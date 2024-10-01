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Програмне забезпечення для планування співробітників - Найпопулярніші застосунки - Фінляндія
Програмне забезпечення для планування співробітників спрощує створення, підтримку та відстеження графіків співробітників. Впроваджуючи таку систему, компанії можуть підвищити продуктивність і командну роботу, отримуючи краще уявлення про загальний потенціал робочої сили. Ці системи зазвичай відстежують відпустки, лікарняні та інший особистий відгул. Багато інструментів також мають автоматичні сповіщення для запобігання конфліктам планування. Згодом зібрані дані планування можна інтегрувати у фінансові системи, такі як програмне забезпечення для розрахунку заробітної плати. Крім того, програмне забезпечення для планування співробітників часто надає аналітику, яка допомагає ефективно керувати та координувати завдання.
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam — перша мобільна програма для управління робочою силою, яка містить надійний набір інструментів, розроблених, щоб допомогти організаціям, у яких немає робочих столів, покращити комунікацію, утримати персонал і підвищити операційну ефективність. Connecteam дозволяє менеджерам перевести сво...
Planday
planday.com
Planday — це платформа управління робочою силою, яка дозволяє позмінним підприємствам майже будь-якого розміру та вертикалі керувати своєю робочою силою в одній веб-системі. Керуйте графіками співробітників, робочим часом, змінами, запитами на відпустку та нарахуванням заробітної плати – все в одном...
Surfboard
teamsurfboard.com
Знайомтеся з Surfboard, домом вашої стратегії підтримки клієнтів. Команди провідних брендів, як-от Ruggable, Beauty Pie і Grow Therapy, використовують платформу управління персоналом Surfboard, щоб керувати зростанням і еволюцією своїх команд підтримки на міжнародному рівні. Surfboard пропонує розум...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — це сервісне рішення на основі ШІ, яке легко налаштувати, використовувати та масштабувати. Рішення Zendesk працює нестандартно, і його легко модифікувати у разі змін, що дозволяє бізнесу рухатися швидше. Zendesk також допомагає компаніям використовувати найсучасніший ШІ для команд обслугову...
Clockify
clockify.me
Найпопулярніший засіб відстеження вільного часу для команд Clockify допомагає компаніям будь-якого розміру, цифровим агентствам, неурядовим організаціям і освітнім установам відстежувати продуктивність і оплачувані години роботи в проектах. Платформа дозволяє менеджерам вказувати тривалість кожного ...
Homebase
joinhomebase.com
Понад 100 000 малих (але могутніх) компаній використовують Homebase для керування своїми погодинними командами, за допомогою планування персоналу, годинника тощо.
WorkJam
workjam.com
WorkJam є провідною платформою Digital Frontline Workplace. Завдяки керуванню завданнями, комунікаціям, навчанню, самообслуговуванню та ексклюзивній технології відкритого змінного ринку, розробленій для роботи з вашим поточним рішенням WFM. WorkJam, якому довіряють відомі бренди, зокрема Shell, Ulta...
Deputy
deputy.com
Deputy — це найкращий менеджер з персоналу, який пропонує вам найкращі технології в рішеннях на основі веб-сайтів і мобільних додатків. Спрощення планування, табелів, завдань, спілкування співробітників і адміністративних завдань. Завдяки чудовим додаткам та інтеграції нарахування заробітної плати о...
When I Work
wheniwork.com
«Коли я працюю» — це простий спосіб для компаній складати графік, відстежувати час і відвідуваність, а також спілкуватися зі своїми погодинними працівниками. Покладіть розклад і годинник у кишеню кожного працівника за допомогою безкоштовних програм для iOS та Android. Відстежуйте відпустку, доступні...
Legion
legion.co
Legion Technologies пропонує найінноваційнішу в галузі платформу управління персоналом. Це дозволяє підприємствам максимізувати ефективність праці та залученість співробітників одночасно. Платформа Legion WFM є інтелектуальною, автоматизованою та орієнтованою на співробітників. Доведено, що він забе...
Sling
getsling.com
Sling — це програмне забезпечення для планування, відстеження часу та спілкування для компаній, де співробітники працюють позмінно. Sling включає в себе функції планування, обміну повідомленнями, відстеження часу, керування завданнями та звітування та дозволяє менеджерам і співробітникам організовув...
Zoho Shifts
zoho.com
Складайте графік швидше. Плануйте заздалегідь. Відновіть свій час. Zoho Shifts — це ваш спеціальний інструмент для планування змін. Завдяки потужним і простим у використанні функціям ви можете складати графіки роботи, відстежувати робочі години та спілкуватися зі співробітниками з будь-якого пристр...
