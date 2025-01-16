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Програмне забезпечення для розпізнавання співробітників - Найпопулярніші застосунки - Португалія
Програмне забезпечення для розпізнавання співробітників покращує культуру компанії, дозволяючи командам відзначати досягнення співробітників і важливі віхи. Ці інструменти дозволяють членам команди відзначати один одного за виняткову роботу над проектами, втілення цінностей компанії або особисті події, такі як дні народження чи ювілеї. Програмне забезпечення часто містить функції для розпізнавання та винагороди, керування розподілом балів, подарунків, подарункових карток, повідомлень, цифрових значків або сертифікатів. У той час як член команди відділу кадрів може контролювати адміністрування програмного забезпечення, будь-який співробітник може використовувати платформу, щоб визнавати та хвалити своїх колег.
Запит на новий застосунок
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — перша мобільна програма для управління робочою силою, яка містить надійний набір інструментів, розроблених, щоб допомогти організаціям, у яких немає робочих столів, покращити комунікацію, утримати персонал і підвищити операційну ефективність. Connecteam дозволяє менеджерам перевести свої бізнес-процеси на автопілот і зосередитися на розвитку бізнесу, а також звільнити співробітників, щоб бути більш продуктивними, професійними та задоволеними. Економте час і підвищте продуктивність за допомогою користувацьких контрольних списків, форм і звітів для мобільних пристроїв; Плануйте зміни та відстежуйте робочі години за допомогою годинника GPS; Спростіть спілкування співробітників, вдосконаліть професійні навички, керуйте щоденними завданнями та багато іншого в одній програмі. Забезпечте безпечний і простий вхід для системних адміністраторів за допомогою системи єдиного входу Active Directory (SSO).
Workvivo
workvivo.com
Workvivo — це платформа досвіду співробітників (EXP), яка спрощує спілкування та підвищує взаємодію, надаючи можливість співробітникам бути почутими та допомагаючи кожному відчути себе причетним, незалежно від того, де вони працюють. Платформа об’єднує функції комунікації, залучення співробітників, внутрішньої мережі та вимірювання в одну сучасну програму для співробітників, яка вловлює серцебиття організації та втілює в життя її культуру. Заснована в 2017 році компанія Workvivo пережила значне зростання, що призвело до її придбання компанією Zoom у 2023 році. Workvivo забезпечує досвід співробітників у компаніях по всьому світу в усіх галузях, включаючи Amazon, Motherson, White Castle, Bupa та Ryanair.
Keka
keka.com
Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, технічна оцінка, системи показників тощо, які допоможуть вам запропонувати перспективний досвід найму за допомогою системи відстеження кандидатів Keka.
Advantage Club
advantageclub.ai
Advantage Club — це глобальна платформа для залучення співробітників, яка покращує робоче місце та покращує самопочуття завдяки таким функціям, як винагороди, визнання, бонуси, гнучкі переваги для працівників і створення спільноти на єдиній платформі. - Ми є наскрізною цифровою платформою винагороди та визнання, яка дозволяє менеджерам і організаціям відзначати співробітників за їхні зусилля одним натисканням кнопки. За допомогою платформи співробітники можуть ставити п’ятірки, ставити лайки, коментувати тощо, щоб висловити свою вдячність своїм колегам. Наша платформа R&R також поєднується з глобальним ринком обміну винагородами, який дозволяє співробітникам вибирати з понад 10 000 світових брендів. - Наше рішення «Пільги та привілеї» дозволяє організаціям додати щось особливе до заробітку співробітників, пропонуючи унікальні та ексклюзивні корпоративні пропозиції та угоди по всій країні. Завдяки нашій пропозиції гнучких переваг компанії можуть створювати кілька типів гаманців для співробітників, підібраних для певних ринків, наприклад гаманців для здоров’я, роботи з дому, гаманців L&D тощо. - Наше рішення Community and Fun Zone об’єднує кілька програм залучення співробітників на одній платформі. Завдяки таким програмам, як внутрішньокорпоративні ігри з живими таблицями лідерів, рівноправні ринки та клуби для захоплень, наше рішення пропонує щось унікальне для об’єднання працівників будь-якого типу організації. - Наше рішення «Financial Wellness» допомагає співробітникам стати фінансово підкованими, пропонуючи можливість заощаджувати, отримувати позики та аванси до зарплати за доступними цінами та без процентних ставок. Про Advantage Club Ми є глобальною платформою для залучення працівників із такими функціями, як винагороди, визнання, створення спільноти та FlexBen на єдиній платформі. Ми пропонуємо наскрізні рішення для сприяння залученню співробітників завдяки ексклюзивним привілеям і винагородам від наших понад 10 000 бренд-партнерів. Клуб Advantage Club, заснований у 2016 році, є дітищем аспірантів Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Сураба Деори та Сміті Бхатта Деори, які визначили переваги співробітників як простір для створення зривів за допомогою аналізу даних і аналітики. Відтоді ми переосмислюємо виплати працівникам, виходячи за межі традиційного резервного фонду та політики корпоративних знижок. Зараз ми маємо штаб-квартиру в Делавері, ми обслуговуємо понад 3 мільйони користувачів із понад 1000 вражаючими клієнтськими портфоліо, включаючи Accenture, BCG, Concentrix, Teleperformance, Hexaware, Target та багато інших, і ми представлені в понад 100 країнах. Ми пишаємося тим, що пропонуємо масштабовану, настроювану, економічно ефективну програму, яка виводить залучення працівників на новий рівень. Наша уніфікована платформа пропонує широкий спектр програм визнання, включаючи нагороди за значні події/ювілеї/роки служби, бонуси в режимі реального часу, автоматичні заохочення, вдячність рівному рівному, програми адаптації, оздоровчі програми, щоквартальні та річні винагороди за ефективність , програми подарункових карток, ексклюзивні пропозиції від понад 10 000 світових брендів тощо. У 2022 році ми отримали нагороди «Досконалість у глобальній програмі R&R», «Досконалість у залученні працівників» та «Досконалість у досвіді працівників» від Всесвітнього конгресу HRD. Наша єдина місія — допомогти організаціям підтримувати зацікавленість і мотивацію своїх співробітників, наш додаток Advantage Club підтримується добре продуманим рішенням для залучення співробітників, яке пропонує своїм користувачам найкращий у своєму класі досвід. Платформа має на меті революціонізувати галузь, безпосередньо впливаючи на набір і утримання співробітників за допомогою вичерпного інструменту залучення працівників. Наша місія Ми уявляємо собі світ, де працівники дуже залучені та щасливі, а кожне робоче місце, велике чи мале, має позитивну культуру вдячності та визнання. Ми тут, щоб допомогти організаціям створити та запровадити програми досвіду та залучення співробітників, які відповідають їхній культурі та цінностям.
