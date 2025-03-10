Програмне забезпечення для розпізнавання співробітників - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для розпізнавання співробітників покращує культуру компанії, дозволяючи командам відзначати досягнення співробітників і важливі віхи. Ці інструменти дозволяють членам команди відзначати один одного за виняткову роботу над проектами, втілення цінностей компанії або особисті події, такі як дні народження чи ювілеї. Програмне забезпечення часто містить функції для розпізнавання та винагороди, керування розподілом балів, подарунків, подарункових карток, повідомлень, цифрових значків або сертифікатів. У той час як член команди відділу кадрів може контролювати адміністрування програмного забезпечення, будь-який співробітник може використовувати платформу, щоб визнавати та хвалити своїх колег.
Запит на новий застосунок
Connecteam
connecteam.com
Connecteam - мобільний додаток для управління працівниками без робочих столів, що покращує комунікацію, слідкує за часом роботи та управляє завданнями.
Keka HR
keka.com
Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo - це платформа для покращення комунікації та залучення працівників, що об'єднує новини, опитування та соціальні функції в одному додатку.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo - це платформа для управління HR, яка автоматизує процеси, такі як обробка заробітної плати, управління кадрами та залучення працівників.
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam - це все-в-одному інструмент для управління стратегією, проектами, завданнями та аналітикою продуктивності для компаній різного розміру.
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard - це цифрова платформа для створення спільних дошок з повідомленнями, фотографіями та відео на святкові події та визнання досягнень працівників.
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink – програма для визнання працівників, що покращує взаємодію на робочому місці та сприяє позитивній культурі компанії.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity - програма для визнання та нагородження працівників, яка сприяє вдячності, командній роботі та підвищенню залученості в організаціях.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday - платформа для автоматизації програм винагород, стимулів та виплат з можливістю інтеграції з CRM та іншими інструментами.
Assembly
joinassembly.com
Assembly – платформа для визнання та нагород, що покращує комунікацію та співпрацю в організації, з інструментами для опитувань, святкових повідомлень та винагород.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman - платформа для визнання працівників, яка сприяє позитивній культурі робочого місця та покращує залучення та задоволення співробітників.
Bonusly
bonus.ly
Bonusly - це платформа для визнання та винагороди працівників, що сприяє культурі вдячності та співпраці на робочому місці, забезпечуючи зручний обмін визнанням.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard - це платформа для управління персоналом, що допомагає організаціям покращити комунікацію та залучення працівників у віддаленій роботі.
Awardco
award.co
Awardco - платформа для визнання працівників та винагороди, що підтримує інтеграцію з інструментами та забезпечує безпеку даних.
Snappy
snappy.com
Snappy — сервіс для подарунків, що допомагає обирати подарунки для різних нагод, дозволяючи одержувачам самостійно вибирати подарунки.
CorporateGift.com
corporategift.com
CorporateGift.com - платформа для автоматизації процесів корпоративних подарунків з можливістю настроювання каталогів і інтеграції з CRM-системами.
Crewhu
crewhu.com
Crewhu - платформа для MSP, що поєднує зворотний зв'язок, визнання досягнень і гейміфікацію для підвищення залучення працівників і задоволеності клієнтів.
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco - це платформа для визнання колег, яка просуває культуру вдячності через віртуальні нагороди в Slack, Microsoft Teams та Google Chat.
Nectar
nectarhr.com
Nectar - платформа для визнання працівників і винагород, що дозволяє надсилати визнання та обирати винагороди через інтеграцію з популярними інструментами.
Compt
compt.io
Compt - це програмне забезпечення для управління пільгами, що дозволяє налаштовувати пільгові фонди для співробітників, забезпечуючи дотримання податкових норм.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace — платформа для покращення залучення працівників, яка пропонує інструменти для зворотного зв'язку, аналітики, цілей і визнання колег.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly - це програма управління продуктивністю, яка спрощує процес оцінки працівників та інтегрує інструменти залучення працівників.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle – це платформа для залучення працівників, що пропонує винагороди, соціальне визнання та інструменти для покращення робочої культури.