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules — це провідне рішення для планування персоналу в індустрії ресторанів і гостинності, оскільки це найшвидший і найпростіший спосіб керувати розкладом і спілкуватися зі своєю командою. Членам команди це подобається, тому що вони можуть міняти, забирати чи звільняти зміни в мобільному дода...
7shifts
7shifts.com
7shifts — це універсальна платформа для управління командою ресторанів, яка допомагає операторам: 1) Приймати більш вигідні рішення. Ви щодня отримуватимете інформацію, необхідну для прийняття найкращих командних і операційних рішень. Досягайте робочих цільових показників за допомогою дотримання гра...
ClockShark
clockshark.com
Виконуйте завдання швидше. Керування польовим обслуговуванням або будівельним бізнесом вимагає координації та чудової команди. Завдяки комплексному інструментарію ClockShark ви отримуєте програму для обліку робочого часу №1 у галузі, а також усе необхідне для швидкого й точного виконання завдань, пр...
OnTheClock
ontheclock.com
OnTheClock, створена в 2004 році, є простою у використанні системою годинника для співробітників, розробленою для того, щоб допомогти малим підприємствам економити час за рахунок підвищення точності табелів і дотримання законів про відстеження часу. Функції відстеження часу OnTheClock забезпечують д...
Findmyshift
findmyshift.com
Спростити програмне забезпечення для планування співробітників. Створюйте графіки співробітників, керуйте запитами на зміну, відстежуйте витрати на оплату праці та спілкуйтеся зі своїми співробітниками.
Breathe
breathehr.com
Breathe — це просте та безпечне програмне забезпечення для роботи з персоналом, яке було відзначене багатьма нагородами і допомагає малим і середнім підприємствам Великої Британії перенести свої основні процеси з персоналом в Інтернет, заощаджуючи час, забезпечуючи душевний спокій і сприяючи бізнесу...
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly для тимчасового персоналу. Програмне забезпечення для планування співробітників Zoho Workerly дозволяє агентствам керувати своїми клієнтами та тимчасовими базами даних, планувати роботи на основі вимог клієнта, створювати табелі та надсилати рахунки-фактури в одному інтерфейсі.
Avaza
avaza.com
Avaza надає інтегрований набір функцій для ведення вашого клієнтоорієнтованого бізнесу. Це включає управління проектами та співпрацю, командний чат, планування ресурсів, відстеження часу, керування витратами, котирування та виставлення рахунків. Кожен із цих модулів можна використовувати разом або о...
Skello
skello.io
Skello — це європейська компанія з однією місією: переосмислити змінну роботу за допомогою рішення для спільної роботи, яке дає змогу всій команді краще передбачати, організовувати та спілкуватися. Коротше кажучи, Skello — це рішення для управління робочою силою для позмінних робочих місць, яке дозв...
Rotageek
rotageek.com
Розумне планування робочої сили для підвищення продуктивності, прибутковості та щастя. Незалежно від того, чи плануєте ви персонал у цеху чи лікарів, підтримуйте своїх співробітників за допомогою рішення для планування та управління робочою силою світового рівня. Rotageek назавжди змінюють розклад.
Agendrix
agendrix.com
Agendrix — це програмне забезпечення для планування персоналу та управління трудовими ресурсами, розроблене для того, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру покращити процеси планування, оптимізувати спілкування між співробітниками та спростити відстеження робочого часу та відвідуваності. Деякі ...
DeskTime
desktime.com
DeskTime — це просте у використанні програмне забезпечення для автоматичного моніторингу продуктивності співробітників, яке дозволяє менеджерам стежити за роботою своєї команди, не керуючи кожним аспектом дня своїх співробітників. Ми вважаємо, що керівникам не потрібно витрачати свій час на турботу ...
Quinyx
quinyx.com
Quinyx допомагає компаніям збалансувати потреби свого бізнесу, клієнтів і співробітників, щоб підвищити продуктивність, утримання та прибутковість. Наша універсальна платформа Frontline оптимізує прогнозування робочої сили, оптимізує керування розкладом і покращує залучення працівників. Результат? З...
Netchex
netchex.com
З рішенням Netchex для управління персоналом і заробітною платою ви можете зробити свої процеси простішими, ніж будь-коли, і гарантувати, що робота завжди виконується правильно.
Buddy Punch
buddypunch.com
Хмарне рішення годинника, яке попередньо заповнює звіти для нарахування заробітної плати. Введення та виведення часу є інтуїтивно зрозумілим для ваших співробітників, а вам легко переглядати та експортувати час. Співробітники можуть проводити час за допомогою веб-переглядача або наших програм Google...
Shyftplan
shyftplan.com
shyftplan — це перше хмарне рішення для автоматизованого планування змін. Рішення можна масштабувати для тисяч співробітників, навіть для складних випадків. Він враховує понад 20 факторів, наприклад, рівень кваліфікації ваших співробітників, доступність і навіть використання вашого обладнання. Потуж...
