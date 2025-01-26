Програмне забезпечення для планування співробітників - Найпопулярніші застосунки - Афганістан

HotSchedules

hotschedules.com

HotSchedules — це провідне рішення для планування персоналу в індустрії ресторанів і гостинності, оскільки це найшвидший і найпростіший спосіб керувати розкладом і спілкуватися зі своєю командою. Членам команди це подобається, тому що вони можуть міняти, забирати чи звільняти зміни в мобільному додатку одним клацанням миші. Баланс між роботою та особистим життям легко досягається за допомогою автоматичного переходу на зміну, коли вам потрібно більше годин, і запитів на відпустку, коли ви цього не хочете. Синхронізація календаря, сповіщення та обмін повідомленнями забезпечують зв’язок між командами та інформують про зміни в розкладі. Менеджери цінують економію часу під час побудови графіків і затвердження зміни зміни в один клік. Функції прогнозування робочої сили та управління відповідністю допомагають менеджерам контролювати витрати та мінімізувати ризики відповідності. І що найважливіше, залишаючись на зв’язку за допомогою трансляцій і обміну повідомленнями «один-на-один», створює культуру щасливої ​​та продуктивної команди. HotSchedules є частиною комплексного рішення для управління робочою силою на основі платформи Fourth Intelligence. Додаткові модулі включають: Час і відвідуваність - Швидко й точно обробляйте заробітну плату за допомогою нашого інтегрованого додатка для генерації зведених даних перфорації, позначаючи винятки для пропусків перерв, понаднормової роботи тощо. Підтримуйте платіжну відомість у відповідності зі спеціальними розрахунками оплати за харчування, перерви та прогнозним графіком. Додаткова економія реалізується при додаванні опції WebClock для геозонування та сповіщень про понаднормову роботу та пропущений час. LogBook. Базований на золотому стандарті Redbook менеджера, наш цифровий LogBook позбавляє від нескінченних переписок із консолідованими нотатками про зміну, списками завдань, повідомленнями тощо. Передайте важливу інформацію між змінами та призначайте завдання прямо зі свого телефону, покращуючи продуктивність та підзвітність співробітників. Прогнозування робочої сили - заощаджуйте гроші та покращуйте досвід одночасно завдяки розумнішому плануванню. Менеджери підтримують вищу точність між прогнозованими, запланованими, бюджетними та фактичними годинами за допомогою нашого рішення для прогнозування наступного рівня. Доступ до заробітної плати/оплата за вимогою – Fuego — це додаток для оплати за вимогою, доступний виключно для користувачів HotSchedule. Однією з найбільш затребуваних переваг у 2023 році є те, що роботодавці, які запровадять EWA, не лише допоможуть зменшити фінансовий тиск на працівників із низьким доходом і без чайових, але й отримають на 20–40% більше утримання, зменшать кількість пропущених змін і можуть усунути використання паперових чеків — і все це без додаткових витрат. Звітність і аналітика. Наше комплексне рішення для звітності й аналітики розкриває оперативну інформацію шляхом консолідації планування, обліку робочого часу та відвідуваності, прогнозування робочої сили та даних POS в одному місці. Готові інформаційні панелі відображають зведені дані про робочу силу для регіонального чи корпоративного аналізу, а звіти на рівні магазину допомагають менеджерам відстежувати KPI від зміни до зміни.