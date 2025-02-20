Програмне забезпечення для планування співробітників - Найпопулярніші застосунки - Французькі Південні Території

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для планування співробітників спрощує створення, підтримку та відстеження графіків співробітників. Впроваджуючи таку систему, компанії можуть підвищити продуктивність і командну роботу, отримуючи краще уявлення про загальний потенціал робочої сили. Ці системи зазвичай відстежують відпустки, лікарняні та інший особистий відгул. Багато інструментів також мають автоматичні сповіщення для запобігання конфліктам планування. Згодом зібрані дані планування можна інтегрувати у фінансові системи, такі як програмне забезпечення для розрахунку заробітної плати. Крім того, програмне забезпечення для планування співробітників часто надає аналітику, яка допомагає ефективно керувати та координувати завдання.
Запит на новий застосунок
SubItUp
subitup.com
SubItUp — це провідна в галузі інтелектуальна платформа онлайн-планування співробітників із можливістю налаштування, створена для вашого бізнесу. SubItUp спрощує та покращує ваші процеси планування, спочатку залучаючи команду експертів, щоб зрозуміти їх. Потім наші спеціалісти з робочої сили допоможуть вам налаштувати SubItUp для автоматизації збору даних про доступність і створення розкладу, усунення конфліктів розкладів у вашому підприємстві, створення годинників, які працюють для вашої команди, передачі даних про час і відвідуваність у ваше програмне забезпечення для розрахунку заробітної плати та забезпечення найвищої доступності і дотримання стандартів на цьому шляху. Настав час повернути свій час. Настав час автоматизувати управління вашою робочою силою. І настав час зосередитися на всіх інших завданнях, які вам потрібно виконувати щодня. Власна платформа SubItUp була розроблена з нуля, щоб максимізувати час, який ви витрачаєте на вирішення бізнес-завдань, і мінімізувати проблеми з управлінням персоналом.
Rotageek
rotageek.com
Розумне планування робочої сили для підвищення продуктивності, прибутковості та щастя. Незалежно від того, чи плануєте ви персонал у цеху чи лікарів, підтримуйте своїх співробітників за допомогою рішення для планування та управління робочою силою світового рівня. Rotageek назавжди змінюють розклад.
Netchex
netchex.com
З рішенням Netchex для управління персоналом і заробітною платою ви можете зробити свої процеси простішими, ніж будь-коли, і гарантувати, що робота завжди виконується правильно.
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign — це рішення всіх ваших проблем, коли мова йде про перевірку документів та електронного підпису. VeriDoc Sign використовує запатентовану технологію перевірки, розроблену VeriDoc Global протягом багатьох років. Він надає рішення електронного підпису, захищені блокчейном, для організацій по всьому світу. VeriDoc Sign пропонує рішення для електронних підписів і документів деяким провідним компаніям як у державному, так і в приватному секторах. Наша технологія перевірки блокчейну запатентована в більш ніж 90 країнах світу, допомагаючи організаціям отримати найкраще рішення електронного підпису за розумною ціною. Ми прагнемо надавати найкращі послуги нашим клієнтам, зокрема, організації можуть заощадити дорогоцінний час, усуваючи непотрібні години очікування. З VeriDoc Sign ваша організація матиме підвищену ефективність і продуктивність. Переваги рішень електронного підпису VeriDoc дозволяють безкінечним користувачам мати доступ для перевірки важливих документів і надсилання їх необхідним людям. Ви не помилитеся з інструментами VeriDoc Sign, які надають вам перевагу перевіряти мітки часу та хеші для документів з електронним підписом у блокчейні. Просто відскануйте QR-код своїм мобільним телефоном, і ви побачите оригінальний документ на сторінці підтвердження. Інші функції VeriDoc Sign, які ви просто не можете пропустити: Контроль доступу Законно допустимий Захищений від несправностей блокчейн-безпека Доступний
Playvox
playvox.com
Playvox — це провідне програмне забезпечення для оптимізації роботи агентів служби підтримки клієнтів. Playvox інтегрується з більшістю основних платформ контакт-центрів і дозволяє командам переглядати, аналізувати та керувати всім процесом забезпечення якості на одній зручній платформі. Оптимізуйте процес контролю якості, мотивуйте, навчайте та навчайте своїх агентів, а також надайте всій команді можливості за допомогою прозорих показників у реальному часі. Відстежуйте обслуговування, вимірювайте KPI і, нарешті, відмовтеся від електронних таблиць.
Harri
harri.com
Harri є світовим лідером у сфері технологій Frontline Employee Experience. Платформа Harri створена для компаній, у центрі бізнесу яких лежить обслуговування, і включає рішення для залучення талантів, управління робочою силою, залучення співробітників і дотримання вимог. Harri дозволяє організаціям розумно набирати, утримувати та керувати найкращими талантами для ведення та вдосконалення свого бізнесу. Він обслуговує понад 55 000 закладів ресторанів і готелів і чотири мільйони співробітників сфери гостинності по всьому світу, з постійним зростанням роздрібної торгівлі та охорони здоров’я. Компанія Harri налагодила відносини з багатьма провідними світовими брендами гостинності, зосереджуючись на своїй місії покращити досвід співробітників для команд на першому місці. Гаррі привітав відомих клієнтів, таких як Raising Cane's Chicken Fingers, і запустив загальносистемні впровадження для Subway у США та McDonald's у Великобританії. База активних користувачів компанії щорічно подвоювалася, сприяючи 7,2 млн заявок на роботу, 2,6 млн повідомлень і створенню 237 тис. списків вакансій. .
Superworks
superworks.com
Заголовок: Перетворіть своє робоче місце за допомогою HRMS Superworks: підвищення продуктивності та щастя працівників Superworks надає підприємствам та малий таголових верстатів створювати процвітаючі, продуктивні робочі місця, впорядковуючи HR та оперативні процеси. Наш всеосяжний Super HRMS Suite призначений для спрощення складних завдань та підвищення залучення працівників, що сприяє здійсненню відчутних результатів для вашого бізнесу. Ось що Superworks HRM може зробити для вас: * Обробка заробітної плати: автоматизувати завдання з оплати праці, усунути помилки та забезпечити своєчасні платежі для ваших працівників. * Безшовне управління командою: спростити на борту, відстежувати ефективність, сприяти співпраці та тримати свою команду. * Посилений досвід працівників: Superworks HRMS надає вашим працівникам інструментами самообслуговування та впорядкованим спілкуванням. * Підвищена ефективність: звільнити цінний час та ресурси шляхом автоматизації повторюваних завдань та здобуття цінних розумінь. * Масштабне зростання: Superworks HRMS зростає у вашому бізнесі, забезпечуючи гнучкість та підтримку, необхідну для досягнення успіху. Чому обирати суперворків? 1. Комплексний набір: одна інтегрована платформа для всіх ваших HR та оперативних потреб. 2. Інтерфейс, зручний для користувачів: простий у навчанні та використання, мінімізація часу тренувань та максимізації прийняття. 3. Масштабоване рішення: росте разом із вашим бізнесом, адаптуючись до ваших змін. 4. Спеціальна підтримка: її експертна команда тут, щоб підтримати вас на кожному кроці.