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf - платформа для залучення працівників, що пропонує інструменти для визнання, опитувань, аналітики та командних ініціатив, сприяючи покращенню робочої культури.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic надає інструменти для управління людьми та продуктивністю, об'єднуючи дані про залученість та вигорання для покращення командної роботи.
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack - платформа для вибору та надсилання подарунків за допомогою штучного інтелекту, що пропонує персоналізацію для різних випадків.
Winningtemp
winningtemp.com
Winningtemp - платформа для збору зворотного зв'язку працівників, що допомагає покращити залучення та добробут на робочому місці.
StarMeUp
starmeup.com
StarMeUp – платформа для збору зворотного зв'язку та управління ефективністю, що допомагає працівникам розвивати навички та підвищувати продуктивність.
Perkfix
perkfix.com
Perkfix - це SAAS інструмент, який дозволяє компаніям ефективно пропонувати та керувати перевагами для працівників.
GroupTogether
grouptogether.com
GroupTogether дозволяє команді онлайн віта́ти колег, підписуючи вітальні картки, завантажуючи фото, меми та GIF, а також збирати гроші на подарунки.
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre — платформа для залучення працівників, що об'єднує інструменти для спілкування, визнання та опитувань у каналах, які вже використовують співробітники.
Fringe
fringe.us
Fringe - платформа для налаштування переваг працівників, яка інтегрується з HR-системами, підвищує задоволеність і залучення, доступна на одному ринку.
Bucketlist
bucketlistrewards.com
BucketList - це платформа для визнання та винагороди працівників, яка дозволяє компаніям відзначати досягнення співробітників та створювати позитивне робоче середовище.
Woliba
woliba.io
Woliba - це мобільна платформа, що поєднує здоров'я, залучення, визнання та винагороди, спрощуючи управління на робочому місці.
GoProfiles
goprofiles.io
GoProfiles - платформа для співробітників, що використовує AI для покращення співпраці, визнання колег і надання інформації про працівників для зміцнення контактів.
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable — це безкоштовна та проста у використанні платформа винагород, яка дозволяє людям безкоштовно надсилати винагороди, виплати та заохочення будь-кому, будь-куди.
Accolader
accolader.io
Accolader — це безкоштовна система винагороди з доступною версією Pro. Accolader побудовано на тому, що сприяє підвищенню щастя та залученості: нагороди соціальним спільним визнанням, а не винагородами. Основну увагу було приділено простоті як адміністрування, так і використання.
Group Cards
groupcards.app
У Group Cards ми допомагаємо нашим клієнтам створювати щасливіші та продуктивніші команди. Ми надіслали понад 5 мільйонів повідомлень вдячності людям у всьому світі – кожне з них є маленьким сплеском радості та спілкування. За допомогою групових карток ви можете надіслати групову вітальну листівку з необмеженою кількістю сторінок і підписів, збирати гроші на подарунок і навіть надрукувати групову картку як книгу.
Applauz
applauz.me
Мінімізуйте обороту та приводу продуктивність до нових висот за допомогою Applauz. Applauz-це нагородна платформа розпізнавання працівників, оснащена всіма основними інструментами для підтримки та посилення активної та процвітаючої культури компанії. Без особливих зусиль дозволяти колегам та менеджерам визнати один одного змістовними повідомленнями вдячності. Святкуйте досягнення, визнавши працівників персоналізованими значками компанії та викупленими очки Applauz нагороди. Залишайтеся на зв’язку з почуттями вашої команди через Pulse Ounse Applauz, наділяйте свою команду за допомогою стимульованих цілей, пропонують спеціальні пільги компанії, відзначають віхи послуги за допомогою програми персоналізованої ювілейної роботи Applauz та занурюються у всебічні звіти та аналітику як в командних, так і в індивідуальних рівнях залучення працівників у вашій організації. З Applauz ви не просто впроваджуєте платформу розпізнавання; Ви революціонуєте свій підхід до залучення працівників.
