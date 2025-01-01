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Програмне забезпечення для розпізнавання співробітників
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Програмне забезпечення для розпізнавання співробітників - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для розпізнавання співробітників покращує культуру компанії, дозволяючи командам відзначати досягнення співробітників і важливі віхи. Ці інструменти дозволяють членам команди відзначати один одного за виняткову роботу над проектами, втілення цінностей компанії або особисті події, такі як дні народження чи ювілеї. Програмне забезпечення часто містить функції для розпізнавання та винагороди, керування розподілом балів, подарунків, подарункових карток, повідомлень, цифрових значків або сертифікатів. У той час як член команди відділу кадрів може контролювати адміністрування програмного забезпечення, будь-який співробітник може використовувати платформу, щоб визнавати та хвалити своїх колег.

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Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam - мобільний додаток для управління працівниками без робочих столів, що покращує комунікацію, слідкує за часом роботи та управляє завданнями.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo - це платформа для покращення комунікації та залучення працівників, що об'єднує новини, опитування та соціальні функції в одному додатку.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo - це платформа для управління HR, яка автоматизує процеси, такі як обробка заробітної плати, управління кадрами та залучення працівників.

FlowyTeam

FlowyTeam

flowyteam.com

FlowyTeam - це все-в-одному інструмент для управління стратегією, проектами, завданнями та аналітикою продуктивності для компаній різного розміру.

Kudoboard

Kudoboard

kudoboard.com

Kudoboard - це цифрова платформа для створення спільних дошок з повідомленнями, фотографіями та відео на святкові події та визнання досягнень працівників.

KudosLink

KudosLink

kudoslink.com

KudosLink – програма для визнання працівників, що покращує взаємодію на робочому місці та сприяє позитивній культурі компанії.

Motivosity

Motivosity

motivosity.com

Motivosity - програма для визнання та нагородження працівників, яка сприяє вдячності, командній роботі та підвищенню залученості в організаціях.

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

Xoxoday - платформа для автоматизації програм винагород, стимулів та виплат з можливістю інтеграції з CRM та іншими інструментами.

Assembly

Assembly

joinassembly.com

Assembly – платформа для визнання та нагород, що покращує комунікацію та співпрацю в організації, з інструментами для опитувань, святкових повідомлень та винагород.

Workhuman

Workhuman

workhuman.com

Workhuman - платформа для визнання працівників, яка сприяє позитивній культурі робочого місця та покращує залучення та задоволення співробітників.

Bonusly

Bonusly

bonus.ly

Bonusly - це платформа для визнання та винагороди працівників, що сприяє культурі вдячності та співпраці на робочому місці, забезпечуючи зручний обмін визнанням.

Pingboard

Pingboard

pingboard.com

Pingboard - це платформа для управління персоналом, що допомагає організаціям покращити комунікацію та залучення працівників у віддаленій роботі.

Awardco

Awardco

award.co

Awardco - платформа для визнання працівників та винагороди, що підтримує інтеграцію з інструментами та забезпечує безпеку даних.

Snappy

Snappy

snappy.com

Snappy — сервіс для подарунків, що допомагає обирати подарунки для різних нагод, дозволяючи одержувачам самостійно вибирати подарунки.

CorporateGift.com

CorporateGift.com

corporategift.com

CorporateGift.com - платформа для автоматизації процесів корпоративних подарунків з можливістю настроювання каталогів і інтеграції з CRM-системами.

Crewhu

Crewhu

crewhu.com

Crewhu - платформа для MSP, що поєднує зворотний зв'язок, визнання досягнень і гейміфікацію для підвищення залучення працівників і задоволеності клієнтів.

HeyTaco

HeyTaco

heytaco.chat

HeyTaco - це платформа для визнання колег, яка просуває культуру вдячності через віртуальні нагороди в Slack, Microsoft Teams та Google Chat.

Nectar

Nectar

nectarhr.com

Nectar - платформа для визнання працівників і винагород, що дозволяє надсилати визнання та обирати винагороди через інтеграцію з популярними інструментами.

Compt

Compt

compt.io

Compt - це програмне забезпечення для управління пільгами, що дозволяє налаштовувати пільгові фонди для співробітників, забезпечуючи дотримання податкових норм.

Quantum Workplace

Quantum Workplace

quantumworkplace.com

Quantum Workplace — платформа для покращення залучення працівників, яка пропонує інструменти для зворотного зв'язку, аналітики, цілей і визнання колег.

Engagedly

Engagedly

engagedly.com

Engagedly - це програма управління продуктивністю, яка спрощує процес оцінки працівників та інтегрує інструменти залучення працівників.

Giftpack

Giftpack

giftpack.ai

Giftpack - платформа для вибору та надсилання подарунків за допомогою штучного інтелекту, що пропонує персоналізацію для різних випадків.

Vantage Circle

Vantage Circle

vantagecircle.com

Vantage Circle – це платформа для залучення працівників, що пропонує винагороди, соціальне визнання та інструменти для покращення робочої культури.

Cooleaf

Cooleaf

cooleaf.com

Cooleaf - платформа для залучення працівників, що пропонує інструменти для визнання, опитувань, аналітики та командних ініціатив, сприяючи покращенню робочої культури.