Coast
coastapp.com
Coast — це універсальний робочий простір для команд, які хочуть краще керувати командними комунікаціями, завданнями, контрольними списками, плануванням і робочими процесами. З вашого телефону на робочий стіл Coast легко доступний звідусіль і в будь-який час. Тисячі команд і компаній використовують Coast для заміни електронних листів, текстових повідомлень, електронних таблиць і паперових контрольних списків і розкладів. Завдяки тому, що всі ваші співробітники працюють в одному місці, Coast підвищує продуктивність і підзвітність вашої команди та економить години часу щотижня.
Celayix
celayix.com
Celayix — це платформа управління робочою силою на базі штучного інтелекту, яка пропонує планування співробітників, відстеження робочого часу та відвідуваності, а також різні рішення для управління робочою силою. Цей інструмент особливо корисний для великих компаній у сфері охорони здоров’я, безпеки, роздрібної торгівлі та інших галузях, які прагнуть покращити ефективність планування та заощадити час і гроші. Планування Celayix може допомогти скоротити час на планування до 95%, оскільки воно створює розклади за хвилини на основі доступності, навичок і ефективності співробітників. Інструмент пропонує функцію автоматичної заміни для керування дзвінками у зв’язку з хворобою, неявкою та змінами в останню хвилину, і може відшкодувати до 2600 доларів США на працівника на рік у вигляді витрат, пов’язаних з прогулами. За допомогою Celaix компанії можуть легко керувати графіками співробітників, відстежувати відвідуваність і знаходити кваліфіковану заміну для раптових змін. Платформа пропонує різні інтеграції та ресурси, включаючи блоги, тематичні дослідження, інфографіку та відео, щоб надати користувачам всю необхідну інформацію про інструмент. Celayix пропонує різноманітні пакети функцій для різних потреб і бюджетів, а також безкоштовну пробну версію, щоб допомогти користувачам оцінити інструмент, перш ніж прийняти рішення. Клієнти можуть зв’язатися зі службою підтримки Celaix через сторінку підтримки або зв’язатися безпосередньо з компанією. Загалом компанії, яким потрібне комплексне програмне забезпечення для управління робочою силою, можуть отримати вигоду від рішень Celayix на базі ШІ.
HROne
hrone.cloud
HROne — це готовий до майбутнього пакет HCM, який автоматизує процеси управління персоналом, спрощує взаємодію людей і надає корисну інформацію для створення кращих робочих місць. У нашому прагненні налаштувати всю HR на автопілот, ми успішно оптимізували функції HR протягом усього життєвого циклу співробітників, заощадивши мільйони годин для понад 1100 підприємств. Ця кількість включає імена з понад 20 галузей — Timex, ABP, Lux Cozi, Droom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Harvest Gold, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, TravelXp, Career Launcher і Paynearby. назвати декілька. Найкраща частина? Ми даруємо нашим користувачам МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК за нульовою ціною, щоб допомогти їм відчути справжню силу автоматизації управління персоналом будь-де та будь-коли. Ми виділяємося на ринку програмного забезпечення для управління персоналом такими основними функціями: ✅ Перша в історії папка вхідних повідомлень для відділу кадрів на основі Gmail, яка керуватиме вашим днем ✅ Інноваційна інформація про завдання, щоб вчасно виконувати роботу ✅ Інтуїтивно зрозуміле глобальне вікно пошуку для відстеження та доступу до будь-якої інформації та система, яка не просто обіцяє, а й справді ПОКАЗУЄ ВАМ СВОЮ РЕАЛЬНУ РЕНТАЦІЮ. Будучи першим HCM, який виконує дії в режимі реального часу над усіма завданнями HR, запобігаючи відставання за допомогою тонких нагадувань, ми підготували вас до успіху, автоматизувавши всі операційні завдання. Щоб дізнатися більше, відвідайте наш веб-сайт - https://hrone.cloud/
Sloneek
sloneek.com
Sloneek — це сучасна HR-система, яка містить усе необхідне для керування всіма шляхами ваших співробітників. Спробуйте 14 днів безкоштовно!
flair HR
flair.hr
flair — це комплексне рішення для кадрів і підбору персоналу, яке вносить структуру та простоту в складні процеси, пов’язані з людьми — локальні, глобальні, віддалені чи офісні. Він має всі функції, необхідні HR-командам для покращення досвіду роботи та особистого життя в організації. flair охоплює весь шлях співробітника та повністю налаштовується. Почніть зі стандартних функцій або адаптуйте кожен процес до унікальних потреб вашої організації – вибір за вами. Залучайте таланти та скорочуйте час найму за допомогою функцій рекрутингу, таких як наш конструктор сторінок кар’єри з функцією перетягування та настроювані послідовності переходів кандидатів. Перетворіть новачків-ентузіастів на лояльних прихильників бренду за допомогою персоналізованих подорожей. А також спростіть основні завдання відділу кадрів, такі як керування відсутністю, нарахування заробітної плати, перевірки ефективності, відстеження робочого часу тощо. Наше рішення побудовано на основі Salesforce, що дозволяє вам скористатися потужністю та безпекою провідної у світі платформи CRM. Але навіть якщо ви не використовуєте Salesforce, ми надамо вам доступ. Додайте своїй організації особливу атмосферу – і досягніть гармонії з персоналом.
Surfboard
teamsurfboard.com
Знайомтеся з Surfboard, домом вашої стратегії підтримки клієнтів. Команди провідних брендів, як-от Ruggable, Beauty Pie і Grow Therapy, використовують платформу управління персоналом Surfboard, щоб керувати зростанням і еволюцією своїх команд підтримки на міжнародному рівні. Surfboard пропонує розумний, сучасний WFM для оптимізації та консолідації операцій від прогнозування до планування потужностей, планування та аналізу ефективності. Визначте приховані витрати та неефективність усієї служби підтримки. Розблокуйте можливість отримання прибутку від проактивного обслуговування клієнтів разом із залученням кадрів та послуг штучного інтелекту.
