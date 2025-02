Програмне забезпечення для розпізнавання співробітників - Найпопулярніші застосунки - Французькі Південні Території

Zimyo

Zimyo-це велика платформа HR-Tech, яка вирішує складні виклики HR під час впорядкування та автоматизації щоденних операцій з HR. Довіряють сучасні організації, такі як Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, Soho House, Qatar Wire Products та 2500 інших, Zimyo пропонує комплексний набір продуктів, що включають HR та оплати праці, відвідування, продуктивність, Відстеження заявників, залучення, LMS та 50+ модулів. Використовуючи ці рішення, організації будь-якого розміру можуть автоматизувати операції з персоналу, запускати заробітну плату без помилок, виплатити зарплату вчасно, відстежувати відвідуваність працівників, на борт/офідні працівники, відстежувати ефективність роботи працівників, резюме, надсилайте листи та зробіть набагато більше. Що там для вас у Зіміо? * Залучення працівників: опитування імпульсів працівників; Прямі та групові чати для однорангових; Оголошення, дискусійні форуми та опитування; Індекс щастя; Анонімний відгук; HelpDesk & квитки * Основний HR: управління даними працівників; Самослужіння працівника; Документи та політика; Співробітник на борту; Службовець на борту; HR -аналітика та звітність * Оплати праці: автоматизація обробки оплати праці; Управління витратами та виплати; Законом управління дотриманням; Багаторічна заробітна плата * Час та відвідуваність: Управління відвідуванням; Гео-міток та гео-оф; Управління реєстру; Нагадування про відвідування; Управління польотом * Програмне забезпечення для управління продуктивністю: OKRS; Огляди (KRA/KPI); безперервний відгук; Один до одного; Компенсація та оцінка управління * Програмне забезпечення для управління набору: Управління кандидатом; Управління басейном талантів; Рейтингові зв'язки на основі інтерв'ю та на основі навичок; Спеціальні потоки найму; Оцінка навичок; Відновити розбір; Job Board Integrations for Sourcing Furthermore, Zimyo HRMS provides round-the-clock customer support to address your inquiries promptly.