PerkUp
perkupapp.com
Надсилайте співробітникам неймовірні подарунки та винагороди за допомогою PerkUp. Оптимізуйте подарунки на ювілей роботи та день народження, надсилайте грошові винагороди та розповсюджуйте фірмові подарунки своїй глобальній команді.
GoProfiles
goprofiles.io
Перша платформа AI людей для співробітників будь-де. Створіть культуру справжнього зв’язку з GoProfiles. Ми об’єднали найкращі частини довідників співробітників і визнання колег, щоб створити абсолютно новий тип платформи для людей.
Woliba
woliba.io
У Woliba ми переосмислюємо робоче місце, плавно інтегруючи оздоровлення, залучення, визнання та винагороди в єдину платформу, зручну для мобільних пристроїв. Пройшли часи жонглювання кількома системами — Woliba об’єднує все це. Наше комплексне рішення не тільки оптимізує процеси, але й виходить за рамки типового робочого дня, забезпечуючи цілісний підхід до балансу між роботою та особистим життям. З Woliba організації отримують доступ до автоматизованого зв’язку, даних у реальному часі та аналітики, що дає їм змогу створити робоче місце, яке виходить за рамки звичайного. Наша платформа створена для розвитку культури зв’язку, визнання та зростання, гарантуючи, що кожен член команди відчуває себе цінним і залученим.
ERIN
erinapp.com
ERIN – це платформа для перенаправлення працівників і внутрішньої мобільності, яка заохочує в 5 разів більше найнятих за рекомендаціями працівників і вдвічі скорочує плинність кадрів. ERIN залучає співробітників за допомогою автоматичних сповіщень, простих рекомендацій, функцій внутрішньої мобільності та функцій гейміфікації, щоб вони брали участь у залученні талантів ефективніше та частіше. Інтуїтивно зрозумілий мобільний додаток і веб-сайт ERIN дозволяють співробітникам робити рекомендації менш ніж за 30 секунд, відстежувати свої бонуси та розвивати власну кар’єру у вашій компанії! Найкраща частина полягає в тому, що ваша команда із залучення талантів абсолютно нічого не змінить у тому, як вони працюють сьогодні, вони можуть продовжувати працювати з ATS, щоб керувати кандидатами. ERIN на 100% автоматизований і легко інтегрується з наявними ATS і HRIS. Від перенаправлення до отримання виплати часу адміністратора не потрібно. Ваша політика пронизана особливими винятками? Додаткові стимули для різноманітних наймів? Рівневі виплати, спрямовані на утримання? Різні валюти в різних країнах? немає проблем! ERIN розроблено для автоматизації кожної деталі вашої політики, дозволяючи вам автоматично керувати рефералами в кожній країні, у якій ви працюєте.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic надає інструменти управління людьми та ефективністю для компаній, що розвиваються. Наша запатентована технологія поєднує сигнали залученості та вигоряння в одну оцінку StayFactor™. У поєднанні з нашим графіком аналізу організаційної мережі (ONA) ви маєте все, що вам потрібно, щоб розвивати високоефективні команди, розкривати моделі внутрішньої співпраці, виявляти розбіжності та вузькі місця, а також виділяти найбільш пов’язаних і відокремлених співробітників. Завдяки Peoplelogic ви матимете всі дані та статистику, необхідні для прийняття ефективних бізнес-рішень.
Teamphoria
teamphoria.com
Teamphoria дозволяє підвищити продуктивність і залученість співробітників за допомогою спеціальних інструментів і аналізу, щоб мотивувати та відзначати своїх співробітників.
