Програмне забезпечення для розпізнавання співробітників - Найпопулярніші застосунки

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для розпізнавання співробітників покращує культуру компанії, дозволяючи командам відзначати досягнення співробітників і важливі віхи. Ці інструменти дозволяють членам команди відзначати один одного за виняткову роботу над проектами, втілення цінностей компанії або особисті події, такі як дні народження чи ювілеї. Програмне забезпечення часто містить функції для розпізнавання та винагороди, керування розподілом балів, подарунків, подарункових карток, повідомлень, цифрових значків або сертифікатів. У той час як член команди відділу кадрів може контролювати адміністрування програмного забезпечення, будь-який співробітник може використовувати платформу, щоб визнавати та хвалити своїх колег.
Запит на новий застосунок
Connecteam
connecteam.com
Connecteam - мобільний додаток для управління працівниками без робочих столів, що покращує комунікацію, слідкує за часом роботи та управляє завданнями.
Keka HR
keka.com
Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo - це платформа для покращення комунікації та залучення працівників, що об'єднує новини, опитування та соціальні функції в одному додатку.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo - це платформа для управління HR, яка автоматизує процеси, такі як обробка заробітної плати, управління кадрами та залучення працівників.
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam - це все-в-одному інструмент для управління стратегією, проектами, завданнями та аналітикою продуктивності для компаній різного розміру.
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard - це цифрова платформа для створення спільних дошок з повідомленнями, фотографіями та відео на святкові події та визнання досягнень працівників.
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink – програма для визнання працівників, що покращує взаємодію на робочому місці та сприяє позитивній культурі компанії.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity - програма для визнання та нагородження працівників, яка сприяє вдячності, командній роботі та підвищенню залученості в організаціях.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday - платформа для автоматизації програм винагород, стимулів та виплат з можливістю інтеграції з CRM та іншими інструментами.
Assembly
joinassembly.com
Assembly – платформа для визнання та нагород, що покращує комунікацію та співпрацю в організації, з інструментами для опитувань, святкових повідомлень та винагород.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman - платформа для визнання працівників, яка сприяє позитивній культурі робочого місця та покращує залучення та задоволення співробітників.
Bonusly
bonus.ly
Bonusly - це платформа для визнання та винагороди працівників, що сприяє культурі вдячності та співпраці на робочому місці, забезпечуючи зручний обмін визнанням.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard - це платформа для управління персоналом, що допомагає організаціям покращити комунікацію та залучення працівників у віддаленій роботі.
Awardco
award.co
Awardco - платформа для визнання працівників та винагороди, що підтримує інтеграцію з інструментами та забезпечує безпеку даних.
Snappy
snappy.com
Snappy — сервіс для подарунків, що допомагає обирати подарунки для різних нагод, дозволяючи одержувачам самостійно вибирати подарунки.
CorporateGift.com
corporategift.com
CorporateGift.com - платформа для автоматизації процесів корпоративних подарунків з можливістю настроювання каталогів і інтеграції з CRM-системами.
Crewhu
crewhu.com
Crewhu - платформа для MSP, що поєднує зворотний зв'язок, визнання досягнень і гейміфікацію для підвищення залучення працівників і задоволеності клієнтів.
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco - це платформа для визнання колег, яка просуває культуру вдячності через віртуальні нагороди в Slack, Microsoft Teams та Google Chat.
Nectar
nectarhr.com
Nectar - платформа для визнання працівників і винагород, що дозволяє надсилати визнання та обирати винагороди через інтеграцію з популярними інструментами.
Compt
compt.io
Compt - це програмне забезпечення для управління пільгами, що дозволяє налаштовувати пільгові фонди для співробітників, забезпечуючи дотримання податкових норм.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace — платформа для покращення залучення працівників, яка пропонує інструменти для зворотного зв'язку, аналітики, цілей і визнання колег.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly - це програма управління продуктивністю, яка спрощує процес оцінки працівників та інтегрує інструменти залучення працівників.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle – це платформа для залучення працівників, що пропонує винагороди, соціальне визнання та інструменти для покращення робочої культури.
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf - платформа для залучення працівників, що пропонує інструменти для визнання, опитувань, аналітики та командних ініціатив, сприяючи покращенню робочої культури.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic надає інструменти для управління людьми та продуктивністю, об'єднуючи дані про залученість та вигорання для покращення командної роботи.
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack - платформа для вибору та надсилання подарунків за допомогою штучного інтелекту, що пропонує персоналізацію для різних випадків.
