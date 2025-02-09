Програмне забезпечення для пільг співробітників - Найпопулярніші застосунки - Сан-Марино

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Програмне забезпечення для пільг для співробітників дозволяє компаніям пропонувати додаткові переваги для своїх співробітників і керувати ними. Ці пільги включають управління відшкодуванням за навчання, надання ваучерів на харчування, організацію послуг трансферу та організацію заходів за межами закладу. Відомі як додаткові пільги, пільги пропонуються поряд зі стандартними пільгами, такими як медичне страхування, страхування на випадок інвалідності, пенсійні плани, страхування життя, сімейна відпустка (FMLA) і оплачувана відпустка. Ці інструменти призначені для відділів кадрів, щоб покращити корпоративну культуру, покращити робоче середовище та сприяти добробуту працівників.
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Vantage Circle
vantagecircle.com
Ми є відзначеною нагородами платформою залучення та визнання співробітників, де ми допомагаємо фахівцям з управління персоналом створювати виграшну робочу культуру за допомогою інноваційних рішень на основі ШІ та SaaS, а саме Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks і Vantage Fit. Ми можемо похвалитися базою користувачів із понад 2 мільйонів співробітників із понад 700 клієнтів по всьому світу. Співробітники, які використовують нашу платформу, можуть: обмінювати свої бонусні бали на подарункові картки понад 1000 брендів із глобальним каталогом винагород, купувати товари в магазині Amazon Store, бронювати екскурсії чи купувати товари з варіантів, доступних у 59+ країнах. Він також забезпечує повну інтеграцію з такими інструментами, як Teams і Slack, щоб зробити розпізнавання без проблем. Наша платформа також пропонує низку переваг, як-от нагороди за довготривалу службу, зокрема ювілейні бали, Digital Service Yearbook і спеціальний каталог Milestone. Ми також є кращим партнером для Microsoft Teams, People Strong та інших платформ HRMS/HCM.
Circula
circula.com
Circula — це платформа витрат для будь-яких платежів, які здійснюються працівниками: витрати на відрядження, кредитні картки та виплати працівникам. Наша місія полягає в тому, щоб спростити адміністрування фінансів і нарахування заробітної плати, одночасно забезпечуючи відповідність за допомогою розумної автоматизації, щоб співробітники могли виконувати свою роботу якнайкраще. Завдяки Circula ви ✔️ заощаджуєте до 80% часу на ведення бухгалтерського обліку та стаєте продуктивним діловим партнером у своїй організації ✔️ зменшуєте ризики комплаєнсу та забезпечуєте безпечні й перевірені процеси *Картки випускає Transact Payments Malta Limited згідно з ліцензією Visa Europe Limited . Transact Payments Malta Limited належним чином уповноважена та регулюється Управлінням фінансових послуг Мальти як фінансова установа відповідно до Закону про фінансові установи 1994 р. Реєстраційний номер C 91879.
Compt
compt.io
Compt — це програмне забезпечення для отримання стипендій № 1, яке повністю адаптується до потреб вашої компанії, на 100% сумісно з IRS і може підтримувати глобальні команди. За допомогою Compt ви можете легко запропонувати готові та спеціальні стипендії, які принесуть задоволення вашим співробітникам, без адміністративного тягаря, який зазвичай вимагає керування програмою пільг або стипендій. Вибирайте з 25 основних категорій витрат (наприклад, охорона здоров’я та самопочуття, навчання та розвиток, харчування, мобільний телефон) і запрошуйте своїх людей використовувати їхні кошти, а наше програмне забезпечення керує іншим. Compt регулярно оновлює інформацію про баланс і використання ваших співробітників, забезпечує повне дотримання податкового законодавства та гарантує, що ваша команда відділу кадрів має центральну та просту у використанні платформу для керування бонусами, яка є комплексною та гнучкою відповідно до потреб вашого бізнесу. На додаток до стипендій за бонуси та бонусів, Compt пропонує інструмент керування витратами. Співробітники можуть надсилати дані про витрати та додавати будь-яку необхідну документацію на одній платформі, що робить його справді комплексним рішенням для відшкодування витрат працівникам. Compt було засновано в січні 2018 року зі штаб-квартирою в Бостоні, Массачусетс. Дізнайтесь більше на www.compt.io.
Abenity
abenity.com
Abenity допомагає роботодавцям, групам випускників і асоціаціям доповнити свої переваги приватними пільгами та програмами знижок.
Perks
perks.tech
Batik — це універсальне рішення для переваг і бонусів, які відповідають потребам сучасних працівників. Ми допомагаємо відділам кадрів узгодити переваги, які потрібні сучасним працівникам, і робимо рішення щодо переваг простими та легкими для взаємодії, роблячи ваше робоче місце орієнтованим на співробітників. Що відрізняє Batik від інших постачальників переваг, так це його прагнення переосмислити переваги, щоб вони були відчутними, персоналізованими, інклюзивними та доступними. Це зобов’язання гарантує, що кожен працівник відчуває, що його переваги адаптовані до його унікальних потреб і вподобань. Ексклюзивний набір переваг Batik продумано підібраний, щоб гарантувати кожному працівнику доступ до відповідних і значущих для нього переваг. Доступ адміністратора дозволяє відділу кадрів переглядати переваги, які вони можуть активувати для своїх співробітників. HR та співробітники можуть скористатися перевагами за ексклюзивними цінами.
Maven Clinic
mavenclinic.com
Maven допомагає компаніям утримувати різноманітні таланти, покращувати результати здоров’я та зменшувати витрати на материнство та дітородіння. Ми підтримуємо будь-який шлях до батьківства: вагітність, фертильність, заморожування яйцеклітин, усиновлення, сурогатне материнство, догляд за немовлятами, доставка грудного молока та навчання менеджерів.
Remodel Health
remodelhealth.com
Remodel Health — це програмне забезпечення для здоров’я та консультації, які допомагають роботодавцям скоротити витрати та краще піклуватися про свої команди.
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