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf — це провідне рішення для залучення співробітників, яке надає клієнтам повні можливості від винагород і визнання до опитувань і викликів. Ми поєднуємо нашу відзначену нагородами платформу та нашу команду експертів із залучення, щоб створити для вас ідеальну стратегію залучення та надати інструменти, необхідні для її реалізації. Платформа дає компаніям можливість фіксувати настрої співробітників за допомогою пульсових опитувань, об’єднувати людей за допомогою визнання та віртуальної діяльності, а також вимірювати досвід співробітників за допомогою потужних інформаційних панелей і аналітики. А звідти на допомогу приходить наша стратегічна підтримка з експертним аналізом і рекомендаціями, щоб продовжувати досягати ваших цілей. Ми віримо, що будь-яка культура на робочому місці може бути повноцінною та привабливою, і ми прагнемо звільнити наших клієнтів від любові та турботи про своїх людей.
Nectar
nectarhr.com
Nectar співпрацює з SHRM, щоб допомогти командам у всьому світі відчути себе цінними, пов’язаними та зацікавленими. Підвищуйте залученість і щодня святкуйте індивідуальні перемоги з Nectar. Наша платформа визнання та винагороди 360 дає змогу кожному (рівному, а також керівнику та співробітникам) висловлювати значуще визнання, яке ґрунтується на основних цінностях. У Nectar є найширший каталог винагород, тож користувачі можуть вибирати між брендованими товарами компанії, продуктами Amazon, подарунковими картками чи індивідуальними типами винагород. Інтегруйте з іншими інструментами, такими як Slack і Teams, щоб полегшити розпізнавання надсилання. Ми підтримуємо провідні організації, такі як MLB, SHRM, Redfin, Heineken тощо.
Bucketlist
bucketlistrewards.com
Наша платформа дозволяє працівникам і менеджерам легко визнавати та винагороджувати один одного за віхи та досягнення. На відміну від будь-якої іншої програми визнання, Bucketlist дозволяє компаніям винагороджувати працівників так, як вони хочуть, що призводить до 97% оцінки задоволеності продуктом. За допомогою Bucketlist співробітники або менеджери можуть легко визнавати та винагороджувати своїх колег за те, що вони живуть прикладом основних цінностей або за видатну продуктивність.
Fringe
fringe.us
Fringe — це перший у світі ринок добробуту з глобальними рішеннями для рахунків витрат на спосіб життя, винагород і визнання, добробуту та гнучких програм пільг. Припиніть витрачати час і гроші на багатоточкові рішення з низьким рівнем залучення та заплутаними правилами використання. Об’єднайте всі ваші програми для людей на одній платформі та заощаджуйте до 80%. Fringe допомагає задовольнити різноманітні потреби вашої робочої сили. Завдяки понад 120 послугам і досвідом, доступним на ринку, Fringe дозволяє співробітникам адаптувати свій пакет переваг відповідно до своїх конкретних уподобань. Оскільки багато наших клієнтів бачать 80-90% зацікавленості протягом 6 місяців після запуску Fringe, не дивно, чому 84% співробітників повідомляють про більшу лояльність до компаній, які пропонують гнучкі переваги. Залучайте та утримуйте ключові таланти, які ви не можете дозволити собі втратити з Fringe.
Perkbox
perkbox.com
Perkbox — це глобальна платформа пільг і винагород, яка допомагає компаніям піклуватися про своїх співробітників, спілкуватися з ними та відзначати їх, незалежно від того, де вони перебувають і чого хочуть. Нам довіряють понад 4000 компаній у всьому світі, ми допомагаємо підтримувати своїх працівників щасливими, здоровими та мотивованими. Платформа Perkbox надає командам широкий спектр бонусів і переваг, персоналізований інструмент визнання та винагороди, ретельно підібраний контент для добробуту та привабливий спосіб продемонструвати культуру компанії. Наш глобальний додаток забезпечує бездоганний досвід для всіх і є професійним
Qarrot
qarrot.com
Qarrot — це хмарне програмне забезпечення для винагород та визнання працівників для компаній, що розвиваються. Qarrot забезпечує винагороди та визнання на основі результатів для зміцнення культури та підвищення продуктивності. Створене для потреб як команд, так і організацій, наше програмне забезпечення просте у використанні, вимагає мінімальних налаштувань і містить повний набір функцій: розпізнавання менеджера співробітникам; однорангове розпізнавання; заохочувальні кампанії на основі ефективності; нагороди до дня народження, трудових ювілеїв та за вислугу років; каталог винагород з 200+ провідних брендів; мобільні додатки для iOS та Android; і інтеграція з Slack і Microsoft Teams.
Caroo
caroo.com
Ми уявляємо світ, де люди відчувають глибокий зв’язок на роботі через визнання. Наша платформа розкриває глибоке поведінкове розуміння індивідуальних потреб співробітників у визнанні, дає уявлення про те, коли визнавати, і дозволяє легко надсилати винагороди, яких працівники насправді хочуть. Все в одному місці. Ми віримо… - Кожен працівник заслуговує на визнання за свій вплив - Визнання має найбільше значення, коли воно пристосоване до особистості - Визнання не повинно бути громіздким або надзвичайно дорогим, щоб бути справді чарівним - Культура визнання має існувати скрізь у Організація Caroo заснована жінками та ветеранами та є партнерами різних благодійних організацій, зокрема Feeding America. З 2015 року Caroo пожертвувала понад 20 мільйонів страв потребуючим сім’ям. Щоб дізнатися більше, відвідайте Caroo.com.
CardClan
cardclan.io
Нехай кожен відчуває, що вас цінують! CardClan позбавляє від клопоту демонстрації вашої вдячності співробітникам і клієнтам. Відзначайте такі важливі події, як дні народження, ювілеї та навіть вихід на пенсію за допомогою персоналізованих листівок, які неодмінно змусять одержувачів посміхнутися. За допомогою наших простих у користуванні інструментів ви можете висловити вдячність за будь-які межі – незалежно від їхнього розташування по всьому світу!
