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Програмне забезпечення для розпізнавання співробітників - Найпопулярніші застосунки - Естонія
Програмне забезпечення для розпізнавання співробітників покращує культуру компанії, дозволяючи командам відзначати досягнення співробітників і важливі віхи. Ці інструменти дозволяють членам команди відзначати один одного за виняткову роботу над проектами, втілення цінностей компанії або особисті події, такі як дні народження чи ювілеї. Програмне забезпечення часто містить функції для розпізнавання та винагороди, керування розподілом балів, подарунків, подарункових карток, повідомлень, цифрових значків або сертифікатів. У той час як член команди відділу кадрів може контролювати адміністрування програмного забезпечення, будь-який співробітник може використовувати платформу, щоб визнавати та хвалити своїх колег.
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam — перша мобільна програма для управління робочою силою, яка містить надійний набір інструментів, розроблених, щоб допомогти організаціям, у яких немає робочих столів, покращити комунікацію, утримати персонал і підвищити операційну ефективність. Connecteam дозволяє менеджерам перевести сво...
Keka
keka.com
Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, оскільки воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, техні...
Workvivo
workvivo.com
Workvivo — це платформа досвіду співробітників (EXP), яка спрощує спілкування та підвищує взаємодію, надаючи можливість співробітникам бути почутими та допомагаючи кожному відчути себе причетним, незалежно від того, де вони працюють. Платформа об’єднує функції комунікації, залучення співробітників, ...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — це обширна HR-технічна платформа, яка вирішує складні HR-завдання, оптимізуючи й автоматизуючи повсякденні HR-операції. Кому довіряють сучасні організації, такі як Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products та 2000 інших, Zimyo пропонує п...
Assembly
joinassembly.com
Assembly — це сучасна платформа взаємодії, керована штучним інтелектом, яка оптимізує визнання, винагороди, внутрішню комунікацію та співпрацю в усій організації. Цей єдиний зручний центр пропонує комплексні та різноманітні рішення для взаємодії, включаючи оголошення, помічників на робочому місці зі...
Motivosity
motivosity.com
Motivosity — це програмне забезпечення для визнання та винагороди, яке в першу чергу орієнтоване на людей, яке об’єднує вашу компанію та залучає ваших співробітників через подяку та соціальні зв’язки. Ми створюємо привабливий досвід для команд завдяки співтовариству та зв’язкам, заохочуючи часте виз...
Workhuman
workhuman.com
Workhuman — це багатонаціональна компанія зі спільними штаб-квартирами у Фремінгемі, Массачусетс і Дублін, яка надає хмарні (програмне забезпечення як послуга) програмне забезпечення для управління людським капіталом (HCM). Його рішення для соціального визнання розроблені для того, щоб співробітник...
Bonusly
bonus.ly
Bonusly — це спосіб №1 відкрити виграшне робоче місце! Це двигун, який сприяє залученню співробітників, визнанню та винагородам, а також сприяє продуктивності. У Bonusly ми віримо, що успіх вашого бізнесу залежить від глибоко залучених і високоефективних людей і команд. Наше рішення для покращення е...
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Стратегічне планування • OKR • KPI • Завдання (включаючи Kanban) • Проекти (включаючи Gantt) • Дошки • Звіти • Ліди • Клієнти • Залучення • Квитки • Форми та опитування • 360˚ Огляд • Нагороди • Відвідуваність • Відпустка • LMS • Перевершіть своїх колег, реалізовуючи свої стратегії т...
Pingboard
pingboard.com
Pingboard — це платформа програмного забезпечення за передплатою, яка надає рішення для підключення співробітників до компаній, у яких робоча сила переважно віддалена або розподілена в кількох місцях. Функції Pingboard допомагають відділам кадрів, операцій, внутрішніх комунікацій та іншим професіона...
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink, частина CultureBoard, — це програмне забезпечення для визнання співробітників, яке допомагає компаніям будувати міцніші стосунки, визнавати досягнення та будувати здорову культуру на робочому місці. KudosLink, якому довіряють користувачі з Canva, Tesla або Amazon, є потужним зв’язком між ...
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum допомагає автоматизувати програми винагород, заохочень і виплат у глобальному масштабі завдяки мультивалютним і мультирегіональним можливостям. Ми спрощуємо команди маркетингу та продажів надсилати винагороди, заохочення та електронні подарунки протягом життєвого циклу клієнта за допомо...