Harri
harri.com
Harri є світовим лідером у сфері технологій Frontline Employee Experience. Платформа Harri створена для компаній, у центрі бізнесу яких лежить обслуговування, і включає рішення для залучення талантів, управління робочою силою, залучення співробітників і дотримання вимог. Harri дозволяє організаціям ...
HROne
hrone.cloud
HROne — це готовий до майбутнього пакет HCM, який автоматизує процеси управління персоналом, спрощує взаємодію людей і надає корисну інформацію для створення кращих робочих місць. У нашому прагненні налаштувати всю HR на автопілот, ми успішно оптимізували функції HR протягом усього життєвого циклу с...
Shiftee
shiftee.io
Shiftee — це повне програмне забезпечення для управління робочою силою з потужними інструментами для планування співробітників, планування змін, обліку робочого часу та відвідуваності, керування відпустками, робочого процесу, електронного контракту та нарахування заробітної плати. За допомогою Shift...
MakeShift
makeshift.ca
MakeShift — це єдине хмарне рішення для планування, яке покращує досвід планування як для менеджерів, так і для співробітників. Його легко налаштувати та ще легше використовувати. Ви зможете швидше створювати розклади, точніше відстежувати відвідуваність і спілкуватися з персоналом у режимі реальног...
Papershift
papershift.com
Papershift допомагає керувати та автоматизувати планування ротації співробітників, управління відпустками та відстеження робочого часу персоналу в хмарі. З понад 200 000 користувачів, Papershift є найулюбленішим програмним забезпеченням для планування робочої сили в Європі.
Bizimply
bizimply.com
Зробіть так, щоб кожна зміна йшла як по маслу Програмне забезпечення для планування співробітників, відстеження робочого часу, роботи з кадрами та управління змінами Введіть свою електронну адресу 4.7/5 Прочитайте наші огляди 3 рішення в одному Чудово індивідуально. Краще разом. Управління роб...
Novagems
novage.ms
Програмне забезпечення Novagems для мобільних і веб-інтерфейсів Security Guard & Cleaning Management з’єднує вашу оперативну лінію з бек-офісами, надаючи вам огляд усіх операцій в одному місці. Наше управління охороною дозволяє користувачам планувати зміни, переглядати перевірений GPS годинник входу...
flair HR
flair.hr
flair — це комплексне рішення для кадрів і підбору персоналу, яке вносить структуру та простоту в складні процеси, пов’язані з людьми — локальні, глобальні, віддалені чи офісні. Він має всі функції, необхідні HR-командам для покращення досвіду роботи та особистого життя в організації. flair охоплює ...
Aplano
aplano.de
Aplano — це програмне забезпечення для онлайн-планування, яке працює на всіх пристроях у режимі реального часу. Менеджери легко змінюють графік, залучаючи співробітників до процесів планування. Програмне забезпечення охоплює керування відсутністю та доступністю та дозволяє співробітникам відстежуват...
Workforce
workforce.com
Все, що вам потрібно для повсякденної роботи, підкріплене надійною кадровою службою та розрахунком заробітної плати. Workforce.com — це HCM для погодинних працівників. Керуйте адаптацією, розкладами, відвідуваністю, розкладом, продуктивністю, завданнями тощо в одній системі. За допомогою програми дл...
Superworks
superworks.com
Ми в SUPERWORKS спеціалізуємося на революції підприємств, допомагаючи їм створювати динамічні робочі місця, які сприяють підвищенню продуктивності. Наш підхід зосереджений на пріоритеті людей, гарантуючи, що кожна людина відчуває себе мотивованою, цінною та реалізованою у своєму професійному середов...
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign — це рішення всіх ваших проблем, коли мова йде про перевірку документів та електронного підпису. VeriDoc Sign використовує запатентовану технологію перевірки, розроблену VeriDoc Global протягом багатьох років. Він надає рішення електронного підпису, захищені блокчейном, для організацій ...
Shyfter
shyfter.co
Управління позмінною роботою. Додаток для планування та обліку робочого часу. З фіксованим або гнучким графіком наш додаток для планування та керування розкладом економить ваш час. Завдяки управлінню відпустками та відсутністю, а також обліку робочого часу та відвідуваності ви можете прозоро відстеж...
Coast
coastapp.com
Coast — це універсальний робочий простір для команд, які хочуть краще керувати командними комунікаціями, завданнями, контрольними списками, плануванням і робочими процесами. З вашого телефону на робочий стіл Coast легко доступний звідусіль і в будь-який час. Тисячі команд і компаній використовують C...