Staffino
staffino.com
Staffino — це платформа управління досвідом клієнтів і співробітників із сильною глобальною присутністю, яка з гордістю обслуговує клієнтів у понад 30 країнах і охоплює різноманітні галузі. Наша передова онлайн-платформа розвинулася, щоб конкурувати з провідними світовими платформами CEM, пропонуючи зручний і візуально привабливий інтерфейс для збору та керування відгуками клієнтів і співробітників. Продукти Staffino XM спеціально розроблені для підприємств будь-якого розміру в різних галузях, які прагнуть революціонізувати досвід своїх клієнтів і співробітників як на національному, так і на міжнародному рівнях. Наші комплексні продукти CX & EX дають вам змогу забезпечувати неперевершену задоволеність клієнтів, стимулювати мотивацію співробітників і прискорювати зростання прибутку. Продукти та послуги CX: - Управління зворотним зв'язком замкнутого циклу - Моніторинг випадків утримання - NPS, CSAT, CES та інші показники CX - Семантичний механізм - Персоналізовані інформаційні панелі CX - Mastery Shopping® - CX Consulting - Оцінка управління продуктивністю - Опитування досвіду клієнтів EX Продукти та послуги: - Визнання та мотивація співробітників - Гейміфікація співробітників - Продуктивність співробітників - Залучення співробітників
Espresa
espresa.com
Програми досвіду роботи та залучення працівників по -новому та змістовно з провідним продуктом ESPRESA, глобальними обліковими записами витрат на спосіб життя (LSA). І, за допомогою LSA Plus, у вас є ще більше способів потужності гнучкості з інтегрованою загальною добробутом, визнанням та спільнотою. Дайте своїм працівникам свободу вибору під час використання технологічного двигуна з персоналу, який підтримує людям команди з атракціоном та утриманням, мінімальним адміністрацією та з різноманітністю, справедливістю та включенням (DEI). ESPRESA - це програмна платформа та мережа постачальників для надання послуг на робочому місці, які допомагають компаніям залучати та утримувати найкращих людей, одночасно підвищуючи їх продуктивність.
CardClan
cardclan.io
Нехай кожен відчуває, що вас цінують! CardClan позбавляє від клопоту демонстрації вашої вдячності співробітникам і клієнтам. Відзначайте такі важливі події, як дні народження, ювілеї та навіть вихід на пенсію за допомогою персоналізованих листівок, які неодмінно змусять одержувачів посміхнутися. За допомогою наших простих у користуванні інструментів ви можете висловити вдячність за будь-які межі – незалежно від їхнього розташування по всьому світу!
Caroo
caroo.com
Ми уявляємо світ, де люди відчувають глибокий зв’язок на роботі через визнання. Наша платформа розкриває глибоке поведінкове розуміння індивідуальних потреб співробітників у визнанні, дає уявлення про те, коли визнавати, і дозволяє легко надсилати винагороди, яких працівники насправді хочуть. Все в одному місці. Ми віримо… - Кожен працівник заслуговує на визнання за свій вплив - Визнання має найбільше значення, коли воно пристосоване до особистості - Визнання не повинно бути громіздким або надзвичайно дорогим, щоб бути справді чарівним - Культура визнання має існувати скрізь у Організація Caroo заснована жінками та ветеранами та є партнерами різних благодійних організацій, зокрема Feeding America. З 2015 року Caroo пожертвувала понад 20 мільйонів страв потребуючим сім’ям. Щоб дізнатися більше, відвідайте Caroo.com.