Quinyx
quinyx.com
Quinyx допомагає компаніям збалансувати потреби свого бізнесу, клієнтів та фронтових працівників для підвищення продуктивності, утримання та прибутковості. Наша платформа All-in-One Frontline впорядковує прогнозування праці, оптимізує управління розкладом та покращує залучення працівників. Результат? Різке зменшення понаднормових робіт та покращення нижньої лінії. Менеджери мають більше часу, щоб очолити свої команди, а працівники більш продуктивні та займаються. Підприємства, що покладаються на передову робочу силу, прагнуть оптимізувати свій бізнес, керувати своєю робочою силою та залучати своїх працівників. З Quinyx всі виграють. Менеджер витрачає менше часу на адміністратора та більше часу, щоб очолити свої команди, тоді як працівники Frontline можуть нарешті планувати своє життя краще і відчувати себе пов’язаними зі своїм роботодавцем. А найкраща частина? HQ може легко оптимізувати прогнозування робочої сили для підвищення прибутковості та прибутку як працівників, так і бізнесу.
ZoomShift
zoomshift.com
ZoomShift надає спрощений і хмарний спосіб створювати та керувати графіками співробітників. Це дозволяє керувати доступністю співробітників, запитами на відпустку, понаднормовою роботою та конфліктами змін. Він також дозволяє публікувати робочі графіки та надсилати сповіщення співробітникам.
MakeShift
makeshift.ca
MakeShift — це єдине хмарне рішення для планування, яке покращує досвід планування як для менеджерів, так і для співробітників. Його легко налаштувати та ще легше використовувати. Ви зможете швидше створювати розклади, точніше відстежувати відвідуваність і спілкуватися з персоналом у режимі реального часу незалежно від розміру вашої команди. Наші клієнти відчувають менше незаповнених змін, кращий баланс між роботою та особистим життям, щасливіші співробітники та більш здоровий результат. Це розклад для людей насамперед, і підприємствам це подобається! Зареєструйтеся сьогодні, щоб заощадити час, зменшити витрати на робочу силу та підвищити залученість співробітників --> makeshift.ca MakeShift пропонує безкоштовну 14-денну пробну версію.
Workforce
workforce.com
Все, що вам потрібно для повсякденної роботи, підкріплене надійною кадровою службою та розрахунком заробітної плати. Workforce.com — це HCM для погодинних працівників. Керуйте адаптацією, розкладами, відвідуваністю, розкладом, продуктивністю, завданнями тощо в одній системі. За допомогою програми для мобільних пристроїв і порталу для настільних комп’ютерів відстежуйте, коли та де працюють співробітники, витрати на оплату праці, відпустку та залученість у режимі реального часу. Автоматично створюйте та затверджуйте готові табелі заробітної плати за допомогою мобільного годинника з GPS. Використовуйте провідний у галузі штучний інтелект, щоб створювати та заповнювати розумніші розклади в один клік. Маючи офіси в Сполучених Штатах, Великій Британії, Австралії, Італії, Уругваї та на Філіппінах, Workforce.com має понад 8000 клієнтів у всьому світі та є лідером на ринку з надання сучасних рішень для управління персоналом для найбільш надійних світових брендів.
Ubeya
ubeya.com
Ubeya розробила платформу SaaS B2B, яка приносить технологічну революцію у світ тимчасових робочих місць. Він об’єднує компанії, які керують гнучкими працівниками, і дозволяє їм керувати, аутсорсингувати, оцінювати та оплачувати всю свою робочу силу. Він усуває розрив між кадровими фірмами, підприємствами та змінними працівниками шляхом автоматизації та оптимізації робочих процесів, планування, зв’язку, нарахування заробітної плати та відповідності. Ubeya об’єднує розрізнені канали зв’язку, збільшує утримання працівників і знижує відсоток неявок, щоб змінити гнучкий досвід роботи. Платформа Ubeya допомагає сотням підприємств у всьому світі стати більш стійкими та адаптованими до змін, що призводить до зростання, операційної досконалості та щасливих працівників.
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle — це наскрізна система управління робочою силою, розроблена для того, щоб полегшити й ефективно керувати роботою без робочого столу та працівниками. Це багатогранна система високого рівня, яка може вирішувати складні завдання управління робочою силою в будь-якому масштабі.
Workfeed
workfeed.io
Роботодавці та менеджери використовують Workfeed для створення розкладів, які забезпечують ідеальний баланс між потребами їх робочої сили та вимогами їх бізнесу. Таким чином вони прокладають шлях до оптимізації витрат на оплату праці, найкращого у своєму класі робочого середовища та видатних бізнес-результатів. Підсумок: клієнти Workfeed заощаджують до 80% часу та тисячі доларів, одночасно підвищуючи рівень задоволеності, гнучкості й утримання працівників.
busybusy
busybusy.com
busybusy — провідне програмне забезпечення для відстеження робочого часу та витрат на будівництво. Використовуйте GPS для ефективного відстеження часу на полі, обладнання, матеріалів і прогресу. Спростіть нарахування заробітної плати, керуйте графіками співробітників і створюйте щоденні звіти в одній зручній програмі. Дані сайту вакансій busybusy миттєво доступні для вашої команди, дозволяючи вам бачити, що відбувається в будь-який час і в будь-якому місці. Співробітники проголосували №1 за простоту використання та надійність. Приєднуйтесь до понад 75 000 щасливих клієнтів, які відмовилися від застарілих паперових табелів. Мобільний додаток № 1 для відстеження робочого часу та витрат на роботу для будівництва та всіх галузей промисловості, де працюють співробітники. Зробіть відстеження часу та планування за допомогою GPS легким за допомогою простого у використанні та надійного додатка. Улюблені функції включають GPS-відстеження часу, відстеження часу керівника, планування, фотографії та нотатки, бюджети, PTO, звіти про безпеку, щоденні звіти про проекти, виконану роботу тощо. Ми пропонуємо 90-денну гарантію повернення грошей, відсутність контракту та виставлення рахунків залежно від використання, забезпечуючи чудове обслуговування клієнтів!
SocialSchedules
socialschedules.com
SocialSchedules — це відзначене нагородами програмне забезпечення для планування персоналу та годинника для погодинних працівників. Демонстрація продукту: https://youtu.be/3Q5p71_Dsis Складіть свій робочий графік за лічені хвилини, легко вносьте в нього зміни та діліться ним зі своєю командою в один клік. Безкоштовні програми для iOS і Android означають, що ви можете редагувати та перевіряти розклад у дорозі. Ваші співробітники завжди мають найновішу версію. Відстежуйте відпустку, прогнозуйте продажі для економічно ефективніших розкладів, інтегруйте з POS і швидко знаходьте заміну. Такі функції, як груповий обмін повідомленнями, зміна змін і нагадування про зміни, полегшують життя. Відстежуйте час і відвідуваність співробітників без клопоту та легко експортуйте дані табеля в платіжну відомість. Співробітники можуть стежити за телефоном або планшетом на місці. Уникайте крадіжок часу та використовуйте GPS і фотогодинник, щоб співробітники приходили лише тоді та де вони заплановані на роботу. Дотримуйтеся місцевого трудового законодавства, відстежуючи оплачувані та неоплачувані перерви. Переконайтеся, що працівники роблять перерви, і отримуйте сповіщення, якщо працівник пропускає перерву.
