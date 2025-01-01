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Програмне забезпечення для рекомендацій співробітників
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Програмне забезпечення для рекомендацій співробітників - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для перенаправлення співробітників допомагає персоналу відділу кадрів, фахівцям з підбору персоналу та менеджерам з найму керувати програмами перенаправлення працівників (ERP). Ці платформи дозволяють співробітникам залучати друзів, використовувати їхні мережі та брати участь у ініціативах найму в масштабах усієї компанії. Заохочуючи співробітників діяти як адвокати бренду, ці інструменти підвищують залученість співробітників за допомогою таких функцій, як гейміфікація, сприяння обміну інформацією в соціальних мережах. Крім того, вони спрощують процес найму, ефективно керуючи реферальними бонусами. Це програмне забезпечення, як правило, підтримує доступність на кількох пристроях, дозволяючи співробітникам зручно направляти кваліфікованих кандидатів, незалежно від місця розташування. Інтеграція із системами відстеження заявників (ATS) або основним програмним забезпеченням для відділу кадрів ще більше покращує його корисність і безперебійну роботу в рамках організації.

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Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal - це платформа для набору персоналу, яка спрощує процес найму завдяки автоматизації, управлінню кандидатами та інтеграції з соціальними медіа.

Workable

Workable

workable.com

Workable - це система управління підбором персоналу, що полегшує процес найму і забезпечує інтеграцію інструментів для підбору кандидатів.

Referral Factory

Referral Factory

referral-factory.com

Фабрика рефералів - програмне забезпечення для створення та управліня реферальними програмами без коду, з інтеграцією до популярних інструментів.

Comeet

Comeet

comeet.co

Comeet - система відстеження кандидатів і платформа найму для малих і середніх компаній з легким інтерфейсом та автоматизованими процесами.

recruitiflow

recruitiflow

recruitiflow.com

Recruitiflow - це цифрова платформа для оцифровки програм рекомендацій працівників, що дозволяє використовувати відео та текстові чати для зв'язку з потенційними кандидатами.

Teamable

Teamable

teamable.com

Teamable - платформа для покращення реферального набору, що використовує мережі працівників для залучення та відбору кандидатів.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology - платформа для управління набором, яка спрощує процеси залучення, найму та адаптації кандидатів.

Phenom

Phenom

phenom.com

Phenom - платформа управління талантами, що за допомогою AI допомагає кандидатам, працівникам і рекрутерам з процесами найму та розвитку навичок.

Sense

Sense

sensehq.com

Sense — це платформа для залучення талантів, яка оптимізує процес рекрутингу через автоматизацію, CRM, планування інтерв'ю та оцінку кандидатів.

Suitable

Suitable

suitable.ai

Suitable AI - це платформа для пошуку талантів, яка допомагає компаніям швидко наймати фахівців через мережу партнерів та рекрутерів.

Intrro

Intrro

intrro.com

Intrro - платформа для рекомендацій кадрів, яка спрощує процес рекомендацій та інтегрується з ATS, автоматизуючи підбір кандидатів із мережі співробітників.

The Muse

The Muse

themuse.com

The Muse допомагає компаніям наймати різноманітних кандидатів, використовуючи контент та стратегії брендингу для ефективнішого підбору талантів.

Refari

Refari

refari.co

Refari - це платформа для підбору кандидатів, що допомагає рекрутерам знаходити та залучати таланти через рефералів та соціальні мережі.

WorkTaps

WorkTaps

worktaps.com

WorkTaps - це програмне забезпечення для рекомендацій працівників серед робітників з погодинною оплатою, яке допомагає залучити співробітників до пошуку талановитих кандидатів.

ERIN

ERIN

erinapp.com

ERIN – платформа для рекомендацій співробітників та внутрішньої мобільності, що спрощує процес рекомендацій, знижує плинність кадрів та автоматизує управління.

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