Peoplelogic

Peoplelogic

peoplelogic.ai

Peoplelogic надає інструменти для управління людьми та продуктивністю, об'єднуючи дані про залученість та вигорання для покращення командної роботи.

Winningtemp

Winningtemp

winningtemp.com

Winningtemp - платформа для збору зворотного зв'язку працівників, що допомагає покращити залучення та добробут на робочому місці.

StarMeUp

StarMeUp

starmeup.com

StarMeUp – платформа для збору зворотного зв'язку та управління ефективністю, що допомагає працівникам розвивати навички та підвищувати продуктивність.

Perkfix

Perkfix

perkfix.com

Perkfix - це SAAS інструмент, який дозволяє компаніям ефективно пропонувати та керувати перевагами для працівників.

GroupTogether

GroupTogether

grouptogether.com

GroupTogether дозволяє команді онлайн віта́ти колег, підписуючи вітальні картки, завантажуючи фото, меми та GIF, а також збирати гроші на подарунки.

Bonfyre

Bonfyre

bonfyreapp.com

Bonfyre — платформа для залучення працівників, що об'єднує інструменти для спілкування, визнання та опитувань у каналах, які вже використовують співробітники.

Fringe

Fringe

fringe.us

Fringe - платформа для налаштування переваг працівників, яка інтегрується з HR-системами, підвищує задоволеність і залучення, доступна на одному ринку.

Bucketlist

Bucketlist

bucketlistrewards.com

BucketList - це платформа для визнання та винагороди працівників, яка дозволяє компаніям відзначати досягнення співробітників та створювати позитивне робоче середовище.

Woliba

Woliba

woliba.io

Woliba - це мобільна платформа, що поєднує здоров'я, залучення, визнання та винагороди, спрощуючи управління на робочому місці.

GoProfiles

GoProfiles

goprofiles.io

GoProfiles - платформа для співробітників, що використовує AI для покращення співпраці, визнання колег і надання інформації про працівників для зміцнення контактів.

Recognition

Recognition

rewardable.co.uk

Rewardable – безкоштовна платформа для надсилання винагород, виплат і стимулів будь-кому, у будь-якому місці.

Accolader

Accolader

accolader.io

Accolader — безкоштовна система нагород серед однолітків, що зосереджується на визнанні, простоті використання та адміністрації.

Group Cards

Group Cards

groupcards.app

Group Cards допомагає створювати групові привітальні листівки, збирати гроші на подарунки та друкувати листівки у вигляді книги.

Applauz

Applauz

applauz.me

Applauz - це платформа для визнання працівників, яка спрощує обмін вдячністю, створює культуру визнання та підвищує мотивацію і продуктивність у компаніях.

Staffino

Staffino

staffino.com

Staffino - це платформа для управління досвідом клієнтів та працівників, що дозволяє збирати і аналізувати відгуки для поліпшення їх задоволеності.

Espresa

Espresa

espresa.com

Espresa - це платформа для управління пільгами працівників, що пропонує гнучкі рішення та підтримує їх залученість і добробут.

CardClan

CardClan

cardclan.io

CardClan дозволяє легко створювати персоналізовані листівки, щоб виразити вдячність співробітникам і клієнтам з нагоди свят, ювілеїв та виходу на пенсію.

Caroo

Caroo

caroo.com

Caroo – платформа для визнання працівників, що дозволяє організаціям легко надсилати персоналізовані пакети нагород та подарунків для підвищення моралі.

Qarrot

Qarrot

qarrot.com

Qarrot — програма для визнання працівників, що допомагає покращити культуру компанії через нагороди та визнання на основі досягнень.

Perkbox

Perkbox

perkbox.com

Perkbox - це платформа для винагород і пільг, що допомагає компаніям підтримувати та заохочувати працівників через доступ до знижок, медичних послуг і інструментів визнання.

Teamphoria

Teamphoria

teamphoria.com

Teamphoria — програмне забезпечення для оцінки залучення працівників у реальному часі, що допомагає покращити корпоративну культуру та продуктивність.

ERIN

ERIN

erinapp.com

ERIN – платформа для рекомендацій співробітників та внутрішньої мобільності, що спрощує процес рекомендацій, знижує плинність кадрів та автоматизує управління.

Advantage Club

Advantage Club

advantageclub.ai

Advantage Club - це платформа для залучення працівників, яка пропонує винагороди, визнання, унікальні пропозиції та спільноти на єдиній платформі.

PerkSweet

PerkSweet

perksweet.com

PerkSweet - платформа для заохочення співробітників, що дозволяє легко висловлювати подяку, привітання та підтримку команді.

PerkUp

PerkUp

perkupapp.com

PerkUp – додаток для надсилання подарунків та винагород співробітникам, включаючи подарунки на дні народження та ювілеї, грошові стимулюючі винагороди та брендований мерч.

Kudos

Kudos

kudos.com

Kudos - платформа для визнання працівників, що допомагає організаціям створювати культуру вдячності та залученості співробітників.

GroupGreeting

GroupGreeting

groupgreeting.com

GroupGreeting - це платформа для створення цифрових карток, де кілька користувачів можуть спільно підписувати одну картку на свята чи події.

Guusto

Guusto

guusto.com

Guusto - це платформа для визнання працівників, яка дозволяє керівникам нагороджувати їх гнучкими подарунковими картками, підвищуючи мораль та утримання співробітників.

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