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre — це культурна платформа на робочому місці, створена для встановлення людських зв’язків. Наша мобільна платформа відтворює спонтанну та невимушену взаємодію, яка створює кращі робочі місця, слугуючи «віртуальним охолоджувачем води» для розподілених робочих сил. Bonfyre надає співробітникам цифровий простір — окремо від інструментів продуктивності — для створення інклюзивної спільноти, де працівники відчувають себе належними, що сприяє кращому утриманню співробітників. Платформа підтримує культурні точки дотику, такі як побудова команди, визнання, опитування, ініціативи щодо здоров’я та безпеки, благодійність, спільноти спільних інтересів тощо.
Espresa
espresa.com
Epresa — це програмна платформа та мережа постачальників для надання послуг на робочому місці, які допомагають компаніям залучати й утримувати найкращих людей, одночасно підвищуючи продуктивність.
Staffino
staffino.com
Staffino — це платформа управління досвідом клієнтів і співробітників із сильною глобальною присутністю, яка з гордістю обслуговує клієнтів у понад 30 країнах і охоплює різноманітні галузі. Наша передова онлайн-платформа розвинулася, щоб конкурувати з провідними світовими платформами CEM, пропонуючи зручний і візуально привабливий інтерфейс для збору та керування відгуками клієнтів і співробітників. Продукти Staffino XM спеціально розроблені для підприємств будь-якого розміру в різних галузях, які прагнуть революціонізувати досвід своїх клієнтів і співробітників як на національному, так і на міжнародному рівнях. Наші комплексні продукти CX & EX дають вам змогу забезпечувати неперевершену задоволеність клієнтів, стимулювати мотивацію співробітників і прискорювати зростання прибутку. Продукти та послуги CX: - Управління зворотним зв'язком замкнутого циклу - Моніторинг випадків утримання - NPS, CSAT, CES та інші показники CX - Семантичний механізм - Персоналізовані інформаційні панелі CX - Mastery Shopping® - CX Consulting - Оцінка управління продуктивністю - Опитування досвіду клієнтів EX Продукти та послуги: - Визнання та мотивація співробітників - Гейміфікація співробітників - Продуктивність співробітників - Залучення співробітників
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink, частина CultureBoard, — це програмне забезпечення для визнання співробітників, яке допомагає компаніям будувати міцніші стосунки, визнавати досягнення та будувати здорову культуру на робочому місці. KudosLink, якому довіряють користувачі з Canva, Tesla або Amazon, є потужним зв’язком між менеджерами з персоналу та співробітниками, покращуючи рівень щастя та залученості на всіх рівнях вашої організації. Завдяки концепції мемів у поєднанні лише з кількома клацаннями миші, KudosLink служить приємною платформою оцінки, ви можете допомогти людям відчути більше почуття вирівнювання, залучення та підвищити продуктивність.
Applauz
applauz.me
Зведіть до мінімуму плинність кадрів і підніміть продуктивність до нових висот із Applauz. Applauz — це відзначена нагородами платформа визнання співробітників, оснащена всіма необхідними інструментами для підтримки та зміцнення культури активної та процвітаючої компанії. Дозвольте колегам і керівникам легко впізнавати один одного за допомогою змістовних повідомлень вдячності. Відзначайте досягнення, відзначаючи співробітників персоналізованими значками компанії та бонусними балами Applauz, які можна обміняти. Залишайтеся на зв’язку з настроями вашої команди за допомогою опитувань Applauz Pulse, розширюйте можливості своєї команди за допомогою стимулюючих цілей, пропонуйте персоналізовані бонуси компанії, відзначайте важливі етапи обслуговування за допомогою персоналізованої програми ювілею роботи Applauz і занурюйтесь у вичерпні звіти та аналітику щодо рівнів залученості команди та окремих працівників у всьому вашому організації. З Applauz ви не просто впроваджуєте платформу розпізнавання; ви революціонізуєте свій підхід до залучення працівників.
Group Cards
groupcards.app
У Group Cards ми допомагаємо нашим клієнтам створювати щасливіші та продуктивніші команди. Ми надіслали понад 5 мільйонів повідомлень вдячності людям у всьому світі – кожне з них є маленьким сплеском радості та спілкування. За допомогою групових карток ви можете надіслати групову вітальну листівку з необмеженою кількістю сторінок і підписів, збирати гроші на подарунок і навіть надрукувати групову картку як книгу.
Accolader
accolader.io
Accolader — це безкоштовна система винагороди з доступною версією Pro. Accolader побудовано на тому, що сприяє підвищенню щастя та залученості: нагороди соціальним спільним визнанням, а не винагородами. Основну увагу було приділено простоті як адміністрування, так і використання.
GroupTogether
grouptogether.com
GroupTogether дозволяє легко об’єднати команду, щоб відзначити окремих людей, незалежно від того, чи ви всі разом сидите в одному офісі чи розкидані по всій країні. Запросіть свою команду підписати групову картку в Інтернеті, завантажити зображення, додати меми та GIF-файли та навіть зробити чіп-ін для групової подарункової картки або додати подарункову картку, фінансовану компанією!