Qarrot
qarrot.com
Програмне забезпечення для визнання, яке насправді покращує продуктивність працівників! Розроблений для потреб зростаючого бізнесу, Qarrot Powers на основі результатів нагороди та визнання для покращення культури та підвищення ефективності роботи працівників. - Роздайте можливість своїм менеджерам та працівникам з точковим визнанням - мотивуйте індивідуальну та командну ефективність на нагородах на основі цілей - Відсвяткуйте дні народження та робочі урочистості з віховими нагородами - Збільште видимість та залучення вашої програми в реальному часі та суспільні соціальні канали - Будьте в курсі своєї програми за допомогою звітності та аналітики - Викупити на винагороду з будь -якого місця за кількома кліками За допомогою Qarrot ви маєте гнучкість розробити програму розпізнавання, пристосовану до бізнес -цілей та цінностей вашої компанії. Qarrot надає доступний інструмент для зростаючих компаній для розширення можливостей своїх менеджерів та службовців надсилати очки та визнання на основі значків, мотивуючи індивідуальні та командні результати роботи на нагородах на основі ефективності, щоб відсвяткувати дні народження та робочі місця з автоматизованими віховими нагородами, збільшити видимість своєї програми за допомогою захоплюючих суспільних каналів та запропонувати своїм працівникам каталог нагороди тисяч провідних брендів. Qarrot також спрощує ваше життя, зробивши свою програму легкою в адмініструванні: контролюйте свої витрати за допомогою бюджетів на основі ролей, делегуйте управління програмою, створивши декілька місць адміністратора, налаштуйте свої нагороди, що пропонують компанію, вимірюють та розуміють взаємодію працівників за допомогою детальних інформаційних панелей та звітів та багато іншого!
Perkbox
perkbox.com
Perkbox - це глобальна платформа нагород та пільг, яка допомагає компаніям доглядати, спілкуватися та святкувати своїх працівників, незалежно від того, де вони є чи що вони хочуть. Платформа допомагає організаціям у узгодженні своїх людей зі своєю метою. Довіра понад 4000 підприємств по всьому світу, платформа Perkbox допомагає тримати працівників мотивовані, підтримувані та залучені. Це дає можливість командам з вибором того, як вони найбільше хотіли б бути нагородженими, визнаними та відзначеними. Від персоналізованих нагород та визнання до змістовних переваг та добробуту, є щось для кожного, незалежно від їх розташування чи уподобань. Глобальний мобільний додаток забезпечує безперебійний досвід роботи для всіх працівників і, як було доведено, заощадить бізнес часу та грошей, покращуючи ефективність роботи команди. Маючи понад 10 років досвіду, Perkbox призначений для того, щоб допомогти організаціям перенести пропозицію про цінність своїх працівників на наступний рівень.
Teamphoria
teamphoria.com
TeamPhoria - це програмне забезпечення для залучення працівників, яке будує та вимірює залучену робочу силу та культуру компанії. Це перша програмна платформа, яка забезпечує показники залучення працівників у реальному часі та дозволяє організаціям контролювати та збільшити організацію культури. Особливості зосереджені на все більшому визнанні, вдосконаленні спілкування, захоплення зворотного зв'язку та підвищення продуктивності, щоб допомогти компаніям бути щасливішими, успішнішими та більш продуктивними. TeamPhoria дозволяє підвищити продуктивність та залучення працівників за допомогою спеціальних інструментів та аналізу для мотивації та визнання вашого персоналу.
ERIN
erinapp.com
ERIN – це платформа для перенаправлення працівників і внутрішньої мобільності, яка заохочує в 5 разів більше найнятих за рекомендаціями працівників і вдвічі скорочує плинність кадрів. ERIN залучає співробітників за допомогою автоматичних сповіщень, простих рекомендацій, функцій внутрішньої мобільності та функцій гейміфікації, щоб вони брали участь у залученні талантів ефективніше та частіше. Інтуїтивно зрозумілий мобільний додаток і веб-сайт ERIN дозволяють співробітникам робити рекомендації менш ніж за 30 секунд, відстежувати свої бонуси та розвивати власну кар’єру у вашій компанії! Найкраща частина полягає в тому, що ваша команда із залучення талантів абсолютно нічого не змінить у тому, як вони працюють сьогодні, вони можуть продовжувати працювати з ATS, щоб керувати кандидатами. ERIN на 100% автоматизований і легко інтегрується з наявними ATS і HRIS. Від перенаправлення до отримання виплати часу адміністратора не потрібно. Ваша політика пронизана особливими винятками? Додаткові стимули для різноманітних наймів? Рівневі виплати, спрямовані на утримання? Різні валюти в різних країнах? немає проблем! ERIN розроблено для автоматизації кожної деталі вашої політики, дозволяючи вам автоматично керувати рефералами в кожній країні, у якій ви працюєте.