StaffAny
staffany.com
У StaffAny ми допомагаємо багатьом нашим улюбленим звичайним магазинам оптимізувати їх планування та управління персоналом за допомогою нашого інтегрованого планування та відстеження часу SaaS за допомогою нашого мобільного та веб-додатку. Окрім керування погодинними працівниками, StaffAny відстежує...
Workee
workee.net
Workee — це програмне забезпечення, яке вже допомагає 6000 фрілансерам і професіоналам керувати своїм бізнесом в Інтернеті (наприклад, приватним учителям, репетиторам, тренерам, дизайнерам, незалежним авторам та багатьом іншим). Workee створює особистий веб-сайт із вбудованим бронюванням, планування...
SocialSchedules
socialschedules.com
SocialSchedules — це відзначене нагородами програмне забезпечення для планування персоналу та годинника для погодинних працівників. Демонстрація продукту: https://youtu.be/3Q5p71_Dsis Складіть свій робочий графік за лічені хвилини, легко вносьте в нього зміни та діліться ним зі своєю командою в один...
busybusy
busybusy.com
busybusy — провідне програмне забезпечення для відстеження робочого часу та витрат на будівництво. Використовуйте GPS для ефективного відстеження часу на полі, обладнання, матеріалів і прогресу. Спростіть нарахування заробітної плати, керуйте графіками співробітників і створюйте щоденні звіти в одні...
Workfeed
workfeed.io
Роботодавці та менеджери використовують Workfeed для створення розкладів, які забезпечують ідеальний баланс між потребами їх робочої сили та вимогами їх бізнесу. Таким чином вони прокладають шлях до оптимізації витрат на оплату праці, найкращого у своєму класі робочого середовища та видатних бізнес-...
Ubeya
ubeya.com
Ubeya розробила платформу SaaS B2B, яка приносить технологічну революцію у світ тимчасових робочих місць. Він об’єднує компанії, які керують гнучкими працівниками, і дозволяє їм керувати, аутсорсингувати, оцінювати та оплачувати всю свою робочу силу. Він усуває розрив між кадровими фірмами, підприєм...
ZoomShift
zoomshift.com
ZoomShift надає спрощений і хмарний спосіб створювати та керувати графіками співробітників. Це дозволяє керувати доступністю співробітників, запитами на відпустку, понаднормовою роботою та конфліктами змін. Він також дозволяє публікувати робочі графіки та надсилати сповіщення співробітникам.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek — це сучасна HR-система, яка містить усе необхідне для керування всіма шляхами ваших співробітників. Спробуйте 14 днів безкоштовно!
Playvox
playvox.com
Playvox — це провідне програмне забезпечення для оптимізації роботи агентів служби підтримки клієнтів. Playvox інтегрується з більшістю основних платформ контакт-центрів і дозволяє командам переглядати, аналізувати та керувати всім процесом забезпечення якості на одній зручній платформі. Оптимізуйт...
Tinq
tinq.com
Tinq — це багатоплатформне рішення для управління командою для всіх компаній. Від відстеження часу, планування змін і підготовки спеціальних звітів для нарахування заробітної плати – менеджери та співробітники можуть без проблем співпрацювати в хмарі.
TeamUltim
teamultim.com
TeamUltim — це веб-додаток для управління персоналом і планування змін, який ідеально відповідає потребам малого та середнього бізнесу в сфері роздрібної торгівлі, громадського харчування, спорту, гостинності та професійних послуг. Плануйте зміни, керуйте оплачуваними відпустками та пропусками, дозв...
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle — це наскрізна система управління робочою силою, розроблена для того, щоб полегшити й ефективно керувати роботою без робочого столу та працівниками. Це багатогранна система високого рівня, яка може вирішувати складні завдання управління робочою силою в будь-якому масштабі.
SubItUp
subitup.com
SubItUp — це провідна в галузі інтелектуальна платформа онлайн-планування співробітників із можливістю налаштування, створена для вашого бізнесу. SubItUp спрощує та покращує ваші процеси планування, спочатку залучаючи команду експертів, щоб зрозуміти їх. Потім наші спеціалісти з робочої сили допомож...
Celayix
celayix.com
Celayix — це платформа управління робочою силою на базі штучного інтелекту, яка пропонує планування співробітників, відстеження робочого часу та відвідуваності, а також різні рішення для управління робочою силою. Цей інструмент особливо корисний для великих компаній у сфері охорони здоров’я, безпек...
Assembled
assembled.com
Assembled — це платформа управління робочою силою, яка надає сучасним командам підтримки більш точний підбір персоналу, більше легкості й контролю під час створення розкладу, а також кращу видимість між командами даних, що допомагає їм покращувати продуктивність і відстоювати свої інтереси. Ми інтег...