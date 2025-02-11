Програмне забезпечення для рекомендацій співробітників - Найпопулярніші застосунки - Суринам

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Програмне забезпечення для перенаправлення співробітників допомагає персоналу відділу кадрів, фахівцям з підбору персоналу та менеджерам з найму керувати програмами перенаправлення працівників (ERP). Ці платформи дозволяють співробітникам залучати друзів, використовувати їхні мережі та брати участь у ініціативах найму в масштабах усієї компанії. Заохочуючи співробітників діяти як адвокати бренду, ці інструменти підвищують залученість співробітників за допомогою таких функцій, як гейміфікація, сприяння обміну інформацією в соціальних мережах. Крім того, вони спрощують процес найму, ефективно керуючи реферальними бонусами. Це програмне забезпечення, як правило, підтримує доступність на кількох пристроях, дозволяючи співробітникам зручно направляти кваліфікованих кандидатів, незалежно від місця розташування. Інтеграція із системами відстеження заявників (ATS) або основним програмним забезпеченням для відділу кадрів ще більше покращує його корисність і безперебійну роботу в рамках організації.
Запит на новий застосунок
Comeet
comeet.co
Comeet — це система відстеження кандидатів і платформа найму для малих і середніх компаній, які націлені на швидке зростання. Відзначена нагородами хмарна платформа є надзвичайно зручною для співпраці та пропонує командам наймаючих простий і легкий у використанні дизайн, можливість динамічного налаштування, автоматизовані робочі процеси та багато іншого. Comeet є корпоративним і багатофункціональним. Ідеально підходить для пошуку джерел, координації, спілкування, обміну, планування, підготовки, залучення, оцінювання, найму та звітування.
Hireology
hireology.com
ATS від Hireology об’єднує все, що вам потрібно, щоб залучити, найняти та залучити вашу найкращу команду, на одній платформі та розроблено з урахуванням вашої галузі. Підвищуйте впізнаваність бренду, автоматизуйте процес найму, надсилайте текстові та електронні листи кандидатам і зменшуйте ризик за допомогою тестів і перевірок навичок. Понад 7500 компаній сьогодні довіряють Hireology знайти та найняти потрібних їм людей.
Manatal
manatal.com
Manatal — це наступне покоління програмного забезпечення для підбору персоналу. Просту у впровадженні та створену з використанням новітніх технологій, платформу було розроблено, щоб оптимізувати та спростити процеси підбору персоналу від сорсингу до адаптації та далі. Наймайте краще та швидше, об’єднавши канали найму на одну інтуїтивно зрозумілу платформу. Використовуйте інструменти штучного інтелекту та функції збагачення соціальних мереж, дистанційно керуйте своєю командою та покращуйте співпрацю, скористайтеся перевагами повного набору звітів, інструментів відповідності (GDPR, CCPA, PDPA...), повного API, публікуйте вакансії на тисячах безкоштовних і преміум канали багато і більше. Змініть спосіб найму за допомогою найкращого хмарного інструменту найму та підвищте свої показники найму на новий рівень!
Teamable
teamable.com
Майбутнє рекрутингу сьогодні. Знайдіть і залучайте великих талантів. Незалежно від того, чи це пасивний пошук, виховання та обмін повідомленнями, чи рекомендації, ми допомагаємо компаніям наймати потрібних людей для своєї команди.
Workable
workable.com
Як зараз, так і особливо в найближчі роки, кожна компанія намагатиметься використовувати потужність штучного інтелекту для підвищення ефективності та продуктивності всіх функцій і відділів. Ця швидка зміна поведінки, спричинена широким впровадженням штучного інтелекту, докорінно змінить ландшафт рекрутингу та HR. Workable знаходиться в авангарді цієї трансформації, пропонуючи набір продуктів, які використовують наш запатентований штучний інтелект, розроблений на основі обробки 260 мільйонів кандидатів і понад 1,5 мільйона найнятих. Місія Workable — у 10 разів підвищити продуктивність кадрів вашої компанії. Workable Recruiting — це система відстеження кандидатів світового класу, яка робить рекрутерів і менеджерів з найму кращими. Працездатний штучний інтелект допомагає виконувати більшість трудомістких завдань, таких як пошук джерел, перевірка, надсилання електронною поштою, створення описів посад, наборів для співбесід тощо. Workable тісно інтегровано з усіма основними дошками з питань вакансій і пропонує всі функції, які шукають найкращі кадрові команди. Workable HR забезпечує наскрізне керування працівниками за допомогою системи з широкими можливостями конфігурації, яка безпечно обробляє дані співробітників, керує відпустками, інтегрується з нарахуванням заробітної плати тощо в одному місці. Jobs by Workable — це дошка вакансій, яка об’єднує мільйони кандидатів із можливостями в компаніях, які працюють на основі Workable. Workable допоміг понад 27 000 компаній у більш ніж 100 країнах знайти, найняти та керувати найкращими талантами. Ми забезпечуємо безпрецедентне підвищення продуктивності в кадровій сфері та підборі персоналу, гарантуючи, що наші клієнти залишаються попереду в технологічному середовищі, що швидко розвивається.
