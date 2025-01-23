Програмне забезпечення для розпізнавання співробітників - Найпопулярніші застосунки - Руанда

Advantage Club

advantageclub.ai

Advantage Club — це глобальна платформа для залучення співробітників, яка покращує робоче місце та покращує самопочуття завдяки таким функціям, як винагороди, визнання, бонуси, гнучкі переваги для працівників і створення спільноти на єдиній платформі. - Ми є наскрізною цифровою платформою винагороди та визнання, яка дозволяє менеджерам і організаціям відзначати співробітників за їхні зусилля одним натисканням кнопки. За допомогою платформи співробітники можуть ставити п’ятірки, ставити лайки, коментувати тощо, щоб висловити свою вдячність своїм колегам. Наша платформа R&R також поєднується з глобальним ринком обміну винагородами, який дозволяє співробітникам вибирати з понад 10 000 світових брендів. - Наше рішення «Пільги та привілеї» дозволяє організаціям додати щось особливе до заробітку співробітників, пропонуючи унікальні та ексклюзивні корпоративні пропозиції та угоди по всій країні. Завдяки нашій пропозиції гнучких переваг компанії можуть створювати кілька типів гаманців для співробітників, підібраних для певних ринків, наприклад гаманців для здоров’я, роботи з дому, гаманців L&D тощо. - Наше рішення Community and Fun Zone об’єднує кілька програм залучення співробітників на одній платформі. Завдяки таким програмам, як внутрішньокорпоративні ігри з живими таблицями лідерів, рівноправні ринки та клуби для захоплень, наше рішення пропонує щось унікальне для об’єднання працівників будь-якого типу організації. - Наше рішення «Financial Wellness» допомагає співробітникам стати фінансово підкованими, пропонуючи можливість заощаджувати, отримувати позики та аванси до зарплати за доступними цінами та без процентних ставок. Про Advantage Club Ми є глобальною платформою для залучення працівників із такими функціями, як винагороди, визнання, створення спільноти та FlexBen на єдиній платформі. Ми пропонуємо наскрізні рішення для сприяння залученню співробітників завдяки ексклюзивним привілеям і винагородам від наших понад 10 000 бренд-партнерів. Клуб Advantage Club, заснований у 2016 році, є дітищем аспірантів Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Сураба Деори та Сміті Бхатта Деори, які визначили переваги співробітників як простір для створення зривів за допомогою аналізу даних і аналітики. Відтоді ми переосмислюємо виплати працівникам, виходячи за межі традиційного резервного фонду та політики корпоративних знижок. Зараз ми маємо штаб-квартиру в Делавері, ми обслуговуємо понад 3 мільйони користувачів із понад 1000 вражаючими клієнтськими портфоліо, включаючи Accenture, BCG, Concentrix, Teleperformance, Hexaware, Target та багато інших, і ми представлені в понад 100 країнах. Ми пишаємося тим, що пропонуємо масштабовану, настроювану, економічно ефективну програму, яка виводить залучення працівників на новий рівень. Наша уніфікована платформа пропонує широкий спектр програм визнання, включаючи нагороди за значні події/ювілеї/роки служби, бонуси в режимі реального часу, автоматичні заохочення, вдячність рівному рівному, програми адаптації, оздоровчі програми, щоквартальні та річні винагороди за ефективність , програми подарункових карток, ексклюзивні пропозиції від понад 10 000 світових брендів тощо. У 2022 році ми отримали нагороди «Досконалість у глобальній програмі R&R», «Досконалість у залученні працівників» та «Досконалість у досвіді працівників» від Всесвітнього конгресу HRD. Наша єдина місія — допомогти організаціям підтримувати зацікавленість і мотивацію своїх співробітників, наш додаток Advantage Club підтримується добре продуманим рішенням для залучення співробітників, яке пропонує своїм користувачам найкращий у своєму класі досвід. Платформа має на меті революціонізувати галузь, безпосередньо впливаючи на набір і утримання співробітників за допомогою вичерпного інструменту залучення працівників. Наша місія Ми уявляємо собі світ, де працівники дуже залучені та щасливі, а кожне робоче місце, велике чи мале, має позитивну культуру вдячності та визнання. Ми тут, щоб допомогти організаціям створити та запровадити програми досвіду та залучення співробітників, які відповідають їхній культурі та цінностям.