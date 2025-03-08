Програмне забезпечення для пільг співробітників - Найпопулярніші застосунки - Уругвай

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Програмне забезпечення для пільг для співробітників дозволяє компаніям пропонувати додаткові переваги для своїх співробітників і керувати ними. Ці пільги включають управління відшкодуванням за навчання, надання ваучерів на харчування, організацію послуг трансферу та організацію заходів за межами закладу. Відомі як додаткові пільги, пільги пропонуються поряд зі стандартними пільгами, такими як медичне страхування, страхування на випадок інвалідності, пенсійні плани, страхування життя, сімейна відпустка (FMLA) і оплачувана відпустка. Ці інструменти призначені для відділів кадрів, щоб покращити корпоративну культуру, покращити робоче середовище та сприяти добробуту працівників.
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Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle-це нагородна платформа для залучення та визнання працівників, яка допомагає фахівцям з персоналу створювати переможні робочі культури за допомогою інноваційних AI, що працюють на AI та SaaS, а саме-Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks та Vantage Fit. Він може похвалитися базою користувачів понад 2 мільйони працівників з понад 700 клієнтів по всьому світу. Співробітники, які використовують платформу, можуть обміняти свої очки винагороди на подарункові картки з понад 1000 брендів із глобальним каталогом винагород, магазином магазину Amazon, книжковим досвідом або купувати товари з варіантів, доступних у більш ніж 59 країнах. Це також дозволяє безшовну інтеграцію з такими інструментами, як команди та Slack, щоб зробити розпізнавання безпроблемними. Платформа пропонує цілий ряд переваг, таких як нагороди Long Service, включаючи ювілейні очки, щорічник цифрового обслуговування та спеціальний каталог віх. Vantage Circle також є кращим партнером для команд Microsoft, Peoplestrong та інших платформ HRMS/HCM. Розроблений для підвищення продуктивності та культури вдячності команди, наш додаток пропонує всебічний набір функцій: * Соціальне визнання: святкуйте досягнення з одноранговим визнанням, нагородами, значками та лідерами. * Вілічні урочистості: Ніколи не пропустіть спеціальні моменти з автоматизованими побажаннями на день народження та служб. * Глобальний каталог винагород: викупові бали за подарункові картки, товари та унікальний досвід у понад 70 країнах. * Інтеграція Amazon Business: Без особливих зусиль обміну нагороди за величезний спектр продуктів Amazon. * Багатомовна підтримка: доступна на 13 мовах для задоволення глобальної робочої сили. * Безшовна інтеграція: плавно інтегрується з соціальними платформами, SSO та HRIS.
Circula
circula.com
Circula — це платформа витрат для будь-яких платежів, які здійснюються працівниками: витрати на відрядження, кредитні картки та виплати працівникам. Наша місія полягає в тому, щоб спростити адміністрування фінансів і нарахування заробітної плати, одночасно забезпечуючи відповідність за допомогою розумної автоматизації, щоб співробітники могли виконувати свою роботу якнайкраще. Завдяки Circula ви ✔️ заощаджуєте до 80% часу на ведення бухгалтерського обліку та стаєте продуктивним діловим партнером у своїй організації ✔️ зменшуєте ризики комплаєнсу та забезпечуєте безпечні й перевірені процеси *Картки випускає Transact Payments Malta Limited згідно з ліцензією Visa Europe Limited . Transact Payments Malta Limited належним чином уповноважена та регулюється Управлінням фінансових послуг Мальти як фінансова установа відповідно до Закону про фінансові установи 1994 р. Реєстраційний номер C 91879.
Compt
compt.io
Compt — це програмне забезпечення для отримання стипендій № 1, яке повністю адаптується до потреб вашої компанії, на 100% сумісно з IRS і може підтримувати глобальні команди. За допомогою Compt ви можете легко запропонувати готові та спеціальні стипендії, які принесуть задоволення вашим співробітникам, без адміністративного тягаря, який зазвичай вимагає керування програмою пільг або стипендій. Вибирайте з 25 основних категорій витрат (наприклад, охорона здоров’я та самопочуття, навчання та розвиток, харчування, мобільний телефон) і запрошуйте своїх людей використовувати їхні кошти, а наше програмне забезпечення керує іншим. Compt регулярно оновлює інформацію про баланс і використання ваших співробітників, забезпечує повне дотримання податкового законодавства та гарантує, що ваша команда відділу кадрів має центральну та просту у використанні платформу для керування бонусами, яка є комплексною та гнучкою відповідно до потреб вашого бізнесу. На додаток до стипендій за бонуси та бонусів, Compt пропонує інструмент керування витратами. Співробітники можуть надсилати дані про витрати та додавати будь-яку необхідну документацію на одній платформі, що робить його справді комплексним рішенням для відшкодування витрат працівникам. Compt було засновано в січні 2018 року зі штаб-квартирою в Бостоні, Массачусетс. Дізнайтесь більше на www.compt.io.
Abenity
abenity.com
Abenity допомагає роботодавцям, групам випускників і асоціаціям доповнити свої переваги приватними пільгами та програмами знижок.
Perks
perks.tech
Batik — це універсальне рішення для переваг і бонусів, які відповідають потребам сучасних працівників. Ми допомагаємо відділам кадрів узгодити переваги, які потрібні сучасним працівникам, і робимо рішення щодо переваг простими та легкими для взаємодії, роблячи ваше робоче місце орієнтованим на співробітників. Що відрізняє Batik від інших постачальників переваг, так це його прагнення переосмислити переваги, щоб вони були відчутними, персоналізованими, інклюзивними та доступними. Це зобов’язання гарантує, що кожен працівник відчуває, що його переваги адаптовані до його унікальних потреб і вподобань. Ексклюзивний набір переваг Batik продумано підібраний, щоб гарантувати кожному працівнику доступ до відповідних і значущих для нього переваг. Доступ адміністратора дозволяє відділу кадрів переглядати переваги, які вони можуть активувати для своїх співробітників. HR та співробітники можуть скористатися перевагами за ексклюзивними цінами.
Maven Clinic
mavenclinic.com
Maven допомагає компаніям зберігати різноманітні таланти, покращувати результати здоров'я та зменшити витрати на пологах та народжуваність. Ми підтримуємо кожен шлях до батьківства: вагітність, родючість, заморожування яєць, усиновлення, сурогатство, догляд за немовлятами, доставка грудного молока та навчання менеджера.
Remodel Health
remodelhealth.com
Remodel Health — це програмне забезпечення для здоров’я та консультації, які допомагають роботодавцям скоротити витрати та краще піклуватися про свої команди.
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