WorkTaps
worktaps.com
Програмне забезпечення для рекомендацій співробітників для погодинної робочої сили. Залучення співробітників для допомоги в пошуку високоякісних працівників; швидше.
The Muse
themuse.com
Muse допомагає компаніям наймати різноманітне поєднання відповідних талантів, розповідаючи історію свого бренду роботодавця через привабливий контент і кампанії з популяризації бренду, що призводить до зниження витрат на наймання, швидшого заповнення та підвищення показників утримання в порівнянні з традиційними оголошеннями про роботу. Платформа Muse для пошуку та залучення талантів пропонує комплексне рішення для підбору персоналу, яке поєднує масштабовані інструменти розширення бренду, автентичний контент для оповідання бренду та цільовий доступ до нашої кураторської та різноманітної спільноти з 5 мільйонів спеціалістів.
Referral Factory
referral-factory.com
Програмне забезпечення Plug-and-play для створення та відстеження власної реферальної програми або партнерської програми. Маркетологи в усьому світі проголосували за номер 1. Єдине реферальне програмне забезпечення, офіційно сертифіковане HubSpot. Створіть свою програму за дні, а не за тижні, використовуючи конструктор кампанії Referral Factory з функцією перетягування. Referral Factory пропонує розширене налаштування білих міток без написання рядка коду! Створюйте реферальні програми, партнерські програми, програми послів, звертайтеся, щоб вигравати конкурси тощо! * Доступ до 100+ шаблонів реферальних програм, які можна редагувати, розроблених експертами з маркетингу. * Інтегрується з HubSpot, Stripe, Salesforce, Pipedrive, Intercom, Zoho, Zapier тощо. * Referral Factory також пропонує функцію веб-перехоплення, розширений API і кілька тригерів Zapier, які допоможуть вам перенести нових рефералів прямо в робочі процеси, які ви вже використовуєте. * Віджети, спливаючі вікна, вбудовані елементи та сторінки для просування вашої реферальної програми. * Доступ до понад 200 винагород і заохочень для рефералів. Ваучери, цифрові грошові картки, пожертви, видавайте власні, винагороди через zapier та багато іншого. * Розширена аналітика рефералів, щоб ви могли відстежувати рентабельність інвестицій вашої реферальної програми в режимі реального часу. * Повністю відповідає GDPR. Завдяки опції розміщення власних даних за додаткову плату ця функція особливо популярна серед корпоративних компаній, які хочуть уникнути проходження відповідності, щоб дозволити іншому постачальнику розміщувати дані своїх клієнтів. Ціни коливаються від $95 до $1400 на місяць, тож є план для всіх видів бізнесу. Усі плани мають доступ до цілодобової підтримки в чаті та відео. БЕЗКОШТОВНА реєстрація для всіх планів, тобто команда підтримки Referral Factory допоможе вам створити вашу реферальну програму, просувати її та інтегрувати з бізнес-інструментами, які ви вже використовуєте. Influencer Marketing Hub і Growth Marketing Pro віднесли Referral Factory до списку найкращих реферальних програм для використання. У 2023 році для наших клієнтів згенеровано понад 300 000 рефералів!
Sense
sensehq.com
Sense — провідна платформа залучення талантів на базі штучного інтелекту — переосмислює процес найму, бездоганно поєднуючи персоналізований, багатоканальний досвід кандидатів із підвищеною ефективністю рекрутера. Sense, якому довіряють понад 1000 організацій, пропонує комплексний набір функцій, включаючи автоматизацію підбору персоналу, CRM з талантами, кампанії, підрахунок балів і підбір кандидатів, чат-бот AI, обмін текстовими повідомленнями, планування співбесід і рекомендації. Оптимізуйте кожен крок у пошуку талантів за допомогою Sense, де передові технології поєднуються з інтуїтивно зрозумілою функціональністю.
Phenom
phenom.com
Завдяки штучному інтелекту платформа Phenom Intelligenct Talent Experience є єдиним рішенням, яке допомагає кандидатам швидше знаходити та вибирати вас, співробітникам розвивати свої навички та розвиватися, рекрутерам стати надзвичайно продуктивними, а менеджерам створити сильніші команди.