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace допомагає покращувати роботу щодня. Ми надаємо організаціям можливість покращувати досвід співробітників, надихати на вплив і створювати магнетичну культуру успіху співробітників, яка приваблює та утримує найкращі таланти. Наша універсальна платформа успіху співробітників сприяє за...
Snappy
snappy.com
Snappy — це відзначена нагородами універсальна компанія, що дарує подарунки, яка радує, ділиться вдячністю та усуває здогадки під час дарування подарунків. Заснована в 2015 році, Snappy була названа однією з найбільш швидкозростаючих компаній Inc. на північному сході в 2021, 202 і 2023 роках. Snappy...
Awardco
award.co
Awardco підвищує продуктивність, зменшує витрати та розвиває культуру завдяки визнанню та винагородам, які орієнтуються на цінності. Отримайте доступ до найбільшої мережі винагород на планеті та отримайте підтримку щодо дотримання податкового законодавства для винагород своїх працівників через уніка...
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard замінює листівку, яку розповсюджують і підписують, переосмислюючи вдячність на робочому місці під час особливих подій співробітників. Його також можна використовувати для корпоративних заходів, розмов тощо. Користувач створює групові картки Kudoboard; додавати контент; запросіть інших опуб...
Winningtemp
winningtemp.com
Наша платформа успіху команди допомагає вам створювати успішні команди та здорові організації, прислухаючись до кожного окремого співробітника та надаючи лідерам відповідні ідеї та дії, які дають чіткі, вимірювані результати. Ми звільняємо час, щоб ваші керівники могли зосередитися на тому, що дійсн...
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco створює більш яскраве робоче місце, об’єднуючи людей через соціальне визнання та винагороди. Весела й унікальна валюта доброти HeyTaco (тако) допоможе налагодити міцніші зв’язки, підвищити моральний дух і збільшити загальне щастя команди. Основні переваги: - Сприяє позитивному спілкуванню ...
Engagedly
engagedly.com
Engagedly – це програмне забезпечення для оцінки продуктивності, яке містить елементи залучення працівників. Він простий, але гнучкий і достатньо потужний, щоб працювати з швидко зростаючими компаніями будь-якого розміру. Запит на демонстрацію!
Compt
compt.io
Compt — це програмне забезпечення для отримання стипендій № 1, яке повністю адаптується до потреб вашої компанії, на 100% сумісно з IRS і може підтримувати глобальні команди. За допомогою Compt ви можете легко запропонувати готові та спеціальні стипендії, які принесуть задоволення вашим співробітник...
Crewhu
crewhu.com
Crewhu — це єдина платформа, створена для MSP, яка поєднує CSAT, NPS, Employee Recognition та Gamification. Відстежуйте найважливіші показники, щоб підвищити залученість співробітників, задоволеність клієнтів і укладати більше угод! Crewhu — це платформа для відгуків клієнтів, гейміфікації та розпі...
CorporateGift.com
corporategift.com
Corporate Gift — це платформа подарунків, розроблена для постійного програмного дарування подарунків. Купуйте, зберігайте та налаштовуйте все один раз, а потім сприяйте залученню за лічені хвилини. Наше рішення було сформовано навколо 3 стовпів — величезної різноманітності продуктів, що забезпечують...
Vantage Circle
vantagecircle.com
Ми є відзначеною нагородами платформою залучення та визнання співробітників, де ми допомагаємо фахівцям з управління персоналом створювати виграшну робочу культуру за допомогою інноваційних рішень на основі ШІ та SaaS, а саме Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks і Vantage Fit. Ми можемо пох...
Nectar
nectarhr.com
Nectar співпрацює з SHRM, щоб допомогти командам у всьому світі відчути себе цінними, пов’язаними та зацікавленими. Підвищуйте залученість і щодня святкуйте індивідуальні перемоги з Nectar. Наша платформа визнання та винагороди 360 дає змогу кожному (рівному, а також керівнику та співробітникам) вис...
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic надає інструменти управління людьми та ефективністю для компаній, що розвиваються. Наша запатентована технологія поєднує сигнали залученості та вигоряння в одну оцінку StayFactor™. У поєднанні з нашим графіком аналізу організаційної мережі (ONA) ви маєте все, що вам потрібно, щоб розвива...
