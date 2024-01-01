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Програмне забезпечення для рекомендацій співробітників - Найпопулярніші застосунки - Вірменія
Програмне забезпечення для перенаправлення співробітників допомагає персоналу відділу кадрів, фахівцям з підбору персоналу та менеджерам з найму керувати програмами перенаправлення працівників (ERP). Ці платформи дозволяють співробітникам залучати друзів, використовувати їхні мережі та брати участь у ініціативах найму в масштабах усієї компанії. Заохочуючи співробітників діяти як адвокати бренду, ці інструменти підвищують залученість співробітників за допомогою таких функцій, як гейміфікація, сприяння обміну інформацією в соціальних мережах. Крім того, вони спрощують процес найму, ефективно керуючи реферальними бонусами. Це програмне забезпечення, як правило, підтримує доступність на кількох пристроях, дозволяючи співробітникам зручно направляти кваліфікованих кандидатів, незалежно від місця розташування. Інтеграція із системами відстеження заявників (ATS) або основним програмним забезпеченням для відділу кадрів ще більше покращує його корисність і безперебійну роботу в рамках організації.
Запит на новий застосунок
Manatal
manatal.com
Manatal — це наступне покоління програмного забезпечення для підбору персоналу. Просту у впровадженні та створену з використанням новітніх технологій, платформу було розроблено, щоб оптимізувати та спростити процеси підбору персоналу від сорсингу до адаптації та далі. Наймайте краще та швидше, об’єд...
Workable
workable.com
Як зараз, так і особливо в найближчі роки, кожна компанія намагатиметься використовувати потужність штучного інтелекту для підвищення ефективності та продуктивності всіх функцій і відділів. Ця швидка зміна поведінки, спричинена широким впровадженням штучного інтелекту, докорінно змінить ландшафт рек...
Teamable
teamable.com
Майбутнє рекрутингу сьогодні. Знайдіть і залучайте великих талантів. Незалежно від того, чи це пасивний пошук, виховання та обмін повідомленнями, чи рекомендації, ми допомагаємо компаніям наймати потрібних людей для своєї команди.
Comeet
comeet.co
Comeet — це система відстеження кандидатів і платформа найму для малих і середніх компаній, які націлені на швидке зростання. Відзначена нагородами хмарна платформа є надзвичайно зручною для співпраці та пропонує командам наймаючих простий і легкий у використанні дизайн, можливість динамічного налаш...
Referral Factory
referral-factory.com
Програмне забезпечення Plug-and-play для створення та відстеження власної реферальної програми або партнерської програми. Маркетологи в усьому світі проголосували за номер 1. Єдине реферальне програмне забезпечення, офіційно сертифіковане HubSpot. Створіть свою програму за дні, а не за тижні, викор...
Hireology
hireology.com
ATS від Hireology об’єднує все, що вам потрібно, щоб залучити, найняти та залучити вашу найкращу команду, на одній платформі та розроблено з урахуванням вашої галузі. Підвищуйте впізнаваність бренду, автоматизуйте процес найму, надсилайте текстові та електронні листи кандидатам і зменшуйте ризик за ...
Suitable
suitable.ai
Suitable AI — це ринок рекомендацій талантів, який дозволяє компаніям швидко наймати кращих талантів через нашу розгалужену мережу з понад 1500 партнерів по роботі з талантами, кадрових агентств і незалежних рекрутерів. Агентства та рекрутери використовують відповідний штучний інтелект для доступу д...
The Muse
themuse.com
Muse допомагає компаніям наймати різноманітне поєднання відповідних талантів, розповідаючи історію свого бренду роботодавця через привабливий контент і кампанії з популяризації бренду, що призводить до зниження витрат на наймання, швидшого заповнення та підвищення показників утримання в порівнянні з...
WorkTaps
worktaps.com
Програмне забезпечення для рекомендацій співробітників для погодинної робочої сили. Залучення співробітників для допомоги в пошуку високоякісних працівників; швидше.
recruitiflow
recruitiflow.com
Recruitiflow — цифрова платформа для оцифрування програм перенаправлення співробітників. Це дозволяє користувачам використовувати персоналізовані відео- та текстові чати для спілкування з потенційними новими співробітниками. Він також пропонує портал для співробітників для створення індивідуальних р...
Intrro
intrro.com
Зустрічайте Intrro, платформу для рекомендацій співробітників, яка зіставляє рекомендовані таланти в мережі вашого співробітника з вашими робочими місцями, автоматизуючи напрямки безпосередньо до вашої ATS. Чому ми створили Intrro? Ми всі знаємо, що існуючі способи підбору персоналу страждають від з...
Refari
refari.co
Історія Refari почалася з рефералів. У нас є безпрецедентна технологія перенаправлення кандидатів, яка допоможе вам залучити своїх кандидатів, мережу, випускників або співробітників для більшого успіху в працевлаштуванні. Наш унікальний процес соціальних перенаправлень у поєднанні з прозорістю перен...
ERIN
erinapp.com
ERIN – це платформа для перенаправлення працівників і внутрішньої мобільності, яка заохочує в 5 разів більше найнятих за рекомендаціями працівників і вдвічі скорочує плинність кадрів. ERIN залучає співробітників за допомогою автоматичних сповіщень, простих рекомендацій, функцій внутрішньої мобільнос...
Phenom
phenom.com
Завдяки штучному інтелекту платформа Phenom Intelligenct Talent Experience є єдиним рішенням, яке допомагає кандидатам швидше знаходити та вибирати вас, співробітникам розвивати свої навички та розвиватися, рекрутерам стати надзвичайно продуктивними, а менеджерам створити сильніші команди.
Sense
sensehq.com
Sense — провідна платформа залучення талантів на базі штучного інтелекту — переосмислює процес найму, бездоганно поєднуючи персоналізований, багатоканальний досвід кандидатів із підвищеною ефективністю рекрутера. Sense, якому довіряють понад 1000 організацій, пропонує комплексний набір функцій, вклю...