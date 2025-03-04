Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для розпізнавання співробітників покращує культуру компанії, дозволяючи командам відзначати досягнення співробітників і важливі віхи. Ці інструменти дозволяють членам команди відзначати один одного за виняткову роботу над проектами, втілення цінностей компанії або особисті події, такі як дні народження чи ювілеї. Програмне забезпечення часто містить функції для розпізнавання та винагороди, керування розподілом балів, подарунків, подарункових карток, повідомлень, цифрових значків або сертифікатів. У той час як член команди відділу кадрів може контролювати адміністрування програмного забезпечення, будь-який співробітник може використовувати платформу, щоб визнавати та хвалити своїх колег.
Запит на новий застосунок
Connecteam
connecteam.com
Компанія ConnecteAm-це перший додаток для управління робочою силою, що містить надійний набір інструментів, розроблених для того, щоб допомогти організаціям з безліччю команд покращити спілкування, утримувати персонал та сприяти ефективності роботи. Connecteam дозволяє менеджерам поставити свої бізнес -процеси на автопілоті та зосередитись на зростанні бізнесу, а також звільнити працівників бути більш продуктивними, професійними та задоволеними. Заощадити час та підвищити продуктивність за допомогою мобільних перших спеціальних списків, форм та звітів; Розклад змін та відстеження робочого часу з годинником GPS; Спростіть спілкування працівників, підвищення професійних навичок, керування щоденними завданнями та багато іншого, все в одному додатку. Слідкуйте за безпечним та простим входом для адміністраторів системи з входом Active Directory (SSO).
Keka HR
keka.com
Наймання-це не просто одноетапне досягнення, оскільки він передбачає різні складні фази через подорож. А пошук правильного таланту - це кроки до побудови успішного ділового середовища. Отже, Keka оснащує вас приголомшливими функціями, такими як пошук кандидатів у багатоплатформу, технічні оцінки, показники та ін., Що допоможе вам запропонувати досвід найму на майбутньому за допомогою системи відстеження заявників Keka. Keka HR - це людей, що сприяють людям. Він автоматизує процеси та допомагає побудувати мотивовану та віддану культуру на робочому місці, перетворюючи вашу компанію з добра на велику. За допомогою Keka ви можете сприяти високопродуктивній культурі, яка адаптується, розвивається та масштабує, що робить вашу команду більш ефективною. Як лідер в галузі технічних технологій для малих та середніх підприємств, Кека є універсальним і придатним для всіх галузей.
Caroo
caroo.com
Ми уявляємо світ, де люди відчувають глибокий зв’язок на роботі через визнання. Наша платформа розкриває глибоке поведінкове розуміння індивідуальних потреб співробітників у визнанні, дає уявлення про те, коли визнавати, і дозволяє легко надсилати винагороди, яких працівники насправді хочуть. Все в одному місці. Ми віримо… - Кожен працівник заслуговує на визнання за свій вплив - Визнання має найбільше значення, коли воно пристосоване до особистості - Визнання не повинно бути громіздким або надзвичайно дорогим, щоб бути справді чарівним - Культура визнання має існувати скрізь у Організація Caroo заснована жінками та ветеранами та є партнерами різних благодійних організацій, зокрема Feeding America. З 2015 року Caroo пожертвувала понад 20 мільйонів страв потребуючим сім’ям. Щоб дізнатися більше, відвідайте Caroo.com.
Compt
compt.io
Compt — це програмне забезпечення для отримання стипендій № 1, яке повністю адаптується до потреб вашої компанії, на 100% сумісно з IRS і може підтримувати глобальні команди. За допомогою Compt ви можете легко запропонувати готові та спеціальні стипендії, які принесуть задоволення вашим співробітникам, без адміністративного тягаря, який зазвичай вимагає керування програмою пільг або стипендій. Вибирайте з 25 основних категорій витрат (наприклад, охорона здоров’я та самопочуття, навчання та розвиток, харчування, мобільний телефон) і запрошуйте своїх людей використовувати їхні кошти, а наше програмне забезпечення керує іншим. Compt регулярно оновлює інформацію про баланс і використання ваших співробітників, забезпечує повне дотримання податкового законодавства та гарантує, що ваша команда відділу кадрів має центральну та просту у використанні платформу для керування бонусами, яка є комплексною та гнучкою відповідно до потреб вашого бізнесу. На додаток до стипендій за бонуси та бонусів, Compt пропонує інструмент керування витратами. Співробітники можуть надсилати дані про витрати та додавати будь-яку необхідну документацію на одній платформі, що робить його справді комплексним рішенням для відшкодування витрат працівникам. Compt було засновано в січні 2018 року зі штаб-квартирою в Бостоні, Массачусетс. Дізнайтесь більше на www.compt.io.
