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Програмне забезпечення для перенаправлення співробітників допомагає персоналу відділу кадрів, фахівцям з підбору персоналу та менеджерам з найму керувати програмами перенаправлення працівників (ERP). Ці платформи дозволяють співробітникам залучати друзів, використовувати їхні мережі та брати участь у ініціативах найму в масштабах усієї компанії. Заохочуючи співробітників діяти як адвокати бренду, ці інструменти підвищують залученість співробітників за допомогою таких функцій, як гейміфікація, сприяння обміну інформацією в соціальних мережах. Крім того, вони спрощують процес найму, ефективно керуючи реферальними бонусами. Це програмне забезпечення, як правило, підтримує доступність на кількох пристроях, дозволяючи співробітникам зручно направляти кваліфікованих кандидатів, незалежно від місця розташування. Інтеграція із системами відстеження заявників (ATS) або основним програмним забезпеченням для відділу кадрів ще більше покращує його корисність і безперебійну роботу в рамках організації.
Запит на новий застосунок
Comeet
comeet.co
Comeet — це система відстеження кандидатів і платформа найму для малих і середніх компаній, які націлені на швидке зростання. Відзначена нагородами хмарна платформа є надзвичайно зручною для співпраці та пропонує командам наймаючих простий і легкий у використанні дизайн, можливість динамічного налаштування, автоматизовані робочі процеси та багато іншого. Comeet є корпоративним і багатофункціональним. Ідеально підходить для пошуку джерел, координації, спілкування, обміну, планування, підготовки, залучення, оцінювання, найму та звітування.
Hireology
hireology.com
Hireology - платформа для управління набором, яка спрощує процеси залучення, найму та адаптації кандидатів.
Manatal
manatal.com
Manatal - це платформа для набору персоналу, яка спрощує процес найму завдяки автоматизації, управлінню кандидатами та інтеграції з соціальними медіа.
Teamable
teamable.com
Teamable - платформа для покращення реферального набору, що використовує мережі працівників для залучення та відбору кандидатів.
Workable
workable.com
Workable - це система управління підбором персоналу, що полегшує процес найму і забезпечує інтеграцію інструментів для підбору кандидатів.
WorkTaps
worktaps.com
Програмне забезпечення для рекомендацій співробітників для погодинної робочої сили. Залучення співробітників для допомоги в пошуку високоякісних працівників; швидше.
The Muse
themuse.com
Muse допомагає компаніям наймати різноманітне поєднання відповідних талантів, розповідаючи історію свого бренду роботодавця через привабливий контент і кампанії з популяризації бренду, що призводить до зниження витрат на наймання, швидшого заповнення та підвищення показників утримання в порівнянні з традиційними оголошеннями про роботу. Платформа Muse для пошуку та залучення талантів пропонує комплексне рішення для підбору персоналу, яке поєднує масштабовані інструменти розширення бренду, автентичний контент для оповідання бренду та цільовий доступ до нашої кураторської та різноманітної спільноти з 5 мільйонів спеціалістів.
Referral Factory
referral-factory.com
Фабрика рефералів - програмне забезпечення для створення та управліня реферальними програмами без коду, з інтеграцією до популярних інструментів.
Sense
sensehq.com
Sense — провідна платформа залучення талантів на базі штучного інтелекту — переосмислює процес найму, бездоганно поєднуючи персоналізований, багатоканальний досвід кандидатів із підвищеною ефективністю рекрутера. Sense, якому довіряють понад 1000 організацій, пропонує комплексний набір функцій, включаючи автоматизацію підбору персоналу, CRM з талантами, кампанії, підрахунок балів і підбір кандидатів, чат-бот AI, обмін текстовими повідомленнями, планування співбесід і рекомендації. Оптимізуйте кожен крок у пошуку талантів за допомогою Sense, де передові технології поєднуються з інтуїтивно зрозумілою функціональністю.
Phenom
phenom.com
Phenom - платформа управління талантами, що за допомогою AI допомагає кандидатам, працівникам і рекрутерам з процесами найму та розвитку навичок.
