Програмне забезпечення для пільг співробітників - Найпопулярніші застосунки - Французькі Південні Території

Vantage Circle

vantagecircle.com

Vantage Circle-це нагородна платформа для залучення та визнання працівників, яка допомагає фахівцям з персоналу створювати переможні робочі культури за допомогою інноваційних AI, що працюють на AI та SaaS, а саме-Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks та Vantage Fit. Він може похвалитися базою користувачів понад 2 мільйони працівників з понад 700 клієнтів по всьому світу. Співробітники, які використовують платформу, можуть обміняти свої очки винагороди на подарункові картки з понад 1000 брендів із глобальним каталогом винагород, магазином магазину Amazon, книжковим досвідом або купувати товари з варіантів, доступних у більш ніж 59 країнах. Це також дозволяє безшовну інтеграцію з такими інструментами, як команди та Slack, щоб зробити розпізнавання безпроблемними. Платформа пропонує цілий ряд переваг, таких як нагороди Long Service, включаючи ювілейні очки, щорічник цифрового обслуговування та спеціальний каталог віх. Vantage Circle також є кращим партнером для команд Microsoft, Peoplestrong та інших платформ HRMS/HCM. Розроблений для підвищення продуктивності та культури вдячності команди, наш додаток пропонує всебічний набір функцій: * Соціальне визнання: святкуйте досягнення з одноранговим визнанням, нагородами, значками та лідерами. * Вілічні урочистості: Ніколи не пропустіть спеціальні моменти з автоматизованими побажаннями на день народження та служб. * Глобальний каталог винагород: викупові бали за подарункові картки, товари та унікальний досвід у понад 70 країнах. * Інтеграція Amazon Business: Без особливих зусиль обміну нагороди за величезний спектр продуктів Amazon. * Багатомовна підтримка: доступна на 13 мовах для задоволення глобальної робочої сили. * Безшовна інтеграція: плавно інтегрується з соціальними платформами, SSO та HRIS.