпустки, заміни та зміни змін. - Спілкування: спілкуйтеся зі своєю командою через платформу та діліться розкладами та повідомленнями в режимі реального часу. - Звітність і аналітика: створюйте детальні звіти та аналітику про відвідуваність співробітників і дані про планування. Завдяки гнучкій моделі ціноутворення, багатьом додатковим доповненням і політиці скасування в будь-який час програмне забезпечення Agendrix створено доступним за ціною та доступним для компаній будь-якого розміру. Платформа є хмарною, що означає, що до неї можна отримати доступ з будь-якого місця, де є підключення до Інтернету, і немає жодної плати за встановлення чи налаштування. Завдяки найновішому HR-модулю Agendrix компанії можуть ефективніше залучати нових співробітників, централізувати записи та документи співробітників і збирати відгуки співробітників за допомогою опитувань. Це допомагає компаніям оптимізувати свої кадрові процеси та переконатися, що вони відповідають нормам і найкращим практикам. Крім того, можливість щодня відзначати хорошу роботу за допомогою функції «Давай п’ятірки» може допомогти підприємствам розвивати позитивну робочу культуру та покращувати моральний дух працівників. Загалом, Agendrix — це комплексне та зручне програмне забезпечення для управління робочою силою, яке оптимізує процеси планування, внутрішньої комунікації та управління робочою силою. Співробітники також люблять Agendrix, тому що він допомагає їхнім менеджерам будувати графіки, які справді відповідають їхнім потребам, що значною мірою допомагає стати бізнесом, у якому люди люблять працювати.