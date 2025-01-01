Програмне забезпечення для планування співробітників - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для планування співробітників спрощує створення, підтримку та відстеження графіків співробітників. Впроваджуючи таку систему, компанії можуть підвищити продуктивність і командну роботу, отримуючи краще уявлення про загальний потенціал робочої сили. Ці системи зазвичай відстежують відпустки, лікарняні та інший особистий відгул. Багато інструментів також мають автоматичні сповіщення для запобігання конфліктам планування. Згодом зібрані дані планування можна інтегрувати у фінансові системи, такі як програмне забезпечення для розрахунку заробітної плати. Крім того, програмне забезпечення для планування співробітників часто надає аналітику, яка допомагає ефективно керувати та координувати завдання.
Запит на новий застосунок
Connecteam
connecteam.com
Connecteam - мобільний додаток для управління працівниками без робочих столів, що покращує комунікацію, слідкує за часом роботи та управляє завданнями.
Clockify
clockify.me
Clockify – безкоштовний трекер часу для команд, що дозволяє відслідковувати продуктивність та робочі години проектів у різних сферах.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk - це платформа для обслуговування клієнтів, яка об'єднує різні канали комунікації та автоматизує робочі процеси за допомогою AI.
Zoho Shifts
zoho.com
Zoho Shifts - додаток для планування робочих змін, що дозволяє створювати графіки, відстежувати години роботи та керувати відпустками працівників.
Homebase
joinhomebase.com
Homebase - це додаток для управління годинними командами, що пропонує планування графіків, відстеження часу та управління оплатою праці для малого бізнесу.
When I Work
wheniwork.com
When I Work - це додаток для планування робочого часу, що дозволяє керувати змінами, відстежувати відвідуваність та спілкуватися з працівниками.
Sling
getsling.com
Sling – це програмне забезпечення для планування графіків, обліку часу та комунікації в компаніях з змінною роботою.
Deputy
deputy.com
Заступник - це додаток для управління робочою силою, що спрощує планування, облік робочого часу та комунікацію з працівниками.
WorkJam
workjam.com
WorkJam - цифрове рішення для управління працівниками без робочих місць, що полегшує комунікацію, управління завданнями та навчання.
HotSchedules
hotschedules.com
Hotschedules - це додаток для планування змін співробітників у ресторанній та готельній сферах, що покращує управління графіками та спілкування між персоналом.
7shifts
7shifts.com
7shifts - платформа для управління командами в ресторанах, що спрощує планування змін, комунікацію та контроль витрат на працю.
ClockShark
clockshark.com
ClockShark - додаток для відстеження часу, що дозволяє працівникам фірм у будівництві контролювати робочий час і керувати проектами на місці.
Sage HR
sage.hr
Sage HR - це хмарна платформа для управління HR, що пропонує систему контролю відвідуваності, управління ефективністю та підбору персоналу.
Planday
planday.com
Planday — це платформа для управління робочою силою, що дозволяє керувати графіками, оплатою праці та комунікацією працівників в одному місці.
Legion
legion.co
Legion — це платформа управління робочою силою, яка оптимізує планування, управління трудовими ресурсами та покращує залучення працівників.
Quinyx
quinyx.com
Quinyx - платформа для управління персоналом, що оптимізує планування, прогнозування попиту та залучення працівників, покращуючи продуктивність і задоволеність.
Avaza
avaza.com
Avaza — програмне забезпечення для управління проектами, обліком часу, витратами та виставленням рахунків, доступне через веб-браузер з будь-якого пристрою.
Findmyshift
findmyshift.com
FindMyShift - просте програмне забезпечення для планування працівників, що дозволяє створювати графіки, управляти запитами на зміни та комунікувати з працівниками.
OnTheClock
ontheclock.com
OnTheClock - це система обліку робочого часу, яка допомагає малим підприємствам відстежувати години роботи, автоматизувати процес заробітної плати та керувати запитами працівників.
HROne
hrone.cloud
HROne - це мобільний додаток для автоматизації HR-процесів, управління працівниками та оптимізації комунікацій у компаніях.
Skello
skello.io
Skello — це додаток для управління робочою силою на основі змін, який спрощує планування, підвищує комунікацію та оптимізує витрати на персонал.
Workforce
workforce.com
Workforce - додаток для управління робочою силою, який дозволяє планувати, відстежувати присутність та управляти даними працівників у режимі реального часу.
Novagems
novage.ms
Novagems - це програма для управління охороною та прибиранням, що дозволяє планувати зміни, відстежувати час, отримувати звіти та аналізувати дані.
Agendrix
agendrix.com
Agendrix - програма для управління графіками працівників, відстеження часу, комунікації та аналізу даних про відвідуваність у бізнесі різного розміру.
Breathe
breathehr.com
Breathe – програма для управління персоналом, що спрощує процеси, такі як відпустки, відсутність, управління витратами та графіками працівників для малих бізнесів.
Surfboard
teamsurfboard.com
Surfboard — платформа управління робочою силою для поліпшення обслуговування клієнтів, включаючи планування ресурсів та аналітику продуктивності.
Netchex
netchex.com
Netchex - рішення для управління HR та оплатою праці, що спрощує обробку заробітної плати та управління працівниками для малого та середнього бізнесу.