Advantage Club
advantageclub.ai
AdvantageClub.ai-це глобальна платформа для залучення працівників, що керує робочим місцем на робочому місці та добробуту з такими функціями, як винагорода, визнання, пільги, гнучкі переваги працівників та побудова громади на єдиній платформі. * AdvantageClub.ai-це платформа цифрової винагороди та розпізнавання, яка дозволяє менеджерам та організаціям визнати працівників за їх зусилля, все натискання кнопки. Через платформу працівники можуть давати високі п’ятірки, лайки, коментарі та інше, щоб виявити свою вдячність своїм колегам. Платформа R&R узгоджується з глобальним ринком викупу винагороди, який дозволяє працівникам вибирати понад 10 000 глобальних брендів. * Рішення Perks & Prientes дозволяє організаціям додати щось особливе до заробітку працівників, пропонуючи унікальні та ексклюзивні корпоративні пропозиції та угоди по всій країні. Завдяки гнучкій пропозиції пільг, компанії можуть створювати кілька типів гаманців працівників, кураційних на конкретні ринки, такі як оздоровлення, робочий будинок та гаманці науково-дослідної роботи. * Рішення спільноти та веселої зони приносить кілька програм залучення працівників під однією платформою. З такими програмами, як внутрішньокорпоративні ігри з Live-лідерами, однорангові ринкові майданчики та клуби хобі, це рішення пропонує щось унікальне для об'єднання працівників будь-якого типу організації. * Рішення фінансового оздоровлення допомагає працівникам стати фінансово кмітливими, пропонуючи засоби для заощадження, отримання позик та отримання авансів на зарплату за доступними цінами та нульовими процентними ставками. <> Про AdvantageClub.ai AdvantageClub.ai - це глобальна платформа для залучення працівників з такими функціями, як винагорода, визнання, побудова громади та Flexben на єдиній платформі. Він надає кінцеві рішення для полегшення залучення працівників за допомогою ексклюзивних привілеїв та винагород від своїх партнерів з бренду 10 000+. Заснована в 2016 році, AdvantageClub.ai є дітищем аспірантів UCLA Sourabh Deorah та Smiti Bhatt Deorah, які визначили переваги працівників як простір для створення зриву за допомогою обміну та аналітики. З тих пір це переосмислює пільги працівників поза традиційним фондом провідника та корпоративною політикою знижок. В даний час штаб -квартира в штаті Делавер, AdvantageClub.ai, має понад 5 мільйонів користувачів із вражаючим клієнтським портфоліо, що демонструє BCG, Conceprix, Teleperformance, Hexaware, Target та багато інших, присутній у понад 100 країнах. Компанія пишається тим, що забезпечує масштабовану, налаштовану, економічно вигідну програму для підвищення залучення працівників. Його єдина платформа пропонує широкий спектр програм визнання, включаючи віхи/річницю/роки обслуговування, бонуси в режимі реального часу, автоматизовані стимули, вдячність за рівні, програми на борту, оздоровчі програми та щоквартальні та щорічні показники нагороди. У 2022 році AdvantageClub.ai був присвоєний «Досконалість у глобальній програмі R&R», «Досконалість у залученні працівників» та «Досконалість досвіду працівників» Всесвітнім конгресом HRD. Завдяки єдиній місії, яка допомагає організаціям підтримувати своїх працівників та керованих, додаток Club Advantage підтримується надійним рішенням для залучення працівників, яке пропонує найкращий досвід для своїх користувачів. Платформа налаштована на революцію в галузі, безпосередньо впливаючи на набір та утримання працівників за допомогою вичерпного інструменту залучення працівників. <> Місія AdvantageClub.ai передбачає світ, де працівники дуже зайняті та щасливі, і кожне робоче місце, велике чи мало, має позитивну культуру вдячності та визнання. Він спрямований на допомогу організаціям будувати та запустити досвід роботи з працівниками та програми залучення, які резонують з їх культурою та цінностями.
GoProfiles
goprofiles.io
Перша платформа AI людей для співробітників будь-де. Створіть культуру справжнього зв’язку з GoProfiles. Ми об’єднали найкращі частини довідників співробітників і визнання колег, щоб створити абсолютно новий тип платформи для людей.
Woliba
woliba.io
У Woliba ми переосмислюємо робоче місце, плавно інтегруючи оздоровлення, залучення, визнання та винагороди в єдину платформу, зручну для мобільних пристроїв. Пройшли часи жонглювання кількома системами — Woliba об’єднує все це. Наше комплексне рішення не тільки оптимізує процеси, але й виходить за рамки типового робочого дня, забезпечуючи цілісний підхід до балансу між роботою та особистим життям. З Woliba організації отримують доступ до автоматизованого зв’язку, даних у реальному часі та аналітики, що дає їм змогу створити робоче місце, яке виходить за рамки звичайного. Наша платформа створена для розвитку культури зв’язку, визнання та зростання, гарантуючи, що кожен член команди відчуває себе цінним і залученим.
ERIN
erinapp.com
ERIN – це платформа для перенаправлення працівників і внутрішньої мобільності, яка заохочує в 5 разів більше найнятих за рекомендаціями працівників і вдвічі скорочує плинність кадрів. ERIN залучає співробітників за допомогою автоматичних сповіщень, простих рекомендацій, функцій внутрішньої мобільності та функцій гейміфікації, щоб вони брали участь у залученні талантів ефективніше та частіше. Інтуїтивно зрозумілий мобільний додаток і веб-сайт ERIN дозволяють співробітникам робити рекомендації менш ніж за 30 секунд, відстежувати свої бонуси та розвивати власну кар’єру у вашій компанії! Найкраща частина полягає в тому, що ваша команда із залучення талантів абсолютно нічого не змінить у тому, як вони працюють сьогодні, вони можуть продовжувати працювати з ATS, щоб керувати кандидатами. ERIN на 100% автоматизований і легко інтегрується з наявними ATS і HRIS. Від перенаправлення до отримання виплати часу адміністратора не потрібно. Ваша політика пронизана особливими винятками? Додаткові стимули для різноманітних наймів? Рівневі виплати, спрямовані на утримання? Різні валюти в різних країнах? немає проблем! ERIN розроблено для автоматизації кожної деталі вашої політики, дозволяючи вам автоматично керувати рефералами в кожній країні, у якій ви працюєте.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic надає інструменти управління людьми та ефективністю для компаній, що розвиваються. Наша запатентована технологія поєднує сигнали залученості та вигоряння в одну оцінку StayFactor™. У поєднанні з нашим графіком аналізу організаційної мережі (ONA) ви маєте все, що вам потрібно, щоб розвивати високоефективні команди, розкривати моделі внутрішньої співпраці, виявляти розбіжності та вузькі місця, а також виділяти найбільш пов’язаних і відокремлених співробітників. Завдяки Peoplelogic ви матимете всі дані та статистику, необхідні для прийняття ефективних бізнес-рішень.
Teamphoria
teamphoria.com
TeamPhoria - це програмне забезпечення для залучення працівників, яке будує та вимірює залучену робочу силу та культуру компанії. Це перша програмна платформа, яка забезпечує показники залучення працівників у реальному часі та дозволяє організаціям контролювати та збільшити організацію культури. Особливості зосереджені на все більшому визнанні, вдосконаленні спілкування, захоплення зворотного зв'язку та підвищення продуктивності, щоб допомогти компаніям бути щасливішими, успішнішими та більш продуктивними. TeamPhoria дозволяє підвищити продуктивність та залучення працівників за допомогою спеціальних інструментів та аналізу для мотивації та визнання вашого персоналу.
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleeaf - це провідне рішення для залучення працівників, що надає можливості клієнтів комплексними функціями від винагород та визнання до опитувань та проблем. Ми поєднуємо нашу нагородну платформу та нашу команду експертів з залучення, щоб створити вам ідеальну стратегію залучення та надати інструменти, необхідні для її прийняття. Платформа дає можливість компаніям захоплювати настрої працівників за допомогою пульсового опитування, об'єднання людей із визнанням та віртуальною діяльністю та вимірювати досвід працівників з потужними інформаційними панеллю та аналітикою. І звідти наші стратегічні кроки підтримки з експертним аналізом та рекомендаціями продовжувати переслідувати свої цілі. Ми вважаємо, що кожна культура на робочому місці може бути виконаною та залученою, і ми прагнемо звільнити наших клієнтів любити та піклуватися про своїх людей.