StarMeUp
starmeup.com
Зворотний зв’язок є наріжним каменем дорожньої карти компанії щодо постійного розвитку співробітників. Збирайте відгуки зі звітів співробітників, колег і керівників, щоб визначити сильні сторони та сфери вдосконалення, щоб працювати пліч-о-пліч і допомогти їм стати більш продуктивними.
Perkfix
perkfix.com
Perkfix — це інструмент SAAS, який дозволяє компаніям пропонувати пільги співробітникам і керувати ними ефективно та в масштабах.
GroupTogether
grouptogether.com
GroupTogether дозволяє легко об’єднати команду, щоб відзначити окремих людей, незалежно від того, чи ви всі разом сидите в одному офісі чи розкидані по всій країні. Запросіть свою команду підписати групову картку в Інтернеті, завантажити зображення, додати меми та GIF-файли та навіть зробити чіп-ін ...
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre — це культурна платформа на робочому місці, створена для встановлення людських зв’язків. Наша мобільна платформа відтворює спонтанну та невимушену взаємодію, яка створює кращі робочі місця, слугуючи «віртуальним охолоджувачем води» для розподілених робочих сил. Bonfyre надає співробітникам ц...
Bucketlist
bucketlistrewards.com
Наша платформа дозволяє працівникам і менеджерам легко визнавати та винагороджувати один одного за віхи та досягнення. На відміну від будь-якої іншої програми визнання, Bucketlist дозволяє компаніям винагороджувати працівників так, як вони хочуть, що призводить до 97% оцінки задоволеності продуктом....
Woliba
woliba.io
У Woliba ми переосмислюємо робоче місце, плавно інтегруючи оздоровлення, залучення, визнання та винагороди в єдину платформу, зручну для мобільних пристроїв. Пройшли часи жонглювання кількома системами — Woliba об’єднує все це. Наше комплексне рішення не тільки оптимізує процеси, але й виходить за р...
GoProfiles
goprofiles.io
Перша платформа AI людей для співробітників будь-де. Створіть культуру справжнього зв’язку з GoProfiles. Ми об’єднали найкращі частини довідників співробітників і визнання колег, щоб створити абсолютно новий тип платформи для людей.
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack — це корпоративна платформа подарунків на основі ШІ, яка спеціалізується на персоналізації в масштабі. Компанія прагне допомогти своїм клієнтам, оптимізувавши процес дарування подарунків за допомогою технології AI, щоб ефективно вибрати найбільш відповідний подарунок для будь-якої людини. Н...
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable — це безкоштовна та проста у використанні платформа винагород, яка дозволяє людям безкоштовно надсилати винагороди, виплати та заохочення будь-кому, будь-куди.
Accolader
accolader.io
Accolader — це безкоштовна система винагороди з доступною версією Pro. Accolader побудовано на тому, що сприяє підвищенню щастя та залученості: нагороди соціальним спільним визнанням, а не винагородами. Основну увагу було приділено простоті як адміністрування, так і використання.
Group Cards
groupcards.app
У Group Cards ми допомагаємо нашим клієнтам створювати щасливіші та продуктивніші команди. Ми надіслали понад 5 мільйонів повідомлень вдячності людям у всьому світі – кожне з них є маленьким сплеском радості та спілкування. За допомогою групових карток ви можете надіслати групову вітальну листівку з...
Applauz
applauz.me
Зведіть до мінімуму плинність кадрів і підніміть продуктивність до нових висот із Applauz. Applauz — це відзначена нагородами платформа визнання співробітників, оснащена всіма необхідними інструментами для підтримки та зміцнення культури активної та процвітаючої компанії. Дозвольте колегам і керівни...
Staffino
staffino.com
Staffino — це платформа управління досвідом клієнтів і співробітників із сильною глобальною присутністю, яка з гордістю обслуговує клієнтів у понад 30 країнах і охоплює різноманітні галузі. Наша передова онлайн-платформа розвинулася, щоб конкурувати з провідними світовими платформами CEM, пропонуючи...
Espresa
espresa.com
Epresa — це програмна платформа та мережа постачальників для надання послуг на робочому місці, які допомагають компаніям залучати й утримувати найкращих людей, одночасно підвищуючи продуктивність.