Perkfix
perkfix.com
Perkfix — це інструмент SAAS, який дозволяє компаніям пропонувати пільги співробітникам і керувати ними ефективно та в масштабах.
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable — це безкоштовна та проста у використанні платформа винагород, яка дозволяє людям безкоштовно надсилати винагороди, виплати та заохочення будь-кому, будь-куди.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum допомагає автоматизувати програми винагород, заохочень і виплат у глобальному масштабі завдяки мультивалютним і мультирегіональним можливостям. Ми спрощуємо команди маркетингу та продажів надсилати винагороди, заохочення та електронні подарунки протягом життєвого циклу клієнта за допомогою системи бонусних балів, використовуючи робочі процеси в масштабі. Ми інтегруємося з CRM, інструментами опитування та інструментами електронної пошти та пропонуємо рішення API для безпосередньої інтеграції з вашими продуктами. Тисячі підприємств будь-якого розміру, від стартапів до великих підприємств, використовують бізнес-валюту Xoxoday, щоб надсилати винагороди, пільги, заохочення та виплачувати виплати. Понад 2000 клієнтів отримали понад 80 мільйонів винагород у всьому світі, що робить Plum основою фірмових платежів.
Bonusly
bonus.ly
Bonusly — це спосіб №1 відкрити виграшне робоче місце! Це двигун, який сприяє залученню співробітників, визнанню та винагородам, а також сприяє продуктивності. У Bonusly ми віримо, що успіх вашого бізнесу залежить від глибоко залучених і високоефективних людей і команд. Наше рішення для покращення ефективності допомагає вам досягати та підтримувати таку високу продуктивність, винагороджуючи співробітників за досягнуті досягнення, будуючи значущі стосунки за допомогою рівного визнання, забезпечуючи постійний зворотний зв’язок і надаючи менеджерам інструменти та знання, необхідні для розкриття повного потенціалу вашої команди. Використовуйте Bonusly, щоб створити робочу культуру, яка сприятиме у співробітників почуттю цінності, приналежності та гордості за їхній внесок у розвиток вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію вже сьогодні! Найпростіший спосіб відзначити та винагородити співробітників. Збільште залученість і утримання співробітників за допомогою Bonusly.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly – це програмне забезпечення для оцінки продуктивності, яке містить елементи залучення працівників. Він простий, але гнучкий і достатньо потужний, щоб працювати з швидко зростаючими компаніями будь-якого розміру. Запит на демонстрацію!
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco створює більш яскраве робоче місце, об’єднуючи людей через соціальне визнання та винагороди. Весела й унікальна валюта доброти HeyTaco (тако) допоможе налагодити міцніші зв’язки, підвищити моральний дух і збільшити загальне щастя команди. Основні переваги: - Сприяє позитивному спілкуванню - Будує товариські стосунки - Заохочує людей виявляти вдячність - Культивує культуру вдячності - Втілює цінності компанії в життя - Підвищує моральний дух співробітників - Стимулює більшу залученість - Допомагає віддаленим командам зв'язуватися НОВИНКА! Розвивайте культуру дарування за допомогою режиму дарувальника HeyTaco
Motivosity
motivosity.com
Motivosity — це програмне забезпечення для визнання та винагороди, яке в першу чергу орієнтоване на людей, яке об’єднує вашу компанію та залучає ваших співробітників через подяку та соціальні зв’язки. Ми створюємо привабливий досвід для команд завдяки співтовариству та зв’язкам, заохочуючи часте визнання та винагороди, а також надаючи практичну інформацію для співробітників. Із середнім рівнем впровадження 96% і вбудованою інтеграцією зі Slack, Microsoft Teams, ADP, Workday або будь-яким HRIS. Ще ніколи не було простіше мати програмне забезпечення, яке люблять використовувати ваші співробітники, але воно також полегшує вашу роботу!
Pingboard
pingboard.com
Pingboard — це платформа програмного забезпечення за передплатою, яка надає рішення для підключення співробітників до компаній, у яких робоча сила переважно віддалена або розподілена в кількох місцях. Функції Pingboard допомагають відділам кадрів, операцій, внутрішніх комунікацій та іншим професіоналам вищого керівництва передавати інформацію, актуальну для всієї компанії. Pingboard також має функції, які допомагають кожному в організації бачити, хто є хто і хто що робить, а потім спілкуватися з цими колегами змістовним способом.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace допомагає покращувати роботу щодня. Ми надаємо організаціям можливість покращувати досвід співробітників, надихати на вплив і створювати магнетичну культуру успіху співробітників, яка приваблює та утримує найкращі таланти. Наша універсальна платформа успіху співробітників сприяє залученню та ефективності завдяки постійному розумінню та діям. Наш набір для залучення допомагає організаціям створити цілісну стратегію слухання, щоб виявити та усунути прогалини в досвіді співробітників. А наші інструменти управління ефективністю надають ресурси для зростання, розвитку та згуртування команд для досягнення максимального успіху. Рішення включають опитування співробітників, планування дій, цілі, відгуки, оцінки ефективності, визнання, індивідуальні оцінки, огляди талантів, планування наступності та всесвітньо відомий конкурс «Найкращі місця для роботи». Щоб дізнатися більше, відвідайте www.quantumworkplace.com.