Nectar
nectarhr.com
Платформа визнання та винагороди Nectar 360 дозволяє всім (одноранговим для однорангових та менеджерів, як співробітників), щоб надіслати змістовне визнання, корінням у основних цінностях. Nectar має найбільш обширний каталог нагород, що дозволяє користувачам вибирати з фірмової компанії Swag, Amazon Products, подарункові картки або власні типи винагород. Це інтегрується з іншими інструментами, такими як Slack та команди, щоб полегшити визнання визнання. Платформа дозволяє користувачам без особливих зусиль розробляти, графікувати та відстежувати залучення внутрішніх комунікацій з інтуїтивно зрозумілою системою Nectar. Користувачі можуть створювати прекрасні електронні листи, транслювати повідомлення через кілька каналів та контролювати продуктивність за допомогою детальної аналітики, забезпечуючи ефективне охоплення та залучення працівників. Nectar підтримує провідні організації, такі як MLB, SHRM, Redfin, Heineken тощо. Nectar співпрацює з SHRM, щоб допомогти командам у всьому світі відчувати себе цінними, пов'язаними та зайнятими. Це збільшує заручини та відзначає індивідуальні виграші щодня з Nectar.
Bucketlist
bucketlistrewards.com
Наша платформа дозволяє працівникам і менеджерам легко визнавати та винагороджувати один одного за віхи та досягнення. На відміну від будь-якої іншої програми визнання, Bucketlist дозволяє компаніям винагороджувати працівників так, як вони хочуть, що призводить до 97% оцінки задоволеності продуктом. За допомогою Bucketlist співробітники або менеджери можуть легко визнавати та винагороджувати своїх колег за те, що вони живуть прикладом основних цінностей або за видатну продуктивність.
Fringe
fringe.us
Fringe — це перший у світі ринок добробуту з глобальними рішеннями для рахунків витрат на спосіб життя, винагород і визнання, добробуту та гнучких програм пільг. Припиніть витрачати час і гроші на багатоточкові рішення з низьким рівнем залучення та заплутаними правилами використання. Об’єднайте всі ваші програми для людей на одній платформі та заощаджуйте до 80%. Fringe допомагає задовольнити різноманітні потреби вашої робочої сили. Завдяки понад 120 послугам і досвідом, доступним на ринку, Fringe дозволяє співробітникам адаптувати свій пакет переваг відповідно до своїх конкретних уподобань. Оскільки багато наших клієнтів бачать 80-90% зацікавленості протягом 6 місяців після запуску Fringe, не дивно, чому 84% співробітників повідомляють про більшу лояльність до компаній, які пропонують гнучкі переваги. Залучайте та утримуйте ключові таланти, які ви не можете дозволити собі втратити з Fringe.
Perkbox
perkbox.com
Perkbox - це глобальна платформа нагород та пільг, яка допомагає компаніям доглядати, спілкуватися та святкувати своїх працівників, незалежно від того, де вони є чи що вони хочуть. Платформа допомагає організаціям у узгодженні своїх людей зі своєю метою. Довіра понад 4000 підприємств по всьому світу, платформа Perkbox допомагає тримати працівників мотивовані, підтримувані та залучені. Це дає можливість командам з вибором того, як вони найбільше хотіли б бути нагородженими, визнаними та відзначеними. Від персоналізованих нагород та визнання до змістовних переваг та добробуту, є щось для кожного, незалежно від їх розташування чи уподобань. Глобальний мобільний додаток забезпечує безперебійний досвід роботи для всіх працівників і, як було доведено, заощадить бізнес часу та грошей, покращуючи ефективність роботи команди. Маючи понад 10 років досвіду, Perkbox призначений для того, щоб допомогти організаціям перенести пропозицію про цінність своїх працівників на наступний рівень.
Qarrot
qarrot.com
Програмне забезпечення для визнання, яке насправді покращує продуктивність працівників! Розроблений для потреб зростаючого бізнесу, Qarrot Powers на основі результатів нагороди та визнання для покращення культури та підвищення ефективності роботи працівників. - Роздайте можливість своїм менеджерам та працівникам з точковим визнанням - мотивуйте індивідуальну та командну ефективність на нагородах на основі цілей - Відсвяткуйте дні народження та робочі урочистості з віховими нагородами - Збільште видимість та залучення вашої програми в реальному часі та суспільні соціальні канали - Будьте в курсі своєї програми за допомогою звітності та аналітики - Викупити на винагороду з будь -якого місця за кількома кліками За допомогою Qarrot ви маєте гнучкість розробити програму розпізнавання, пристосовану до бізнес -цілей та цінностей вашої компанії. Qarrot надає доступний інструмент для зростаючих компаній для розширення можливостей своїх менеджерів та службовців надсилати очки та визнання на основі значків, мотивуючи індивідуальні та командні результативні нагороди на основі продуктивності, щоб відсвяткувати дні народження та робочі місця з автоматизованими нагородами, щоб збільшити свої Видимість програми з захоплюючим громадським соціальним каналом та запропонувати своїм працівникам каталог винагород тисяч провідних брендів. Qarrot також спрощує ваше життя, полегшуючи свою програму в адмініструванні: контролюйте свої витрати за допомогою бюджетів на основі ролей, делегувати управління програмою, створивши декілька місць адміністратора, налаштуйте свої нагороди, що пропонують компанію, вимірюють та розуміють залучення працівників за допомогою детальних інформаційних панелей І звіти, і багато іншого!
PerkUp
perkupapp.com
Надсилайте співробітникам неймовірні подарунки та винагороди за допомогою PerkUp. Оптимізуйте подарунки на ювілей роботи та день народження, надсилайте грошові винагороди та розповсюджуйте фірмові подарунки своїй глобальній команді.
CardClan
cardclan.io
Нехай кожен відчуває, що вас цінують! CardClan позбавляє від клопоту демонстрації вашої вдячності співробітникам і клієнтам. Відзначайте такі важливі події, як дні народження, ювілеї та навіть вихід на пенсію за допомогою персоналізованих листівок, які неодмінно змусять одержувачів посміхнутися. За допомогою наших простих у користуванні інструментів ви можете висловити вдячність за будь-які межі – незалежно від їхнього розташування по всьому світу!