Novagems
novage.ms
Програмне забезпечення Novagems для мобільних і веб-інтерфейсів Security Guard & Cleaning Management з’єднує вашу оперативну лінію з бек-офісами, надаючи вам огляд усіх операцій в одному місці. Наше управління охороною дозволяє користувачам планувати зміни, переглядати перевірений GPS годинник входу/виходу, отримувати доступ до геоогорожі та технології звітів про інциденти та здійснювати тури контрольно-пропускних пунктів у режимі реального часу. Аналізуйте всю доступну інформацію у формі звітів, підкріплених даними, щоб візуалізувати тенденції та отримати корисну інформацію для покращення операцій.
Workee
workee.net
Workee — це програмне забезпечення, яке вже допомагає 6000 фрілансерам і професіоналам керувати своїм бізнесом в Інтернеті (наприклад, приватним учителям, репетиторам, тренерам, дизайнерам, незалежним авторам та багатьом іншим). Workee створює особистий веб-сайт із вбудованим бронюванням, плануванням і платежами менш ніж за 1 хвилину, що дає вам змогу отримувати бронювання та оплату безпосередньо, а також працювати на автопілоті та керувати клієнтами з коробки. Workee допомагає фрілансерам, які вже мають клієнтів, працювати з ними більш ефективно та масштабувати бізнес із коробки. За словами наших користувачів, Workee економить 10 годин на тиждень і тисячі доларів на місяць. Workee має два плани: Starter і Pro. Початковий план Workee безкоштовний без місячної підписки та 0% комісії за транзакції від Workee. Він призначений для професіоналів, які тільки починають роботу, і включає наступне: Основні шаблони для особистого веб-сайту 1 Розклад доступності 2 Часові проміжки для зустрічей 2 Проекти Workee для одноразових робіт і послуг 3 Рахунки-фактури на місяць Доступний план Workee Pro із місячною передплатою та комісією за транзакції 0% від Workee. Професійний план ідеально підходить для професіоналів і активних користувачів, яким потрібні розширені функції та можливості налаштування. Ось чому план Pro чудово підходить: 1. Шаблони веб-сайтів Pro. Покращуйте бізнес-брендінг за допомогою майже десятків нових професійних шаблонів і стилів, власних кольорів і брендингу. 2. Індивідуальне SEO. Отримайте органічний трафік і виділяйтеся за допомогою брендингу. Налаштуйте власні заголовки та описи для особистого веб-сайту Workee. 3. Необмежені розклади, часові проміжки, рахунки-фактури та проекти. 4. Правила професійного бронювання. Обмежте, коли ви можете отримати наступне бронювання, додайте автоматичні перерви між дзвінками та обмежте максимальну кількість сеансів на день.
Aplano
aplano.de
Aplano — це програмне забезпечення для онлайн-планування, яке працює на всіх пристроях у режимі реального часу. Менеджери легко змінюють графік, залучаючи співробітників до процесів планування. Програмне забезпечення охоплює керування відсутністю та доступністю та дозволяє співробітникам відстежувати їхню роботу за допомогою смартфона чи планшета. Крім того, минулі зміни можна оцінити в списку. Співробітники можуть мінятися змінами між собою, подавати заявки на відкриті зміни, вставляти вільні місця або надсилати заявки на відпустку. Aplano також розраховує понаднормову роботу та створює погодинний рахунок для кожного тижня, щоб менеджери могли більш динамічно планувати працівників.
Shiftee
shiftee.io
Shiftee — це повне програмне забезпечення для управління робочою силою з потужними інструментами для планування співробітників, планування змін, обліку робочого часу та відвідуваності, керування відпустками, робочого процесу, електронного контракту та нарахування заробітної плати. За допомогою Shiftee ви можете створити культуру здорового робочого місця, яка сприяє прозорості та продуктивності. Створіть зручніше середовище управління робочою силою за допомогою веб-програми та мобільного додатка Shiftee. [Наші функції] • Розклад • Відвідуваність • Відпустка • Звіт • Робочий процес • Керування інформацією про співробітників • Індивідуальний запит • Електронний підпис • Повідомлення • Робочий стіл із вимкненим ПК • Безпека
Shyfter
shyfter.co
Управління позмінною роботою. Додаток для планування та обліку робочого часу. З фіксованим або гнучким графіком наш додаток для планування та керування розкладом економить ваш час. Завдяки управлінню відпустками та відсутністю, а також обліку робочого часу та відвідуваності ви можете прозоро відстежувати робочий час своїх співробітників.
TeamUltim
teamultim.com
TeamUltim — це веб-додаток для управління персоналом і планування змін, який ідеально відповідає потребам малого та середнього бізнесу в сфері роздрібної торгівлі, громадського харчування, спорту, гостинності та професійних послуг. Плануйте зміни, керуйте оплачуваними відпустками та пропусками, дозволяйте вашій команді мінятися змінами та отримуйте вичерпну звітність про все це за допомогою TeamUltim.
StaffAny
staffany.com
У StaffAny ми допомагаємо багатьом нашим улюбленим звичайним магазинам оптимізувати їх планування та управління персоналом за допомогою нашого інтегрованого планування та відстеження часу SaaS за допомогою нашого мобільного та веб-додатку. Окрім керування погодинними працівниками, StaffAny відстежує ефективність роботи персоналу та автоматизує консолідацію табелів робочого часу на кінець місяця. Сьогодні наша робота полягає в тому, щоб об’єднати відділ кадрів і операційний відділ всередині організацій. Завдяки StaffAny підприємства можуть підвищити продуктивність, скоротити операційні витрати та знайти час, щоб зробити те, що для них найбільше важливо.
