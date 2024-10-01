Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для пільг співробітників - Найпопулярніші застосунки - Ефіопія

Програмне забезпечення для пільг для співробітників дозволяє компаніям пропонувати додаткові переваги для своїх співробітників і керувати ними. Ці пільги включають управління відшкодуванням за навчання, надання ваучерів на харчування, організацію послуг трансферу та організацію заходів за межами закладу. Відомі як додаткові пільги, пільги пропонуються поряд зі стандартними пільгами, такими як медичне страхування, страхування на випадок інвалідності, пенсійні плани, страхування життя, сімейна відпустка (FMLA) і оплачувана відпустка. Ці інструменти призначені для відділів кадрів, щоб покращити корпоративну культуру, покращити робоче середовище та сприяти добробуту працівників.