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre-єдина платформа для залучення співробітників "Закритої петлі", яка допомагає клієнтам, такими як Duke Energy, Medtronic та Adtalem Drive Engagege у Enterprise Scale та заощадити 5-7 цифр щорічно з меншими витратами на програмне забезпечення та винагороди. Платформа об'єднує декілька інструментів залучення - діяльність, передачі, опитування, виклики, визнання, номінації, винагороди тощо - у співробітників каналів вже користуються щодня (команди Microsoft, електронна пошта, SMS, QR -коди та рідний Бонфайр Додаток для Android/iOS). Завдяки тренеру з культури AI, він перетворює дані опитування з питань взаємодії на безпосередньо вимірювані, запропоновані дії, які менеджери можуть вжити за 2-3 кліків. Рішення визнання нагородами порушує галузь. Клієнти спостерігали збільшення активності визнання на 2 рази та чисту економію витрат на 35 доларів на людину на рік. Цифрові подарункові картки Bonfyre 800+ у 80 країнах дозволяють членам команди користуватися негайною, повною купівельною спроможністю, не заощаджуючи очки. Це також економить гроші клієнтів на витрати на доставку та інші збори, як правило, 15% витрачань нагороди.
Espresa
espresa.com
Програми досвіду роботи та залучення працівників по -новому та змістовно з провідним продуктом ESPRESA, глобальними обліковими записами витрат на спосіб життя (LSA). І, за допомогою LSA Plus, у вас є ще більше способів потужності гнучкості з інтегрованою загальною добробутом, визнанням та спільнотою. Дайте своїм працівникам свободу вибору під час використання технологічного двигуна з персоналу, який підтримує людям команди з атракціоном та утриманням, мінімальним адміністрацією та з різноманітністю, справедливістю та включенням (DEI). ESPRESA - це програмна платформа та мережа постачальників для надання послуг на робочому місці, які допомагають компаніям залучати та утримувати найкращих людей, одночасно підвищуючи їх продуктивність.
Staffino
staffino.com
Staffino — це платформа управління досвідом клієнтів і співробітників із сильною глобальною присутністю, яка з гордістю обслуговує клієнтів у понад 30 країнах і охоплює різноманітні галузі. Наша передова онлайн-платформа розвинулася, щоб конкурувати з провідними світовими платформами CEM, пропонуючи зручний і візуально привабливий інтерфейс для збору та керування відгуками клієнтів і співробітників. Продукти Staffino XM спеціально розроблені для підприємств будь-якого розміру в різних галузях, які прагнуть революціонізувати досвід своїх клієнтів і співробітників як на національному, так і на міжнародному рівнях. Наші комплексні продукти CX & EX дають вам змогу забезпечувати неперевершену задоволеність клієнтів, стимулювати мотивацію співробітників і прискорювати зростання прибутку. Продукти та послуги CX: - Управління зворотним зв'язком замкнутого циклу - Моніторинг випадків утримання - NPS, CSAT, CES та інші показники CX - Семантичний механізм - Персоналізовані інформаційні панелі CX - Mastery Shopping® - CX Consulting - Оцінка управління продуктивністю - Опитування досвіду клієнтів EX Продукти та послуги: - Визнання та мотивація співробітників - Гейміфікація співробітників - Продуктивність співробітників - Залучення співробітників
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink, частина CultureBoard, — це програмне забезпечення для визнання співробітників, яке допомагає компаніям будувати міцніші стосунки, визнавати досягнення та будувати здорову культуру на робочому місці. KudosLink, якому довіряють користувачі з Canva, Tesla або Amazon, є потужним зв’язком між менеджерами з персоналу та співробітниками, покращуючи рівень щастя та залученості на всіх рівнях вашої організації. Завдяки концепції мемів у поєднанні лише з кількома клацаннями миші, KudosLink служить приємною платформою оцінки, ви можете допомогти людям відчути більше почуття вирівнювання, залучення та підвищити продуктивність.
Applauz
applauz.me
Мінімізуйте обороту та приводу продуктивність до нових висот за допомогою Applauz. Applauz-це нагородна платформа розпізнавання працівників, оснащена всіма основними інструментами для підтримки та посилення активної та процвітаючої культури компанії. Без особливих зусиль дозволяти колегам та менеджерам визнати один одного змістовними повідомленнями вдячності. Святкуйте досягнення, визнавши працівників персоналізованими значками компанії та викупленими очки Applauz нагороди. Залишайтеся на зв’язку з почуттями вашої команди через Pulse Ounse Applauz, наділяйте свою команду за допомогою стимульованих цілей, пропонують спеціальні пільги компанії, відзначають віхи послуги за допомогою програми персоналізованої ювілейної роботи Applauz та занурюються у всебічні звіти та аналітику як в командних, так і в індивідуальних рівнях залучення працівників у вашій організації. З Applauz ви не просто впроваджуєте платформу розпізнавання; Ви революціонуєте свій підхід до залучення працівників.
Group Cards
groupcards.app
У Group Cards ми допомагаємо нашим клієнтам створювати щасливіші та продуктивніші команди. Ми надіслали понад 5 мільйонів повідомлень вдячності людям у всьому світі – кожне з них є маленьким сплеском радості та спілкування. За допомогою групових карток ви можете надіслати групову вітальну листівку з необмеженою кількістю сторінок і підписів, збирати гроші на подарунок і навіть надрукувати групову картку як книгу.
Accolader
accolader.io
Accolader — це безкоштовна система винагороди з доступною версією Pro. Accolader побудовано на тому, що сприяє підвищенню щастя та залученості: нагороди соціальним спільним визнанням, а не винагородами. Основну увагу було приділено простоті як адміністрування, так і використання.
GroupTogether
grouptogether.com
GroupTogether дозволяє легко об’єднати команду, щоб відзначити окремих людей, незалежно від того, чи ви всі разом сидите в одному офісі чи розкидані по всій країні. Запросіть свою команду підписати групову картку в Інтернеті, завантажити зображення, додати меми та GIF-файли та навіть зробити чіп-ін для групової подарункової картки або додати подарункову картку, фінансовану компанією!
Perkfix
perkfix.com
Perkfix — це інструмент SAAS, який дозволяє компаніям пропонувати пільги співробітникам і керувати ними ефективно та в масштабах.