Advantage Club
advantageclub.ai
AdvantageClub.ai-це глобальна платформа для залучення працівників, що керує робочим місцем на робочому місці та добробуту з такими функціями, як винагорода, визнання, пільги, гнучкі переваги працівників та побудова громади на єдиній платформі. * AdvantageClub.ai-це платформа цифрової винагороди та розпізнавання, яка дозволяє менеджерам та організаціям визнати працівників за їх зусилля, все натискання кнопки. Через платформу працівники можуть давати високі п’ятірки, лайки, коментарі та інше, щоб виявити свою вдячність своїм колегам. Платформа R&R узгоджується з глобальним ринком викупу винагороди, який дозволяє працівникам вибирати понад 10 000 глобальних брендів. * Рішення Perks & Prientes дозволяє організаціям додати щось особливе до заробітку працівників, пропонуючи унікальні та ексклюзивні корпоративні пропозиції та угоди по всій країні. Завдяки гнучкій пропозиції пільг, компанії можуть створювати кілька типів гаманців працівників, кураційних на конкретні ринки, такі як оздоровлення, робочий будинок та гаманці науково-дослідної роботи. * Рішення спільноти та веселої зони приносить кілька програм залучення працівників під однією платформою. З такими програмами, як внутрішньокорпоративні ігри з Live-лідерами, однорангові ринкові майданчики та клуби хобі, це рішення пропонує щось унікальне для об'єднання працівників будь-якого типу організації. * Рішення фінансового оздоровлення допомагає працівникам стати фінансово кмітливими, пропонуючи засоби для заощадження, отримання позик та отримання авансів на зарплату за доступними цінами та нульовими процентними ставками. <> Про AdvantageClub.ai AdvantageClub.ai - це глобальна платформа для залучення працівників з такими функціями, як винагорода, визнання, побудова громади та Flexben на єдиній платформі. Він надає кінцеві рішення для полегшення залучення працівників за допомогою ексклюзивних привілеїв та винагород від своїх партнерів з бренду 10 000+. Заснована в 2016 році, AdvantageClub.ai є дітищем аспірантів UCLA Sourabh Deorah та Smiti Bhatt Deorah, які визначили переваги працівників як простір для створення зриву за допомогою обміну та аналітики. З тих пір це переосмислює пільги працівників поза традиційним фондом провідника та корпоративною політикою знижок. В даний час штаб -квартира в штаті Делавер, AdvantageClub.ai, має понад 5 мільйонів користувачів із вражаючим клієнтським портфоліо, що демонструє BCG, Conceprix, Teleperformance, Hexaware, Target та багато інших, присутній у понад 100 країнах. Компанія пишається тим, що забезпечує масштабовану, налаштовану, економічно вигідну програму для підвищення залучення працівників. Його єдина платформа пропонує широкий спектр програм визнання, включаючи віхи/річницю/багаторічні нагороди, бонуси в режимі реального часу, автоматизовані стимули, вдячність за рівні, програми на борту, оздоровчі програми та щоквартальні та щорічні нагороди. У 2022 році AdvantageClub.ai був присвоєний «Досконалість у глобальній програмі R&R», «Досконалість у залученні працівників» та «Досконалість досвіду працівників» Всесвітнім конгресом HRD. Завдяки єдиній місії, яка допомагає організаціям підтримувати своїх працівників та керованих, додаток Club Advantage підтримується надійним рішенням для залучення працівників, яке пропонує найкращий досвід для своїх користувачів. Платформа налаштована на революцію в галузі, безпосередньо впливаючи на набір та утримання працівників за допомогою вичерпного інструменту залучення працівників. <> Місія AdvantageClub.ai передбачає світ, де працівники дуже зайняті та щасливі, і кожне робоче місце, велике чи мало, має позитивну культуру вдячності та визнання. Він спрямований на допомогу організаціям будувати та запустити досвід роботи з працівниками та програми залучення, які резонують з їх культурою та цінностями.
