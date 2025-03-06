Advantage Club

advantageclub.ai

AdvantageClub.ai-це глобальна платформа для залучення працівників, що керує робочим місцем на робочому місці та добробуту з такими функціями, як винагорода, визнання, пільги, гнучкі переваги працівників та побудова громади на єдиній платформі. * AdvantageClub.ai-це платформа цифрової винагороди та розпізнавання, яка дозволяє менеджерам та організаціям визнати працівників за їх зусилля, все натискання кнопки. Через платформу працівники можуть давати високі п’ятірки, лайки, коментарі та інше, щоб виявити свою вдячність своїм колегам. Платформа R&R узгоджується з глобальним ринком викупу винагороди, який дозволяє працівникам вибирати понад 10 000 глобальних брендів. * Рішення Perks & Prientes дозволяє організаціям додати щось особливе до заробітку працівників, пропонуючи унікальні та ексклюзивні корпоративні пропозиції та угоди по всій країні. Завдяки гнучкій пропозиції пільг, компанії можуть створювати кілька типів гаманців працівників, кураційних на конкретні ринки, такі як оздоровлення, робочий будинок та гаманці науково-дослідної роботи. * Рішення спільноти та веселої зони приносить кілька програм залучення працівників під однією платформою. З такими програмами, як внутрішньокорпоративні ігри з Live-лідерами, однорангові ринкові майданчики та клуби хобі, це рішення пропонує щось унікальне для об'єднання працівників будь-якого типу організації. * Рішення фінансового оздоровлення допомагає працівникам стати фінансово кмітливими, пропонуючи засоби для заощадження, отримання позик та отримання авансів на зарплату за доступними цінами та нульовими процентними ставками. <> Про AdvantageClub.ai AdvantageClub.ai - це глобальна платформа для залучення працівників з такими функціями, як винагорода, визнання, побудова громади та Flexben на єдиній платформі. Він надає кінцеві рішення для полегшення залучення працівників за допомогою ексклюзивних привілеїв та винагород від своїх партнерів з бренду 10 000+. Заснована в 2016 році, AdvantageClub.ai є дітищем аспірантів UCLA Sourabh Deorah та Smiti Bhatt Deorah, які визначили переваги працівників як простір для створення зриву за допомогою обміну та аналітики. З тих пір це переосмислює пільги працівників поза традиційним фондом провідника та корпоративною політикою знижок. В даний час штаб -квартира в штаті Делавер, AdvantageClub.ai, має понад 5 мільйонів користувачів із вражаючим клієнтським портфоліо, що демонструє BCG, Conceprix, Teleperformance, Hexaware, Target та багато інших, присутній у понад 100 країнах. Компанія пишається тим, що забезпечує масштабовану, налаштовану, економічно вигідну програму для підвищення залучення працівників. Його єдина платформа пропонує широкий спектр програм визнання, включаючи віхи/річницю/роки обслуговування, бонуси в режимі реального часу, автоматизовані стимули, вдячність за рівні, програми на борту, оздоровчі програми та щоквартальні та щорічні показники нагороди. У 2022 році AdvantageClub.ai був присвоєний «Досконалість у глобальній програмі R&R», «Досконалість у залученні працівників» та «Досконалість досвіду працівників» Всесвітнім конгресом HRD. Завдяки єдиній місії, яка допомагає організаціям підтримувати своїх працівників та керованих, додаток Club Advantage підтримується надійним рішенням для залучення працівників, яке пропонує найкращий досвід для своїх користувачів. Платформа налаштована на революцію в галузі, безпосередньо впливаючи на набір та утримання працівників за допомогою вичерпного інструменту залучення працівників. <> Місія AdvantageClub.ai передбачає світ, де працівники дуже зайняті та щасливі, і кожне робоче місце, велике чи мало, має позитивну культуру вдячності та визнання. Він спрямований на допомогу організаціям будувати та запустити досвід роботи з працівниками та програми залучення, які резонують з їх культурою та цінностями.