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable — це безкоштовна та проста у використанні платформа винагород, яка дозволяє людям безкоштовно надсилати винагороди, виплати та заохочення будь-кому, будь-куди.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo-це велика платформа HR-Tech, яка вирішує складні виклики HR під час впорядкування та автоматизації щоденних операцій з HR. Довіряють сучасні організації, такі як Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, Soho House, Qatar Wire Products та 2500 інших, Zimyo пропонує комплексний набір продуктів, що включають HR та оплати праці, відвідування, продуктивність, Відстеження заявників, залучення, LMS та 50+ модулів. Використовуючи ці рішення, організації будь-якого розміру можуть автоматизувати операції з персоналу, запускати заробітну плату без помилок, виплатити зарплату вчасно, відстежувати відвідуваність працівників, на борт/офідні працівники, відстежувати ефективність роботи працівників, резюме, надсилайте листи та зробіть набагато більше. Що там для вас у Зіміо? * Залучення працівників: опитування імпульсів працівників; Прямі та групові чати для однорангових; Оголошення, дискусійні форуми та опитування; Індекс щастя; Анонімний відгук; HelpDesk & квитки * Основний HR: управління даними працівників; Самослужіння працівника; Документи та політика; Співробітник на борту; Службовець на борту; HR -аналітика та звітність * Оплати праці: автоматизація обробки оплати праці; Управління витратами та виплати; Законом управління дотриманням; Багаторічна заробітна плата * Час та відвідуваність: Управління відвідуванням; Гео-міток та гео-оф; Управління реєстру; Нагадування про відвідування; Управління польотом * Програмне забезпечення для управління продуктивністю: OKRS; Огляди (KRA/KPI); безперервний відгук; Один до одного; Компенсація та оцінка управління * Програмне забезпечення для управління набору: Управління кандидатом; Управління басейном талантів; Рейтингові зв'язки на основі інтерв'ю та на основі навичок; Спеціальні потоки найму; Оцінка навичок; Відновити розбір; Job Board Integrations for Sourcing Furthermore, Zimyo HRMS provides round-the-clock customer support to address your inquiries promptly.
Bonusly
bonus.ly
Bonusly — це спосіб №1 відкрити виграшне робоче місце! Це двигун, який сприяє залученню співробітників, визнанню та винагородам, а також сприяє продуктивності. У Bonusly ми віримо, що успіх вашого бізнесу залежить від глибоко залучених і високоефективних людей і команд. Наше рішення для покращення ефективності допомагає вам досягати та підтримувати таку високу продуктивність, винагороджуючи співробітників за досягнуті досягнення, будуючи значущі стосунки за допомогою рівного визнання, забезпечуючи постійний зворотний зв’язок і надаючи менеджерам інструменти та знання, необхідні для розкриття повного потенціалу вашої команди. Використовуйте Bonusly, щоб створити робочу культуру, яка сприятиме у співробітників почуттю цінності, приналежності та гордості за їхній внесок у розвиток вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію вже сьогодні! Найпростіший спосіб відзначити та винагородити співробітників. Збільште залученість і утримання співробітників за допомогою Bonusly.
Engagedly
engagedly.com
Engraty - це програмне забезпечення для управління продуктивністю нового віку, яке переосмислює оцінки ефективності, спрощуючи та включивши елементи залучення працівників у процес перегляду ефективності. З повагою ви можете отримати 360 відгуків та безперервні відгуки про ефективність, виконані легко. Потрібні хвилини, а не дні, щоб налаштувати та запустити процес огляду, який оцінять працівники, допомагають менеджерам заощадити час та надати HR детальною аналітикою. Заручано також включає інструменти залучення працівників у процесі перегляду ефективності, вишукано вирішуючи соціальні, ідеї, спілкування, винагороду та визнання, узгодження цінностей компанії, пульсові опитування, модулі навчання тощо. Запечений в межах Englaty-це система управління цілями, яка дозволяє вам каскадувати цілі по всій команді та регулярно перевіряти прогрес. Зарахновано робить перегляд продуктивності простим та освіжаючим для швидкозростаючих компаній.
HeyTaco
heytaco.chat
Зробіть визнання цікавим та значущим з Heytaco Heytaco допомагає командам будувати культуру вдячності через миттєве, однорангове визнання та винагороду-все в рамках Slack, Microsoft Teams та Google Chat. * Сприяти культурі вдячності - працівники дають "тако", щоб визнати велику роботу, доброту та співпрацю. * Посилити зв'язок команд - визнання стає щоденною звичкою, посилюючи взаємодію та мораль. * Доріжки та винагорода - легко вимірювати участь та викупити тако за нагороди, які мають значення. Heytaco створює більш яскраве робоче місце, об'єднуючи людей через соціальне визнання та нагороди. Весела та унікальна доброта Heytaco (TACOS) допоможе створити міцніші зв’язки, підвищити мораль та збільшити загальне щастя в команді. Ключові переваги: - сприяє позитивному спілкуванню - будує товариство - заохочує людей проявляти подяку - Культивує культуру вдячності - Оживає цінності компанії - збільшує моральний стан працівників - приводить до більшої участі - Допомагає віддаленим командам підключитися Тисячі команд у всьому світі, від стартапів до компаній Fortune 500, використовують Heytaco, щоб створити щасливіші, більш пов'язані робочі місця.
Motivosity
motivosity.com
Мотиви-це програмне забезпечення для визнання та винагороди людей, яке об'єднує компанії та залучає працівників за допомогою вдячності та соціального зв’язку. Його унікальний підхід для людей виходить за рамки подарунків та нагород на основі досягнень та допомагає компаніям підключати віддалених та гібридних робітників, об'єднати команди та місця, а також мотивують та залучають працівників різного віку через постійну вдячність та соціальний зв’язок. Мотивіність робить все це, одночасно допомагаючи HR та людям OPS командам працювати більш вражаючими програмами людей з високою участю, впорядковуючи процеси, спрощуючи спілкування та керуючи цим усім на одному місці, орієнтованому на працівника.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard — це платформа програмного забезпечення за передплатою, яка надає рішення для підключення співробітників до компаній, у яких робоча сила переважно віддалена або розподілена в кількох місцях. Функції Pingboard допомагають відділам кадрів, операцій, внутрішніх комунікацій та іншим професіоналам вищого керівництва передавати інформацію, актуальну для всієї компанії. Pingboard також має функції, які допомагають кожному в організації бачити, хто є хто і хто що робить, а потім спілкуватися з цими колегами змістовним способом.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace піонерувало деякі найдавніші програмне забезпечення для залучення та ефективності працівників понад 20 років тому і з тих пір співпрацює з тисячами організацій, щоб підвищити успіх працівників, команди та бізнес. Зрештою, це допомагає лідерам з'єднати точки між взаємодією та продуктивністю з інтуїтивними та зручними для користувачів інструментами, включаючи всебічні та автоматизовані опитування працівників; Інструменти налаштування цілей та відстеження; Визнання однорангових; Відгуки в режимі реального часу; безперервний один на одного; розумні огляди талантів; та надійна аналітика людей. * Приймайте опитування: отримайте поштовхні сповіщення для опитувань імпульсу та слідкуйте за всіма опитуваннями, які ви запросили на завершення. * Наявність ефективних розмов 1-на-1: огляд відповідей, пункти порядку денного та коментарі для ваших 1-на-1. Робіть нотатки під час розмови віч-на-віч, щоб звернутися до пізніше. * Дайте визнання: Використовуйте додаток Quantum Workplace для перегляду та розміщення розпізнавання для своїх колег. * Дотримуйтесь оновлень цілей: Будьте в курсі будь-яких оновлень цілей, що відбуваються на вашому робочому місці. * Зворотній зв'язок: Використовуйте зручні функції ярлика, щоб надати або запитувати зворотній зв'язок у даний момент. * Приватні нотатки: Захоплюйте приватні нотатки, які автоматично синхронізуються з вашим квантовим обліковим записом на робочому місці для подальшої довідки. Квантове робоче місце допомогло безперешкодно зафіксувати тисячі голосів працівників, забезпечити інтуїтивно зрозумілі уявлення та керівництво менеджерам та перетворити культуру на робочому місці на краще. З 9000 організацій, які опитувалися щорічно, Quantum Workplace перетворилося на найбільшу базу даних даних про залучення працівників у Північній Америці - через свою основну платформу залучення та ефективності та національно визнані найкращі місця для роботи. Компанія підтримує співробітників зв’язками, вирівняними та на шляху до успіху. Її залучення, ефективність та розвідувальні рішення надають командам командам залишатися зосередженими та залученими та забезпечувати потужні бізнес -результати.