Snappy
snappy.com
Snappy — це відзначена нагородами універсальна компанія, що дарує подарунки, яка радує, ділиться вдячністю та усуває здогадки під час дарування подарунків. Заснована в 2015 році, Snappy була названа однією з найбільш швидкозростаючих компаній Inc. на північному сході в 2021, 202 і 2023 роках. Snappy є надійним партнером з подарунків для понад 43% компаній зі списку Fortune 100, а також тисяч осіб, які використовують Зручний для особистого подарунка. Snappy надіслав більше трьох мільйонів подарунків по всьому світу. Snappy процвітає, об’єднуючи людей і розвиваючи значущі стосунки завдяки силі вдячності та подарунків. Наш досвід вибору одержувачів гарантує, що дарувальники надсилають ідеальний подарунок щоразу, для всіх і з будь-якої нагоди. Snappy був представлений на журналі Fortune
StarMeUp
starmeup.com
Зворотний зв’язок є наріжним каменем дорожньої карти компанії щодо постійного розвитку співробітників. Збирайте відгуки зі звітів співробітників, колег і керівників, щоб визначити сильні сторони та сфери вдосконалення, щоб працювати пліч-о-пліч і допомогти їм стати більш продуктивними.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Ми є відзначеною нагородами платформою залучення та визнання співробітників, де ми допомагаємо фахівцям з управління персоналом створювати виграшну робочу культуру за допомогою інноваційних рішень на основі ШІ та SaaS, а саме Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks і Vantage Fit. Ми можемо похвалитися базою користувачів із понад 2 мільйонів співробітників із понад 700 клієнтів по всьому світу. Співробітники, які використовують нашу платформу, можуть: обмінювати свої бонусні бали на подарункові картки понад 1000 брендів із глобальним каталогом винагород, купувати товари в магазині Amazon Store, бронювати екскурсії чи купувати товари з варіантів, доступних у 59+ країнах. Він також забезпечує повну інтеграцію з такими інструментами, як Teams і Slack, щоб зробити розпізнавання без проблем. Наша платформа також пропонує низку переваг, як-от нагороди за довготривалу службу, зокрема ювілейні бали, Digital Service Yearbook і спеціальний каталог Milestone. Ми також є кращим партнером для Microsoft Teams, People Strong та інших платформ HRMS/HCM.
Winningtemp
winningtemp.com
Наша платформа успіху команди допомагає вам створювати успішні команди та здорові організації, прислухаючись до кожного окремого співробітника та надаючи лідерам відповідні ідеї та дії, які дають чіткі, вимірювані результати. Ми звільняємо час, щоб ваші керівники могли зосередитися на тому, що дійсно важливо. Наше рішення базується на науці, базується на даних і керується штучним інтелектом, допомагаючи організаціям по всьому світу легше підвищувати залученість, знижувати рівень стресу та плинність кадрів. З одного погляду ви отримуєте загальну температуру всієї вашої організації. Це спрощує виявлення сфер, які ваші співробітники люблять або бажають розвивати, даючи вам можливість помітити виклики, перш ніж вони загостряться, і разом досягти переможних результатів.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman — це багатонаціональна компанія зі спільними штаб-квартирами у Фремінгемі, Массачусетс і Дублін, яка надає хмарні (програмне забезпечення як послуга) програмне забезпечення для управління людським капіталом (HCM). Його рішення для соціального визнання розроблені для того, щоб співробітники визнавали та винагороджували один одного як стимул за продуктивність і поведінку, які відповідають цінностям компанії. Деякі з клієнтів Workhuman включають Symantec, Intuit, JetBlue, Cisco та InterContinental Hotels Group. У лютому 2019 року компанія змінила назву з Globoforce на Workhuman.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — це обширна HR-технічна платформа, яка вирішує складні HR-завдання, оптимізуючи й автоматизуючи повсякденні HR-операції. Кому довіряють такі сучасні організації, як Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products та ще 2500 інших, Zimyo пропонує повний набір продуктів, який включає HR і Payroll, відвідуваність, ефективність, Відстеження кандидатів, залучення, LMS і 50+ модулів. Використовуючи ці рішення, організації будь-якого розміру можуть автоматизувати роботу відділу кадрів, вести безпомилковий нарахування заробітної плати, вчасно виплачувати зарплату, відстежувати відвідуваність співробітників, постійних і невикористаних співробітників, відстежувати продуктивність співробітників, аналізувати резюме, надсилати листи з пропозиціями та робити багато іншого. Приєднуйтесь до нас у подорожі, щоб переосмислити досконалість HR.
Compt
compt.io
Compt — це програмне забезпечення для отримання стипендій № 1, яке повністю адаптується до потреб вашої компанії, на 100% сумісно з IRS і може підтримувати глобальні команди. За допомогою Compt ви можете легко запропонувати готові та спеціальні стипендії, які принесуть задоволення вашим співробітникам, без адміністративного тягаря, який зазвичай вимагає керування програмою пільг або стипендій. Вибирайте з 25 основних категорій витрат (наприклад, охорона здоров’я та самопочуття, навчання та розвиток, харчування, мобільний телефон) і запрошуйте своїх людей використовувати їхні кошти, а наше програмне забезпечення керує іншим. Compt регулярно оновлює інформацію про баланс і використання ваших співробітників, забезпечує повне дотримання податкового законодавства та гарантує, що ваша команда відділу кадрів має центральну та просту у використанні платформу для керування бонусами, яка є комплексною та гнучкою відповідно до потреб вашого бізнесу. На додаток до стипендій за бонуси та бонусів, Compt пропонує інструмент керування витратами. Співробітники можуть надсилати дані про витрати та додавати будь-яку необхідну документацію на одній платформі, що робить його справді комплексним рішенням для відшкодування витрат працівникам. Compt було засновано в січні 2018 року зі штаб-квартирою в Бостоні, Массачусетс. Дізнайтесь більше на www.compt.io.