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet — це платформа для залучення та винагороди співробітників, яка дозволяє легко сказати своїй команді подяку, привітання, прощання, чудову роботу та багато іншого. PerkSweet пропонує інтуїтивно зрозумілий процес винагороди та викупу, необмежену кількість цифрових групових карток і автоматизовані мережеві можливості. PerkSweet дозволяє вашій компанії витрачати кошти безпосередньо на співробітників і демонструвати своїй команді вашу турботу. PerkSweet легко інтегрується зі Slack. Перевірте нас у магазині програм Slack!
PerkUp
perkupapp.com
Надсилайте співробітникам неймовірні подарунки та винагороди за допомогою PerkUp. Оптимізуйте подарунки на ювілей роботи та день народження, надсилайте грошові винагороди та розповсюджуйте фірмові подарунки своїй глобальній команді.
Kudos
kudos.com
Платформа розпізнавання працівників, що отримала нагороду Kudos, дозволяє організаціям створювати вражаючий, стійкий досвід співробітників, що призводить до більшої участі працівників та покращення результатів бізнесу. Сучасна культура на робочому місці змінюється - працівники вимагають змістовної вдячності, тоді як програми традиційної віхи та винагороди більше не скорочують її. Платформа Kudos-це рішення для залучення працівників та культури в Інтернеті, яке охоплює силу соціального програмного забезпечення, щоб допомогти організаціям ділитися змістовним визнанням на основі цінності для створення непереборної культури на робочому місці. Програми залучення, що працюють від Kudos, дивляться більш високе утримання працівників, покращення щастя працівників та підвищення загальної продуктивності компанії.
GroupGreeting
groupgreeting.com
У GroupGreeting ми віримо, що світ стає кращим, коли люди відчувають, що їх цінують. Це наша місія: допомогти людям легко ділитися вдячністю – одна особа, одна картка за раз. Наш сервіс дозволяє створити цифрову картку та підписати її кільком людям. Наш сучасний підхід до підписання та відправлення традиційної вітальної листівки від групи простий у використанні. У вас є колеги, які працюють віддалено, або друзі по всій країні? немає проблем! Ми дозволяємо вам зібрати скільки завгодно підписів, просто поділившись посиланням. Вам ніколи не доведеться хвилюватися про те, що не вистачить місця для підпису або втратите картку. Дні, коли ми розмовляли з манільською папкою, минули! Сьогодні GroupGreeting використовується більш ніж 10 000 компаній і розіслано понад 50 000 000 повідомлень вдячності в 195 країнах. Ми цінуємо різноманіття думок і досвіду та прагнемо до інклюзивної культури, яка підтримує особистий і професійний ріст і співпереживає іншим.
Guusto
guusto.com
Розпізнавання, побудоване для впливу на утримання фронту. Не чергова програма балів! Почніть за лічені хвилини, а не місяці, з безкоштовним обліковим записом користувачів, який може надсилати винагороду будь -кому. Гнучка доставка, щоб охопити працівників Frontline через Інтернет, мобільний додаток, телевізійні дисплеї та параметри друку, які не потребують технологій для викупу. 5x Вплив вашого бюджету - Платіть лише людям, які можуть дати визнання, немає наявності, незатребувані подарунки зараховуються назад, а 1 день чистої води подаровано кожним подарунком.
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