Snappy
snappy.com
Snappy — це відзначена нагородами універсальна компанія, що дарує подарунки, яка радує, ділиться вдячністю та усуває здогадки під час дарування подарунків. Заснована в 2015 році, Snappy була названа однією з найбільш швидкозростаючих компаній Inc. на північному сході в 2021, 202 і 2023 роках. Snappy є надійним партнером з подарунків для понад 43% компаній зі списку Fortune 100, а також тисяч осіб, які використовують Зручний для особистого подарунка. Snappy надіслав більше трьох мільйонів подарунків по всьому світу. Snappy процвітає, об’єднуючи людей і розвиваючи значущі стосунки завдяки силі вдячності та подарунків. Наш досвід вибору одержувачів гарантує, що дарувальники надсилають ідеальний подарунок щоразу, для всіх і з будь-якої нагоди. Snappy був представлений на журналі Fortune
StarMeUp
starmeup.com
Зворотний зв’язок є наріжним каменем дорожньої карти компанії щодо постійного розвитку співробітників. Збирайте відгуки зі звітів співробітників, колег і керівників, щоб визначити сильні сторони та сфери вдосконалення, щоб працювати пліч-о-пліч і допомогти їм стати більш продуктивними.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle-це нагородна платформа для залучення та визнання працівників, яка допомагає фахівцям з персоналу створювати переможні робочі культури за допомогою інноваційних AI, що працюють на AI та SaaS, а саме-Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks та Vantage Fit. Він може похвалитися базою користувачів понад 2 мільйони працівників з понад 700 клієнтів по всьому світу. Співробітники, які використовують платформу, можуть обміняти свої очки винагороди на подарункові картки з понад 1000 брендів із глобальним каталогом винагород, магазином магазину Amazon, книжковим досвідом або купувати товари з варіантів, доступних у більш ніж 59 країнах. Це також дозволяє безшовну інтеграцію з такими інструментами, як команди та Slack, щоб зробити розпізнавання безпроблемними. Платформа пропонує цілий ряд переваг, таких як нагороди Long Service, включаючи ювілейні очки, щорічник цифрового обслуговування та спеціальний каталог віх. Vantage Circle також є кращим партнером для команд Microsoft, Peoplestrong та інших платформ HRMS/HCM. Розроблений для підвищення продуктивності та культури вдячності команди, наш додаток пропонує всебічний набір функцій: * Соціальне визнання: святкуйте досягнення з одноранговим визнанням, нагородами, значками та лідерами. * Вілічні урочистості: Ніколи не пропустіть спеціальні моменти з автоматизованими побажаннями на день народження та служб. * Глобальний каталог винагород: викупові бали за подарункові картки, товари та унікальний досвід у понад 70 країнах. * Інтеграція Amazon Business: Без особливих зусиль обміну нагороди за величезний спектр продуктів Amazon. * Багатомовна підтримка: доступна на 13 мовах для задоволення глобальної робочої сили. * Безшовна інтеграція: плавно інтегрується з соціальними платформами, SSO та HRIS.
Winningtemp
winningtemp.com
Платформа успіху команди, WinningTemp, створює виграшні команди та здорові організації, слухаючи працівників та розширення можливостей лідерів відповідними розуміннями та діями, що призводять до чітких, вимірюваних результатів. WinningTemp адаптований до сьогоднішніх та завтрашніх вимог майбутніх працівників. Ви можете легко нарощувати дані в режимі реального часу, постійно візуалізувати та обмінюватися цілями, досягненнями та загальною компетентністю. Систематичний метод роботи для частих та коротких подальших спостережень між менеджером та працівниками. Поточні дослідження дають уявлення та висвітлює важливі сфери як фактори успіху для завтрашньої організації. Створений разом з провідними науковцями з дослідницького університету в Швеції, передочне рішення базується на науці, підживленому даними та керованим ШІ. WinningTemp допомагає організаціям по всьому світу приймати розумні, ініціативні рішення для посилення залучення команд та зниження рівня стресу та обороту працівників.