Buddy Punch
buddypunch.com
Buddy Punch - хмарний додаток для обліку робочого часу, що дозволяє працівникам відзначати години роботи та управляти графіками через мобільний додаток чи браузер.
Ubeya
ubeya.com
Ubeya - мобільний додаток для управління гнучкою робочою силою, який надає можливості для подачі заявок на зміни, відстеження доходів та управління робочими завданнями.
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly - це програма для управління персоналом, яка дозволяє агентствам планувати графіки, відстежувати робочий час та створювати рахунки в одному інтерфейсі.
Rotageek
rotageek.com
Rotageek - це платформа для розумного планування робочої сили, яка оптимізує розподіл ресурсів і підвищує ефективність роботи організацій.
Harri
harri.com
Harri - це платформа для управління працівниками в індустрії гостинності, що полегшує процеси набору, управління графіками та комунікацію у командах.
Shiftee
shiftee.io
Shiftee - це програмне забезпечення для управління робочою силою, яке охоплює планування змін, облік часу, управління відпустками та зарплатою.
Shyftplan
shyftplan.com
Shyftplan — це рішення для автоматизації складання графіків змін, що враховує понад 20 факторів, зокрема кваліфікацію співробітників і їх доступність.
Aplano
aplano.de
Aplano - це онлайн-програмне забезпечення для планування змін у реальному часі, яке дозволяє організовувати робочі графіки та відстежувати робочий час працівників.
MakeShift
makeshift.ca
MakeShift – хмарне рішення для складання графіків, яке спрощує планування для менеджерів і співробітників. Пробний період 14 днів.
Papershift
papershift.com
Papershift - це програма для управління графіками працівників, відстеження часу та обробки заяв на відпустку в хмарі.
Shyfter
shyfter.co
Shyfter – програма для управління робочими змінами. Дозволяє планувати графіки, відслідковувати присутність та час роботи працівників.
Bizimply
bizimply.com
Bizimply - програма для управління персоналом, яка допомагає планувати зміни, відстежувати робочий час та забезпечувати спілкування між працівниками.
Superworks
superworks.com
Superworks - це платформа HRMS, що автоматизує управління персоналом, заробітною платою та відстеженням заявок для малого та середнього бізнесу.
Playvox
playvox.com
Playvox - це програма для моніторингу та оптимізації роботи агентів обслуговування клієнтів у контактних центрах, яка інтегрується з різними платформами.
ZoomShift
zoomshift.com
ZoomShift - це хмарний додаток для створення й управління графіками працівників, включаючи управління доступністю, запитами на відпустку та змінами.
DeskTime
desktime.com
DeskTime - це програма для автоматичного моніторингу продуктивності працівників, що дозволяє управляти часом, проектами та чергуваннями.
busybusy
busybusy.com
Додаток busybusy слугує для відстеження часу та витрат у будівництві. Він дозволяє користувачам контролювати робочий час, обладнання та робочі звіти через GPS.
StaffAny
staffany.com
StaffAny - додаток для управління графіками працівників та відстеження часу, що допомагає оптимізувати HR-процеси в бізнесі.
Workfeed
workfeed.io
Workfeed - це додаток для планування, який допомагає керувати розкладами працівників, забезпечує гнучкість, зменшує адміністративні витрати та підвищує продуктивність.
Assembled
assembled.com
Assembled — платформа для управління робочою силою, яка спрощує планування, покращує видимість даних і інтегрується з популярними сервісами.
flair HR
flair.hr
FLAIR HR - це універсальний додаток для управління людськими ресурсами, який спрощує процеси найму, планування змін та управління відсутністю працівників.
Coast
coastapp.com
Coast - це додаток для управління завданнями та комунікацією команд, що забезпечує централізований доступ до робочих замовлень та планування.
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign - це додаток для створення та управління електронними підписами, що забезпечує безпечне підписання документів з можливістю перевірки за допомогою блокчейн-технології.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek - сучасна HR-система для управління працівниками, що включає відстеження відвідуваності, документи та інтеграції з популярними інструментами.
Celayix
celayix.com
Celayix - це платформа для управління робочою силою, що забезпечує планування працівників, відстеження часу та присутності з автоматизованими рішеннями.
TeamUltim
teamultim.com
TeamUltim – веб-додаток для управління персоналом і планування змін, що підходить для малих і середніх бізнесів у різних сферах.
Workee
workee.net
Workee — це програмне забезпечення для фрілансерів та професіоналів, що дозволяє створити особистий сайт з функціями бронювання, планування і платежів.
SocialSchedules
socialschedules.com
SocialSchedules – програма для створення графіків роботи та обліку робочого часу для працівників. Доступна на мобільних пристроях для зручності управління.
Tinq
tinq.com
Tinq — це багатоплатформене рішення для управління командами, яке дозволяє слідкувати за часом, планувати зміни та готувати звіти для зарплати в хмарі.
EasyShifts
easyshifts.com
Incentivefox
incentivefox.com
Incentivefox це платформа для управління та розподілу стимулів, яка допомагає організаціям створювати, відстежувати та викуповувати програми заохочень.
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle - система управління робочою силою для організації планування, відстеження часу та оптимізації роботи безробітників.
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