Sage HR
sage.hr
Компанія з технологій з персоналу, яка отримала нагороду, яка забезпечує управління відвідуванням, ефективністю та підбором для клієнтів у всьому світі. Безкоштовна 14-денна пробна версія! Легка налаштування! Скасувати будь -який час! Програмне забезпечення для HR все в одному, яке перетворює те, наскільки малий та середній бізнес керує та залучає своїх людей. Незалежно від того, чи це просте управління відпусток або управління персоналом, Sage HR допомагає малому бізнесу працювати більш ефективно, автоматизуючи та впорядковуючи свої завдання з персоналу протягом усієї подорожі. На відміну від інших рішень, які включають багато та розрізнених систем, Sage HR дозволяє бізнесу отримувати доступ та керувати всім необхідним з однієї цифрової платформи, забезпечуючи дивовижний досвід роботи з робочим та життям для всіх у процесі. Основні особливості Sage HR включають: • Основний кадровий кадр та управління відпуском • Планування та графіки перемикання • Управління ефективністю • на борту та офларні • Записи та база даних працівників • Управління активами • Управління витратами • Звіти та аналітика • Набір
7shifts
7shifts.com
7shifts — це універсальна платформа для управління командою ресторанів, яка допомагає операторам: 1) Приймати більш вигідні рішення. Ви щодня отримуватимете інформацію, необхідну для прийняття найкращих командних і операційних рішень. Досягайте робочих цільових показників за допомогою дотримання графіку, оптимального відстеження праці та звітування в реальному часі. 2) Підвищення ефективності роботи. Ми допоможемо навести порядок у вашій діяльності та зменшимо кількість помилок, яких легко уникнути. Завчасно керуйте відповідністю, легко ведіть нарахування заробітної плати та відстежуйте завдання за допомогою цифрових контрольних списків. 3) Повернути час. Завдяки цій покращеній ефективності у вас буде більше вільного часу, який можна витратити на створення чудових вражень для гостей. Простіше планування, централізований зв’язок і автоматичні розрахунки чайових у вас під рукою. 4) Поліпшити утримання команди. Ви отримаєте доступ до інструментів, необхідних для створення сильних команд. Слідкуйте за залученістю, настроями та задоволеністю команди, щоб зменшити плинність кадрів на 13%. Ось як ваш ресторан може отримати вигоду від роботи в 7 змін: - Заощаджуйте до 4 годин на тиждень, створюючи та керуючи розкладом персоналу - Скорочуйте час, витрачений на планування, на 80% - Заощаджуйте до 250 доларів США на місяць на часі менеджерів - Скорочуйте витрати на оплату праці, заощаджуючи до 3000 доларів США на рік - Зменште кількість дзвінків і текстових повідомлень від персоналу на 70% - Створюйте графіки з точністю 95% праці - Прогнозуйте свої майбутні продажі з точністю 95% - Заощаджуйте 1000 доларів США на місяць за рахунок зниження витрат на оплату праці завдяки більш ефективному графіку - Заощаджуйте 1000 доларів США на місяць у передчасних заходах і надлишку робочої сили Ще ніколи не було так просто керувати робочими графіками вашої команди, хронометражем, командним спілкуванням, дотриманням трудових норм, нарахуванням заробітної плати, підказками тощо з одного місця. 7shifts можна знайти в ресторанах будь-якого розміру — від магазинів для мам і поп до національних мереж, як-от Bareburger, Highway 55 і Five Guys. Приєднуйтеся до понад 1 500 000 професіоналів ресторанів, які вже використовують 7 змін, щоб спростити керування командою.
Assembled
assembled.com
Assembled — це платформа управління робочою силою, яка надає сучасним командам підтримки більш точний підбір персоналу, більше легкості й контролю під час створення розкладу, а також кращу видимість між командами даних, що допомагає їм покращувати продуктивність і відстоювати свої інтереси. Ми інтегруємося з більшістю основних контактних платформ, Google Calendar і Slack для робочого процесу, який зустріне вас і вашу команду там, де ви вже є. Сьогодні наше рішення допомагає орієнтованим на клієнта брендам, таким як Stripe, Webflow, Imperfect Produce і Etsy, створювати умови для клієнтів світового рівня. Зібрана різниця: → Швидка адаптація та успіх із золотою зіркою та підтримка → Швидке, інтуїтивно зрозуміле та повністю настроюване планування → Значуща видимість між командами → Потужне, точне та дієве прогнозування → Централізоване, надійне та актуальне звітування
Avaza
avaza.com
Avaza-це провідне програмне забезпечення для запуску клієнтів, орієнтованих на клієнта. Avaza дозволяє бізнесу будь -яких розмірів легше та ефективно керувати командними проектами, командним чатом, відстеженням часу, звітністю про витрати, цитуванням та виставленням рахунків. До нього можна отримати доступ просто через веб -браузер з будь -якого місця світу на будь -якому пристрої. Avaza надає інтегрований набір функціональності для ведення вашого бізнесу, орієнтованого на клієнта. Сюди входить управління проектами та співпраця, командний чат, планування ресурсів, відстеження часу, управління витратами, цитування та виставлення рахунків. Кожен з цих модулів може використовуватися разом або незалежно, щоб відповідати широкому спектру підприємств. Avaza особливо корисна для консалтингових та професійних послуг, які потребують усіх цих функцій, і насолоджується тим, що має єдине джерело істини та потужної звітності. Avaza побудований у хмарі та доступний на будь -якому пристрої. Avaza використовується 30 000+ професійними послугами в 150+ країнах.
Breathe
breathehr.com
Breathe — це просте та безпечне програмне забезпечення для роботи з персоналом, яке було відзначене багатьма нагородами і допомагає малим і середнім підприємствам Великої Британії перенести свої основні процеси з персоналом в Інтернет, заощаджуючи час, забезпечуючи душевний спокій і сприяючи бізнесу, де б вони не працювали. Більш ніж 15 000 британських малих підприємств і благодійних організацій довіряють Breathe керувати більш ніж 400 000 людьми. Breathe схвалено та рекомендовано мережею з понад 600 партнерів. Організації, які використовують Breathe, включають AgeUK, Huel, The Wildlife Trust, Scrub Daddy, Dryrobe, RSPCA та інші. Функції продукту включають: - Керування відпустками та відпустками - Моніторинг хвороби та відсутності - Управління продуктивністю - Управління витратами - Планування співробітників - Відстеження робочого часу - База даних співробітників і аналітика - Необмежене зберігання документів - Рота, робочий час і відвідуваність Розпочніть 14-денну пробну версію сьогодні та подивіться, як інтуїтивно зрозумілі продукти Breathe можуть допомогти вам і вашому бізнесу.
Clockify
clockify.me
Найпопулярніший засіб відстеження вільного часу для команд Clockify допомагає компаніям будь-якого розміру, цифровим агентствам, неурядовим організаціям і освітнім установам відстежувати продуктивність і оплачувані години роботи в проектах. Платформа дозволяє менеджерам вказувати тривалість кожного проекту, відстежувати погодинну ставку співробітників, переглядати поточну діяльність і візуалізувати розподіл часу для різних завдань. Clockify також дозволяє адміністраторам створювати, ділитися та експортувати настроювані звіти у форматах PDF, Excel і CSV. Доступно на різних платформах: Web, Android, iOS, Mac, Windows і Linux
ClockShark
clockshark.com
Виконуйте завдання швидше. Керування польовим обслуговуванням або будівельним бізнесом вимагає координації та чудової команди. Завдяки комплексному інструментарію ClockShark ви отримуєте програму для обліку робочого часу №1 у галузі, а також усе необхідне для швидкого й точного виконання завдань, при цьому швидше отримуючи гроші.