Workhuman
workhuman.com
Заснований у 1999 році, Workhuman прагнув будувати людські робочі місця, які визнають цінність та потенціал кожного працівника. Сьогодні це допомагає керівникам кадрів та бізнесу з деяких найбільших світових організацій, таких як LinkedIn, Cisco, Eaton, Whirlpool та Intuit, будуючи людські зв’язки в глобальному масштабі для сприяння рентабельності інвестицій. Позитивний досвід працівників вже не є приємним; Вони є імперативом бізнесу. Workhuman Cloud - це безпечна платформа SaaS з більш ніж шести мільйонами користувачів на понад 30 мовах у 180 країнах, створюючи 100 мільйонів випадків людського зв’язку. Її рішення підживлюють культуру компанії за допомогою визнання, залучення, ефективності, гармонії між робочим життям, включенням та належністю. У поєднанні з неперевершеними унікальними бізнес -розуміннями від Workhuman IQ він надає лідерам проактивне розуміння та інструменти, які неможливо знайти в будь -якому іншому рішенні HR. Ці відомості використовуються для розуміння питань під час розвитку, і допомагають прийняти правильні рішення для узгодження бізнес -цілей та негайного впливу. Компанія має подвійну штаб -квартиру в Фреймінгемі, Массачусетсі та Дубліні, Ірландія. Він був представлений у Великих місцях для роботи в Ірландії протягом восьми років поспіль і був названий №1 у 2019 році; Це найголовніше місце для роботи в Бостонському глобусі протягом семи років, і це чудове місце для роботи, сертифікованої в США.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo - це платформа для досвіду працівників (EXP), яка спрощує спілкування та збільшує залучення, надаючи можливість працівникам бути почутими та допомагати всім відчувати себе включеним, незалежно від того, де вони працюють. Платформа об'єднує комунікації, залучення, інтранет та вимірювальні особливості в одному сучасному додатку для працівників, яка фіксує серцебиття організації та приносить її культуру в життя. Завдяки своєму простому дизайну працівники можуть легко використовувати Workvivo, щоб бути в курсі, займатися та зв’язуватися. Як результат, лідери компанії отримують кращий нагляд та прямий, нефільтрований канал, щоб охопити та взаємодіяти з людьми та по -справжньому відчути пульс та енергію компанії. Щорічно зростання понад 200% у річному обчисленні, 3 мільйони+ користувачів у понад 93+ країнах, а клієнти, починаючи від компаній Fortune 500 до технічних стартапів, Workvivo перебуває на місії-підняти досвід роботи кожного з працівників.
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet — це платформа для залучення та винагороди співробітників, яка дозволяє легко сказати своїй команді подяку, привітання, прощання, чудову роботу та багато іншого. PerkSweet пропонує інтуїтивно зрозумілий процес винагороди та викупу, необмежену кількість цифрових групових карток і автоматизовані мережеві можливості. PerkSweet дозволяє вашій компанії витрачати кошти безпосередньо на співробітників і демонструвати своїй команді вашу турботу. PerkSweet легко інтегрується зі Slack. Перевірте нас у магазині програм Slack!
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum допомагає автоматизувати програми винагород, заохочень і виплат у глобальному масштабі завдяки мультивалютним і мультирегіональним можливостям. Ми спрощуємо команди маркетингу та продажів надсилати винагороди, заохочення та електронні подарунки протягом життєвого циклу клієнта за допомогою системи бонусних балів, використовуючи робочі процеси в масштабі. Ми інтегруємося з CRM, інструментами опитування та інструментами електронної пошти та пропонуємо рішення API для безпосередньої інтеграції з вашими продуктами. Тисячі підприємств будь-якого розміру, від стартапів до великих підприємств, використовують бізнес-валюту Xoxoday, щоб надсилати винагороди, пільги, заохочення та виплачувати виплати. Понад 2000 клієнтів отримали понад 80 мільйонів винагород у всьому світі, що робить Plum основою фірмових платежів.
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard замінює карту, яка передається та підписана - переосмислення вдячності на робочому місці на особливі випадки працівників. Він також може бути використаний для заходів компанії, криків тощо. Користувач створює групові картки Kudoboard; сприяти вмісту; Запросіть інших опублікувати, а потім доставити одержувачам. Використовується командами будь -якого розміру (і особливо цінними, коли деякі працівники віддалені), Kudoboard ідеально підходить для особливих випадків, які найбільше мають значення: дні народження, ювілеї роботи, на борту, прощання, дістань, крики тощо.
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack — це корпоративна платформа подарунків на основі ШІ, яка спеціалізується на персоналізації в масштабі. Компанія прагне допомогти своїм клієнтам, оптимізувавши процес дарування подарунків за допомогою технології AI, щоб ефективно вибрати найбільш відповідний подарунок для будь-якої людини. Незалежно від того, чи містить ваш список 1 чи 50 000 одержувачів, Giftpack може задовольнити різноманітні функції персоналізації залежно від випадку дарування. Giftpack працює в усьому світі, тому одержувачі можуть отримати свій подарунок або зробити пожертву благодійній організації на свій вибір незалежно від того, де вони знаходяться.
CorporateGift.com
corporategift.com
Corporate Gift — це платформа подарунків, розроблена для постійного програмного дарування подарунків. Купуйте, зберігайте та налаштовуйте все один раз, а потім сприяйте залученню за лічені хвилини. Наше рішення було сформовано навколо 3 стовпів — величезної різноманітності продуктів, що забезпечують задоволення одержувачів, передових технологій і автоматизації для безперебійного керування процесом, а також команди експертів, готових надати передову практику та підтримку, щоб забезпечити задоволення потреб кожного клієнта.
Awardco
award.co
Нагорода підвищує продуктивність, знижує витрати та створює культуру за допомогою визнання та винагород, керованих цінностями. Доступ до найбільшої мережі винагород на планеті та отримайте підтримку дотримання податків для нагороди вашого працівника через унікальні партнерські стосунки на Amazon Business та Deloitte. Насолоджуйтесь програмами розпізнавання доларів за долар будь-якого виду в одній простої, простою у використанні платформи.
Guusto
guusto.com
Визнання створено, щоб вплинути на утримання на першому місці. Не ще одна програма балів! Почніть за хвилини, а не за місяці, з безкоштовним обліковим записом одного користувача, який може надсилати винагороди будь-кому. Гнучка доставка, щоб охопити працівників на першому місці через Інтернет, мобільний додаток, телевізійні дисплеї та варіанти друку, які не потребують жодних технологій для викупу. 5-КРАТНИЙ ВПЛИВ вашого бюджету — платіть лише за тих людей, які можуть висловити визнання, немає жодних націнок, незатребувані подарунки повертаються, а 1 день чистої води дарується з кожним надісланим подарунком.
GroupGreeting
groupgreeting.com
У GroupGreeting ми віримо, що світ стає кращим, коли люди відчувають, що їх цінують. Це наша місія: допомогти людям легко ділитися вдячністю – одна особа, одна картка за раз. Наш сервіс дозволяє створити цифрову картку та підписати її кільком людям. Наш сучасний підхід до підписання та відправлення традиційної вітальної листівки від групи простий у використанні. У вас є колеги, які працюють віддалено, або друзі по всій країні? немає проблем! Ми дозволяємо вам зібрати скільки завгодно підписів, просто поділившись посиланням. Вам ніколи не доведеться хвилюватися про те, що не вистачить місця для підпису або втратите картку. Дні, коли ми розмовляли з манільською папкою, минули! Сьогодні GroupGreeting використовується більш ніж 10 000 компаній і розіслано понад 50 000 000 повідомлень вдячності в 195 країнах. Ми цінуємо різноманіття думок і досвіду та прагнемо до інклюзивної культури, яка підтримує особистий і професійний ріст і співпереживає іншим.