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard замінює листівку, яку розповсюджують і підписують, переосмислюючи вдячність на робочому місці під час особливих подій співробітників. Його також можна використовувати для корпоративних заходів, розмов тощо. Користувач створює групові картки Kudoboard; додавати контент; запросіть інших опублікувати, а потім доставте одержувачам. Використовується командами будь-якого розміру (і особливо цінним, коли деякі співробітники працюють віддалено), Kudoboard ідеально підходить для особливих випадків, які мають найбільше значення: дні народження, робочі ювілеї, вступ на роботу, прощання, поздоровлення, вигуки тощо.
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack — це корпоративна платформа подарунків на основі ШІ, яка спеціалізується на персоналізації в масштабі. Компанія прагне допомогти своїм клієнтам, оптимізувавши процес дарування подарунків за допомогою технології AI, щоб ефективно вибрати найбільш відповідний подарунок для будь-якої людини. Незалежно від того, чи містить ваш список 1 чи 50 000 одержувачів, Giftpack може задовольнити різноманітні функції персоналізації залежно від випадку дарування. Giftpack працює в усьому світі, тому одержувачі можуть отримати свій подарунок або зробити пожертву благодійній організації на свій вибір незалежно від того, де вони знаходяться.
CorporateGift.com
corporategift.com
Corporate Gift — це платформа подарунків, розроблена для постійного програмного дарування подарунків. Купуйте, зберігайте та налаштовуйте все один раз, а потім сприяйте залученню за лічені хвилини. Наше рішення було сформовано навколо 3 стовпів — величезної різноманітності продуктів, що забезпечують задоволення одержувачів, передових технологій і автоматизації для безперебійного керування процесом, а також команди експертів, готових надати передову практику та підтримку, щоб забезпечити задоволення потреб кожного клієнта.
Awardco
award.co
Awardco підвищує продуктивність, зменшує витрати та розвиває культуру завдяки визнанню та винагородам, які орієнтуються на цінності. Отримайте доступ до найбільшої мережі винагород на планеті та отримайте підтримку щодо дотримання податкового законодавства для винагород своїх працівників через унікальні партнерські відносини Awardco з Amazon Business і Deloitte. Насолоджуйтесь будь-якими програмами розпізнавання «долар за долар» на одній простій і легкій у використанні платформі.
Guusto
guusto.com
Визнання створено, щоб вплинути на утримання на першому місці. Не ще одна програма балів! Почніть за хвилини, а не за місяці, з безкоштовним обліковим записом одного користувача, який може надсилати винагороди будь-кому. Гнучка доставка, щоб охопити працівників на першому місці через Інтернет, мобільний додаток, телевізійні дисплеї та варіанти друку, які не потребують жодних технологій для викупу. 5-КРАТНИЙ ВПЛИВ вашого бюджету — платіть лише за тих людей, які можуть висловити визнання, немає жодних націнок, незатребувані подарунки повертаються, а 1 день чистої води дарується з кожним надісланим подарунком.
GroupGreeting
groupgreeting.com
У GroupGreeting ми віримо, що світ стає кращим, коли люди відчувають, що їх цінують. Це наша місія: допомогти людям легко ділитися вдячністю – одна особа, одна картка за раз. Наш сервіс дозволяє створити цифрову картку та підписати її кільком людям. Наш сучасний підхід до підписання та відправлення традиційної вітальної листівки від групи простий у використанні. У вас є колеги, які працюють віддалено, або друзі по всій країні? немає проблем! Ми дозволяємо вам зібрати скільки завгодно підписів, просто поділившись посиланням. Вам ніколи не доведеться хвилюватися про те, що не вистачить місця для підпису або втратите картку. Дні, коли ми розмовляли з манільською папкою, минули! Сьогодні GroupGreeting використовується більш ніж 10 000 компаній і розіслано понад 50 000 000 повідомлень вдячності в 195 країнах. Ми цінуємо різноманіття думок і досвіду та прагнемо до інклюзивної культури, яка підтримує особистий і професійний ріст і співпереживає іншим.
Kudos
kudos.com
Платформа визнання співробітників, відзначена нагородами Kudos, дозволяє організаціям створювати ефективні, стабільні умови роботи для співробітників, які сприяють більшій залученості співробітників і покращенню бізнес-результатів.
Crewhu
crewhu.com
Crewhu — це єдина платформа, створена для MSP, яка поєднує CSAT, NPS, Employee Recognition та Gamification. Відстежуйте найважливіші показники, щоб підвищити залученість співробітників, задоволеність клієнтів і укладати більше угод! Crewhu — це платформа для відгуків клієнтів, гейміфікації та розпізнавання, створена для MSP. Crewhu пропонує інтеграцію з більшістю програмних платформ MSP для відстеження важливих KPI, включаючи PSA, CRM, інструменти документації та показники провайдера VoIP. Місія Crewhu — святкувати щоденні перемоги та створювати сильнішу культуру.