ERIN
erinapp.com
ERIN – це платформа для перенаправлення працівників і внутрішньої мобільності, яка заохочує в 5 разів більше найнятих за рекомендаціями працівників і вдвічі скорочує плинність кадрів. ERIN залучає співробітників за допомогою автоматичних сповіщень, простих рекомендацій, функцій внутрішньої мобільності та функцій гейміфікації, щоб вони брали участь у залученні талантів ефективніше та частіше. Інтуїтивно зрозумілий мобільний додаток і веб-сайт ERIN дозволяють співробітникам робити рекомендації менш ніж за 30 секунд, відстежувати свої бонуси та розвивати власну кар’єру у вашій компанії! Найкраща частина полягає в тому, що ваша команда із залучення талантів абсолютно нічого не змінить у тому, як вони працюють сьогодні, вони можуть продовжувати працювати з ATS, щоб керувати кандидатами. ERIN на 100% автоматизований і легко інтегрується з наявними ATS і HRIS. Від перенаправлення до отримання виплати часу адміністратора не потрібно. Ваша політика пронизана особливими винятками? Додаткові стимули для різноманітних наймів? Рівневі виплати, спрямовані на утримання? Різні валюти в різних країнах? немає проблем! ERIN розроблено для автоматизації кожної деталі вашої політики, дозволяючи вам автоматично керувати рефералами в кожній країні, у якій ви працюєте.
Refari
refari.co
Історія Refari почалася з рефералів. У нас є безпрецедентна технологія перенаправлення кандидатів, яка допоможе вам залучити своїх кандидатів, мережу, випускників або співробітників для більшого успіху в працевлаштуванні. Наш унікальний процес соціальних перенаправлень у поєднанні з прозорістю перенаправлень стимулює адвокацію рефералів, перетворюючи вашу мережу на центр просування, який сприяє усвідомленню ваших ролей.
Intrro
intrro.com
Зустрічайте Intrro, платформу для рекомендацій співробітників, яка зіставляє рекомендовані таланти в мережі вашого співробітника з вашими робочими місцями, автоматизуючи напрямки безпосередньо до вашої ATS. Чому ми створили Intrro? Ми всі знаємо, що існуючі способи підбору персоналу страждають від зменшення віддачі, а рекомендації співробітників, якщо вони зроблені правильно, є одним із найефективніших джерел найму. Однак, оскільки це все ще здебільшого процес, заснований на пам’яті, рекрутерам доводиться постійно наполягати на своїх співробітниках, щоб отримати стабільні результати. Сучасна платформа Intrro з підтримкою штучного інтелекту автоматично виявляє таланти, які, ймовірно, відомі в мережах ваших колег, полегшуючи співробітників рекомендувати, а потім представляти їх групі рекрутингу. Завдяки автоматизації Intrro процесу рефералу ваша команда рекрутингу може витратити більше часу на спілкування з сприйнятливими кандидатами та менше часу на пошук потенційних клієнтів, водночас надаючи менеджерам з найму доступ до ширшого, перевіреного та різноманітнішого кола талантів. Найкраща частина? Ми інтегруємося з різними службами технічної підтримки, що робить ваш процес наймання максимально спрощеним.
Suitable
suitable.ai
Suitable AI — це ринок рекомендацій талантів, який дозволяє компаніям швидко наймати кращих талантів через нашу розгалужену мережу з понад 1500 партнерів по роботі з талантами, кадрових агентств і незалежних рекрутерів. Агентства та рекрутери використовують відповідний штучний інтелект для доступу до підтверджених відкритих вакансій від компаній з усього світу. Завдяки підходящому штучному інтелекту партнери можуть отримати 10-кратний дохід без витрат на маркетинг і розвиток бізнесу. Завдяки підходящому штучному інтелекту компанії можуть швидше знаходити кандидатів, скорочувати витрати своїх агентств до 3 разів і суттєво мінімізувати адміністративний тягар своїх менеджерів з найму та команди залучення талантів. Єдиний контракт із Suitable AI усуває адміністративні труднощі, пов’язані з розповсюдженням агентств. Suitable підтримується провідними ангелами та венчурними капіталістами США.
recruitiflow
recruitiflow.com
Recruitiflow — цифрова платформа для оцифрування програм перенаправлення співробітників. Це дозволяє користувачам використовувати персоналізовані відео- та текстові чати для спілкування з потенційними новими співробітниками. Він також пропонує портал для співробітників для створення індивідуальних реферальних посилань. Платформу можна легко інтегрувати в існуюче програмне забезпечення HR. Цінова модель доступна за запитом.
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