Kudos
kudos.com
Платформа розпізнавання працівників, що отримала нагороду Kudos, дозволяє організаціям створювати вражаючий, стійкий досвід співробітників, що призводить до більшої участі працівників та покращення результатів бізнесу. Сучасна культура на робочому місці змінюється - працівники вимагають змістовної вдячності, тоді як програми традиційної віхи та винагороди більше не скорочують її. Платформа Kudos-це рішення для залучення працівників та культури в Інтернеті, яке охоплює силу соціального програмного забезпечення, щоб допомогти організаціям ділитися змістовним визнанням на основі цінності для створення непереборної культури на робочому місці. Програми залучення, що працюють від Kudos, дивляться більш високе утримання працівників, покращення щастя працівників та підвищення загальної продуктивності компанії.
Crewhu
crewhu.com
Crewhu - єдина платформа, побудована для MSP, що поєднує CSAT, NPS, розпізнавання працівників та гейміфікацію. Відстежуйте показники, які найбільше мають значення для збільшення залучення працівників, задоволеності клієнтів та закриття більше угод! Crewhu - це платформа відгуків клієнтів, гейміфікація та розпізнавання, побудована для MSP. Crewhu пропонує інтеграції з більшістю програмних платформ MSP для відстеження важливих KPI, включаючи PSA, CRM, інструменти документації та показники постачальника VoIP. Місія екіпажу полягає в тому, щоб відсвяткувати щоденні перемоги та створити сильнішу культуру.
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Стратегічне планування • OKR • KPI • Завдання (включаючи Kanban) • Проекти (включаючи Gantt) • Дошки • Звіти • Ліди • Клієнти • Залучення • Квитки • Форми та опитування • 360˚ Огляд • Нагороди • Відвідуваність • Відпустка • LMS • Перевершіть своїх колег, реалізовуючи свої стратегії та ефективно досягаючи своїх ключових показників за допомогою 🎯Стратегії, OKR і KPI - Приймайте швидші та розумніші рішення в цьому гнучкому бізнес-світі, створюючи одним натисканням кнопки звіти та панелі KPI в реальному часі - 🙂Залучайте та мотивуйте своїх співробітників і команди за допомогою системи винагород, щотижневих реєстрацій, індивідуальних і внутрішніх рейтингів - Майте повний огляд своїх проектів за допомогою легкого в застосуванні та ефективного проекту (включно з діаграмою Ганта). ) і керування завданнями (включаючи Канбан); легко створюйте рахунки-фактури за проектом - 💡Мозковий штурм і плануйте за допомогою наших дошок і шаблонів - Відстежуйте та перетворюйте потенційних клієнтів на продажі та клієнтів за допомогою нашого модуля CRM - Усувайте прогалини в навичках членів вашої команди через Learning💡Hub; завантажуйте власний файл/відеоконтент, щоб сприяти особистому зростанню та розвитку компанії, а також легкому вступу на роботу - Відстежуйте відвідуваність співробітників і вимірювайте за часовим журналом ефективність проектів, ключових результатів і завдань - Форми та опитування перетягуванням дозволяють легко збирати та аналізувати дані та інформацію - FlowyTeam найкраще підходить для організацій із кількістю співробітників від 5 до 1000+ - FlowyTeam підтримує та обслуговує понад 1000 організацій у більш ніж 90🌏країнах - Програмне забезпечення FlowyTeam доступне такими мовами: англійська, німецька, португальська, італійська, іспанська, французька, китайська , арабська, бахаса, індонезійська, в’єтнамська, тайська, перська, грецька, турецька, російська, хінді, корейська, японська, словенська, словацька, сербська, хорватська, польська, угорська, чеська, українська, румунська, болгарська – наші неймовірні💐клієнти Roche, ADDX, buddyboss, Turknet, Runcloud, pandai.org, Liebherr та багато інших...flowyteam.com Вам потрібен OKR Coaching: FlowyTeam рекомендує OKR Institute - okrinstitute.org
Assembly
joinassembly.com
Асамблея-це сучасна платформа для залучення AI, яка впорядковує визнання, винагороду, внутрішню комунікацію та співпрацю в організації. Цей сингл, зручний центр пропонує комплексні та універсальні рішення щодо залучення, включаючи оголошення, помічники на робочому місці, конкурси, опитування тощо. Асамблея забезпечує широкий каталог нагород, таких як подарункові картки, спеціальні SWAG, винагорода з культури та благодійні пожертви, сприяючи культурі на робочому місці, де працівники відчувають цінність, оцінені та пов'язані. Потужна аналітика дозволяє менеджерам отримати уявлення про настрої компанії, забезпечуючи середовище, де працівники почуваються почутими та зрозумілими. Визнайте свою команду змістовно вирівняти основні цінності з визнанням, щоб заохочувати щоденні обійми командою. Посилити визнання за допомогою величезного каталогу нагород, включаючи подарункові картки, власні SWAG, нагороди з культури та благодійні пожертви. Автоматичні віхи та визнання ювілею відзначають день народження або ювілей кожного товариша по команді з автоматизованими власними криками. Безшовна інтеграція з командами Microsoft та Slack залучає безперешкодно там, де ви вже працюєте, із безпечною інтеграцією та оновленнями даних у режимі реального часу. Вхідні дані один раз для негайної синхронізації на платформах. Посилення залучення працівників використовуйте генерального директора та оновлення керівників, різних опитувань працівників, щотижневих реєстрацій та опитування задоволеності для покращення залучення. Обробка внутрішніх комунікацій використовує інструменти, такі як шаблони AMA, канали новин, шаблони допомоги, групові канали, криголам, управління ідеями, внутрішні вікі та інструменти для зустрічей для покращення робочих процесів комунікацій. Підвищення продуктивності команди Використовуйте щоденні резюме, порядок денний, замітки, відгуки про продукцію, списки виграшів та легкий CRM з продажу для підвищення продуктивності. Спростіть опитування HR & Crecruiting впровадження виплат працівниками, інтерв'ю, оцінки ENPS, внутрішніх рефералів, питань інтерв'ю та нових відгуків про прокат, поряд із відстеженням часу підрядника та іншими шаблонами HR.
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