ERIN
erinapp.com
ERIN – це платформа для перенаправлення працівників і внутрішньої мобільності, яка заохочує в 5 разів більше найнятих за рекомендаціями працівників і вдвічі скорочує плинність кадрів. ERIN залучає співробітників за допомогою автоматичних сповіщень, простих рекомендацій, функцій внутрішньої мобільності та функцій гейміфікації, щоб вони брали участь у залученні талантів ефективніше та частіше. Інтуїтивно зрозумілий мобільний додаток і веб-сайт ERIN дозволяють співробітникам робити рекомендації менш ніж за 30 секунд, відстежувати свої бонуси та розвивати власну кар’єру у вашій компанії! Найкраща частина полягає в тому, що ваша команда із залучення талантів абсолютно нічого не змінить у тому, як вони працюють сьогодні, вони можуть продовжувати працювати з ATS, щоб керувати кандидатами. ERIN на 100% автоматизований і легко інтегрується з наявними ATS і HRIS. Від перенаправлення до отримання виплати часу адміністратора не потрібно. Ваша політика пронизана особливими винятками? Додаткові стимули для різноманітних наймів? Рівневі виплати, спрямовані на утримання? Різні валюти в різних країнах? немає проблем! ERIN розроблено для автоматизації кожної деталі вашої політики, дозволяючи вам автоматично керувати рефералами в кожній країні, у якій ви працюєте.
Refari
refari.co
Історія Refari почалася з рефералів. У нас є безпрецедентна технологія перенаправлення кандидатів, яка допоможе вам залучити своїх кандидатів, мережу, випускників або співробітників для більшого успіху в працевлаштуванні. Наш унікальний процес соціальних перенаправлень у поєднанні з прозорістю перенаправлень стимулює адвокацію рефералів, перетворюючи вашу мережу на центр просування, який сприяє усвідомленню ваших ролей.
Intrro
intrro.com
Зустрічайте Intrro, платформу для рекомендацій співробітників, яка зіставляє рекомендовані таланти в мережі вашого співробітника з вашими робочими місцями, автоматизуючи напрямки безпосередньо до вашої ATS. Чому ми створили Intrro? Ми всі знаємо, що існуючі способи підбору персоналу страждають від зменшення віддачі, а рекомендації співробітників, якщо вони зроблені правильно, є одним із найефективніших джерел найму. Однак, оскільки це все ще здебільшого процес, заснований на пам’яті, рекрутерам доводиться постійно наполягати на своїх співробітниках, щоб отримати стабільні результати. Сучасна платформа Intrro з підтримкою штучного інтелекту автоматично виявляє таланти, які, ймовірно, відомі в мережах ваших колег, полегшуючи співробітників рекомендувати, а потім представляти їх групі рекрутингу. Завдяки автоматизації Intrro процесу рефералу ваша команда рекрутингу може витратити більше часу на спілкування з сприйнятливими кандидатами та менше часу на пошук потенційних клієнтів, водночас надаючи менеджерам з найму доступ до ширшого, перевіреного та різноманітнішого кола талантів. Найкраща частина? Ми інтегруємося з різними службами технічної підтримки, що робить ваш процес наймання максимально спрощеним.
Suitable
suitable.ai
Suitable AI — це ринок рекомендацій талантів, який дозволяє компаніям швидко наймати кращих талантів через нашу розгалужену мережу з понад 1500 партнерів по роботі з талантами, кадрових агентств і незалежних рекрутерів. Агентства та рекрутери використовують відповідний штучний інтелект для доступу до підтверджених відкритих вакансій від компаній з усього світу. Завдяки підходящому штучному інтелекту партнери можуть отримати 10-кратний дохід без витрат на маркетинг і розвиток бізнесу. Завдяки підходящому штучному інтелекту компанії можуть швидше знаходити кандидатів, скорочувати витрати своїх агентств до 3 разів і суттєво мінімізувати адміністративний тягар своїх менеджерів з найму та команди залучення талантів. Єдиний контракт із Suitable AI усуває адміністративні труднощі, пов’язані з розповсюдженням агентств. Suitable підтримується провідними ангелами та венчурними капіталістами США.
recruitiflow
recruitiflow.com
Recruitiflow — цифрова платформа для оцифрування програм перенаправлення співробітників. Це дозволяє користувачам використовувати персоналізовані відео- та текстові чати для спілкування з потенційними новими співробітниками. Він також пропонує портал для співробітників для створення індивідуальних реферальних посилань. Платформу можна легко інтегрувати в існуюче програмне забезпечення HR. Цінова модель доступна за запитом.
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