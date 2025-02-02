Програмне забезпечення для рекомендацій співробітників - Найпопулярніші застосунки - Швеція

Referral Factory

referral-factory.com

Програмне забезпечення Plug-and-play для створення та відстеження власної реферальної програми або партнерської програми. Маркетологи в усьому світі проголосували за номер 1. Єдине реферальне програмне забезпечення, офіційно сертифіковане HubSpot. Створіть свою програму за дні, а не за тижні, використовуючи конструктор кампанії Referral Factory з функцією перетягування. Referral Factory пропонує розширене налаштування білих міток без написання рядка коду! Створюйте реферальні програми, партнерські програми, програми послів, звертайтеся, щоб вигравати конкурси тощо! * Доступ до 100+ шаблонів реферальних програм, які можна редагувати, розроблених експертами з маркетингу. * Інтегрується з HubSpot, Stripe, Salesforce, Pipedrive, Intercom, Zoho, Zapier тощо. * Referral Factory також пропонує функцію веб-перехоплення, розширений API і кілька тригерів Zapier, які допоможуть вам перенести нових рефералів прямо в робочі процеси, які ви вже використовуєте. * Віджети, спливаючі вікна, вбудовані елементи та сторінки для просування вашої реферальної програми. * Доступ до понад 200 винагород і заохочень для рефералів. Ваучери, цифрові грошові картки, пожертви, видавайте власні, винагороди через zapier та багато іншого. * Розширена аналітика рефералів, щоб ви могли відстежувати рентабельність інвестицій вашої реферальної програми в режимі реального часу. * Повністю відповідає GDPR. Завдяки опції розміщення власних даних за додаткову плату ця функція особливо популярна серед корпоративних компаній, які хочуть уникнути проходження відповідності, щоб дозволити іншому постачальнику розміщувати дані своїх клієнтів. Ціни коливаються від $95 до $1400 на місяць, тож є план для всіх видів бізнесу. Усі плани мають доступ до цілодобової підтримки в чаті та відео. БЕЗКОШТОВНА реєстрація для всіх планів, тобто команда підтримки Referral Factory допоможе вам створити вашу реферальну програму, просувати її та інтегрувати з бізнес-інструментами, які ви вже використовуєте. Influencer Marketing Hub і Growth Marketing Pro віднесли Referral Factory до списку найкращих реферальних програм для використання. У 2023 році для наших клієнтів згенеровано понад 300 000 рефералів!