Connecteam
connecteam.com
Компанія ConnecteAm-це перший додаток для управління робочою силою, що містить надійний набір інструментів, розроблених для того, щоб допомогти організаціям з безліччю команд покращити спілкування, утримувати персонал та сприяти ефективності роботи. Connecteam дозволяє менеджерам ставити свої бізнес -процеси на автопілоті та зосередитись на зростанні бізнесу, а також звільнити працівників бути більш продуктивними, професійними та задоволеними. Заощадити час та підвищити продуктивність за допомогою мобільних перших спеціальних списків, форм та звітів; Розклад змін та відстеження робочого часу з годинником GPS; Спростіть спілкування працівників, підвищення професійних навичок, керування щоденними завданнями та багато іншого, все в одному додатку. Слідкуйте за безпечним та простим входом для адміністраторів системи з входом Active Directory (SSO).
Deputy
deputy.com
Deputy — це найкращий менеджер з персоналу, який пропонує вам найкращі технології в рішеннях на основі веб-сайтів і мобільних додатків. Спрощення планування, табелів, завдань, спілкування співробітників і адміністративних завдань. Завдяки чудовим додаткам та інтеграції нарахування заробітної плати одним кліком ми полегшуємо ваше життя. Дозвольте Deputy надати вам видимість і контроль над вашим бізнесом і управлінням робочою силою.
DeskTime
desktime.com
DeskTime — це просте у використанні програмне забезпечення для автоматичного моніторингу продуктивності співробітників, яке дозволяє менеджерам стежити за роботою своєї команди, не керуючи кожним аспектом дня своїх співробітників. Ми вважаємо, що керівникам не потрібно витрачати свій час на турботу про продуктивність співробітників, а працівники не повинні бути завантажені виснажливими ручними методами обліку робочого часу. Рішення просте: DeskTime. DeskTime дозволяє керівникам створити культуру прозорості та чесності у своїй команді, одночасно дозволяючи співробітникам встановити чіткі межі щодо балансу між роботою та особистим життям. Завдяки функціям моніторингу продуктивності DeskTime менеджери можуть вивчати робочі звички своєї команди, планувати зміни співробітників, керувати відсутністю та відстежувати конкретні проекти чи завдання. Це полегшить нагляд за прогресом роботи команди та гарантує, що жоден працівник не буде перевантажений або недостатньо використаний. Функції DeskTime включають: - повністю автоматичне відстеження робочого часу онлайн і офлайн - управління проектами - планування змін і відсутності - додаткові знімки екрана - спеціальні звіти - і багато іншого. Зніміть стрес із своїх робочих днів і забезпечте прозорість у своєму робочому місці за допомогою нашої автоматичної програми для відстеження робочого часу співробітників .
Findmyshift
findmyshift.com
Спростити програмне забезпечення для планування співробітників. Створюйте графіки співробітників, керуйте запитами на зміну, відстежуйте витрати на оплату праці та спілкуйтеся зі своїми співробітниками.
Homebase
joinhomebase.com
Понад 100 000 малих (але могутніх) компаній використовують Homebase для керування своїми погодинними командами, за допомогою планування персоналу, годинника тощо.
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules — це провідне рішення для планування персоналу в індустрії ресторанів і гостинності, оскільки це найшвидший і найпростіший спосіб керувати розкладом і спілкуватися зі своєю командою. Членам команди це подобається, тому що вони можуть міняти, забирати чи звільняти зміни в мобільному додатку одним клацанням миші. Баланс між роботою та особистим життям легко досягається за допомогою автоматичного переходу на зміну, коли вам потрібно більше годин, і запитів на відпустку, коли ви цього не хочете. Синхронізація календаря, сповіщення та обмін повідомленнями забезпечують зв’язок між командами та інформують про зміни в розкладі. Менеджери цінують економію часу під час побудови графіків і затвердження зміни зміни в один клік. Функції прогнозування робочої сили та управління відповідністю допомагають менеджерам контролювати витрати та мінімізувати ризики відповідності. І що найважливіше, залишаючись на зв’язку за допомогою трансляцій і обміну повідомленнями «один-на-один», створює культуру щасливої та продуктивної команди. HotSchedules є частиною комплексного рішення для управління робочою силою на основі платформи Fourth Intelligence. Додаткові модулі включають: Час і відвідуваність - Швидко й точно обробляйте заробітну плату за допомогою нашого інтегрованого додатка для генерації зведених даних перфорації, позначаючи винятки для пропусків перерв, понаднормової роботи тощо. Підтримуйте платіжну відомість у відповідності зі спеціальними розрахунками оплати за харчування, перерви та прогнозним графіком. Додаткова економія реалізується при додаванні опції WebClock для геозонування та сповіщень про понаднормову роботу та пропущений час. LogBook. Базований на золотому стандарті Redbook менеджера, наш цифровий LogBook позбавляє від нескінченних переписок із консолідованими нотатками про зміну, списками завдань, повідомленнями тощо. Передайте важливу інформацію між змінами та призначайте завдання прямо зі свого телефону, покращуючи продуктивність та підзвітність співробітників. Прогнозування робочої сили - заощаджуйте гроші та покращуйте досвід одночасно завдяки розумнішому плануванню. Менеджери підтримують вищу точність між прогнозованими, запланованими, бюджетними та фактичними годинами за допомогою нашого рішення для прогнозування наступного рівня. Доступ до заробітної плати/оплата за вимогою – Fuego — це додаток для оплати за вимогою, доступний виключно для користувачів HotSchedule. Однією з найбільш затребуваних переваг у 2023 році є те, що роботодавці, які запровадять EWA, не лише допоможуть зменшити фінансовий тиск на працівників із низьким доходом і без чайових, але й отримають на 20–40% більше утримання, зменшать кількість пропущених змін і можуть усунути використання паперових чеків — і все це без додаткових витрат. Звітність і аналітика. Наше комплексне рішення для звітності й аналітики розкриває оперативну інформацію шляхом консолідації планування, обліку робочого часу та відвідуваності, прогнозування робочої сили та даних POS в одному місці. Готові інформаційні панелі відображають зведені дані про робочу силу для регіонального чи корпоративного аналізу, а звіти на рівні магазину допомагають менеджерам відстежувати KPI від зміни до зміни.
OnTheClock
ontheclock.com
OnTheClock, створена в 2004 році, є простою у використанні системою годинника для співробітників, розробленою для того, щоб допомогти малим підприємствам економити час за рахунок підвищення точності табелів і дотримання законів про відстеження часу. Функції відстеження часу OnTheClock забезпечують додаткову зручність, спрощуючи процес нарахування заробітної плати та пропонуючи різноманітні інтеграції з нарахуванням заробітної плати. Дані про час збираються в режимі реального часу, що дає вам змогу переглядати картки часу, щоб бачити, хто на годиннику та продуктивний. Інтеграція із заробітною платою: для вашої зручності OnTheClock пропонує різноманітні інтеграції із заробітною платою, як-от QuickBooks, Gusto, Tomson Reuters тощо. Функції годинника: малі підприємства та співробітники зможуть насолоджуватися найновішими функціями технології годинника, включаючи GPS, геозонування, біометричне та IP-розпізнавання. Додаткові функції включають відстеження PTO, планування співробітників, вартість проекту та роботи, підказки, бонуси та відстеження комісій, журнал перевірки робочого часу, мобільний додаток, параметри погодинної та зарплати, звіти та багато іншого. Адміністратори та менеджери можуть швидко створювати відділи та вакансії, призначаючи конкретних працівників для належного та точного виставлення рахунків. Підтримка клієнтів: насолоджуйтесь американською підтримкою OnTheClock від ентузіастів відстеження часу, які завжди готові допомогти. Скористайтеся перевагами OnTheClock за допомогою зручних методів зв’язку, включаючи живий чат, подання квитків, електронну пошту та телефон.