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Стратегічне планування • OKR • KPI • Завдання (включаючи Kanban) • Проекти (включаючи Gantt) • Дошки • Звіти • Ліди • Клієнти • Залучення • Квитки • Форми та опитування • 360˚ Огляд • Нагороди • Відвідуваність • Відпустка • LMS • Перевершіть своїх колег, реалізовуючи свої стратегії та ефективно досягаючи своїх ключових показників за допомогою 🎯Стратегії, OKR і KPI - Приймайте швидші та розумніші рішення в цьому гнучкому бізнес-світі, створюючи одним натисканням кнопки звіти та панелі KPI в реальному часі - 🙂Залучайте та мотивуйте своїх співробітників і команди за допомогою системи винагород, щотижневих реєстрацій, індивідуальних і внутрішніх рейтингів - Майте повний огляд своїх проектів за допомогою легкого в застосуванні та ефективного проекту (включно з діаграмою Ганта). ) і керування завданнями (включаючи Канбан); легко створюйте рахунки-фактури за проектом - 💡Мозковий штурм і плануйте за допомогою наших дошок і шаблонів - Відстежуйте та перетворюйте потенційних клієнтів на продажі та клієнтів за допомогою нашого модуля CRM - Усувайте прогалини в навичках членів вашої команди через Learning💡Hub; завантажуйте власний файл/відеоконтент, щоб сприяти особистому зростанню та розвитку компанії, а також легкому вступу на роботу - Відстежуйте відвідуваність співробітників і вимірювайте за часовим журналом ефективність проектів, ключових результатів і завдань - Форми та опитування перетягуванням дозволяють легко збирати та аналізувати дані та інформацію - FlowyTeam найкраще підходить для організацій із кількістю співробітників від 5 до 1000+ - FlowyTeam підтримує та обслуговує понад 1000 організацій у більш ніж 90🌏країнах - Програмне забезпечення FlowyTeam доступне такими мовами: англійська, німецька, португальська, італійська, іспанська, французька, китайська , арабська, бахаса, індонезійська, в’єтнамська, тайська, перська, грецька, турецька, російська, хінді, корейська, японська, словенська, словацька, сербська, хорватська, польська, угорська, чеська, українська, румунська, болгарська – наші неймовірні💐клієнти Roche, ADDX, buddyboss, Turknet, Runcloud, pandai.org, Liebherr та багато інших...flowyteam.com Вам потрібен OKR Coaching: FlowyTeam рекомендує OKR Institute - okrinstitute.org
Assembly
joinassembly.com
Assembly — це сучасна платформа взаємодії, керована штучним інтелектом, яка оптимізує визнання, винагороди, внутрішню комунікацію та співпрацю в усій організації. Цей єдиний зручний центр пропонує комплексні та різноманітні рішення для взаємодії, включаючи оголошення, помічників на робочому місці зі штучним інтелектом, конкурси, опитування тощо. Assembly надає великий каталог винагород, таких як подарункові картки, індивідуальні подарунки, культурні винагороди та благодійні пожертви, сприяючи створенню культури на робочому місці, де працівники відчувають, що їх цінують, цінують і спілкуються. Потужна аналітика дає змогу менеджерам отримати уявлення про настрої компанії, забезпечуючи середовище, в якому співробітники відчувають себе почутими та зрозумілими. Визнайте свою команду значущим чином. Поєднайте основні цінності з визнанням, щоб заохочувати щоденне сприйняття командою. Збільште впізнаваність за допомогою великого каталогу винагород, включаючи подарункові картки, індивідуальні подарунки, культурні винагороди та благодійні пожертви. Автоматизуйте віхи та розпізнавання ювілеїв Святкуйте день народження чи ювілей кожного товариша по команді за допомогою автоматизованих користувацьких сповіщень. Безпроблемна інтеграція з Microsoft Teams і Slack Engage без проблем там, де ви вже працюєте, з безпечною інтеграцією та оновленням даних у реальному часі. Введіть дані один раз для негайної синхронізації між платформами. Підвищення залученості співробітників Використовуйте оновлення генерального директора та керівників, різні опитування співробітників, щотижневі перевірки та опитування про задоволеність, щоб покращити залучення. Оптимізуйте внутрішні комунікації. Використовуйте такі інструменти, як шаблони AMA, канали новин, шаблони довідки, канали груп, айсбрейки, управління ідеями, внутрішні вікі та інструменти для зустрічей, щоб покращити робочі процеси спілкування. Підвищення продуктивності команди Використовуйте щоденні підсумки, розпорядок дня, нотатки зустрічей, відгуки про продукти, списки виграшів і полегшену систему продажів CRM для підвищення продуктивності. Спростіть відділ кадрів і підбір персоналу. Впроваджуйте опитування щодо виплат працівникам, співбесіди при звільненні, оцінки eNPS, внутрішні реферали, запитання на співбесідах і відгуки про нових наймів разом із відстеженням робочого часу підрядників та іншими шаблонами для кадрів.
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet — це платформа для залучення та винагороди співробітників, яка дозволяє легко сказати своїй команді подяку, привітання, прощання, чудову роботу та багато іншого. PerkSweet пропонує інтуїтивно зрозумілий процес винагороди та викупу, необмежену кількість цифрових групових карток і автоматизовані мережеві можливості. PerkSweet дозволяє вашій компанії витрачати кошти безпосередньо на співробітників і демонструвати своїй команді вашу турботу. PerkSweet легко інтегрується зі Slack. Перевірте нас у магазині програм Slack!