Winningtemp
winningtemp.com
Winningtemp - платформа для збору зворотного зв'язку працівників, що допомагає покращити залучення та добробут на робочому місці.
StarMeUp
starmeup.com
StarMeUp – платформа для збору зворотного зв'язку та управління ефективністю, що допомагає працівникам розвивати навички та підвищувати продуктивність.
Perkfix
perkfix.com
Perkfix - це SAAS інструмент, який дозволяє компаніям ефективно пропонувати та керувати перевагами для працівників.
GroupTogether
grouptogether.com
GroupTogether дозволяє команді онлайн віта́ти колег, підписуючи вітальні картки, завантажуючи фото, меми та GIF, а також збирати гроші на подарунки.
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre — платформа для залучення працівників, що об'єднує інструменти для спілкування, визнання та опитувань у каналах, які вже використовують співробітники.
Fringe
fringe.us
Fringe - платформа для налаштування переваг працівників, яка інтегрується з HR-системами, підвищує задоволеність і залучення, доступна на одному ринку.
Bucketlist
bucketlistrewards.com
BucketList - це платформа для визнання та винагороди працівників, яка дозволяє компаніям відзначати досягнення співробітників та створювати позитивне робоче середовище.
Woliba
woliba.io
Woliba - це мобільна платформа, що поєднує здоров'я, залучення, визнання та винагороди, спрощуючи управління на робочому місці.
GoProfiles
goprofiles.io
GoProfiles - платформа для співробітників, що використовує AI для покращення співпраці, визнання колег і надання інформації про працівників для зміцнення контактів.
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable – безкоштовна платформа для надсилання винагород, виплат і стимулів будь-кому, у будь-якому місці.
Accolader
accolader.io
Accolader — безкоштовна система нагород серед однолітків, що зосереджується на визнанні, простоті використання та адміністрації.
Group Cards
groupcards.app
Group Cards допомагає створювати групові привітальні листівки, збирати гроші на подарунки та друкувати листівки у вигляді книги.
Applauz
applauz.me
Applauz - це платформа для визнання працівників, яка спрощує обмін вдячністю, створює культуру визнання та підвищує мотивацію і продуктивність у компаніях.
Staffino
staffino.com
Staffino - це платформа для управління досвідом клієнтів та працівників, що дозволяє збирати і аналізувати відгуки для поліпшення їх задоволеності.
Espresa
espresa.com
Espresa - це платформа для управління пільгами працівників, що пропонує гнучкі рішення та підтримує їх залученість і добробут.
CardClan
cardclan.io
CardClan дозволяє легко створювати персоналізовані листівки, щоб виразити вдячність співробітникам і клієнтам з нагоди свят, ювілеїв та виходу на пенсію.
Caroo
caroo.com
Caroo – платформа для визнання працівників, що дозволяє організаціям легко надсилати персоналізовані пакети нагород та подарунків для підвищення моралі.
Qarrot
qarrot.com
Qarrot — програма для визнання працівників, що допомагає покращити культуру компанії через нагороди та визнання на основі досягнень.
Perkbox
perkbox.com
Perkbox - це платформа для винагород і пільг, що допомагає компаніям підтримувати та заохочувати працівників через доступ до знижок, медичних послуг і інструментів визнання.
Teamphoria
teamphoria.com
Teamphoria — програмне забезпечення для оцінки залучення працівників у реальному часі, що допомагає покращити корпоративну культуру та продуктивність.
ERIN
erinapp.com
ERIN – платформа для рекомендацій співробітників та внутрішньої мобільності, що спрощує процес рекомендацій, знижує плинність кадрів та автоматизує управління.
Advantage Club
advantageclub.ai
Advantage Club - це платформа для залучення працівників, яка пропонує винагороди, визнання, унікальні пропозиції та спільноти на єдиній платформі.
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet - платформа для заохочення співробітників, що дозволяє легко висловлювати подяку, привітання та підтримку команді.
PerkUp
perkupapp.com
PerkUp – додаток для надсилання подарунків та винагород співробітникам, включаючи подарунки на дні народження та ювілеї, грошові стимулюючі винагороди та брендований мерч.
Kudos
kudos.com
Kudos - платформа для визнання працівників, що допомагає організаціям створювати культуру вдячності та залученості співробітників.
GroupGreeting
groupgreeting.com
GroupGreeting - це платформа для створення цифрових карток, де кілька користувачів можуть спільно підписувати одну картку на свята чи події.
Guusto
guusto.com
Guusto - це платформа для визнання працівників, яка дозволяє керівникам нагороджувати їх гнучкими подарунковими картками, підвищуючи мораль та утримання співробітників.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.