Planday
planday.com
Planday — це платформа управління робочою силою, яка дозволяє позмінним підприємствам майже будь-якого розміру та вертикалі керувати своєю робочою силою в одній веб-системі. Керуйте графіками співробітників, робочим часом, змінами, запитами на відпустку та нарахуванням заробітної плати – все в одному місці. Planday також має повністю інтегровану функцію спілкування співробітників, тож менеджери можуть швидко надсилати текстові повідомлення чи електронні листи співробітникам.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk-це сервісне рішення, що працює на AI, яке легко налаштувати, використовувати та масштабувати. Zendesk Solution працює поза коробкою, і його легко змінити у випадку змін, що дозволяє бізнесу рухатися швидше. Zendesk також допомагає підприємствам використовувати передовий AI для сервісних команд для вирішення питань клієнтів швидше та точніше. Побудований на мільярдах взаємодій CX, Zendesk AI може бути використаний у всьому досвіді послуги від самообслуговування, до агентів, адміністраторів, щоб допомогти вам розвиватися та працювати в масштабі. Zendesk надає можливість агентам інструментами, розумінням та контекстом, який їм потрібен для надання персоналізованого досвіду обслуговування на будь -якому каналі, будь то соціальні повідомлення, телефон чи електронна пошта. Zendesk об'єднує все, що потрібно сервісній команді - від персоналізованих розмов та управління міждиканальними справами, до робочих процесів, що працюють на AI, та інструментам агента, автоматизації та ринку 1200+ додатків - усі захищені під одним дахом. І наше рішення легко впровадити та коригується на льоту, звільняючи команди, які потребують цього, розробників та дорогих партнерів, щоб внести постійні зміни. У Zendesk ми виконуємо місію, щоб спростити складність бізнесу та полегшити компаніям створювати змістовні зв’язки з клієнтами. Від стартапів до великих підприємств, ми вважаємо, що розумний, інноваційний досвід клієнтів повинен бути в межах досяжності для кожної компанії, незалежно від розміру, галузі чи амбіцій. Zendesk обслуговує понад 130 тис. Глобальних брендів у безлічі галузей на понад 30 мовах. Zendesk знаходиться в штаб -квартирі в Сан -Франциско і працює офіси по всьому світу.
Shyftplan
shyftplan.com
shyftplan — це перше хмарне рішення для автоматизованого планування змін. Рішення можна масштабувати для тисяч співробітників, навіть для складних випадків. Він враховує понад 20 факторів, наприклад, рівень кваліфікації ваших співробітників, доступність і навіть використання вашого обладнання. Потужний ШІ shyftplan розраховує співвідношення між факторами та пропонує ідеальний графік змін. Це робить планування змін прозорим, справедливим і дуже ефективним для вашої команди.
Sling
getsling.com
Sling — це програмне забезпечення для планування, відстеження часу та спілкування для компаній, де співробітники працюють позмінно. Sling включає в себе функції планування, обміну повідомленнями, відстеження часу, керування завданнями та звітування та дозволяє менеджерам і співробітникам організовувати всі аспекти своєї роботи на одній платформі.
Tinq
tinq.com
Tinq — це багатоплатформне рішення для управління командою для всіх компаній. Від відстеження часу, планування змін і підготовки спеціальних звітів для нарахування заробітної плати – менеджери та співробітники можуть без проблем співпрацювати в хмарі.
When I Work
wheniwork.com
«Коли я працюю» — це простий спосіб для компаній складати графік, відстежувати час і відвідуваність, а також спілкуватися зі своїми погодинними працівниками. Покладіть розклад і годинник у кишеню кожного працівника за допомогою безкоштовних програм для iOS та Android. Відстежуйте відпустку, доступність співробітників і керуйте змінами лише кількома клацаннями. Інтегруйтеся зі своїм постачальником заробітної плати, щоб спростити процес і уникнути людських помилок. Розпочніть із 14-денною безкоштовною пробною версією зараз.
WorkJam
workjam.com
Workjam - це єдине цифрове рішення на робочому місці, призначене для підключення та розширення можливостей працівників стільниць через єдину комплексну платформу. Цей інноваційний інструмент спеціально обслуговує командування фронтових команд у різних галузях, включаючи роздрібну торгівлю, гостинність, виробництво, логістику та охорону здоров'я. Спрощуючи операції та покращуючи спілкування, Workjam підвищує продуктивність та ефективність, безперешкодно інтегруючись із існуючими системами управління робочою силою (WFM). Платформа обслуговує різноманітну цільову аудиторію, зосереджуючись на організаціях зі значною кількістю працівників без стільниць, які потребують ефективних інструментів для управління своїми щоденними завданнями. Workjam вирішує унікальні проблеми, з якими стикаються ці працівники, такі як обмежений доступ до інформації та ресурсів, надаючи централізований центр для всіх їх оперативних потреб. Це особливо вигідно в швидкоплинних умовах, де своєчасне управління комунікацією та завданням є критично важливим для успіху. Workjam охоплює цілий ряд функцій, які задовольняють конкретні потреби працівників фронту. Платформа включає управління завданнями для організації щоденних обов'язків, інструменти комунікації для оновлень та співпраці в режимі реального часу, а також ресурси навчання та розвитку для полегшення постійного навчання. Крім того, функції самообслуговування дають можливість працівникам керувати своїми графіками та завданнями самостійно, тоді як унікальний ринок відкритих змін дозволяє гнучкий обмін змінами та покриттям. Ці функції колективно посилюють досвід працівників, сприяючи почуттям власності та залучення між робочою силою. Вирівнюючи фронт -команди з організаційними цілями, Workjam впорядковує щоденні операції та посилює загальну залучення. Платформа не тільки сприяє кращому спілкуванню та управління завданнями, але й сприяє культурі постійного навчання та розвитку. Цей цілісний підхід до управління робочою силою дозволяє організаціям розвивати більш щасливішу, продуктивнішу робочу силу, в кінцевому рахунку, сприяючи успіху бізнесу та підвищення лояльності клієнтів. Довіри глобальними брендами, такими як Shell, Starbucks, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO та Woolworths, Workjam виділяється у своїй категорії, пропонуючи інтегроване рішення, яке відповідає конкретним потребам безмежних працівників. Його здатність створювати підключений досвід для працівників Frontline є ключовим диференціатором, що робить його неоціненним інструментом для організацій, які хочуть оптимізувати їхні операції та розширити можливості їх робочої сили.