CardClan
cardclan.io
Нехай кожен відчуває, що вас цінують! CardClan позбавляє від клопоту демонстрації вашої вдячності співробітникам і клієнтам. Відзначайте такі важливі події, як дні народження, ювілеї та навіть вихід на пенсію за допомогою персоналізованих листівок, які неодмінно змусять одержувачів посміхнутися. За ...
Caroo
caroo.com
Ми уявляємо світ, де люди відчувають глибокий зв’язок на роботі через визнання. Наша платформа розкриває глибоке поведінкове розуміння індивідуальних потреб співробітників у визнанні, дає уявлення про те, коли визнавати, і дозволяє легко надсилати винагороди, яких працівники насправді хочуть. Все в ...
Qarrot
qarrot.com
Qarrot — це хмарне програмне забезпечення для винагород та визнання працівників для компаній, що розвиваються. Qarrot забезпечує винагороди та визнання на основі результатів для зміцнення культури та підвищення продуктивності. Створене для потреб як команд, так і організацій, наше програмне забезпеч...
Perkbox
perkbox.com
Perkbox — це глобальна платформа пільг і винагород, яка допомагає компаніям піклуватися про своїх співробітників, спілкуватися з ними та відзначати їх, незалежно від того, де вони перебувають і чого хочуть. Нам довіряють понад 4000 компаній у всьому світі, ми допомагаємо підтримувати своїх працівник...
Fringe
fringe.us
Fringe — це перший у світі ринок добробуту з глобальними рішеннями для рахунків витрат на спосіб життя, винагород і визнання, добробуту та гнучких програм пільг. Припиніть витрачати час і гроші на багатоточкові рішення з низьким рівнем залучення та заплутаними правилами використання. Об’єднайте всі ...
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf — це провідне рішення для залучення співробітників, яке надає клієнтам повні можливості від винагород і визнання до опитувань і викликів. Ми поєднуємо нашу відзначену нагородами платформу та нашу команду експертів із залучення, щоб створити для вас ідеальну стратегію залучення та надати інст...
Teamphoria
teamphoria.com
Teamphoria дозволяє підвищити продуктивність і залученість співробітників за допомогою спеціальних інструментів і аналізу, щоб мотивувати та відзначати своїх співробітників.
ERIN
erinapp.com
ERIN – це платформа для перенаправлення працівників і внутрішньої мобільності, яка заохочує в 5 разів більше найнятих за рекомендаціями працівників і вдвічі скорочує плинність кадрів. ERIN залучає співробітників за допомогою автоматичних сповіщень, простих рекомендацій, функцій внутрішньої мобільнос...
Advantage Club
advantageclub.ai
Advantage Club — це глобальна платформа для залучення співробітників, яка покращує робоче місце та покращує самопочуття завдяки таким функціям, як винагороди, визнання, бонуси, гнучкі переваги для працівників і створення спільноти на єдиній платформі. - Ми є наскрізною цифровою платформою винагороди...
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet — це платформа для залучення та винагороди співробітників, яка дозволяє легко сказати своїй команді подяку, привітання, прощання, чудову роботу та багато іншого. PerkSweet пропонує інтуїтивно зрозумілий процес винагороди та викупу, необмежену кількість цифрових групових карток і автоматизо...
PerkUp
perkupapp.com
Надсилайте співробітникам неймовірні подарунки та винагороди за допомогою PerkUp. Оптимізуйте подарунки на ювілей роботи та день народження, надсилайте грошові винагороди та розповсюджуйте фірмові подарунки своїй глобальній команді.
Kudos
kudos.com
Платформа визнання співробітників, відзначена нагородами Kudos, дозволяє організаціям створювати ефективні, стабільні умови роботи для співробітників, які сприяють більшій залученості співробітників і покращенню бізнес-результатів.
GroupGreeting
groupgreeting.com
У GroupGreeting ми віримо, що світ стає кращим, коли люди відчувають, що їх цінують. Це наша місія: допомогти людям легко ділитися вдячністю – одна особа, одна картка за раз. Наш сервіс дозволяє створити цифрову картку та підписати її кільком людям. Наш сучасний підхід до підписання та відправлення ...
Guusto
guusto.com
Визнання створено, щоб вплинути на утримання на першому місці. Не ще одна програма балів! Почніть за хвилини, а не за місяці, з безкоштовним обліковим записом одного користувача, який може надсилати винагороди будь-кому. Гнучка доставка, щоб охопити працівників на першому місці через Інтернет, мобіл...