Zoho Shifts
zoho.com
Складайте графік швидше. Плануйте заздалегідь. Відновіть свій час. Zoho Shifts — це ваш спеціальний інструмент для планування змін. Завдяки потужним і простим у використанні функціям ви можете складати графіки роботи, відстежувати робочі години та спілкуватися зі співробітниками з будь-якого пристрою.
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly для тимчасового персоналу. Програмне забезпечення для планування співробітників Zoho Workerly дозволяє агентствам керувати своїми клієнтами та тимчасовими базами даних, планувати роботи на основі вимог клієнта, створювати табелі та надсилати рахунки-фактури в одному інтерфейсі.
Legion
legion.co
Legion Technologies пропонує найінноваційнішу в галузі платформу управління персоналом. Це дозволяє підприємствам максимізувати ефективність праці та залученість співробітників одночасно. Платформа Legion WFM є інтелектуальною, автоматизованою та орієнтованою на співробітників. Доведено, що він забезпечує рентабельність інвестицій у 13 разів за рахунок оптимізації розкладу, зменшення відтоку, підвищення продуктивності та підвищення ефективності роботи. Legion пропонує передові технології на зручній платформі та мобільному додатку, які подобаються співробітникам. Покращене планування: - Стратегічні ідеї - Бюджетування праці - Прогнозування попиту Оптимізація виконання: - Оптимізація праці - Автоматизоване планування - Час і відвідуваність Розширення можливостей співробітників: - Комунікації на першому місці - Legion InstantPay - Ефективність і винагороди співробітників
Bizimply
bizimply.com
Зробіть так, щоб кожна зміна йшла як по маслу Програмне забезпечення для планування співробітників, відстеження робочого часу, роботи з кадрами та управління змінами Введіть свою електронну адресу 4.7/5 Прочитайте наші огляди 3 рішення в одному Чудово індивідуально. Краще разом. Управління робочою силою Надайте менеджерам можливості за допомогою чудового рішення для управління робочою силою, розробленого спеціально для працівників на першому місці. Відстежуйте час і відвідуваність, збірку, вартість і […]
Buddy Punch
buddypunch.com
Хмарне рішення годинника, яке попередньо заповнює звіти для нарахування заробітної плати. Введення та виведення часу є інтуїтивно зрозумілим для ваших співробітників, а вам легко переглядати та експортувати час. Співробітники можуть проводити час за допомогою веб-переглядача або наших програм Google, iOS та Android. Ви можете переглянути, хто працює, їхню позицію за GPS або навіть обмежити, де вони можуть пробивати. Ми інтегруємося з QuickBooks, ADP, Paychex і SurePayroll, а також пропонуємо експорт Excel. Розширені функції, такі як відстеження нарахувань PTO, заокруглення ударів, коди завдань, QR-коди, автоматичні перерви та SSO, усі включені в наш хмарний годинник часу.
Agendrix
agendrix.com
Agendrix — це програмне забезпечення для планування персоналу та управління трудовими ресурсами, розроблене для того, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру покращити процеси планування, оптимізувати спілкування між співробітниками та спростити відстеження робочого часу та відвідуваності. Деякі з ключових функцій Agendrix включають: - Планування персоналу: створюйте, керуйте та публікуйте робочі графіки з легкістю та швидко вносьте зміни за потреби. - Час і відвідуваність: легко відстежуйте робочі години співробітників і відвідуваність, перетворивши будь-який пристрій на перфорований годинник, який автоматично подає ваші табелі. - Керування запитами співробітників: переглядайте та затверджуйте запити співробітників, надіслані безпосередньо в додатку, включаючи відпустки, заміни та зміни змін. - Спілкування: спілкуйтеся зі своєю командою через платформу та діліться розкладами та повідомленнями в режимі реального часу. - Звітність і аналітика: створюйте детальні звіти та аналітику про відвідуваність співробітників і дані про планування. Завдяки гнучкій моделі ціноутворення, багатьом додатковим доповненням і політиці скасування в будь-який час програмне забезпечення Agendrix створено доступним за ціною та доступним для компаній будь-якого розміру. Платформа є хмарною, що означає, що до неї можна отримати доступ з будь-якого місця, де є підключення до Інтернету, і немає жодної плати за встановлення чи налаштування. Завдяки найновішому HR-модулю Agendrix компанії можуть ефективніше залучати нових співробітників, централізувати записи та документи співробітників і збирати відгуки співробітників за допомогою опитувань. Це допомагає компаніям оптимізувати свої кадрові процеси та переконатися, що вони відповідають нормам і найкращим практикам. Крім того, можливість щодня відзначати хорошу роботу за допомогою функції «Давай п’ятірки» може допомогти підприємствам розвивати позитивну робочу культуру та покращувати моральний дух працівників. Загалом, Agendrix — це комплексне та зручне програмне забезпечення для управління робочою силою, яке оптимізує процеси планування, внутрішньої комунікації та управління робочою силою. Співробітники також люблять Agendrix, тому що він допомагає їхнім менеджерам будувати графіки, які справді відповідають їхнім потребам, що значною мірою допомагає стати бізнесом, у якому люди люблять працювати.
Skello
skello.io
Skello — це європейська компанія з однією місією: переосмислити змінну роботу за допомогою рішення для спільної роботи, яке дає змогу всій команді краще передбачати, організовувати та спілкуватися. Коротше кажучи, Skello — це рішення для управління робочою силою для позмінних робочих місць, яке дозволяє командам справлятися зі складним плануванням. Для керівників Skello оптимізує організацію роботи, допомагаючи їм приймати найкращі рішення щодо управління витратами на персонал. Для співробітників інструмент сприяє легкому та відкритому спілкуванню та спрощує повсякденне життя. Skello прагне стати рішенням номер один для змінних робочих команд у Європі. Щоб досягти цього, Skello залучила 40 мільйонів євро раунду фінансування серії B від експертних фондів у цій галузі (Partech, Aglaé Ventures та XAnge), щоб принести ще більше цінності нашим клієнтам завдяки новим функціям і відкрити нові ринки, окрім наших історичні галузі, такі як гостинність, роздрібна торгівля та охорона здоров’я.
Papershift
papershift.com
Papershift допомагає керувати та автоматизувати планування ротації співробітників, управління відпустками та відстеження робочого часу персоналу в хмарі. З понад 200 000 користувачів, Papershift є найулюбленішим програмним забезпеченням для планування робочої сили в Європі.
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